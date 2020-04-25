Пожар уничтожил три хозяйственные постройки и два дачных дома на Киевщине, - ГСЧС

Вблизи села Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области 25 апреля загорелись трава и камыш, огонь перекинулся на здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, пожар охватил площадь около 20 га, из-за сильного ветра перекинулся на здания. В результате огонь уничтожил три хозяйственных постройки и два дачных дома.

Также сообщается, что удалось спасти пять жилых домов. Угрозы распространения огня на жилой сектор нет.

К тушению привлечены 23 человека личного состава и 6 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

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