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Новости Языковой вопрос Закон "Об образовании"
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С осени в русскоязычных школах для пятиклассников и старших школьников 80% предметов будут преподавать на украинском, - Мандзий

С осени в русскоязычных школах для пятиклассников и старших школьников 80% предметов будут преподавать на украинском, - Мандзий

Со следующего учебного года для учеников старших классов школ, где преподавание велось не на государственном языке, 80% программы будут преподавать на украинском.

Об этом сообщила в интервью Радіо Свобода исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине в 190 школах обучение проходило на русском языке. Со следующего учебного года для учеников 5-го и старших классов 80% программы должны быть только на украинском языке. Для организации этого были проведены многие мероприятия по изучению учителями украинского языка. Эти тренинги для учителей проходили в разных уголках Украины. К этим учениям привлекались все учителя. Собственно, мы можем реализовать норму закона об образовании, а также положения о полном общем среднем образовании", - сказала Мандзий.

Напомним, осенью 2017 года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Норма закона относительно государственного языка образования вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В июле 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным языковую статью закона "Об образовании".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школьники с учителями осенью повторят материал, который пришелся на карантин, - Мандзий

В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

В апреле 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон вступил в силу, за исключением отдельных положений, 16 июля.

Автор: 

украинский язык (1192) школа (3020) язык (3780) Мандзий Любомира (56)


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Топ комментарии
+26
Ясик в корови в роті...
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25.04.2020 21:19 Ответить
+22
Єдина користь від руського язіка в тому, щоб допитувати полонених.
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25.04.2020 21:21 Ответить
+21
Нехай вчать...Може олюдняться...
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25.04.2020 21:18 Ответить
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З осені в російськомовних школах для п'ятикласників і старших школярів 80% предметів викладатимуть українською, - Мандзій - Цензор.НЕТ 509
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25.04.2020 22:00 Ответить
******* українську культуру зараз потрібно створювати фактично з нуля. А російську "мову" таки треба забороняти, бо це така їржа, що нищить будь яку культуру. Якби не було в Україні цього язика, то не була би Україна у складі Росії і не було знищено російськомовними десятки мільйонів українців.
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25.04.2020 22:04 Ответить
Потрібно не забувати того що кацапи переконані : " Рассія канчаєтся там хдє канчаєтся русскій язик " . Доки в Україні смердітиме російською , доти кацапи і будуть сюди лізти . " В защіту прав ".
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25.04.2020 22:18 Ответить
головне , що рассія канчаєтся і це добре...
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25.04.2020 22:52 Ответить
1000%
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25.04.2020 23:55 Ответить
- Владимир Владимирович, Венецианская комиссия признала украинский закон "Об образовании" соответствующим требованиям Европы. Теперь на русском языке на Украине будут учиться только по четвёртый класс. А потом его будут учить, только, как предмет... Что делать будем?!
- Не признавать решение комиссии...Не признавать ни в коем случае!!! Ведь если русские на Украине будут говорить на украинском, то кого мы тогда будем защищать?!
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26.04.2020 11:44 Ответить
З осені в російськомовних школах для п'ятикласників і старших школярів 80% предметів викладатимуть українською, - Мандзій - Цензор.НЕТ 178
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25.04.2020 22:31 Ответить
Где-то попадалась статистика что при СССР российским владели около 300 млн.человек,а в 2010 уже под 240 млн.Прогноз-через 30 лет будет 140 млн русскоязычных носителей.То есть русский это относительно вымирающий язык.Будущее за английским или китайским
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25.04.2020 22:23 Ответить
Щооо? В Украіні, дe дeржавна мова украінська, біля 200 шкіл, дe нeю нe викладають? А на рашці скільки шкіл, дe украінською навчання?
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25.04.2020 22:28 Ответить
Лише декілька недільних шкіл. З повноцінним навчанням українською - ні однієї.
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25.04.2020 22:37 Ответить
І ніколи не було ...За часiв совка, у Мурманську, де у той час проживало майже 50 відсотків з населення міста етнічних українців, вирішили укри делегацією просити мiсцеву владу відкрити українську школу ...Мало того що з потім їх в КДБ затягали те ледве не посадили..
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26.04.2020 00:04 Ответить
якщо осовні предмети викладаються російськоб, це не означає, що там не вчать україньку. вона іде предметом.
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26.04.2020 00:48 Ответить
Со следующего учебного года для учеников старших классов школ, где преподавание велось не на государственном языке, 80% программы будут преподавать на украинском. Источник: https://censor.net/n3191556

СЛАВА БОГУ
Вже 20 років як пора.
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25.04.2020 22:38 Ответить
Степан Андрійович Бандера народився https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 1 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1909 1909 , у селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2 Старий Угринів , нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Калуський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківська область .
Увага питання: скільки хлопців чи дівчат (українських націоналістів), зі Старого Угриніва (Батьківщини С.А. Бандери) пійшло з 2014 року захищати Україну від москальської навали ???
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25.04.2020 22:51 Ответить
До 1947 року на Донеччині було більше українських націоналістів ніж у Прикарпатті! більшість дисидентів, українських націоналістів, в часи сраліна -брежнеа були з Донеччини! І що тепер?
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25.04.2020 22:57 Ответить
Ще, Бандера більше вів боротьбу з поляками і німцями! У бандерівців і мельниківців ніколи не було червоно-чорного прапора і таких кольорів взагалі! Тільки синьо-жовті та жовто-блакитні.
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25.04.2020 22:59 Ответить
"Історія[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%A3%D0%9D&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%A3%D0%9D&action=edit&section=1 ред. код ]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:OUN-M-03.svg З осені в російськомовних школах для п'ятикласників і старших школярів 80% предметів викладатимуть українською, - Мандзій - Цензор.НЕТ 7124

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:OUN-M-03.svg
Прапор ОУН
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Організація українських націоналістів революційна утворилася 1940 року внаслідок розколу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D ОУН . Революційне крило ОУН, яке називали також ОУН(б), бо його очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0 Степан Бандера , прагнуло виробити власну символіку, щоб відрізнятися від ОУН(м) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрія Мельника , яка використовувала оунівський блакитний прапор і герб із золотим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B1 тризубом з мечем.
ОУН(р) затвердила свою офіційну червоно-чорну емблему, а на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%86-%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%9E%D0%A3%D0%9D%D0%A0 ІІ-му Великому Зборі ОУНР у квітні 1941-го постановила, щоб відмовитися від тризуба з мечем, а вживати тільки «загальнонаціональний Тризуб Володимира Великого у формі, введеній Центральною Радою» і «свойого окремого організаційного прапору чорної і червоної краски. ".Тобі вистачить?
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26.04.2020 05:34 Ответить
взагалі , то у wiki може писати хто що захоче і тому вона не є достовірним джерелом, а лише можливістю шукати близьку іна основі неї більш достовірну інформацію. Вікі, дуже ******* правити московські, бо вони "витягли" на світ С.Бандеру, який то і не дуже з москалями, а більше з поляками боровся. А тому, що на московіїї його найбільше знали як "кривавого" і "антикомуняцького" (опитування по москві в 15 році хто такий Бандера, так 85% не знали хто, але боялись і неавиділи!)! І зовсім не знали тих хто дійсно воював з комуняками практично до 50х років.
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27.04.2020 14:23 Ответить
Ти "тормоз", чи просто "дурня включаєш"? У мене на полиці ціла підбірка ОУНівських книг... Петро Мірчук "УПА", "Літопис УПА"(20 томів), наприклад... Я і звідти інформацію черпаю... І Поліщук є - "ОУН_УПА. Гірка правда". Я користуюся кількома різними джерелами, співставляю інформацію, а потім суджу... А ти звідки береш інформацію? Із статейок "недоучок" типу Корчинського з Тягнибоком?...
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27.04.2020 14:51 Ответить
скільки пішло, стільки й пішло. А в чем дєло?
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26.04.2020 00:32 Ответить
Бред. Чем дальше, тем хуже.
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25.04.2020 23:28 Ответить
як раз те що треба.
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26.04.2020 00:49 Ответить
Це кацапка, яка проти всього українського.
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26.04.2020 11:41 Ответить
тест
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25.04.2020 23:40 Ответить
Було б добре,що б у школах крім мови вивчали б і діалект свого регіону.Изык зробив з українців,якусь суцільну одинакову сіру масу і загубив територіальну приналежність.І за москаля діалекти були понищені,щоб зробити з українця советікуса без роду-племені.
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25.04.2020 23:52 Ответить
це робить спілкування у соціумі. говірки не вчать у школі. і в нас їх багато. не бачу того, про що ви пишете.
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26.04.2020 00:51 Ответить
Нарешті, лічінки малоросів будуть вчитись на державній мові. Нехай їхні рускагаварящіє батьки теж мову вчать. Доречі, перевірочне слово - паляниця, ще ніхто не відміняв. Рускагаварящая щелепа просто не взмозі вимовити «ця».
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26.04.2020 00:03 Ответить
звісно, краще будь ласка , ніж пожалуй сто
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26.04.2020 00:23 Ответить
идиоты у власти( и прежние и нынешние.
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26.04.2020 01:00 Ответить
Це дуже добре! Якщо хтось намагатиметься скасувати відповідну статтю "Закону про освіту" чи лізти до нашого вистражданого мовного закону - цю наволоч просто зубами треба гризти!
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26.04.2020 01:12 Ответить
хоча б шось при зебілі зробили корисного
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26.04.2020 07:07 Ответить
завершимо, шановне товариство, базар.хрєн шо у них палучицця!

ще Шановний наш Леонід Кучма (дякуємо, дядьку!) об"яснив "братєльникам", що УНР (пер. з укр. на росс.: Україна - не Рассея,), - не сс рф. читайте класику.!

Слава тим, хто стоїть (і на кордонах, і тут, вдома) в обороні України (хай навіть трохи пошарпаної ворогами) проти кацапської повзучої пандемії.
І наші вчителі сьогодні мають бути такими ж "небесними", як оті наші сотні, що йшли з чим є і в чому є, і стояти, як оті наші кіборги, хоч і розуміли, що захищають уже ніяке не аеропорпо.., а Український Стоунхендж..

Наша Реформа освіти дуже порядна і толерантна, і зовсім не ворожа щодо жодного иньшого народу і його мови, звичок та уподобань. Але людина будь-звідки і будь-вона-хто, --- має знати з молоком матінки і буквами альфавіту,, що Укрвїна - це її Край, її Земля, її історія, іі майбутнє - і мати за честь і гордість жити в Україні, і так любити, , як любить свою матінку, отця, жінку, дітку і рідну хату-дачу з садком вишнев. .. Та більше! - будь-коли взяти шмайсер, чи що є під рукою, і ------- і вийти на захист любові - усього цього - Батьківщини.
Вчителі у нас - теж перша лінія, - і оборони, і наступу.

Президент, не жлобись на захисників Вітчизни - тих, хто б"ється, тих. хто витягує побитих, і тих хто вчить , як по-любому треба стояти,

якщо настав час "забудь усе - отця і матку, іди Отєчество спасать"
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26.04.2020 07:56 Ответить
Перед всяким решением неплохо было бы подкорректировать законы и Конституцию.

Стаття 6. Держава гарантує всім національним меншинам права на національно-культурну автономію: користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або через національні культурні товариства, розвиток національних культурних традицій, використання національної символіки, відзначення національних свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів та будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству.
Пам'ятки історії і культури національних меншин на території України охороняються законом.
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26.04.2020 09:34 Ответить
Чємадан, вакзал, рассєя!
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26.04.2020 10:01 Ответить
Не зови меня с собой)
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26.04.2020 15:39 Ответить
Так вроде же говорили, что уже с нового учебного года все предметы старших классов будут на украинском. ... Там где 20% там потом и 40% и 60% и ....Вот так и идет откат.
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26.04.2020 09:50 Ответить
Если кому то не нравится:
- Если умный, московиты примут с распростертыми объятиями.
- Если глупый, сиди и сопи в три дырочки.
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26.04.2020 17:20 Ответить
80% - это смешно, а почему не 100% ?
в России украинский не учат вообще - нам тоже зачем на русский время тратить ?
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26.04.2020 18:50 Ответить
Майже 80% українців вважають, що українська має бути головною мовою на ТБ.
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26.04.2020 21:39 Ответить
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