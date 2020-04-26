После пожара на военных складах в Калиновке недосчитались боеприпасов почти на 500 млн грн, - отчет ВСК

Имущества почти на 500 миллионов гривен не обнаружили после пожара на военном складе в Калиновке в Винницкой области. Также выявлены нарушения учета и порядок хранения боеприпасов и военного имущества.

Об этом говорится в отчете о заседании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В течение почти 2,5-летнего досудебного расследования следователями достоверно не установлено не только причины, но и обстоятельства самого события. Виновные лица к ответственности не привлечены, что вызывает сомнения в объективности действий правоохранителей", - говорится в документе.

Для продолжения расследования по калиновскому арсеналу комиссия направила запросы с целью получения соответствующей информации и копию Акта служебного расследования.

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Напомним, 26 сентября 2017 года около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

11 сентября 2019 года на территории военного арсенала возле Калиновки зафиксированы 6 взрывов боеприпасов в результате возгорания сухой травы.

Поверхностное разминирования технической территории 48-го арсенала вблизи Калиновки Винницкой области завершено в декабре 2019 года.

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