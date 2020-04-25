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Сирийские ВВС применили зарин и хлор как химоружие, виновные должны быть покараны, - МИД Украины поддержал заявление Международного партнерства

Сирийские ВВС применили зарин и хлор как химоружие, виновные должны быть покараны, - МИД Украины поддержал заявление Международного партнерства

МИД Украины поддержал выводы Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия относительно применения химоружия в Сирии.

Украинское внешнеполитической ведомство поддерживает заявление Международного партнерства в борьбе с безнаказанностью применения химического оружия, членом которого является Украина, в связи обнародованием 8 апреля 2020 года Техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) первого отчета Группы по расследованию и идентификации (ГРИ), виновных в применении химического оружия или токсичных химикатов в качестве оружия в Сирийской Арабской Республике, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

ГРИ пришла к выводу, что есть основания полагать, что виновниками применения зарина как химического оружия в г. Лтамена (Сирия) 24 и 30 марта 2017 года, и хлора 25 марта 2017 года являются лица, принадлежащие к сирийским Военно-воздушным силам.

"МИД Украины призывает принять все меры с целью привлечения к ответственности виновных в применении химического оружия. Украина остается преданной глобальным усилиям по недопущению применения такого оружия при любых обстоятельствах и его распространения, а также борьбе с безнаказанностью таких преступлений", - подчеркивают в ведомстве.

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Автор: 

МИД (7001) Сирия (3151) химическое оружие (373) ОЗХО (29)


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Топ комментарии
+17
Шукайте сліди лаптєй.
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25.04.2020 23:56 Ответить
+9
кацаполеты кацапские, пилоты кацапские - ввс серии?
валяюсь....
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26.04.2020 01:43 Ответить
+8
сирийские ввс? - ето как танки республики конгы
еще есть кто то ктo верит в ету муйню?
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26.04.2020 01:41 Ответить
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Шукайте сліди лаптєй.
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25.04.2020 23:56 Ответить
твоих?
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26.04.2020 00:31 Ответить
Асада должен изнасиловать коронавирусный баран, и только после этого в Сирии наступит мир !
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26.04.2020 00:18 Ответить
сирийские ввс? - ето как танки республики конгы
еще есть кто то ктo верит в ету муйню?
показать весь комментарий
26.04.2020 01:41 Ответить
кацаполеты кацапские, пилоты кацапские - ввс серии?
валяюсь....
показать весь комментарий
26.04.2020 01:43 Ответить
Я удивляюсь, что ВВС днр еще не применяли по карателям бендеравцам.... Или уже применяли, только наши не хотят накалять обстановку? Как это неоднократно делали...
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26.04.2020 02:14 Ответить
Так уже все международные договоренности ничего не стоят, да и не действуют они. Здесь удивляться нечему. Каждый что хочет, тот и ворочит.
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26.04.2020 02:24 Ответить
А какова реакция по факту применения "новичка" в Англии? Глубокая обеспокоенность?
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26.04.2020 08:16 Ответить
 
 