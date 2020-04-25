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Новости Коронавирус и карантин
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Совет ЕС сосредоточится на вопросах разработки вакцины от коронавируса и экономического обновления Европы, - Меркель

Совет ЕС сосредоточится на вопросах разработки вакцины от коронавируса и экономического обновления Европы, - Меркель

Во время председательства Германии в Совете ЕС во втором полугодии 2020 года темами будут борьба с коронавирусом и изменением климата.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботнем подкасте, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас на повестке дня будут вопросы климата, а также вопросы здравоохранения", - сказала Меркель, добавив, что председательство Германии в Совете ЕС будет происходить иначе, чем планировалось.

Вопросы борьбы с пандемией и ее последствиями включают две составляющие: поиск вакцины, ведь "пока нет вакцины, нам придется жить с этой пандемией, с этим вирусом", а также экономическое обновление Европы, добавила канцлер ФРГ.

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Первыми тремя важными вехами по второму вопросу Меркель назвала разработку министрами финансов программ помощи Европейского инвестиционного банка для поддержки малых и средних предприятий в странах-членах; Европейского механизма стабильности, который может быть использован странами, которые нуждаются в ликвидности; программы Еврокомиссии по выплатам помощи за неполный рабочий день. Эти программы должны начать работать до 1 июня.

Но этого недостаточно, подчеркнула Меркель. Поэтому также будет программа, связанная с европейским бюджетом, в рамках которой Германии придется взять на себя "намного больше, чем это было в предыдущих планах". Германия может и хочет инвестировать в будущее, подчеркнула канцлер.

Канцлер подчеркнула важность совместной реакции на пандемию, европейской солидарности. Она напомнила, что ФРГ пока помогает Италии, Франции и другим странам как путем предоставления защитных и медицинских препаратов, так и принимая больных.

"Будет важно в ближайшие несколько недель и месяцев показать, что мы стоим вместе, что мы вместе будем иметь дело с убытками, экономическими последствиями этого кризиса и что мы хотим сделать все возможное, чтобы Европа росла вместе в этой ситуации", - заявила глава правительства ФРГ.

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Автор: 

Германия (7073) карантин (16729) Меркель Ангела (2125) Евросоюз (17274) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Засуетились ! Всем хочется получить миллион гривен от Бубочки.
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25.04.2020 21:33 Ответить
"Будет важно в ближайшие несколько недель и месяцев показать, что мы стоим вместе, итальянцы ,французы и испанцы уж точно пошлют немецкую подельницу на,,,уй...,эти страны платили на протяжении многих лет взносы в гейропейскую казну ,но когда надвинулся с короной ,ни копейки помощи от ЕС они не получили , из за позиции фрицовской макрели, подруги рашиста
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25.04.2020 21:45 Ответить
Ispanci oni platyli mense cem polucali ot ES,plius kredity polucali za kapejki s togo ze ES stavbilicionogo fonda.Nevazno dengi ES imejet nikto drugoj stolko neimejet skolko ES i pomogajet vsem stranam i ne tolko ES.Mozno medleno resajet s pomociu, no ona jest znacytelnaja dlia vsex stran
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25.04.2020 22:19 Ответить
Uze vydelil ES dengi fermeram kotoryje postrodali,dalnabojcikam,melkomu i srednemu biznisu,avio kompanijam,turism sektoru,medicina toze obceje pokubki aparatov.Bolse vsego melkomu i srednemu biznisu
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25.04.2020 22:28 Ответить
набор слов не говорит о том,что ЕС что -то там кому -то выделяла,ибо даже решений ЕС о выделении такой помощи нет и в помине...Рашист 9 самолетов приземлил в Италии для понтов(помощи) в то времья как его подельница Меркель отправила борт за несколькими десятками больных.кубинцы врачей послали,албанцы, даже Украина удосужилась направить посильную помощь...фрицы же тянут "матрас с гейропейскими деньгами под свою задницу.да и монет в ЕС не наибольшая цифирь в мире...
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26.04.2020 15:21 Ответить
Ne to sto net a uze polucili pomoc dengami.dopustim mi polucili ot ES.350 mlrd vydelili nam na pomoc borbe s koronavirusom,200 mlrd malim i srednim kompanijam,5mln evro dolnabojcikam,ecio 300mlrd dlia obrabatyvajucij zavodax.Eti mi polucili ili polucim uze potverzdeno ES,drugije toze polucili Italija samoje bolse iz vsex doliuJest 700 mlrd evro sobranix na krizis ne tolko nemcami,a vsemi stranami ES v tom cysle i Estoniji iz nix pocti 2 mlrd evro.My toze vyslali pomoc resperatori dlia Italjancev tolko ob etom u nas nexvastajetsia mnogo,toze i ispancam vyslana pomoc.Sami delajut, tut oni luce cem kitajskije i 5 raz desevle.Vse pomogajet kto mozet tolko neobezatelno ob etom mnogo govoriat
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26.04.2020 16:25 Ответить
Milioni ne miliardi nam vydeli.A fond 700 miliradov evro i dolia Estoniji takze 2 miliarda evro v niom
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26.04.2020 16:28 Ответить
Не трогайте климат. Не надо ничего улучшать. Иначе не только в масках ходить придется, а в химзащите.
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25.04.2020 23:49 Ответить
 
 