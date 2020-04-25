"Мы не допустим, чтобы у медиков снижалась зарплата из-за реформы", - Степанов
Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что не допустит снижения заработной платы врачей вследствие медицинской реформы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале.
Как отмечается, одним из главных приоритетов работы Министра здравоохранения Украины Максима Степанова является завершение реформы системы здравоохранения. При этом изменения в медицине не должны приводить к закрытию больниц, сокращению количества медицинских работников и уменьшению финансирования учреждений здравоохранения. Выигрывают от этого как медики, так и пациенты.
"В прошлом году заведующая отделением "чувствительных форм туберкулеза", госпожа Виктория, с надбавками получала 14000 гривен. После старта второго этапа реформы - по расчетам, которые утвердили предыдущие руководители Минздрава - она будет получать 4000 гривен. При этом, из 278 медработников этого заведения только 190 остались. Из-за дефицита финансирования. Так не должно быть", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов во время рабочей поездки в медицинские учреждения Киевщины.
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Ну і звичайно, в парі з володінням мовою.
Схоже, це загальноприйнята практика для ******** світових цивілізацій.
Якщо ви дійсно збираєтеся перемогти как-цапів, тоді доведеться стати БІЛЬШ обізнанішими в історії, культурі, мові і т.д.
ІНШОГО ШЛЯХУ ПРОСТО НЕМАЄ.
Виключно розумом.
У даному випадку, форум, це можливість діяти.
Хоч щось.
Людина з борідкою, як у цапа.
В окупантів, що прийшли зі сходу (татаро-монголів) бороди росли специфічно - як у цапів.
Головне - мати ціль. І щире бажання її знищити.
Розум і і мудрість згодом прийде.
учителя значит получили уже.
ухи мои ухи - вам бы не лaмацца
така наша мрія була в 1991 році про таке сьогодення?
це не міняє ситуації - як наші президенти та уряди, народні депутати, вищі судді та прокурори просрали нашу країну і знищили наш народ.
а хто ж у нас еліта?..ну патриції?
Вот как учителям - от 4000$ и выше?)))
https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/posts/2612966442278345 9 год
УВАГА!
Наш друг та побратим Денис Борцов, позивний Август та Кравчук Сергій, позивний Крава потрапили в біду та потребують нашої допомоги!
Хлопців було поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу с. Славне (Донецький напрямок). Вони проходили службу в 74 батальйоні, роті глибинної розвідки.
Наші захисники зараз знаходяться у лікарні ім. Мечникова. У Крави залишилась мати, він був єдиним годувальником у родині.
Реквізити для допомоги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Борцов Д.С.
Максимальний репост! Допоможемо разом!
На самом деле в цивилизованных странах, даже самых проблемных, как США, Италия, Испания, Бельгия и др., статистика не самая страшная, но она кажется такой потому, что она честная !!! А настоящий ад - это Китай, слабые страны Азии, Африка, Ю. Америка, Россия и часть совка, там, где врут..(с)
Там хоч хтось в уряді у адекватні?!?!?
Ви повні ди..ли?