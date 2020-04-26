Уровень опасности - желтый, - ГСЧС предупреждает о порывах ветра по Украине 26 апреля

Госслужба по ЧС со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра предупреждает о порывах ветра в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый).

"Погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется хранить повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнения погодных условий", - уточняют в пресс-службе Гидрометцентра.

Также, по информации ГСЧС, на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погода на выходных поспособствует рассеиванию вредных примесей в воздухе Киевщины и Житомирщины, - Гидрометцентр