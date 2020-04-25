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Новости Коронавирус и карантин
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За сегодняшний день на Буковине выявили 32 новых случая заражения коронавирусом, - глава ОГА Осачук

За сегодняшний день на Буковине выявили 32 новых случая заражения коронавирусом, - глава ОГА Осачук

Сегодня, 25 апреля, на Буковине официально подтверждены еще 32 случая заражения коронавирусом.

Об этом глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Общая численность инфицированных в области с первого установленного случае составляет 1340 человек", - написал он.

Вместе с тем Осачук отметил, что за сегодняшний день выздоровели еще 8 человек, они получили дважды отрицательный результат.

Кроме того, за последние сутки были госпитализированы 60 буковинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин в Черновицкой области могут продлить до лета, - глава ОГА Осачук

За сегодняшний день на Буковине выявили 32 новых случая заражения коронавирусом, - глава ОГА Осачук 01

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
І під час такої пандемії зевладі треба переслідувати Філатова?
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25.04.2020 22:44 Ответить
+4
Пожалуста
19 апреля, хроника дня.
Заболело - 5996
Выздоровело - 219
Умерло - 48
Воскрес - 1
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25.04.2020 23:07 Ответить
+4
Было бы смешно, если бы не так грустно.

Следите внимательно за своей реакцией. Анекдот кацапский - там и цифры кацапские. . Ну, где грусть?
Утром проснулася: кашля нет, насморка нет, температуры нет, ничего не болит, дышится свободно.
Ну, думаю, труба дело. Типичные симптомы бессимптомного коронавируса.
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25.04.2020 23:18 Ответить
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За сегодняшний день на Буковине выявили 32 новых случая заражения коронавирусом, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 2952
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25.04.2020 22:40 Ответить
Помер?
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25.04.2020 22:42 Ответить
Помер, новым членином станет
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25.04.2020 22:45 Ответить
Говорят Ким того откинулся.
Его в могилу провожал насмешек шквал,
Иные хохотали просто бешено.
И только я, лишь я один рыдал.
Я так мечтал узреть его повешенным
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25.04.2020 22:44 Ответить
???????????????????????????
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25.04.2020 22:49 Ответить
Кількість померлих пишіть, з фото, живим і мертвим. може подіє.
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25.04.2020 22:42 Ответить
Пожалуста
19 апреля, хроника дня.
Заболело - 5996
Выздоровело - 219
Умерло - 48
Воскрес - 1
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25.04.2020 23:07 Ответить
Было бы смешно, если бы не так грустно.
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25.04.2020 23:11 Ответить
Было бы смешно, если бы не так грустно.

Следите внимательно за своей реакцией. Анекдот кацапский - там и цифры кацапские. . Ну, где грусть?
Утром проснулася: кашля нет, насморка нет, температуры нет, ничего не болит, дышится свободно.
Ну, думаю, труба дело. Типичные симптомы бессимптомного коронавируса.
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25.04.2020 23:18 Ответить
"- Доктор, как причину смерти писать ?
- Пиши: коронавирус.
- Какой, нафиг, коронавирус, если на трупе два огнестрела и семь ножевых ?
- Пиши: коронавирус, на фоне сопутствующих заболеваний." (С)
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25.04.2020 23:47 Ответить
І під час такої пандемії зевладі треба переслідувати Філатова?
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25.04.2020 22:44 Ответить
Зае**тся, пыль глотать. Днепр за Филатова. По крайней мере активная часть. Сам пойду.
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25.04.2020 22:55 Ответить
Зевлада - сатанисты, получающие приказы из Австрии. Филатов им не подчиняется.
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25.04.2020 23:42 Ответить
думаю из юар...
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25.04.2020 23:54 Ответить
Из Габона, сто пудов.
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25.04.2020 23:57 Ответить
Как-то странно: его ещё не объявили "больным коронавирусом", а просто собираются арестовать.
Зевлада отклонилась от сценария, расписанного Хозяевами. За это могут и ножом, как мэра Гданьска.
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25.04.2020 23:45 Ответить
та под ету срань можно мести всех подряд.
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25.04.2020 23:47 Ответить
Не везде. В некоторых странах к власти успели прийти патриоты-государственники. Потому там вирус не может куролесить, хотя пресса и бушует потоками дерьма.
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25.04.2020 23:58 Ответить
то все таки мы с вами можем найти точечки?
неожиданно, но приятно - сам ненавижу придурковатость в любой форме...
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26.04.2020 00:05 Ответить
"Я - ночная птица; дни не для меня" (С)
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26.04.2020 00:07 Ответить
без подколок - можно страны, ну на ваш взляд?
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26.04.2020 00:13 Ответить
Можно, но зачем перечислять очевидное ?
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26.04.2020 00:18 Ответить
т. е. нет....
почему то так и думал
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26.04.2020 00:20 Ответить
в северной норе от случаев нет, бо там государственник, падриот.
кстати к вам близко....
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26.04.2020 00:16 Ответить
Крах СССР оказал чрезвычайно негативное воздействие на планету, несмотря на идиотичность сконструированного Сталиным режима. Проблема теперь - в монополизации власти одной силой. Монополизация достигается двумя механизмами, действующими одновременно:
- коррумпированием марионеток, разыгрывающих из себя "депутатов парламентов" и т.д.;
- и взятием под контроль всех СМИ.
Как всегда, попытка переплюнуть Небесную Канцелярию закончилась половинчато: взамен достижения абсолютной власти, авторы спецоперации "макароно-вирус" получили головную боль в виде Америки Трампа, которая сейчас вычищает из своих рядов всех засланцев.
Бедолаги, они потратили столько сил чтобы сломать Америку. Даже коммьюнити огранайзера пропихнули на восемь лет в Белый Дом. И вдруг - все усилия коту под хвост.
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26.04.2020 00:24 Ответить
не парьте мне мозги сересером - сьезд с темы не защитан...
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26.04.2020 00:27 Ответить
Само существование СССР было причиной почему на Западе появился т.н. "средний класс": альтернативная модель организации общества (а она стала более-менее правдоподобной в брежневский период) вынудила сатанистов временно отступить от своего плана по конструированию всемирного концлагеря. Сейчас они делают новую попытку. Хотите предсказание ? После нынешних Троцких (Собянина, Мишустина, Зеленского, Саакашвили и проч. шмыгалей) опять придёт какой-нибудь Джугашвили. Не Брежнев, нет; а Йося очередной. И опять они будут рвать волосы на яйцах, пытаясь понять: где ж они так промахнулись.
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26.04.2020 00:32 Ответить
Видите ли, естественные науки устроены следующим образом:
- обозревается некий феномен;
- выдвигается набор гипотез для его объяснения;
- каждая из них проверяется на предмет наличия противоречий с экспериментальными данными;
- та, которая таковых не содержит, является истинной.
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26.04.2020 00:40 Ответить
Вполне возможно что и не будет, ибо процесс распила на составные части идёт быстрее. В Чечню уже ввели войска; но на все регионы не хватит. Кто уйдёт первым ? Башкиры ? Татары ? Монголы (Тува) ?
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26.04.2020 00:47 Ответить
Потому что рухнула экономическая модель на которой было основано пост-советское общество: "энергетическая сверхдержава". Чубайс сболтнул это не просто так; механизм управления миром с помощью монополизации источников энергии конструировался где-то с 1974 года. И вот сейчас - крах.
Совковая номенклатура - хуже арабов: у тех вообще ничего не было, а у этих была своя империя, промышленность которой они сами попилили на куски, взамен на право кататься на Геликах и $рать в золотые унитазы.
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26.04.2020 00:55 Ответить
В принципе, при данной схеме организации общества и при данном механизме управления - ни РФ, ни Украины на карте мира не будет через несколько десятков лет. Просто ввиду вымирания.
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26.04.2020 00:49 Ответить
Возможно ещё увидимся тут. Спокойной ночи.
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26.04.2020 00:56 Ответить
Вас что-то смущает ?
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26.04.2020 00:32 Ответить
вам тоже?
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26.04.2020 00:35 Ответить
Разве авторство существенно ? Я не изобретатель велосипеда; а суммировать очевидное может любой кто более-менее ориентируется в ситуации. Если есть возражения по существу - несите их в студию. Можете, конечно, объявить меня сумасшедшим; но это неконструктивно, поскольку эта репутация ко мне не прилипнет.
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26.04.2020 00:38 Ответить
Чрезвычайно уважаю альтернативные точки зрения.
"В спорах рождается истина" (С)
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26.04.2020 00:43 Ответить
тут банкиры из Австрии виноваты, сложный случай...
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26.04.2020 00:32 Ответить
развлекайтесь хлопцы - для того и карантинимся
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26.04.2020 00:49 Ответить
 
 