РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10449 посетителей онлайн
Новости
5 500 11

Уровень опасности - желтый, - ГСЧС предупреждает о порывах ветра по Украине 26 апреля

Уровень опасности - желтый, - ГСЧС предупреждает о порывах ветра по Украине 26 апреля

Госслужба по ЧС со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра предупреждает о порывах ветра в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый).

"Погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется хранить повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнения погодных условий", - уточняют в пресс-службе Гидрометцентра.

Также, по информации ГСЧС, на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погода на выходных поспособствует рассеиванию вредных примесей в воздухе Киевщины и Житомирщины, - Гидрометцентр

Автор: 

Гидрометцентр (665) погода (2819) ГСЧС (5020)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
Зато пожары потушили этой ночью...
показать весь комментарий
26.04.2020 06:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даже природа взбунтовалась против зелени
показать весь комментарий
26.04.2020 00:30 Ответить
Падлюка с чужим флагом, это у тебя в мозгу гельминты взбунтовались
показать весь комментарий
26.04.2020 09:45 Ответить
Желтый терпимо,а вот коричневый это серьезно 😁
показать весь комментарий
26.04.2020 01:03 Ответить
ЗЕЛЕНИЙ - сур'ьозно. Усі інші переживемо.
показать весь комментарий
26.04.2020 07:02 Ответить
зеленый, к сожалению
показать весь комментарий
26.04.2020 01:37 Ответить
Парус брать надо кому в гэндэлык! И про якорь не забудьте ато занесет аж в маскалию а там вам пупкин вместо 100 гр покажет кузькину мать!
показать весь комментарий
26.04.2020 05:28 Ответить
Зато пожары потушили этой ночью...
показать весь комментарий
26.04.2020 06:17 Ответить
В то же время на восточную Африку обрушились несметные полчища саранчи:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=l3U7rd-t1lA&feature=emb_logo
показать весь комментарий
26.04.2020 06:23 Ответить
В Украине также достаточно полчищ "иного подобия саранчи".
показать весь комментарий
26.04.2020 08:11 Ответить
 
 