Жителю Кропивницкого стало грустно и он сообщил в полицию, что взорвет себя гранатой
В Кропивницком мужчина позвонил в полицию с угрозами взорвать себя гранатой, а свое местонахождение сообщать отказывался.
Об этом Суспільному рассказал представитель патрульной полиции области Дмитрий Поперешняк, информирует Цензор.НЕТ.
Во время телефонных переговоров полиция установила место, где находился человек. Рота тактико-оперативного реагирования нашла его на Солдатской улице.
52-летний мужчина рассказал полицейским, что позвонил на линию 102 и сообщил ложную информацию, потому что ему стало грустно. Предметов, похожих на оружие, у него не было.
Полицейские выписали мужчине два постановления о правонарушениях по статьям "Появление в общественных местах в пьяном виде" и "Заведомо ложный вызов специальных служб".
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челябинскиекропивницкие мужики
А если бы ему было весело, его бы батальон искал?
https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/posts/2612966442278345 9 год
УВАГА!
Наш друг та побратим Денис Борцов, позивний Август та Кравчук Сергій, позивний Крава потрапили в біду та потребують нашої допомоги!
Хлопців було поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу с. Славне (Донецький напрямок). Вони проходили службу в 74 батальйоні, роті глибинної розвідки.
Наші захисники зараз знаходяться у лікарні ім. Мечникова. У Крави залишилась мати, він був єдиним годувальником у родині.
Реквізити для допомоги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Борцов Д.С.
Максимальний репост! Допоможемо разом!
(На всякий случай - это я так шучу)
Он ведь не вызывал?!!