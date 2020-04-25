"Мы не допустим, чтобы у медиков снижалась зарплата из-за реформы", - Степанов

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что не допустит снижения заработной платы врачей вследствие медицинской реформы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале.

Как отмечается, одним из главных приоритетов работы Министра здравоохранения Украины Максима Степанова является завершение реформы системы здравоохранения. При этом изменения в медицине не должны приводить к закрытию больниц, сокращению количества медицинских работников и уменьшению финансирования учреждений здравоохранения. Выигрывают от этого как медики, так и пациенты.

"В прошлом году заведующая отделением "чувствительных форм туберкулеза", госпожа Виктория, с надбавками получала 14000 гривен. После старта второго этапа реформы - по расчетам, которые утвердили предыдущие руководители Минздрава - она ​​будет получать 4000 гривен. При этом, из 278 медработников этого заведения только 190 остались. Из-за дефицита финансирования. Так не должно быть", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов во время рабочей поездки в медицинские учреждения Киевщины.

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