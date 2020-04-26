Уровень опасности - желтый, - ГСЧС предупреждает о порывах ветра по Украине 26 апреля
Госслужба по ЧС со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра предупреждает о порывах ветра в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый).
"Погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется хранить повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнения погодных условий", - уточняют в пресс-службе Гидрометцентра.
Также, по информации ГСЧС, на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
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