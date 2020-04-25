Правительство разблокировало счета "Общественного", погашать долг перед "Евроньюс" он будет в течение 2020 года

На заседании 24 апреля Кабинет Министров принял постановление "О внесении изменения в пункт 3 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, документ, разработанный Министерством культуры и информационной политики Украины, позволяет НОТУ погасить в течение 2020 года на основании решения суда задолженность перед акционерным обществом "Евроньюс", в том числе оплатить исполнительный сбор и другие расходы исполнительного производства.

"Мы благодарны премьер-министру Денису Шмыгалю и членам правительства, которые поддержали это решение. Проблема с финансированием Общественного вещателя тянулась несколько лет, и сейчас она в конце концов решена", - отметила врио министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко.

Напомним, 28 февраля 2020 года Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила, что ее счета арестованы, а работа заблокирована. Счета арестованы по иску компании "Евроньюс", которой предшественники общественного вещания, Национальная телекомпания Украины, задолжала 10,5 млн евро.

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