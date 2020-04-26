После пожара на военных складах в Калиновке недосчитались боеприпасов почти на 500 млн грн, - отчет ВСК
Имущества почти на 500 миллионов гривен не обнаружили после пожара на военном складе в Калиновке в Винницкой области. Также выявлены нарушения учета и порядок хранения боеприпасов и военного имущества.
Об этом говорится в отчете о заседании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"В течение почти 2,5-летнего досудебного расследования следователями достоверно не установлено не только причины, но и обстоятельства самого события. Виновные лица к ответственности не привлечены, что вызывает сомнения в объективности действий правоохранителей", - говорится в документе.
Для продолжения расследования по калиновскому арсеналу комиссия направила запросы с целью получения соответствующей информации и копию Акта служебного расследования.
Напомним, 26 сентября 2017 года около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
11 сентября 2019 года на территории военного арсенала возле Калиновки зафиксированы 6 взрывов боеприпасов в результате возгорания сухой травы.
Поверхностное разминирования технической территории 48-го арсенала вблизи Калиновки Винницкой области завершено в декабре 2019 года.
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Україна.
Так сплять пожежники, які тяжко працюють та гасять пожежу вже більше трьох тижнів.
Це наші дні , це зараз, це 21 століття.
Це в країні, де сотні мільйонерів та тисячі заможних людей.
В країні де президент теж мільйонер.
В країні, де в депутатів по 3 мерседеса. (С)
хоча, у нас же Нацгвардія Сабакова що берегти ЗЕльону владу, а не народ
Чоколятори та чоколятихи, допоможемо ворюгам і мародерам, бо це - наше майбутнє !!!
Пэтя та Свинарчуки - це майбутнє країни !!!
Я был противником Порошенко. Но вот факты - только одно из направлений что сделал Порошенко взяв страну с нуля.
https://www.youtube.com/watch?v=TFq7dl5Dkzc Военное сотрудничество Украины и Турции. Новое оружие и военные разработки против общего противника .
Журнвшлюхи-копипастеры, падлы - вы в первую очередь виноваты в том что есть. Потому что тому же работяге некогда и не может он разбираться. А вы, гниды, саботируете свою работу.
По 10 аппаратов ИВЛ в одну больницу передал, сотни тысяч одноразовых халатов. Так что, мимо кассы, мокша.
А вообще- готовься к параду.
https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/posts/2612966442278345 9 год
УВАГА!
Наш друг та побратим Денис Борцов, позивний Август та Кравчук Сергій, позивний Крава потрапили в біду та потребують нашої допомоги!
Хлопців було поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу с. Славне (Донецький напрямок). Вони проходили службу в 74 батальйоні, роті глибинної розвідки.
Наші захисники зараз знаходяться у лікарні ім. Мечникова. У Крави залишилась мати, він був єдиним годувальником у родині.
Реквізити для допомоги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Борцов Д.С.
Максимальний репост! Допоможемо разом!
Ага. "Без "вынужденной коррупции" страну не "поднять"! Просто никак!
По сути своей он мало чем отличался от своего шефа Януковоща. Так же уничтожал обороноспрособность страны. Вот почему у нас по всей стране взрывались стратегические склады.... И не "дрон" это никакой. А Пецин оффшор.
Да, "разворовывали" ДО Пеци. Но и Пеца разворовывал уже во время своей каденции. Мало того, во время ВОЙНЫ!!! Взорванные стратегические склады и "недостачами"- яркое тому подтверждение. Скажешь "царь хороший- бояре плохие"? Дак ведь НИКТО так и не был наказан! За 5 лет!!!
Про "подвиги" Свинарчука я даже не вспоминаю....
Или по порохоботским понятиям это всё "перемоги"?
И по-моему, даже 6. На миллиард долларов США.
И по-моему, даже 6. На миллиард долларов США.
Государственная компания "Спецтехноэкспорт" сообщала о подписании в 2018 году контрактов с 30 странами. Главными экспортными партнерами были: Индия, Алжир, Мьянма, Китай, Экваториальная Гвинея.
нормальные костюмы у нас шьют , но еще до карантина курточка стояла 700+ , брюки с передником выше косаря ( розница ) , прорезиненый комбез (облегченка ) 2000+