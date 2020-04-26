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Новости Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
14 382 92

После пожара на военных складах в Калиновке недосчитались боеприпасов почти на 500 млн грн, - отчет ВСК

После пожара на военных складах в Калиновке недосчитались боеприпасов почти на 500 млн грн, - отчет ВСК

Имущества почти на 500 миллионов гривен не обнаружили после пожара на военном складе в Калиновке в Винницкой области. Также выявлены нарушения учета и порядок хранения боеприпасов и военного имущества.

Об этом говорится в отчете о заседании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В течение почти 2,5-летнего досудебного расследования следователями достоверно не установлено не только причины, но и обстоятельства самого события. Виновные лица к ответственности не привлечены, что вызывает сомнения в объективности действий правоохранителей", - говорится в документе.

Для продолжения расследования по калиновскому арсеналу комиссия направила запросы с целью получения соответствующей информации и копию Акта служебного расследования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рядом с арсеналом боеприпасов в Калиновке на Виннитчине ликвидирован пожар, - Генштаб. ФОТО

Напомним, 26 сентября 2017 года около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

11 сентября 2019 года на территории военного арсенала возле Калиновки зафиксированы 6 взрывов боеприпасов в результате возгорания сухой травы.

Поверхностное разминирования технической территории 48-го арсенала вблизи Калиновки Винницкой области завершено в декабре 2019 года.

Также читайте: Я принял более 200 звонков за час, - глава села под Калиновкой рассказал о панике после новых взрывов

Автор: 

ВР (29285) ВСК (460) Калиновка (185)


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Топ комментарии
+28
ЗЕвірус@UAPopcorn· 1 ч

Україна.
Так сплять пожежники, які тяжко працюють та гасять пожежу вже більше трьох тижнів.
Це наші дні , це зараз, це 21 століття.
Це в країні, де сотні мільйонерів та тисячі заможних людей.
В країні де президент теж мільйонер.
В країні, де в депутатів по 3 мерседеса. (С)

После пожара на военных складах в Калиновке недосчитались боеприпасов почти на 500 млн грн, - отчет ВСК - Цензор.НЕТ 2641
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26.04.2020 00:38 Ответить
+16
готелів там може й немає, але організувати нормальне наметове містечко силами Нацгвардіїї могли б,

хоча, у нас же Нацгвардія Сабакова що берегти ЗЕльону владу, а не народ
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26.04.2020 00:57 Ответить
+16
При Порохнявом було знищено 5 АРСЕНАЛІВ і ніхто не був покараний.
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26.04.2020 02:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зачем ты показываешь себя зебилом, Андрюша? Кто кроме оккупанта может жечь склады во время войны??
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26.04.2020 00:38 Ответить
А тебе не надоело искать во всех бедах кого то , но только не себя? Ты хоть раз был на складе боеприпасов? Что бы его запалить , если склад нормально оборудован противопажаркой, охраной, то подпалить не так уж и просто! а то что ********, я больше чем уверен в этом! Та даже если и пукин подпалил, то опять же кто виноват в том что это допустили? Недостачу проще всего скрыть спалив все.. А теперь сам подлумайц, если уж так хотел спаллить склады, их расположение пукину изветсно до каждой розетки, то он просто ракетами епнул и дело с концом, и плевать он на всех хотел с большой колокольни, что было доказано в Крыму и на Донбассе.... так что не будь ребенком))
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26.04.2020 00:54 Ответить
воры, которые потырили все и скрывают следы
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26.04.2020 06:06 Ответить
Казнокрады. Такую версию вы не в состоянии озвучить?
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26.04.2020 11:21 Ответить
ЗЕвірус@UAPopcorn· 1 ч

Україна.
Так сплять пожежники, які тяжко працюють та гасять пожежу вже більше трьох тижнів.
Це наші дні , це зараз, це 21 століття.
Це в країні, де сотні мільйонерів та тисячі заможних людей.
В країні де президент теж мільйонер.
В країні, де в депутатів по 3 мерседеса. (С)

После пожара на военных складах в Калиновке недосчитались боеприпасов почти на 500 млн грн, - отчет ВСК - Цензор.НЕТ 2641
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26.04.2020 00:38 Ответить
Жах..а в найближчий готель відвезти людей віра не дозволяє ??
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26.04.2020 00:40 Ответить
готелів там може й немає, але організувати нормальне наметове містечко силами Нацгвардіїї могли б,

хоча, у нас же Нацгвардія Сабакова що берегти ЗЕльону владу, а не народ
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26.04.2020 00:57 Ответить
Так !!! ЗЕльону владу треба замінити на владу чоколятного гетьмана Порошенко, бо він не зміг все вкрасти, дамо йому ще шанс !!! А замами йому треба поставити Свинарчуків, вони теж не змогли все вкрасти в "Оборонпромі", але ми віромо в те що вони зможуть !!!
Чоколятори та чоколятихи, допоможемо ворюгам і мародерам, бо це - наше майбутнє !!!
Пэтя та Свинарчуки - це майбутнє країни !!!
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26.04.2020 08:33 Ответить
баран, иди в жопу... мурло.
Я был противником Порошенко. Но вот факты - только одно из направлений что сделал Порошенко взяв страну с нуля.

https://www.youtube.com/watch?v=TFq7dl5Dkzc Военное сотрудничество Украины и Турции. Новое оружие и военные разработки против общего противника .

Після пожежі на військових складах у Калинівці недорахувалися боєприпасів майже на 500 млн грн, - звіт ТСК - Цензор.НЕТ 8006
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26.04.2020 09:13 Ответить
Был противником из-за информационной диверсии - журнашлюхи скрывали положительные факты и активно протягивали брехню - типа Свинарчук и т.п.

Журнвшлюхи-копипастеры, падлы - вы в первую очередь виноваты в том что есть. Потому что тому же работяге некогда и не может он разбираться. А вы, гниды, саботируете свою работу.
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26.04.2020 09:58 Ответить
Назови что они украли. Конкретно назови! Вы скоты бесконечно гундосите про украденные 100 000 000 , убитого брата, тысячу !!!! камазов долларов. Именно камазов потому что других в паРаше нет. Зебилы больше враги чем потому что вы концентрация лжи, зависти и подлости.
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26.04.2020 09:14 Ответить
Зеофилы вы твари , которых надо принудительно лечить. Законы в нашей стране придуманы так , что если ты что-то делаешь , то обязательно что-то нарушаешь. Но вы этого не знаете, вы быдло которое только жрет , срет и завидует. Свинарчука оправдали иизвинились , но уже втихаря. ЧЕЛОВЕК занимался закупкой запчастей для ВСУ в паРаше. Попробуйте скоты сделать это через Прозоро. Нет вы можете только вонять распространяя кремлевскую дезу.
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26.04.2020 09:22 Ответить
Ты чего такой нервный?
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26.04.2020 10:06 Ответить
свинарботу пайок урізали
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26.04.2020 11:05 Ответить
Шо ты постишь тут эти картинки. Главное рынок земли запустить и банковсий закон для МВФ принять. Все у нас нормально в стране, не пости эти фейки)))
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26.04.2020 01:02 Ответить
Дак у нас 5 лет президент был не миллионер, а МИЛЛИАРДЕР! вРоттердамил не по децки! Шо ж молчали? Надеюсь, это картинка из прошлого? Зато теперь по 2 коробочки и 2 рекламных пакетика передает. На все больницы области. Во как!
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26.04.2020 01:27 Ответить
І за 5 років ні один магазин рошен не постраждав
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26.04.2020 07:19 Ответить
Свнсбч бот, у тебя в методичках не написано, но Порох во время президенства превратился из миллиардера в миллионера.
По 10 аппаратов ИВЛ в одну больницу передал, сотни тысяч одноразовых халатов. Так что, мимо кассы, мокша.
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26.04.2020 07:25 Ответить
Тебе так в главном свиноофисе велели- как только тема о Пецином жестком зашкваре, лепи картинки "сьогодення" и вали всё на Зеленого? Панимаю. Тока те пожарники не единственные, кто оказался в гав не после Пециного пятилетнего "життя по-новому". В нем уже 5 лет как ВСЯ СТРАНА!
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26.04.2020 02:07 Ответить
Жёсткий зашквар это отменить ракетную программу, поувольнять офицеров с боевым опытом, начать разводняк, втихаря договариваться о создании консультативного совета с орками, назначить Сивоху в СНБО и тупо отменить все контракты на питание по питанию в армии. Но для дебилов это не показатель им любая диверсия времён, когда действительно возрождалась армия, как бальзам на "душу".
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26.04.2020 08:04 Ответить
Бульбарус, а ты каким местом к Пециным зашкварам? Не утруждай себя. Мы помним ВСЁ. Включая Шайтанова, зашквар с которым тянет на госизмену.
А вообще- готовься к параду.
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26.04.2020 08:38 Ответить
Зелёные зашквары, дыбилам как божья роса. Там любая реальная гос измена как перемога трактуется. К параду скоро прийдётся готовится тебе и будеш там орать про мародёра...
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26.04.2020 09:32 Ответить
И снова Зе виноват.Ане твойли это Перошенко обчистил до нитки украину и здравохранение полностью уничтожил своими реформами??? Засрали Цензор порохоботами теперь и заходить сюда противно. Ну я не удивлюсь если этот сайт тоже пидрошенковский. Пора нах его закрыть уже.
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26.04.2020 12:53 Ответить
Допоможемо воїнам нашим, люди!!! https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDDuiX1RqMvxsJmnCfy0c_dDIkMEQifsBLnj563T4S3wmD9B5PFZtqtjo9V-gRhFfZbcWqyeiWFctdk&hc_ref=ARR4m6ckUe1SDKnS0ahVHDlzFmF8eH7KzSMFXms_VvHzl4ABD_NHBtIYDcMPrLE3KFQ&fref=nf&hc_location=group Ветеранське Братерство Дніпро Вподобати сторінку

https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/posts/2612966442278345 9 год

УВАГА!
Наш друг та побратим Денис Борцов, позивний Август та Кравчук Сергій, позивний Крава потрапили в біду та потребують нашої допомоги!
Хлопців було поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу с. Славне (Донецький напрямок). Вони проходили службу в 74 батальйоні, роті глибинної розвідки.

Наші захисники зараз знаходяться у лікарні ім. Мечникова. У Крави залишилась мати, він був єдиним годувальником у родині.
Реквізити для допомоги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Борцов Д.С.
Максимальний репост! Допоможемо разом!
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26.04.2020 00:38 Ответить
От клятi НЛО.
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26.04.2020 00:41 Ответить
РАБссия причастна к многим терактам в Украине,включая не только Калиновку...
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26.04.2020 00:57 Ответить
Такие "патриоты" как ты, казнокрадам только на руку.
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26.04.2020 11:25 Ответить
Та не гоните, Петя армию создал, а на какие бабки по вашему он должен был её создавать?
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26.04.2020 01:05 Ответить

Ага. "Без "вынужденной коррупции" страну не "поднять"! Просто никак!
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26.04.2020 01:21 Ответить
Коррупция двигатель прогресса если шо такая легенда в соевыш кругах ходит
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26.04.2020 01:37 Ответить
Зебуин, почему у тебя так часто флажок меняется?
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26.04.2020 01:59 Ответить
"Зебуин" смотрит на тебя в зеркало, когда ты к нему подходишь.
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26.04.2020 02:02 Ответить
Многостаночник?
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26.04.2020 02:03 Ответить
Твой конкурент.
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26.04.2020 02:11 Ответить
Он не Зебуин а ватник-новорос адепт секты *****!
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26.04.2020 09:24 Ответить
Нехилий рівень злочинності в генералітета...Й,все,це,під прикриттям держави - Злодійської дердави
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26.04.2020 01:11 Ответить
Злодій на злодії,й злодієм поганя...
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26.04.2020 01:13 Ответить
Обійняти,простити,нагородити й підвищити до зезидента !!!
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26.04.2020 01:14 Ответить
Вот вам и "Пеца-патриёт"! Кто там говорил, что барыгой-мародёром в народе его незаслуженно прозвали?
По сути своей он мало чем отличался от своего шефа Януковоща. Так же уничтожал обороноспрособность страны. Вот почему у нас по всей стране взрывались стратегические склады.... И не "дрон" это никакой. А Пецин оффшор.
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26.04.2020 01:19 Ответить
не тяжко догадатися .що ці снаряди .яких не дорахувалися падали на голови наших хлоців зі сторони "обдроченцев"
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26.04.2020 01:22 Ответить
Скорее соевые пацефисты из них сделали медали за боевые заслуги для наших защитников...цветмет латунь...это будет железная отмазка на суде!
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26.04.2020 01:45 Ответить
Придурок , когда латунь перестали использовать ? Диванный воин -ценитель членограев продай мне латунную гильзу большого калибра.
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26.04.2020 09:41 Ответить
Каждый порохобот знает что латунные гильзы перестали использовать еще при Петре 1
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26.04.2020 10:04 Ответить
Да ты Че ? Доставь убогий тысячи тонн взрывчаики через фронт. Слабо ? Или ты думаеш , что в паРаше нет боеприпасов которые необходимо утилизировать. А ты знаеш что это такое ?
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26.04.2020 09:37 Ответить
вибачте .але я не розумію по свино-собачому)
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26.04.2020 10:02 Ответить
Мало ли что у нас было ДО? "Сывочолий ГЕТЬман" создал "самую потужную армию Европы"! Без стратегических складов, правда. Но це таке.....
Да, "разворовывали" ДО Пеци. Но и Пеца разворовывал уже во время своей каденции. Мало того, во время ВОЙНЫ!!! Взорванные стратегические склады и "недостачами"- яркое тому подтверждение. Скажешь "царь хороший- бояре плохие"? Дак ведь НИКТО так и не был наказан! За 5 лет!!!

Про "подвиги" Свинарчука я даже не вспоминаю....
Или по порохоботским понятиям это всё "перемоги"?
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26.04.2020 02:00 Ответить
Нет. Это ты опять
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26.04.2020 02:22 Ответить
При Порохнявом було знищено 5 АРСЕНАЛІВ і ніхто не був покараний.
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26.04.2020 02:31 Ответить
Так було треба, інакше б путен напав. )))
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26.04.2020 07:12 Ответить
Во время второй мировой войны в Германии было уничтожено более 1000 арсеналов ни кто не наказан!
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26.04.2020 08:02 Ответить
Ну не наказывать же ему самого себя? За чётко выполненное задание кремля.

И по-моему, даже 6. На миллиард долларов США.
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26.04.2020 09:53 Ответить
Ну не наказывать же ему самого себя? За чётко выполненное задание кремля.

И по-моему, даже 6. На миллиард долларов США.
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26.04.2020 17:53 Ответить
Набежали свнсбч и плеснявые боты отмазывать Янелоха и топить Пороха.
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26.04.2020 07:26 Ответить
Тупой прогон как в деле Шеремета!
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26.04.2020 08:03 Ответить
...с этими двумя понятно упущено время но шо не говори юлочка луценко! был ну очень эффективный прокурор.....жаль шо не успел поносить тюремные лапти какие рекламировал еще кучме.
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26.04.2020 08:35 Ответить
зеленский уничтожил единственный завод в Украине по производству топлива для ракет "ольха", "нептун","гром2"". я вот что-то не видел в коментах к этой новости зеленых свидетелей преступлений сывочолого. было бы интересно узнать, почему при мародере в стране разрабатывалось новое вооружение, а при самом честном бубочке, все ракетные программы уничтожены.
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26.04.2020 09:23 Ответить
Зеофилы ,включите свое больное воображение и хотя бы теоретически приумайте ЧТО . КОМУ и КАК можно продать с артскладов. Объясните как можно содержать в порядке огромную территорию без денег , но с солдатами ВВешниками из которых потом и выросли зеофилы. В ссср было правило - можно украсть золото , но продать его почти невозможно. Кому нужен 152мм снаряд ? Продам совсем недорого. Зебилы жду покупателей.
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26.04.2020 09:32 Ответить
Слишком сложно для 73%-го стада.
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26.04.2020 09:53 Ответить
За время войны на Донбассе Украина продала за границу бронетранспортеры, вертолеты, танки, ракетные комплексы и самолеты. Основной доход прибыли для изготовления оружия идет из-за рубежа, а не от украинской армии, из-за ограниченности бюджета.
Государственная компания "Спецтехноэкспорт" сообщала о подписании в 2018 году контрактов с 30 странами. Главными экспортными партнерами были: Индия, Алжир, Мьянма, Китай, Экваториальная Гвинея.
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26.04.2020 11:38 Ответить
вряд ли иностранцы покупали совковые снаряды 40-50-летней давности.
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26.04.2020 11:47 Ответить
В страны Африки и Азии как раз такие боеприпасы и поставляются, так как вооружение там со времен СССР.
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26.04.2020 12:02 Ответить
эти взрывы были на день рождения шоколадного как помнится
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26.04.2020 09:43 Ответить
Ага он в жопе покопаеться и тебе даст облизать Уже год как вы гомнецом подпитываетесь. Кстати зебобик а ты лично знаеш хоть одного генерала ? Фамилию, должность и как ты с ним знаком. Ты же ЛИЧНО знаеш, что они плохие. Давай ,я жду.
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26.04.2020 10:01 Ответить
Засранец офицер и генерал может быть только АРМЕЕЦ. Ни мент , ни СБУ ни пожарник ни податковец и прочая хрень. И нац гвардия это ВВ - которым армеец руку не подаст. Не знать этого может только гражданская лошара. Гамнюк если Чекотило был убийцей так и все гражданские маньяки ?
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26.04.2020 10:22 Ответить
Хоть и шаманов не генерал , но все же ты с ним лично знаком ? Кто тебе дрыщу обосраному дал право вонять на людей которые посвятили жизнь защите Батькивщины ?
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26.04.2020 10:26 Ответить
Понятно , что в ответ тишина. Ладно , я и так много времени на придурков зеленых потратил.
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26.04.2020 10:41 Ответить
Витя, тебе в Растове не сидится?
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26.04.2020 10:08 Ответить
Вообще ситуация очень обнадеживающая ! Всего два зеофила срут тут жидким поносом и пытаються содать массовку. Такое мы уже проходили. Кстати всегда задавал вопрос ворам- НОЧЕМУ ОНИ ВОРУЮТ ? Ответ был ,как правило, однотипным- А ЧЕГО ПОРОШЕНКО ФАБРИКУ В ЛИПЕЦКЕ НЕ ПРОДАЛ ? Так она арестована ! НЕПРАВДА , ОН СТО МИЛЛИАРДОВ УКРАЛ. Разве можно одноклеточным что-то доказать без биты ?
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26.04.2020 09:54 Ответить
все це фуйня.... при порохі все горіло і взливалося тижнями греміло на міль"ярди гривень.(ніхто не покараний ... і зараз буде теж саме...) халатність і безвідповідальність командування і безпеки складів.+ крадіжки зброї і замітання слідів... як все набридло читати таке все...((
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26.04.2020 10:06 Ответить
Після пожежі на військових складах у Калинівці недорахувалися боєприпасів майже на 500 млн грн, - звіт ТСК - Цензор.НЕТ 8796
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26.04.2020 10:08 Ответить
надо уточнять, что "костюм украинского выробныцтва" - это сшитая в гараже из самой дешевой китайской простыни хламида не прошедшая сертификацию.
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26.04.2020 11:49 Ответить
Не зовсім правда. Захистні костюми "ТК" цілком пристойної якості. Матеріал відповідає наказам МОЗу. Вони і тендер виграли (спочатку). Попереджую можливий срач: я сам користувався по кілька годин, знаю людей, котрі також користувались. Так що, "русскій украінєц" під польським прапором, ви трохи неправі.
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26.04.2020 16:29 Ответить
если костюм шило наше бычье , то из хорошего там только нитки , вся фурнитура выходит из строя в течении недели , да и не может противобацильный костюм стоить 250 - 650 гр ,
нормальные костюмы у нас шьют , но еще до карантина курточка стояла 700+ , брюки с передником выше косаря ( розница ) , прорезиненый комбез (облегченка ) 2000+
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26.04.2020 19:11 Ответить
не зрозумів я до чого костю ми бактеріальні до підірваних складів....? я так можу написати що взуття ось купили тамто і за стільки а їх можно купити своє ..я про одне...ти про інше...*я все читаю і знаю про все....
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26.04.2020 10:12 Ответить
Рошеновские крысы питаются исключительно боеприпасами,но блин главный вопрос где патронные заводы-суки?!
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26.04.2020 10:19 Ответить
вся армия, и склады в том числе, начали разворовывать еще в начале 90х, как началась война стали заметать следы
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26.04.2020 10:39 Ответить
Аваков обіцяв придбати 55 вертольотів у французів. Реально маємо п'ять чи шість в Україні. Напевно були виділені держивні кошти і на придбання бівуачного спорядження для МНС (на спальники, каремати, намети). То нехай ДБР запитає авакова де ці гроші чи це спорядження. Нинішню владу потрібно терміново і докорінно міняти. І так міняти потрібно щорічно поки в країні не буде хоч якийсь закон і порядок.
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26.04.2020 11:54 Ответить
І що тепер буде, крім "нічого"?
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26.04.2020 16:40 Ответить
 
 