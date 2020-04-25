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"Мы не допустим, чтобы у медиков снижалась зарплата из-за реформы", - Степанов

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что не допустит снижения заработной платы врачей вследствие медицинской реформы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале.

Как отмечается, одним из главных приоритетов работы Министра здравоохранения Украины Максима Степанова является завершение реформы системы здравоохранения. При этом изменения в медицине не должны приводить к закрытию больниц, сокращению количества медицинских работников и уменьшению финансирования учреждений здравоохранения. Выигрывают от этого как медики, так и пациенты.

"В прошлом году заведующая отделением "чувствительных форм туберкулеза", госпожа Виктория, с надбавками получала 14000 гривен. После старта второго этапа реформы - по расчетам, которые утвердили предыдущие руководители Минздрава - она ​​будет получать 4000 гривен. При этом, из 278 медработников этого заведения только 190 остались. Из-за дефицита финансирования. Так не должно быть", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов во время рабочей поездки в медицинские учреждения Киевщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 1000 клиник в рамках медреформы получили больше денег, чем раньше, около 600 - меньше, - и.о. главы НСЗУ Мовчан

Мы не допустим, чтобы у медиков снижалась зарплата из-за реформы, - Степанов 01

Минздрав (4903) врачи (1518) Степанов Максим (2062) медреформа (122) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+15
будут говорить, что снижается из-за реформы, а не из-за их долбо...
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25.04.2020 23:16 Ответить
+11
Так і залишиться $4000?
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25.04.2020 23:15 Ответить
+9
И что вы сделаете, безмозглые?
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25.04.2020 23:14 Ответить
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И что вы сделаете, безмозглые?
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25.04.2020 23:14 Ответить
будут говорить, что снижается из-за реформы, а не из-за их долбо...
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25.04.2020 23:16 Ответить
Казатимуть,що Підвищується...!,до рівня мін пенсії
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25.04.2020 23:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fch6Nua1Yac с 35 мин интересно
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25.04.2020 23:48 Ответить
То, что говорят зеленые министры все нужно повернуть на 180 градусов. Будут фактически снижаться зарплаты, будут переводить на полставки, снимать какие-то надбавки и т.д.
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26.04.2020 00:18 Ответить
Вони,маланці,нестимуть будь-яку х-ю,аби мати можливість,довше існувати,й довше грабувати... В німецьких концтаборах,всю,роботу по винищенню маланців, виконували саме Маланці !!! Й, ніхто інший... Звідси,викладене,вами...
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26.04.2020 00:22 Ответить
просто включат станок
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25.04.2020 23:33 Ответить
Возвращаемся в 2019 год и находим там все ответы.
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25.04.2020 23:50 Ответить
даже если бы у меня была бы машина времени, мозги зебилам не вправить всё равно. до них до сих пор не дошло.
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25.04.2020 23:52 Ответить
Нечего вправлять и некуда доходить.
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25.04.2020 23:55 Ответить
"Мы не допустим, чтобы у медиков снижалась зарплата из-за реформы", - Степанов - Цензор.НЕТ 3764
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25.04.2020 23:37 Ответить
Так і залишиться $4000?
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25.04.2020 23:15 Ответить
сотню грн накинуть.
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25.04.2020 23:21 Ответить
Давненько я за тобою полював.
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26.04.2020 00:29 Ответить
Підвищиться до 100$
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25.04.2020 23:26 Ответить
Це схоже на чергове нашестя татаро-монголів.
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25.04.2020 23:19 Ответить
Катсабо-маланців
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25.04.2020 23:35 Ответить
Я стараюся розуміти національності з точки зору генетики.
Ну і звичайно, в парі з володінням мовою.
Схоже, це загальноприйнята практика для ******** світових цивілізацій.
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26.04.2020 00:04 Ответить
Якщо, коректно,то татаро-ионголи,це катсабське блювотіння. Чингиз-хан з казахського джусу... Київ і Русь зруйнували татари... Така,собі,збірна солянка з історії, у викладенні німців виконувавших замовлення катьки-лярви в 18 ст... Катсаби недолюди,наслідок гвалтування татарами печерно-лісових людожерів. Маланці внаслідок замкнутих браків з генетично зруйнованим мовним центром й з манієй лихоїмства...
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26.04.2020 00:18 Ответить
Форуми, це частина війни з как-цапами.
Якщо ви дійсно збираєтеся перемогти как-цапів, тоді доведеться стати БІЛЬШ обізнанішими в історії, культурі, мові і т.д.
ІНШОГО ШЛЯХУ ПРОСТО НЕМАЄ.
Виключно розумом.
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26.04.2020 00:24 Ответить
Це,й механізм захисту Здорового глузду... В людей,з біологічних й історичних причин, надзвичайно слабка й нестійка психіка, й сумнівна здатність до самовираження й сприйняття Світу
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26.04.2020 00:30 Ответить
Можна багато говорити на цю тему, але людина визначається не по тому, що сказала, а що зробила.
У даному випадку, форум, це можливість діяти.
Хоч щось.
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26.04.2020 00:34 Ответить
Слово катсаб змістовно - людожер,живодер,кат...
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26.04.2020 00:32 Ответить
Словосполучення "как цап" взагалі не потрібно перекладати.
Людина з борідкою, як у цапа.
В окупантів, що прийшли зі сходу (татаро-монголів) бороди росли специфічно - як у цапів.
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26.04.2020 00:38 Ответить
Про "бороди" монголоїдів , скоріше ,то,ослина сеча... Ваше трактування,вам,подобається, немені,вас,відмовляти... Семантику,я,вам,навів, - від слова Кат.., цапів й кіз ,нестав би турбувати, бо,ще почуєте щось несподіване (на кшалт , що коза означає гарна дівчина), не збиватиму з пантелику. Бо казинаки,то козячі какашки...,й тощо
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26.04.2020 00:56 Ответить
Звичайно, можна фантазувати, як завгодно, але, коли доведеться мати справу з досвідченим ворогом, тоді ваші аргументи програють. Українці МУСЯТЬ стати іншими, щоб перемогти. Я критикую не для того, щоб образити.
Головне - мати ціль. І щире бажання її знищити.
Розум і і мудрість згодом прийде.
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26.04.2020 01:10 Ответить
Знищувати ціль, це мені довподоби... Тільки баби народжують не українців,а мешканців...Й нащо,мене агітувати, нащадка козацьких родів ...
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26.04.2020 01:19 Ответить
Може,скоріш ,ти,вишкребок,а твоя рідня з під паркану...Неповноцінненьке
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26.04.2020 08:52 Ответить
та и будет, снизится
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25.04.2020 23:19 Ответить
Ушам доверяют лохи, а глазам люди !
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25.04.2020 23:19 Ответить
Интересно, это уже "по приколу", или ещё не?
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25.04.2020 23:19 Ответить
по самому,самому по
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25.04.2020 23:36 Ответить
Нууу... Тогда бубочка предвыборную программу выполняет, хоть в чём-то
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26.04.2020 00:21 Ответить
А,екзамен на зезедента він здавав на роялі...! Певно екзаменаційній комісії виборців забажалося,щоб,то,були ,їх лоби...
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26.04.2020 00:26 Ответить
$4000?
учителя значит получили уже.
ухи мои ухи - вам бы не лaмацца
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25.04.2020 23:20 Ответить
Да да. Зеленое ворье точно не допустит!
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25.04.2020 23:22 Ответить
коли я таке читаю, я думаю: чи це мені сниться?
така наша мрія була в 1991 році про таке сьогодення?
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25.04.2020 23:23 Ответить
Слухай М.Магомаєва -"Мєчти,мєчти, гдє Ваша,сладость, гдє ти, гдє,ти, ночная Радость, ,Ісчєзла ... "
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25.04.2020 23:40 Ответить
мені більше подобається https://www.youtube.com/watch?v=ZRScZIq8waA

це не міняє ситуації - як наші президенти та уряди, народні депутати, вищі судді та прокурори просрали нашу країну і знищили наш народ.
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25.04.2020 23:47 Ответить
Бо неприпустимо давати плебсу Владу...Жодна держава не витримала,такого Навантаження А Магомаєв,був справжнім Чудом....Я,зробив.собі,підбірку,й зарезервував її
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26.04.2020 00:07 Ответить
та ви шо? ну і діла...
а хто ж у нас еліта?..ну патриції?
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26.04.2020 00:10 Ответить
Це не той "Адвокатік", який ще недавно підбурював бляхарів на страйки проти Порошенка?
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26.04.2020 00:26 Ответить
Тварье просто насилует Украину. Тут потом все хлоркой засыпать надо будет.
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25.04.2020 23:31 Ответить
Их сначала нужно вынести с Банковой.
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25.04.2020 23:39 Ответить
"Мы не допустим, чтобы у медиков снижалась зарплата из-за реформы", - Степанов - Цензор.НЕТ 9577
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25.04.2020 23:40 Ответить
Новый вид реформы от ЗЕбилов в результате которой зарплата не снижаеца, и это само собой перемога найвеличнишого лидера всея галактики.
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25.04.2020 23:31 Ответить
"Мы не допустим, чтобы у медиков снижалась зарплата из-за реформы", - Степанов - Цензор.НЕТ 8009
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25.04.2020 23:36 Ответить
Пане Стєпанов, хватить робити вигляд глибокої стурбованості за нашу медицину. Бо це класичний вигляд всіх Ваших "папєрєдніків", і він вже приївся. Вигадайте новий образ. Просто поїдьте в любу віддалену районну лікарню, без попередження, якщо Вам не страшно, і дійсно не байдуже, і поговоріть з медперсоналом. Думаю Ви почуєте багато цікавого.
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25.04.2020 23:42 Ответить
Ничего что я на русском? Можно поехать ещё дальше в ФАП (федьшарско - акушерский пункт). У нас в селе. Ну и чем плохо. В пункте и живешь, уголь больница завезёт. Льгота на свет. Хозяйство своё. Работы максимум уколы и капельницу поставить. Что сложнее насморка, в район. Взяток не дают, но без десятка яиц или шмата сала не приходят. Приходится ходить клянчить прививки от столбняка поставить, но эт не часто. Так что жить в глуши можно.
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25.04.2020 23:54 Ответить
Шановні студенти: якщо Ви думаєте, що "суспільство" почне Вас цінувати після отраимання диплома - Ви глибоко помиляєтесь. Переважній більшості - лікарям ніхто не дякує, за правильно виконану роботу. Вам будуть замість вітання казать "ти повинен". Вас чекає МІНІМІМАЛЬНА зарплатна, брехливі обіцянки її підвищити "колись", та докори від ......... про клятву , яку це ..... навіть не читало. Ваші успіхи та якість роботи ........ не помітить , а за любу помилку у Вас можуть бути проблеми. Вас "тронуть" і не згадають, якщо це їм буде потрібно. Бережіть Себе та Будьте здорові Шановні млолоді Лікарі.
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26.04.2020 00:00 Ответить
А нельзя ли проще?
Вот как учителям - от 4000$ и выше?)))
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26.04.2020 00:14 Ответить
Если проще,то зедятлам уже не до конца эпохи зубожиння,теперь *не допустим снижения зарплат*,лишь бы сохранить то,что команда Пороха платила.
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26.04.2020 08:21 Ответить
Ну да
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26.04.2020 08:47 Ответить
"Мы не допустим, чтобы у медиков снижалась зарплата из-за реформы, потому слуги народа вас заразят короновірусом", - Степанов
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26.04.2020 00:17 Ответить
Вы не допустите, а документы говорят о другом! Интересно как будут решаться вопросы зарплат на основе документов или на основе балаболства!!
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26.04.2020 00:18 Ответить
Допоможемо, люди, тим, в кого війна не скінчилася..Ні в головах ні по всьому тілу....Бо поранені, посічені....(( https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDDuiX1RqMvxsJmnCfy0c_dDIkMEQifsBLnj563T4S3wmD9B5PFZtqtjo9V-gRhFfZbcWqyeiWFctdk&hc_ref=ARR4m6ckUe1SDKnS0ahVHDlzFmF8eH7KzSMFXms_VvHzl4ABD_NHBtIYDcMPrLE3KFQ&fref=nf&hc_location=group Ветеранське Братерство Дніпро

https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/posts/2612966442278345 9 год

УВАГА!
Наш друг та побратим Денис Борцов, позивний Август та Кравчук Сергій, позивний Крава потрапили в біду та потребують нашої допомоги!
Хлопців було поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу с. Славне (Донецький напрямок). Вони проходили службу в 74 батальйоні, роті глибинної розвідки.

Наші захисники зараз знаходяться у лікарні ім. Мечникова. У Крави залишилась мати, він був єдиним годувальником у родині.
Реквізити для допомоги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Борцов Д.С.
Максимальний репост! Допоможемо разом!
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26.04.2020 00:41 Ответить
Подольск. Одесская область. 32 врача подтвержденный COVID-19. Просто добавьте сразу же туда, количество пациентов которых они принимали. Все даже хуже чем мы предполагали. Дилетанты при власти страшнее любых диверсантов.
На самом деле в цивилизованных странах, даже самых проблемных, как США, Италия, Испания, Бельгия и др., статистика не самая страшная, но она кажется такой потому, что она честная !!! А настоящий ад - это Китай, слабые страны Азии, Африка, Ю. Америка, Россия и часть совка, там, где врут..(с)
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26.04.2020 01:00 Ответить
ЗНИЖУВАЛАСЯ?!?!?!
Там хоч хтось в уряді у адекватні?!?!?
Ви повні ди..ли?
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26.04.2020 01:27 Ответить
Так ви ж самі це зниження й організували, на це й була спрямована ваша "реформа".
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26.04.2020 02:20 Ответить
Конечно, а зачем снижать зарплаты, когда куда проще было позакрывать небольшие больницы, фельдшерские пункты, инфекционные отделения, санэпидстанции тубдиспансеры, детские и т.д. У меня рядом с домом с благоволения властей ликвидирована больница с боксированным инфекционним отделением, хирургией (с аппаратами ИВЛ), детским отделением , гинекологией, терапией, лабораторией, рентгеном. Народ возмущался подписи собирал, но местным властям все пофиг. Теперь уже все растащили и не восстановить. Рехворматоры хреновы, супрун вашу мать!
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26.04.2020 06:40 Ответить
Лікарні закривати ще при Петі почали
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26.04.2020 10:04 Ответить
Потыкайте там кто то этого полоумного и сообщите ему что поликлиники и больницы находятся на балансе местных органов самоуправления и МОЗ к ним не имеет никакого отношения (читай постановление кабмина от 2018 об автомизации мед закладив) довбень ((
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26.04.2020 10:37 Ответить
 
 