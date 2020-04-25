За сегодняшний день на Буковине выявили 32 новых случая заражения коронавирусом, - глава ОГА Осачук

Сегодня, 25 апреля, на Буковине официально подтверждены еще 32 случая заражения коронавирусом.

Об этом глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Общая численность инфицированных в области с первого установленного случае составляет 1340 человек", - написал он.

Вместе с тем Осачук отметил, что за сегодняшний день выздоровели еще 8 человек, они получили дважды отрицательный результат.

Кроме того, за последние сутки были госпитализированы 60 буковинцев.

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