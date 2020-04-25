С осени в русскоязычных школах для пятиклассников и старших школьников 80% предметов будут преподавать на украинском, - Мандзий
Со следующего учебного года для учеников старших классов школ, где преподавание велось не на государственном языке, 80% программы будут преподавать на украинском.
Об этом сообщила в интервью Радіо Свобода исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает Цензор.НЕТ.
"В Украине в 190 школах обучение проходило на русском языке. Со следующего учебного года для учеников 5-го и старших классов 80% программы должны быть только на украинском языке. Для организации этого были проведены многие мероприятия по изучению учителями украинского языка. Эти тренинги для учителей проходили в разных уголках Украины. К этим учениям привлекались все учителя. Собственно, мы можем реализовать норму закона об образовании, а также положения о полном общем среднем образовании", - сказала Мандзий.
Напомним, осенью 2017 года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Норма закона относительно государственного языка образования вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В июле 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным языковую статью закона "Об образовании".
В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".
В апреле 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон вступил в силу, за исключением отдельных положений, 16 июля.
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- Не признавать решение комиссии...Не признавать ни в коем случае!!! Ведь если русские на Украине будут говорить на украинском, то кого мы тогда будем защищать?!
СЛАВА БОГУ
Вже 20 років як пора.
Увага питання: скільки хлопців чи дівчат (українських націоналістів), зі Старого Угриніва (Батьківщини С.А. Бандери) пійшло з 2014 року захищати Україну від москальської навали ???
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Прапор ОУН
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ОУН(р) затвердила свою офіційну червоно-чорну емблему, а на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%86-%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%9E%D0%A3%D0%9D%D0%A0 ІІ-му Великому Зборі ОУНР у квітні 1941-го постановила, щоб відмовитися від тризуба з мечем, а вживати тільки «загальнонаціональний Тризуб Володимира Великого у формі, введеній Центральною Радою» і «свойого окремого організаційного прапору чорної і червоної краски. ".Тобі вистачить?
ще Шановний наш Леонід Кучма (дякуємо, дядьку!) об"яснив "братєльникам", що УНР (пер. з укр. на росс.: Україна - не Рассея,), - не сс рф. читайте класику.!
Слава тим, хто стоїть (і на кордонах, і тут, вдома) в обороні України (хай навіть трохи пошарпаної ворогами) проти кацапської повзучої пандемії.
І наші вчителі сьогодні мають бути такими ж "небесними", як оті наші сотні, що йшли з чим є і в чому є, і стояти, як оті наші кіборги, хоч і розуміли, що захищають уже ніяке не аеропорпо.., а Український Стоунхендж..
Наша Реформа освіти дуже порядна і толерантна, і зовсім не ворожа щодо жодного иньшого народу і його мови, звичок та уподобань. Але людина будь-звідки і будь-вона-хто, --- має знати з молоком матінки і буквами альфавіту,, що Укрвїна - це її Край, її Земля, її історія, іі майбутнє - і мати за честь і гордість жити в Україні, і так любити, , як любить свою матінку, отця, жінку, дітку і рідну хату-дачу з садком вишнев. .. Та більше! - будь-коли взяти шмайсер, чи що є під рукою, і ------- і вийти на захист любові - усього цього - Батьківщини.
Вчителі у нас - теж перша лінія, - і оборони, і наступу.
Президент, не жлобись на захисників Вітчизни - тих, хто б"ється, тих. хто витягує побитих, і тих хто вчить , як по-любому треба стояти,
якщо настав час "забудь усе - отця і матку, іди Отєчество спасать"
Стаття 6. Держава гарантує всім національним меншинам права на національно-культурну автономію: користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або через національні культурні товариства, розвиток національних культурних традицій, використання національної символіки, відзначення національних свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів та будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству.
Пам'ятки історії і культури національних меншин на території України охороняються законом.
- Если умный, московиты примут с распростертыми объятиями.
- Если глупый, сиди и сопи в три дырочки.
в России украинский не учат вообще - нам тоже зачем на русский время тратить ?