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Правительство разблокировало счета "Общественного", погашать долг перед "Евроньюс" он будет в течение 2020 года

Правительство разблокировало счета

На заседании 24 апреля Кабинет Министров принял постановление "О внесении изменения в пункт 3 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, документ, разработанный Министерством культуры и информационной политики Украины, позволяет НОТУ погасить в течение 2020 года на основании решения суда задолженность перед акционерным обществом "Евроньюс", в том числе оплатить исполнительный сбор и другие расходы исполнительного производства.

"Мы благодарны премьер-министру Денису Шмыгалю и членам правительства, которые поддержали это решение. Проблема с финансированием Общественного вещателя тянулась несколько лет, и сейчас она в конце концов решена", - отметила врио министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко.

Напомним, 28 февраля 2020 года Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила, что ее счета арестованы, а работа заблокирована. Счета арестованы по иску компании "Евроньюс", которой предшественники общественного вещания, Национальная телекомпания Украины, задолжала 10,5 млн евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финансирование Украинского культурного фонда и Института книги убрали почти полностью, НОТУ под угрозой закрытия, - депутат СН Ткаченко об урезании бюджета

Автор: 

Кабмин (14034) НОТУ (132)


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АТР- работает против кремля.
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№енелейсские пришли к власти =
что бы помочь ПУКину,
.
ОСОБЕННО после 06МАНА !,
,
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25.04.2020 22:03 Ответить
Дозволили віддати борг...
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25.04.2020 22:08 Ответить
"Суспiльне мовлення" и "Общественное вещание" - это две разные организации. Как Дюссельдорф в ФРГ и Деревнянаболоте под Мухосранском. Журналистов никто не хочет учить что собственные имена не переводятся.
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25.04.2020 22:34 Ответить
Непонятно, почему бюджетное телевидение задолжало частному, как так можно? Разве так разрешено? Можно же понабираться долгов дофига, а потом пусть бюджет расплачивается из народного кармана?
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25.04.2020 23:44 Ответить
Докладаю. Долги перед евроньюс - это долги фирташа. А суспильне финансируется из бюджета.
Вы их сделали ещё раз!
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26.04.2020 05:31 Ответить
 
 