Проведение выпускных в учреждениях образования зависит от того, когда закончится карантин, - Минобразования

Проведение праздников для выпускников школ зависит от того, когда закончится карантин, связанный с пандемией коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода сказала исполняющая обязанности главы Министерства образования и науки Любомира Мандзий.

"Это (вопрос выпускных. - ред.) зависит от того, когда закончится карантин. Самое важное - это обеспечить безопасность жизни и здоровью людей, граждан, выпускников, учителей, родителей", - сказала она.

Мандзий указала на то, что Министерство образования и науки в своем рекомендательном письме советовало учебным заведениям отказаться от массовых мероприятий.

"Пока у нас есть карантин, ни о каких массовых мероприятиях, связанных с праздником последнего звонка или проведением выпускного, мы говорить не можем", - отметила она.

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Напомним, 12 марта в Украине начался карантин в учебных заведениях из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для того, чтобы не допустить ее распространения. С 17 марта запрещена также работа учреждений развлечений и общественного питания (кроме приготовления еды на вынос), ограничено движение транспорта. Работают магазины по продаже продуктов, бытовых товаров и аптеки.