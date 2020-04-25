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Пожар уничтожил три хозяйственные постройки и два дачных дома на Киевщине, - ГСЧС
Вблизи села Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области 25 апреля загорелись трава и камыш, огонь перекинулся на здания.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, пожар охватил площадь около 20 га, из-за сильного ветра перекинулся на здания. В результате огонь уничтожил три хозяйственных постройки и два дачных дома.
Также сообщается, что удалось спасти пять жилых домов. Угрозы распространения огня на жилой сектор нет.
К тушению привлечены 23 человека личного состава и 6 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.
Топ комментарии
+6 olele
показать весь комментарий25.04.2020 20:48 Ответить Ссылка
+5 Ali Hasan
показать весь комментарий25.04.2020 20:44 Ответить Ссылка
+3 Solomon #418722
показать весь комментарий25.04.2020 20:50 Ответить Ссылка
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https://twitter.com/seitodanemo Anrie KRSTN https://twitter.com/seitodanemo @seitodanemo https://twitter.com/seitodanemo/status/1253987101860823041 7 ч
Чи можна це вважати визнанням своєї провини у організації підпалів? Чи хоча б зізнанням у приналежності до цієї групи.
https://twitter.com/seitodanemo/status/1253987101860823041/photo/1
https://mobile.twitter.com/jyrnalist Атипичный журналист https://mobile.twitter.com/jyrnalist @jyrnalist https://mobile.twitter.com/jyrnalist/status/1253951616983740416 12 ч
В 2014 году некоторым луганчанам (зачеркнуто) идиотам оккупанты платили деньги, чтобы с их огорода пострелял миномет, а потом это можно было списать на злых биндер и укропов.
2020 год. Неизвестные идиоты(не зачеркнуто)устраивают поджоги в парках и на кладбищах в Киеве...