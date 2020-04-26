Жителю Кропивницкого стало грустно и он сообщил в полицию, что взорвет себя гранатой

В Кропивницком мужчина позвонил в полицию с угрозами взорвать себя гранатой, а свое местонахождение сообщать отказывался.

Об этом Суспільному рассказал представитель патрульной полиции области Дмитрий Поперешняк, информирует Цензор.НЕТ.

Во время телефонных переговоров полиция установила место, где находился человек. Рота тактико-оперативного реагирования нашла его на Солдатской улице.

52-летний мужчина рассказал полицейским, что позвонил на линию 102 и сообщил ложную информацию, потому что ему стало грустно. Предметов, похожих на оружие, у него не было.

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Полицейские выписали мужчине два постановления о правонарушениях по статьям "Появление в общественных местах в пьяном виде" и "Заведомо ложный вызов специальных служб".