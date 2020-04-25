Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела в районе Лебединского, - штаб ОС
Сегодня, 25 апреля российские оккупанты в очередной раз открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединское из автоматических станковых гранатометов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин был доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оказали надлежащую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что подразделения операции Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются.
"Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - сказано в сообщении.
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