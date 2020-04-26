Из-за сокращения бюджета на фоне карантина во Львове уволят 181 сотрудника мэрии, - Садовый

За апрель бюджет Львова недополучит 70 миллионов гривен.

Такой прогноз сделал городской голова Андрей Садовый, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал местной власти.

"Это очень большая потеря, уже болит голова, потому что нужно будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и тому подобное. Поэтому мы приняли непростое решение - мы решили оптимизировать численность работников городского совета и мы уменьшаем ее на 181 человека. Вместо этого, мы понимаем, что во время кризиса надо инвестировать в инфраструктуру", - сообщил мэр.

Он подчеркнул, что будут продолжаться ремонты дорог, "поскольку это дает возможность привлечь людей и те же налоги затем будут поступать в наш местный бюджет".

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Садовый заявил, что местные власти и после карантина будут стараться перевести все возможные сервисы в онлайн, сейчас разрабатываются регламенты начала работы всех закрытых на карантин учреждений, сохранится температурный скрининг для приезжающих из-за границы.

По словам мэра Львова, все медработники получат достойные зарплаты, а в городе будет создан резервный фонд со спецсредствами.

Он также призвал покупать львовское, чтобы поддержать местный бизнес.

Напомним, на утро 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека. На Львовщине подтверждены 317 случаев.

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