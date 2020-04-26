Из-за сокращения бюджета на фоне карантина во Львове уволят 181 сотрудника мэрии, - Садовый
За апрель бюджет Львова недополучит 70 миллионов гривен.
Такой прогноз сделал городской голова Андрей Садовый, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал местной власти.
"Это очень большая потеря, уже болит голова, потому что нужно будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и тому подобное. Поэтому мы приняли непростое решение - мы решили оптимизировать численность работников городского совета и мы уменьшаем ее на 181 человека. Вместо этого, мы понимаем, что во время кризиса надо инвестировать в инфраструктуру", - сообщил мэр.
Он подчеркнул, что будут продолжаться ремонты дорог, "поскольку это дает возможность привлечь людей и те же налоги затем будут поступать в наш местный бюджет".
Садовый заявил, что местные власти и после карантина будут стараться перевести все возможные сервисы в онлайн, сейчас разрабатываются регламенты начала работы всех закрытых на карантин учреждений, сохранится температурный скрининг для приезжающих из-за границы.
По словам мэра Львова, все медработники получат достойные зарплаты, а в городе будет создан резервный фонд со спецсредствами.
Он также призвал покупать львовское, чтобы поддержать местный бизнес.
Напомним, на утро 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека. На Львовщине подтверждены 317 случаев.
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Садовой , НАБУ, САП
№ 12015140350000942 от 21.07.2015
21.11.2019 Садовому АИ прокурорами САП предъявлено подозрение по ст.ст. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины (дело «Рясне-2»)
Ровно на следующий день
22.11.2019 Рябошапка лично истребует себе дело. Требование поступило факсом.
Законом такое действие запрещено . САП отказало ОГПУ в предоставлении материалов производства .
29.11.2020 Рябошапка организовывает и лично проводит оперативное совещание по данному делу, в ходе которого заявляет, что основания для подозрения отсутствуют и даёт прямое указание
Производство закрыть .
Указание прокурорами САП не выполнено.
Повторное совещание по делу Садового с участием Рябошапки происходит 14.01.2020, где снова требует производство закрыть , от гражданского иска о возврате земельного участка в коммунальную собственность отказаться.
Указание снова не выполнено . Ходатайства по данному делу рассматривались и удовлетворялись
Высшим Антикоррупционным судом и Апелляционной палатой Высшего Антикоррупцонного суда.
В настоящее время производство не закрыто, будем ждать реакции нового генерального прокурора
Есть смысл подождать заражаться пока, как ни цинично это звучит, на других потренируются.
http://www.bartka.com.ua/list/crime/lvivske-smittya-znovu-na-frankivshini Львівське сміття знову на Франківщині
https://censor.net/news/3191478/cherez_mesyats_vse_kto_rabotaet_v_malom_i_srednem_biznese_budut_na_ulitse_davidenko_video
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Через месяц все, кто работает в малом и среднем бизнесе, будут на улице, - Давиденко.
Оказалось, что чиновники начинают вылетать как пробки еще раньше, чем работающие в бизнесе. Мэрия рядом, начну пугать местных чиновников этой статьей.
Как, впрочем, должен наконец-то решить многолетнюю проблему с мусором. Чтобы львовские отходы не развозились по всей Украине. Да много чего ещё должен. Тем более, с таким штатом дармоедов.
Поэтому теперь смотрю на него суто как на мэра. И мне кажется (это только мое мнение, ведь я не живу во Львове), что из него такой же мэр, как и политик. Вода у вас во Львове наконец-то появилась? Ну слава Богу! В 21ом-то веке! Чем ещё он может похвастаться, будучи при власти не один срок? Впрочем, как знаете. Если вас такое устраивает..... Но я не могу поверить, что во Львове не найдется никого лучше Садового....
Вы у нас проиграли. Сматывайтесь по-хорошему. Пока хорватская мафия на вас контейнер не уронила.
При По' було б все інакше
Пороховірус, бачу, з'їв багатьом мізки
Все основания простить его за твои мозги.
Гуляй лесом, пи.....ок!
Но вас 73%!
ні.НІ...НІХТО НІ НА ЩО НЕ НАТЯКАЄ
Зокрема юридичний відділ на чолі з СТЕРВОЮ Пайонткевич.НЕобхідний для юридичного прикриття всіх його оборудок