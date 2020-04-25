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За сегодняшний день на Буковине выявили 32 новых случая заражения коронавирусом, - глава ОГА Осачук
Сегодня, 25 апреля, на Буковине официально подтверждены еще 32 случая заражения коронавирусом.
Об этом глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Общая численность инфицированных в области с первого установленного случае составляет 1340 человек", - написал он.
Вместе с тем Осачук отметил, что за сегодняшний день выздоровели еще 8 человек, они получили дважды отрицательный результат.
Кроме того, за последние сутки были госпитализированы 60 буковинцев.
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+5 Ali Hasan
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+4 Виктория Ермолова #445070
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+4 Виктория Ермолова #445070
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Его в могилу провожал насмешек шквал,
Иные хохотали просто бешено.
И только я, лишь я один рыдал.
Я так мечтал узреть его повешенным
19 апреля, хроника дня.
Заболело - 5996
Выздоровело - 219
Умерло - 48
Воскрес - 1
Следите внимательно за своей реакцией. Анекдот кацапский - там и цифры кацапские. . Ну, где грусть?
Утром проснулася: кашля нет, насморка нет, температуры нет, ничего не болит, дышится свободно.
Ну, думаю, труба дело. Типичные симптомы бессимптомного коронавируса.
- Пиши: коронавирус.
- Какой, нафиг, коронавирус, если на трупе два огнестрела и семь ножевых ?
- Пиши: коронавирус, на фоне сопутствующих заболеваний." (С)
Зевлада отклонилась от сценария, расписанного Хозяевами. За это могут и ножом, как мэра Гданьска.
неожиданно, но приятно - сам ненавижу придурковатость в любой форме...
почему то так и думал
кстати к вам близко....
- коррумпированием марионеток, разыгрывающих из себя "депутатов парламентов" и т.д.;
- и взятием под контроль всех СМИ.
Как всегда, попытка переплюнуть Небесную Канцелярию закончилась половинчато: взамен достижения абсолютной власти, авторы спецоперации "макароно-вирус" получили головную боль в виде Америки Трампа, которая сейчас вычищает из своих рядов всех засланцев.
Бедолаги, они потратили столько сил чтобы сломать Америку. Даже коммьюнити огранайзера пропихнули на восемь лет в Белый Дом. И вдруг - все усилия коту под хвост.
- обозревается некий феномен;
- выдвигается набор гипотез для его объяснения;
- каждая из них проверяется на предмет наличия противоречий с экспериментальными данными;
- та, которая таковых не содержит, является истинной.
Совковая номенклатура - хуже арабов: у тех вообще ничего не было, а у этих была своя империя, промышленность которой они сами попилили на куски, взамен на право кататься на Геликах и $рать в золотые унитазы.
"В спорах рождается истина" (С)