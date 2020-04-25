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Новости Пожары в Украине
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Пожар уничтожил три хозяйственные постройки и два дачных дома на Киевщине, - ГСЧС

Пожар уничтожил три хозяйственные постройки и два дачных дома на Киевщине, - ГСЧС

Вблизи села Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области 25 апреля загорелись трава и камыш, огонь перекинулся на здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, пожар охватил площадь около 20 га, из-за сильного ветра перекинулся на здания. В результате огонь уничтожил три хозяйственных постройки и два дачных дома.

Также сообщается, что удалось спасти пять жилых домов. Угрозы распространения огня на жилой сектор нет.

К тушению привлечены 23 человека личного состава и 6 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

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Пожар уничтожил три хозяйственные постройки и два дачных дома на Киевщине, - ГСЧС 01

Автор: 

Киевская область (4197) пожар (5969) ГСЧС (5018)


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Топ комментарии
+6
https://twitter.com/seitodanemo

https://twitter.com/seitodanemo Anrie KRSTN https://twitter.com/seitodanemo @seitodanemo https://twitter.com/seitodanemo/status/1253987101860823041 7 ч

Чи можна це вважати визнанням своєї провини у організації підпалів? Чи хоча б зізнанням у приналежності до цієї групи.

https://twitter.com/seitodanemo/status/1253987101860823041/photo/1

Пожар уничтожил три хозяйственных постройки и два дачных дома на Киевщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7
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25.04.2020 20:48 Ответить
+5
Для людей втрата таких будинків є значною проблемою, бо відбудовуватися дуже дорого.
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25.04.2020 20:44 Ответить
+3
Ведьма, её и спалить. Или утопить в канале.
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25.04.2020 20:50 Ответить
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Могло быть и похуже.
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25.04.2020 20:39 Ответить
Скоріш за все, згоріло 3 гнидника і 2 халабуди. Дачі - вони часто такі..
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25.04.2020 20:42 Ответить
Для людей втрата таких будинків є значною проблемою, бо відбудовуватися дуже дорого.
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25.04.2020 20:44 Ответить
Они не "загорелись" а кто то подпалил.
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25.04.2020 20:46 Ответить
Це не перший дачний будинок чи хата, яку підпалили! Як правило є бригади, які ходять і грабують такі будинки. Якщо нічого нема, або не можна ввійти, то підпалюють. Мені відомі такі випадки.
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25.04.2020 20:50 Ответить
https://twitter.com/seitodanemo

https://twitter.com/seitodanemo Anrie KRSTN https://twitter.com/seitodanemo @seitodanemo https://twitter.com/seitodanemo/status/1253987101860823041 7 ч

Чи можна це вважати визнанням своєї провини у організації підпалів? Чи хоча б зізнанням у приналежності до цієї групи.

https://twitter.com/seitodanemo/status/1253987101860823041/photo/1

Пожар уничтожил три хозяйственных постройки и два дачных дома на Киевщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7
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25.04.2020 20:48 Ответить
Ведьма, её и спалить. Или утопить в канале.
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25.04.2020 20:50 Ответить
Води на Крим не буде. Нам самим не вистачає води.
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25.04.2020 20:52 Ответить
Собака лает - ветер носит.
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25.04.2020 21:17 Ответить
"Исход" С. Кинга кто читал? Очень похоже.
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25.04.2020 20:49 Ответить
Ну,одразу Апокаліпсіс.... Ви живі,будете ...мертвим...
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25.04.2020 20:57 Ответить
Читал. Тоже похоже(если еще не похожее) - Н. Мороз, "Инструктор по выживанию". Посмотрите, тематика схожая.
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25.04.2020 20:58 Ответить
То загальна властивість торфяників...! Навіть ,на болотах над водою метан ********...
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25.04.2020 20:55 Ответить
суперновость,очень очень важная
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25.04.2020 21:41 Ответить
https://mobile.twitter.com/jyrnalist

https://mobile.twitter.com/jyrnalist Атипичный журналист https://mobile.twitter.com/jyrnalist @jyrnalist https://mobile.twitter.com/jyrnalist/status/1253951616983740416 12 ч

В 2014 году некоторым луганчанам (зачеркнуто) идиотам оккупанты платили деньги, чтобы с их огорода пострелял миномет, а потом это можно было списать на злых биндер и укропов.

2020 год. Неизвестные идиоты(не зачеркнуто)устраивают поджоги в парках и на кладбищах в Киеве...
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25.04.2020 22:58 Ответить
 
 