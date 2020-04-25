Вспышка коронавируса в общежитии Запорожья: возле здания выставлен пост полиции, вход и выход запрещен

В Запорожье в одном из общежитий обнаружили 13 больных коронавирусом. Общежитие закрыли, больных отправили на лечение, а контактных - на обсервацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

"Первой заболела женщина. Семейный врач поставил предварительный диагноз, больная была госпитализирована. Диагноз подтвердился. После чего, был проверен весь 5-й этаж, где жила больная, протестированы все жители и подтвердилось еще 11 случаев, но они бессимптомные. Сейчас общежитие закрыто на вход и выход. Будут проверены и остальные жители", - сообщил председатель Александровской райадминистрации Валерий Мостовой.

Однако, по словам жителей общежития, женщина болела около 8 дней: у нее была повышенная температура, она задыхалась, однако госпитализировали ее только тогда, когда ее состояние значительно ухудшилось.

Женщину, которая заболела первой, госпитализировали в областную инфекционную больницу, инфицированных людей - в 7-ю городскую больницу. Жителей, у которых не обнаружили болезнь, но они контактировали с инфицированными, отправили на обсервацию в 8-ю больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус выявили еще в двух общежитиях на Киевщине, - врио главы ОГА Володин

Возле общежития установлен пост полиции.

"Мы раздадим телефоны бесплатной доставки продуктов, воды, телефоны управляющей компании, администрации, чтобы люди, которые остаются в общежитии могли связаться, в случае, если будут возникать вопросы. Будем их максимально изолировать", - сообщил Мостовой.

В горсовете уверяют, что тесты на коронавирус будут сделаны всем без исключения жителям общежития, ведь в большинстве выявленных случаев люди не имели никаких симптомов болезни. В общежитии проводится дезинфекция. Всего там проживают около 200 человек.

Как сообщалось ранее, согласно данным Минздрава, по состоянию на утро 25 апреля в Запорожской области зафиксирован 171 случай заболевания коронавирусом.