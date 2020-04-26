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Из-за карантина закроют для посетителей Долину нарциссов на Закарпатье, - Карпатский биосферный заповедник
В период массового цветения запретят посещать одну из популярных туристических локаций на Закарпатье - Долину нарциссов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Карпатского биосферного заповедника.
"Администрация Карпатского биосферного заповедника сообщает, что из-за продления карантина посещение природоохранного научно-исследовательского отделения "Долина нарциссов имени Василия Комендаря" в период массового цветения будет запрещено", - говорится в сообщении.
Однако отмечается, что решение Кабинета Министров по ослаблению карантина даст возможность открыть посещение Долины нарциссов. Об этом обещают сообщить дополнительно.
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+14 WiM
показать весь комментарий26.04.2020 04:11 Ответить Ссылка
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+5 Максим Воронцов #464377
показать весь комментарий26.04.2020 02:30 Ответить Ссылка
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Теперь проверим глубину твоего украинства https://www.youtube.com/watch?v=StzUiJHH3n4 Анатолій Матвійчук "Зніми фотограф нас!"
Вот в этой песне есть грамматическая ошибка (или поэтическая вольность). Какая? Сразу ответишь?
ЗЫ. Если у тебя паранойя на тему накруток просмотров... Я не настаиваю на переход именно по этой ссылке. Песня известная, можно найти много где.
https://m.youtube.com/watch?v=hSMzodmQf8o
https://m.youtube.com/watch?v=hCyVYbCq0KY
момидзи (紅葉) - осенью
а у нас таки действительно тьфу. идиотизм имени зе-ляшка-шмыги
а ідіоти легко можуть збиратись окроемо в любому іншому місці і водити хороводи
Чё вообще там шастают эти самовлюбленные нарциссы?
А почему? В чем опасность? Нарцисы вирус передают???