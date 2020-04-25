Младенцев от суррогатных матерей продавали в Китай. Организаторы - главврач частной клиники в Киеве и ее сын, - Геращенко
На днях, в результате упорной и кропотливой работы, а также проведения комплекса слаженных оперативно-розыскных мероприятий Национальной полицией Украины была остановлена преступная деятельность международной, транснациональной группы, которая в течении длительного времени занималась продажей новорожденных детей в Китайскую Народную Республику.
Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, организаторами преступной группы оказались главврач частной репродуктивной клиники, гражданка Украины, 1970 г.р., и ее сын, гражданин Украины, 1992 г.р. В группу также входили трое граждан КНР и два украинца.
"За денежное вознаграждение злоумышленники предоставляли услуги по решению организационных и юридических вопросов, связанных с процессами оплодотворения, родов, оформления документов и легализации вывоза детей за пределы Украины.
Другими словами, они продавали детей, рожденных украинскими женщинами в Китай за деньги. Такой себе супермаркет по торговле новорожденными", - написал Геращенко, добавив, что услуги посредников по рождению ребенка в Украине потенциальным родителям стоили примерно 50 тыс. долларов США.
Также он отметил, что как правило, злоумышленники искали клиентов среди граждан КНР: "Одиноких мужчин определенной ориентации, желающих родить ребенка в Украине методом искусственного оплодотворения с помощью услуг донора и суррогатной матери".
"После рождения ребенка суррогатная мать давала согласие на замену родителей в свидетельстве о рождении, в результате чего родителями ребенка становились гражданин КНР и его фиктивная жена. В дальнейшем, гражданин КНР, имея документы, подтверждающие его отцовство, вывозил ребенка за пределы Украины", - сообщил замглавы МВД.
Кроме того, Геращенко сообщил, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия по проверке еще 140 граждан КНР на предмет причастности к покупке новорожденных детей в Украине с нарушением действующего законодательства: "Реальное количество рожденных в Украине и вывезенных за ее пределы младенцев еще предстоит установить. Однако полиция приложит все усилия, чтобы этого больше не повторилось!".
"Дело в том, что полноценного регулирования такой сферы как суррогатное материнство в Украине на сегодняшний день не существует. Но оно и прямо не запрещено законом, и потому все происходит по гражданско-правовому договору, выполнение которого контролируется самими его сторонами. Даже нотариального удостоверения такого договора не нужно! Однако продажа новорожденного дитя есть полный состав преступления, предусмотренного статьей 149 Криминального Кодекса - торговля людьми.
Украина не должна быть полулегальной площадкой для торговли детьми! Для этого необходимо раз и навсегда урегулировать вопрос: разрешено или запрещено у нас суррогатное материнство и если разрешено, то как оно должно быть урегулировано Законом. Если да, то необходимо принимать закон о суррогатном материнстве, в котором предусмотреть необходимые меры для защиты прав и интересов всех сторон и главное – новорожденного ребенка. Если нет, тогда запретить в принципе суррогатное материнство, предусмотрев прямую ответственность за такое деяние", - отметил он.
Также он напомнил, что касательно "вышеуказанной преступной группы, торговавшей рожденными в Украине младенцами, то по факту ее деятельности открыто уголовное производство по части 2 статьи 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Криминального кодекса Украины, злоумышленникам грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества".
"Хочу выразить благодарность сотрудникам Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве, сотрудникам управления уголовного розыска ГУНП в г. Киеве, а также всем полицейским, прокурорам и судьям, которые сделали возможным документирование и задержание этой группы торговцев новорожденными.
Также выражаю благодарность китайским правоохранителям, которые помогли провести эту масштабную операцию по пресечению международной преступной группы", - резюмировал замглавы МВД.
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Скорей всего , бездетные пары таким образом решали свою проблему. Этот вопрос очень сложный морально. Но помогает стать счастливыми людям, которые потеряли надежду стать родителями. Как был зачат Христос? Вдумайтесь. Что есть непорочное зачатие? Это и есть, скорей всего, экстракорпоральное оплодотворение. Возможно , и Христос - сын инопланетянина. Тогда очень многие непонятные вещи становятся на место.
Просте і тупе запитання.
Якщо при Зе"канал" (СХЕМА) був прикритий,то значить при порошенко 5 років він успішно працював ?
Скорее всего в виду карантина и закрытия границ, биологические родители/родитель китайцы не могут приехать в Украину на рождение и оформление на себя своего генетического ребенка (беременность же у сурмамы не остановишь, сейчас рождаются дети зачатые прошлым летом 2019) , а сурмаме этот ребенок вообще не нужен, она по договору все выполнила его родив, а по документам ребенок оформлен в роддоме на нее и не переоформлен на родителей, потому что их нет в Украине. И за этими детьми кто-то должен присматривать на время картина, поэтому детям по два месяца и меньше , закрылись границы и генетические родители не могут приехать. И таких детей незабраных с каждым днем все больше и больше. Но скорее всего у этих детей есть настоящие китайские родители. Это легко проверяется генетической экспертизой.
в КИТАЇ великий ринок трасплантології..
Південна корея ще не так давно була донором..