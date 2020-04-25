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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела в районе Лебединского, - штаб ОС

Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела в районе Лебединского, - штаб ОС

Сегодня, 25 апреля российские оккупанты в очередной раз открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединское из автоматических станковых гранатометов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин был доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оказали надлежащую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что подразделения операции Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются.

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"Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - сказано в сообщении.

Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела в районе Лебединского, - штаб ОС 01

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Найшвидшого одужання!
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25.04.2020 22:22 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!Смерть русским ублюдкам!
Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела в районе Лебединского, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1682
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25.04.2020 22:32 Ответить
Мириться хотят, факт...
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25.04.2020 23:10 Ответить
Українського воїна поранено в результаті ворожого обстрілу в районі Лебединського, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2256
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25.04.2020 23:12 Ответить
"нада проста пєрєстать стрєлять." " у сєбя в галавє войну я уже закончіл."

гівнокомандуючий шмаркля
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26.04.2020 00:59 Ответить
Це таким чином ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии
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26.04.2020 08:06 Ответить
 
 