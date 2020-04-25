Мужчина нашел два килограмма ртути неподалеку от своего огорода в Бердичеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Житомирской области спасатели собрали около двух килограмм ртути, которые нашел житель Бердичева на окраине города, возле своего огорода. Ртуть утилизировали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"24 апреля около 12:00 дня по линии "101" г. Бердичев поступило сообщение о том, что местный житель обнаружил большое количество ртути на грунтовой дороге на окраине райцентра.

Выяснилось, что мужчина шел на свой огород и по дороге, неподалеку от пруда, увидел на тропе шарики ртути. Они были разбросаны на площади 1 кв.м. Он сразу позвонил на "горячую линию" горисполкома, а они сообщили спасателям", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ориентировочно специалистам ГСЧС понадобилось около трех часов для того, чтобы провести работы по демеркуризации серебристо-белого металла в специальный чемодан.

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В общем спасатели собрали около 2 кг ртути. Далее они передадут опасное вещество органам местного самоуправления для ее дальнейшей утилизации.