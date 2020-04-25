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Новости Силовики
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Младенцев от суррогатных матерей продавали в Китай. Организаторы - главврач частной клиники в Киеве и ее сын, - Геращенко

Младенцев от суррогатных матерей продавали в Китай. Организаторы - главврач частной клиники в Киеве и ее сын, - Геращенко

На днях, в результате упорной и кропотливой работы, а также проведения комплекса слаженных оперативно-розыскных мероприятий Национальной полицией Украины была остановлена преступная деятельность международной, транснациональной группы, которая в течении длительного времени занималась продажей новорожденных детей в Китайскую Народную Республику.

Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, организаторами преступной группы оказались главврач частной репродуктивной клиники, гражданка Украины, 1970 г.р., и ее сын, гражданин Украины, 1992 г.р. В группу также входили трое граждан КНР и два украинца.

"За денежное вознаграждение злоумышленники предоставляли услуги по решению организационных и юридических вопросов, связанных с процессами оплодотворения, родов, оформления документов и легализации вывоза детей за пределы Украины.

Другими словами, они продавали детей, рожденных украинскими женщинами в Китай за деньги. Такой себе супермаркет по торговле новорожденными", - написал Геращенко, добавив, что услуги посредников по рождению ребенка в Украине потенциальным родителям стоили примерно 50 тыс. долларов США.

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Также он отметил, что как правило, злоумышленники искали клиентов среди граждан КНР: "Одиноких мужчин определенной ориентации, желающих родить ребенка в Украине методом искусственного оплодотворения с помощью услуг донора и суррогатной матери".

"После рождения ребенка суррогатная мать давала согласие на замену родителей в свидетельстве о рождении, в результате чего родителями ребенка становились гражданин КНР и его фиктивная жена. В дальнейшем, гражданин КНР, имея документы, подтверждающие его отцовство, вывозил ребенка за пределы Украины", - сообщил замглавы МВД.

Кроме того, Геращенко сообщил, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия по проверке еще 140 граждан КНР на предмет причастности к покупке новорожденных детей в Украине с нарушением действующего законодательства: "Реальное количество рожденных в Украине и вывезенных за ее пределы младенцев еще предстоит установить. Однако полиция приложит все усилия, чтобы этого больше не повторилось!".

"Дело в том, что полноценного регулирования такой сферы как суррогатное материнство в Украине на сегодняшний день не существует. Но оно и прямо не запрещено законом, и потому все происходит по гражданско-правовому договору, выполнение которого контролируется самими его сторонами. Даже нотариального удостоверения такого договора не нужно! Однако продажа новорожденного дитя есть полный состав преступления, предусмотренного статьей 149 Криминального Кодекса - торговля людьми.

Украина не должна быть полулегальной площадкой для торговли детьми! Для этого необходимо раз и навсегда урегулировать вопрос: разрешено или запрещено у нас суррогатное материнство и если разрешено, то как оно должно быть урегулировано Законом. Если да, то необходимо принимать закон о суррогатном материнстве, в котором предусмотреть необходимые меры для защиты прав и интересов всех сторон и главное – новорожденного ребенка. Если нет, тогда запретить в принципе суррогатное материнство, предусмотрев прямую ответственность за такое деяние", - отметил он.

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Также он напомнил, что касательно "вышеуказанной преступной группы, торговавшей рожденными в Украине младенцами, то по факту ее деятельности открыто уголовное производство по части 2 статьи 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Криминального кодекса Украины, злоумышленникам грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества".

"Хочу выразить благодарность сотрудникам Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве, сотрудникам управления уголовного розыска ГУНП в г. Киеве, а также всем полицейским, прокурорам и судьям, которые сделали возможным документирование и задержание этой группы торговцев новорожденными.

Также выражаю благодарность китайским правоохранителям, которые помогли провести эту масштабную операцию по пресечению международной преступной группы", - резюмировал замглавы МВД.

Младенцев от суррогатных матерей продавали в Китай. Организаторы - главврач частной клиники в Киеве и ее сын, - Геращенко 01
Младенцев от суррогатных матерей продавали в Китай. Организаторы - главврач частной клиники в Киеве и ее сын, - Геращенко 02
Младенцев от суррогатных матерей продавали в Китай. Организаторы - главврач частной клиники в Киеве и ее сын, - Геращенко 03

Китай (3044) МВД (9327) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) торговля людьми (274) новорожденные (72) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+7
эту хрень один ребенок отменили. и уже давно.
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25.04.2020 21:04 Ответить
+7
Но никаких преступлений в этом нет. Просто это черный рынок. Это как в России запретили усыновлять сирот, потому что там какие-то американцы пару российских сирот мучали и оттого лишили сотни россиян будущего. Если бы они доказали, что в Китае их пускали на органы или еще что-то, но ведь этого скорее нет. Просто услуги сурогатных матерей для богатеньких китайцев.
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25.04.2020 21:05 Ответить
+7
І в чому злочин?
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25.04.2020 21:15 Ответить
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В Африке или той же Азии миллионы детей от голода умирают каждый год. От недоедания банального. А тут такие аферы будут проворачивать ради органов.
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25.04.2020 22:21 Ответить
Или другой пример. Ты с женой не можете иметь ребенка, так как вам нужно много работать. Но вы заморозили свою сперму и яйцеклетки. Потом лет через десять вы решили завести ребенка, но вам нужна суррогатная мать.
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25.04.2020 22:16 Ответить
Ваня, я всё понимаю, почему они у себя в Китае этого не делают?
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25.04.2020 22:18 Ответить
Дешевле. Анонимность. Причин может быть много.
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25.04.2020 22:18 Ответить
Вы просто верите в добрых людей, я уже нет.
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25.04.2020 22:20 Ответить
А сирот нужно запретить усыновлять американцам? Вот как Россия запретила.
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25.04.2020 22:21 Ответить
Тут две крайности, одни аборты запрещают, другие детей продают, я хз куда катимся.
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25.04.2020 22:23 Ответить
Цікаво,хто від Порошенко "кришував" цю "Схем"І чи Супрун була в "долі" ?
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26.04.2020 10:46 Ответить
Не дай бог у вас была бы ситуация, вы бы поехали за суррогатной мамкой в Китай, или в какое Сомали?
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25.04.2020 22:21 Ответить
Если бы мне сильно был бы нужен ребенок, то я бы поехал на край света.
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25.04.2020 22:22 Ответить
Зачем? Соседка буквально согласна, были бы деньги.
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25.04.2020 22:24 Ответить
Не делают, потому что нет возможности. Причину читай выше. В Китае найти суррогатную мать нереально. Китаянкам это не нужно ни с какого боку. Там катастрофическая нехватка женщин детородного возраста. Любая страшко может выбирать себе прЫнца.
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25.04.2020 22:57 Ответить
Если в Украине принять закон о сурогатном материнстве, о легализации проституции о лотереях и многом другом о чем уже давно забыли в более цивизизованых странах то орлам Авакова харчеваться будет не с чего.
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25.04.2020 21:52 Ответить
Ну, да, быстрый легкий заработок и всегда можно устроить показуху по борьбе с преступностью. Это же не уголовников ловить
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26.04.2020 09:14 Ответить
Рада уже б давно это урегулировала,если б не рассматривала по 6 и 16 тыщ поправок к каждому закону.
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25.04.2020 21:53 Ответить
Не занесли кому надо вовремя, вот и решили покошмарить... Антоша, потирая влажные ладошки, приготовился.
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25.04.2020 21:58 Ответить
если честно, я в ах*е, в китае нехватает детей.... да там во многих районах паспортов то нету, а они в Украине покупали.
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25.04.2020 22:04 Ответить
В Китае культ семьи. У них же конфуцианская мораль. Там у детишек прозвище есть "маленький император", так как вся родня с ними носиться.
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25.04.2020 22:09 Ответить
У богатых свои причуды, хотят экзотику с округлыми глазками.
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25.04.2020 22:55 Ответить
Странно , а в чем торговля-то? Суррогатное материнство в Украине разрешено законом. Есть страны, где это запрещено, они едут за детьми в Украину .
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25.04.2020 22:34 Ответить
А детки хоть живы то ? А то китайцы не только летучих мышей кушают, но и новорожденных грудничков. Погуглите, кто не верит. Ссылку давать не буду, а то забанят.
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25.04.2020 22:39 Ответить
Это вопрос второй. При рождении ребёнка должны быть свидетельства о рождении , разрешения на вывоз от родителей. В отношении младенцев , думаю, все очень строго. Нас чуть в самолёт однажды не впустили из-за того, что мы не взяли св-ва о рождении детей, хотя дети с нами на одной фамилии, у них есть свои паспорта. Хорошо в телефоне нашли фото , иначе поездка бы не состоялась. Собаку , когда провозишь через границу, нужно иметь кучу документов и справок. А тут ребёнок. Если вы его ввезли в страну, в тот же китай , как этот ребёнок может потом исчезнуть?
Скорей всего , бездетные пары таким образом решали свою проблему. Этот вопрос очень сложный морально. Но помогает стать счастливыми людям, которые потеряли надежду стать родителями. Как был зачат Христос? Вдумайтесь. Что есть непорочное зачатие? Это и есть, скорей всего, экстракорпоральное оплодотворение. Возможно , и Христос - сын инопланетянина. Тогда очень многие непонятные вещи становятся на место.
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26.04.2020 07:43 Ответить
зеленая команда - продадим все, от Родины до младенца!
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25.04.2020 22:51 Ответить
Порохоботам.
Просте і тупе запитання.


Якщо при Зе"канал" (СХЕМА) був прикритий,то значить при порошенко 5 років він успішно працював ?
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26.04.2020 10:54 Ответить
Херня какая-то... Ну зачем такие сложности? Новорожденного как-то переправлять в Китай.... Гораздо проще мамашу в турпоездку в Китай отправить, там она родит и спокойно назад.. Никаких нарушений.. никакого риска...
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25.04.2020 23:14 Ответить
вероятно, на органы младенцев разбирали еще в Украине
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25.04.2020 23:15 Ответить
потому что все договора оформлены в Украине в правовом поле, а сейчас карантин. и из Китая никто приехать за своими генетическими детьми не может. А дети уже как два месяца родились.
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25.04.2020 23:28 Ответить
Что-то Антоша недоговаривает про генетических родителей/родителя. Сурмама только вынашивает чужого генетически ребенка, но ребенок должен генетически принадлежать хотя бы одному родителю. Ребенка после рождения сразу переоформляют у нотариуса на генетических родителей (или хотя бы одного родителя, в данном случае это китаец отец ). Донором ооцитов может быть любая другая женщина (это даже могут быть купленные ооциты (или сперма) в любом банке ооцитов -спермы мира)).
Скорее всего в виду карантина и закрытия границ, биологические родители/родитель китайцы не могут приехать в Украину на рождение и оформление на себя своего генетического ребенка (беременность же у сурмамы не остановишь, сейчас рождаются дети зачатые прошлым летом 2019) , а сурмаме этот ребенок вообще не нужен, она по договору все выполнила его родив, а по документам ребенок оформлен в роддоме на нее и не переоформлен на родителей, потому что их нет в Украине. И за этими детьми кто-то должен присматривать на время картина, поэтому детям по два месяца и меньше , закрылись границы и генетические родители не могут приехать. И таких детей незабраных с каждым днем все больше и больше. Но скорее всего у этих детей есть настоящие китайские родители. Это легко проверяется генетической экспертизой.
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25.04.2020 23:25 Ответить
Так и есть. Дело с 'торговлей младенцами' переходит совсем в другую категорию.
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26.04.2020 07:52 Ответить
тоесть в Китае у этих детей есть родные, любящие, состоятельные отцы (пусть и геи), но бедные дети пойдут в детдом в Украине. вот уж ж не повезло, так не повезло
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25.04.2020 23:50 Ответить
Дебилы, какое преступление? И что значит "запретить сурогатное материнство"? За каждые случай ЕСПЧ в зад наклонит все правохронительные органы и будете выплачивать компенсации за каждый случай... Конченые...
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26.04.2020 08:44 Ответить
ситуація ,думаю, страшніша.

в КИТАЇ великий ринок трасплантології..
Південна корея ще не так давно була донором..
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26.04.2020 10:51 Ответить
Самый упитанный пупс МВД и вылизыватель не только тарелок Тосик Геращенко, регулярно делающий счастливым министра Авfuckова, вновь стремительно ворвался в информационное пространство. Холён, свеж, импозантен. Безжалостно порвал жаждущую фактов аудиторию поразительной осведомлённостью, беспощадно раздавил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.
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26.04.2020 11:55 Ответить
Коли вже добільшості людей дійде ,що сурогатне материнство, це не торгівля дітьми!!!! Сурогатна мама і пара-замовники підписує юридично завірений договір. Жінка просто виношує та народжує генетично чужу дитину і отримує свою матеріальну нагороду. Журналісти реально плутають грішне з правидним. Зараз жінки, через низький рівень життя наважуються на таке, бо самі розумаєте де ще можна отримати до 900 000 гривень?!
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19.01.2022 17:15 Ответить
Правильно, сдать своё тело в аренду мероприятие добровольное. Это выгодно и био. родителям и суррогатной маме, от нечего делать на программу суррогатного не идут! У пар этих есть серьезные показания и нанять женщину для вынашивания их ребенка единственный выход, как показывает практика, не всегда ЭКО, это панацея от бесплодия. Я смогла благодаря программе и жизнь новому человеку подарить и себе на нормальное существование заработать!
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14.02.2022 20:42 Ответить
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