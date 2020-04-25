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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышка коронавируса в общежитии Запорожья: возле здания выставлен пост полиции, вход и выход запрещен

Вспышка коронавируса в общежитии Запорожья: возле здания выставлен пост полиции, вход и выход запрещен

В Запорожье в одном из общежитий обнаружили 13 больных коронавирусом. Общежитие закрыли, больных отправили на лечение, а контактных - на обсервацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

"Первой заболела женщина. Семейный врач поставил предварительный диагноз, больная была госпитализирована. Диагноз подтвердился. После чего, был проверен весь 5-й этаж, где жила больная, протестированы все жители и подтвердилось еще 11 случаев, но они бессимптомные. Сейчас общежитие закрыто на вход и выход. Будут проверены и остальные жители", - сообщил председатель Александровской райадминистрации Валерий Мостовой.

Однако, по словам жителей общежития, женщина болела около 8 дней: у нее была повышенная температура, она задыхалась, однако госпитализировали ее только тогда, когда ее состояние значительно ухудшилось.

Женщину, которая заболела первой, госпитализировали в областную инфекционную больницу, инфицированных людей - в 7-ю городскую больницу. Жителей, у которых не обнаружили болезнь, но они контактировали с инфицированными, отправили на обсервацию в 8-ю больницу.

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Возле общежития установлен пост полиции.

"Мы раздадим телефоны бесплатной доставки продуктов, воды, телефоны управляющей компании, администрации, чтобы люди, которые остаются в общежитии могли связаться, в случае, если будут возникать вопросы. Будем их максимально изолировать", - сообщил Мостовой.

В горсовете уверяют, что тесты на коронавирус будут сделаны всем без исключения жителям общежития, ведь в большинстве выявленных случаев люди не имели никаких симптомов болезни. В общежитии проводится дезинфекция. Всего там проживают около 200 человек.

Как сообщалось ранее, согласно данным Минздрава, по состоянию на утро 25 апреля в Запорожской области зафиксирован 171 случай заболевания коронавирусом.

Запорожье (2680) карантин (16729) общежитие (167) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
єтож порушення констітуції! Хай ходють на базари, харкають на товари! Бо ж сдохнуть с голоду скоро.
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25.04.2020 22:06 Ответить
+6
Господи... страна идиотов... носятся с этим ковидом как дурак с картонкой, и при этом принимают золотишко в ломбардах. Лохам ковид - нормальным зебикам золотишко. Это страна идиотов
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25.04.2020 22:55 Ответить
+5
Я сам ФОП, плачу аренду и ЕСВ, не работаю 2 месяца, живу на мамину пенсию, я не кричу что сдыхаю с голода! Я знаю, раз надо карантин, значит надо. Хотя сыр и мясо я уже не покупаю.
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25.04.2020 23:09 Ответить
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єтож порушення констітуції! Хай ходють на базари, харкають на товари! Бо ж сдохнуть с голоду скоро.
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25.04.2020 22:06 Ответить
инфицированных людей - в 7-ю городскую больницу. Жителей, у которых не обнаружили болезнь, но они контактировали с инфицированными, отправили на обсервацию в 8-ю больницу. Источник: https://censor.net/n3191561
Так а кого же там держат?
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25.04.2020 22:36 Ответить
це був сарказм, які лікарні в Каменському, не знаю, хоч 30 кілометрів до них.
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25.04.2020 22:39 Ответить
Отзываю свой смайлик.
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25.04.2020 22:45 Ответить
сарказм здесь неуместен. наша власть вполне может сделать "сдохнуть с голоду" реальностью. или для тебя они уже не люди? сжечь из огнемётов нах чтоб не портили статистику?
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25.04.2020 23:04 Ответить
Я сам ФОП, плачу аренду и ЕСВ, не работаю 2 месяца, живу на мамину пенсию, я не кричу что сдыхаю с голода! Я знаю, раз надо карантин, значит надо. Хотя сыр и мясо я уже не покупаю.
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25.04.2020 23:09 Ответить
просто рабское сознание? кошмар... с тобой мне точно не по пути.
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25.04.2020 23:11 Ответить
Я и не набивался.
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25.04.2020 23:12 Ответить
Кто-то решил что карантин, и быдло слушается. В Украине большинство населения это быдло.
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25.04.2020 23:51 Ответить
тошнит от вас - быдлаков вонючих...
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26.04.2020 03:00 Ответить
закусюй
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26.04.2020 07:27 Ответить
вася,все атб и сильпо они посетили !!!
так что не обсирайся !!!
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25.04.2020 23:49 Ответить
Там должно быть не мало окон на первом этаже, все кто решит "испарится", сделают это ночью (или рано утром), а может прямо сейчас!
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25.04.2020 22:08 Ответить
в общаге єто никогда не бьіло проблемой )))
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25.04.2020 23:59 Ответить
Даёшь тюрму у кожний хати!
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25.04.2020 22:10 Ответить
ты максимум для психушки годишься
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25.04.2020 22:14 Ответить
Опыт пребывания там имеешь?
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25.04.2020 22:17 Ответить
она всегда с ним - концлагерь в душе тюремная психушка в голове
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25.04.2020 23:07 Ответить
Терпение и все будет.
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25.04.2020 22:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5XV9D5TPfgE всех впускать - никого не выпускать ..
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25.04.2020 22:33 Ответить
Господи... страна идиотов... носятся с этим ковидом как дурак с картонкой, и при этом принимают золотишко в ломбардах. Лохам ковид - нормальным зебикам золотишко. Это страна идиотов
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25.04.2020 22:55 Ответить
а ломбардьі то жонушки Разумкова.
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26.04.2020 00:00 Ответить
Любителів кацапів та рузькаміру - я лікую по стандартам підарастів, які махали флажками з рабзеї. Цим потворам - шани немає. Начувайтеся скоти!!
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26.04.2020 00:17 Ответить
 
 