С осени в русскоязычных школах для пятиклассников и старших школьников 80% предметов будут преподавать на украинском, - Мандзий

Со следующего учебного года для учеников старших классов школ, где преподавание велось не на государственном языке, 80% программы будут преподавать на украинском.

Об этом сообщила в интервью Радіо Свобода исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине в 190 школах обучение проходило на русском языке. Со следующего учебного года для учеников 5-го и старших классов 80% программы должны быть только на украинском языке. Для организации этого были проведены многие мероприятия по изучению учителями украинского языка. Эти тренинги для учителей проходили в разных уголках Украины. К этим учениям привлекались все учителя. Собственно, мы можем реализовать норму закона об образовании, а также положения о полном общем среднем образовании", - сказала Мандзий.

Напомним, осенью 2017 года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Норма закона относительно государственного языка образования вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В июле 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным языковую статью закона "Об образовании".

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В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

В апреле 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон вступил в силу, за исключением отдельных положений, 16 июля.