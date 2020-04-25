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Мужчина нашел два килограмма ртути неподалеку от своего огорода в Бердичеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Житомирской области спасатели собрали около двух килограмм ртути, которые нашел житель Бердичева на окраине города, возле своего огорода. Ртуть утилизировали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"24 апреля около 12:00 дня по линии "101" г. Бердичев поступило сообщение о том, что местный житель обнаружил большое количество ртути на грунтовой дороге на окраине райцентра.

Выяснилось, что мужчина шел на свой огород и по дороге, неподалеку от пруда, увидел на тропе шарики ртути. Они были разбросаны на площади 1 кв.м. Он сразу позвонил на "горячую линию" горисполкома, а они сообщили спасателям", - сказано в сообщении.

Мужчина нашел два килограмма ртути неподалеку от своего огорода в Бердичеве, - ГСЧС 01

Отмечается, что ориентировочно специалистам ГСЧС понадобилось около трех часов для того, чтобы провести работы по демеркуризации серебристо-белого металла в специальный чемодан.

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Мужчина нашел два килограмма ртути неподалеку от своего огорода в Бердичеве, - ГСЧС 02

В общем спасатели собрали около 2 кг ртути. Далее они передадут опасное вещество органам местного самоуправления для ее дальнейшей утилизации.

Мужчина нашел два килограмма ртути неподалеку от своего огорода в Бердичеве, - ГСЧС 03

Бердичев (52) ртуть (49) ГСЧС (5020) Житомирская область (1413)


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мужчине повезло, если не слизал конечно....
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25.04.2020 23:38 Ответить
Отруйні пари ртуті, а зїсти краплю ртуті теж не корисно зовсім, але не смертельно, бережіть сантехніку.
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26.04.2020 10:28 Ответить
Оце розбагатів...! Та,ще,й неотруївся...
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25.04.2020 23:42 Ответить
Нехай уважно роздивиться , ртуть ******** Золото, може почнеться Золота лихоманка...
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25.04.2020 23:45 Ответить
Кто-то припас колорадов травить.
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26.04.2020 08:20 Ответить
Я колись тримав в руках банку ртуті 0.5 л. Важка.
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25.04.2020 23:51 Ответить
Новость мирового масштаба
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26.04.2020 00:05 Ответить
Якщо жарко то вона б випарувалася тай по всьому, нащо МЧСників ганяти
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26.04.2020 01:28 Ответить
 
 