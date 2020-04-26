Из-за карантина закроют для посетителей Долину нарциссов на Закарпатье, - Карпатский биосферный заповедник

В период массового цветения запретят посещать одну из популярных туристических локаций на Закарпатье - Долину нарциссов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Карпатского биосферного заповедника.

"Администрация Карпатского биосферного заповедника сообщает, что из-за продления карантина посещение природоохранного научно-исследовательского отделения "Долина нарциссов имени Василия Комендаря" в период массового цветения будет запрещено", - говорится в сообщении.

Однако отмечается, что решение Кабинета Министров по ослаблению карантина даст возможность открыть посещение Долины нарциссов. Об этом обещают сообщить дополнительно.

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