Нужно поблагодарить пожарных. Они работали в радиоактивной золе, - специалист по противодействию пожарам Зибцев

Поскольку Украина не перешла на систему противостояния пожарам, отвечающую современным вызовам в связи с изменением климата, то пожарные были вынуждены гасить огонь на земле в 10-километровой части Зоны отчуждения.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал профессор кафедры лесоводства НУБиП Украины Сергей Зибцев, который также возглавляет Региональный Восточноевропейский центр мониторинга пожаров.

"Заявили президент и мэр, что радиационный фон не изменился. Однако есть заключение Украинского гидрометеоинститута, где все очень конкретно сказано. Фон - это мощность дозы. Но есть такие вещи как аэрозоли. Дым, растительные остатки в воздухе и все, что может летать размером менее 1 микрон - это также аэрозоли. В них есть радионуклиды, попадающие на огороды, в реки, в колодцы. В наши легкие, наконец. Понятно, что это микродозы, но некорректно говорить, что выброса радиации не произошло. В Киеве и окрестностях живет 5 миллионов человек. Их стоило бы предупредить: если вы чувствуете запах дыма, значит в воздухе аэрозоли, содержащие радионуклиды. И если пожар был даже в 10-километровой зоне, то они содержат не только цезий, но и плутоний", - отметил он.

Зибцев считает, что пожарные получили дозы радиации.



"Нужно поблагодарить пожарных. Там нагорело 10 сантиметров золы. Когда-то это были кубометры древесины, в которой сконцентрировано радиоактивное загрязнение. Я вижу, как пожарные совершают догашения в этой золе. Нам остается их поблагодарить, потому что сейчас уже нет выбора. А у руководителей спросить: почему же вы не думали о своих людях раньше?", - подытожил ученый.

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По его словам, в 2017 году Региональный Восточноевропейский центр мониторинга пожаров вместе с партнерами создали концепцию межведомственной охраны лесов Зоны отчуждения.По ней тушения пожара в 10-километровой зоне должно осуществляться исключительно авиацией:

"Самое важное - это охрана ядерных объектов, Рыжего леса, захоронений в Буряковке. Должен быть план действий на разные случаи. Скажем, если пожар возникает на расстоянии 1 километра, должен быть алгоритм тушения пожара, причем тушения безопасного, ведь там радиоактивный пепел. То есть использовать можно только авиацию. Эта концепция так и висит на нашем сайте, она не принята".

"Мы рекомендовали норматив 15 минут прибытия после вызова о пожаре. Запускать авиацию. Если пожар только начинается, и горит только 1 гектар, то мощный АН-32П одним сбросом (8 тонн) или Ми-8 ее гасит. С камеры, которая стоит на высоте 120 метров на антенне Чернобыль-2, видно всю зону. 8 апреля возник пожар напротив Рыжего леса - буквально под одной из камер. То есть реагировать можно оперативно", - добавил Зибцев.

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Полное интервью с Сергеем Зибцевым читайте здесь.