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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за карантина закроют для посетителей Долину нарциссов на Закарпатье, - Карпатский биосферный заповедник

Из-за карантина закроют для посетителей Долину нарциссов на Закарпатье, - Карпатский биосферный заповедник

В период массового цветения запретят посещать одну из популярных туристических локаций на Закарпатье - Долину нарциссов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Карпатского биосферного заповедника.

"Администрация Карпатского биосферного заповедника сообщает, что из-за продления карантина посещение природоохранного научно-исследовательского отделения "Долина нарциссов имени Василия Комендаря" в период массового цветения будет запрещено", - говорится в сообщении.

Однако отмечается, что решение Кабинета Министров по ослаблению карантина даст возможность открыть посещение Долины нарциссов. Об этом обещают сообщить дополнительно.

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Из-за карантина закроют для посетителей Долину нарциссов на Закарпатье, - Карпатский биосферный заповедник 01

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заповедник (156) карантин (16729) цветы (54) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2609)


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Топ комментарии
+14
Коронавирус - в горы ходить нельзя.
Идиотизм высшей пробы. Оруэлл нервно курит в сторонке.
Быдло радуется что оно быдло.
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26.04.2020 04:11 Ответить
+6
та все закрыть и хлебальники изолентой в 3 слоя перeвязать...
ярош чистит кулемет...
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26.04.2020 03:21 Ответить
+5
Закроют??? Не смешите меня! В Украине всегда найдется стадо идиотов, пролезшее в замочную скважину "подышать/понюхать" коронавирус!
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26.04.2020 02:30 Ответить
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Страница 2 из 2
Про що ти з ним дискутуєш? Це мабуть представник когорти тих,хто все знають, але важчого за дітородний орган не піднімали.
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26.04.2020 08:54 Ответить
Це математик, а вони бачать лише формули😊 Та більше в цьому житті нічого не бачать.
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26.04.2020 08:58 Ответить
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26.04.2020 09:32 Ответить
бидло ти тупе
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26.04.2020 09:31 Ответить
Саме ти бидло і ********** недобитий.
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26.04.2020 10:30 Ответить
тьфу на тебя, обмылок
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26.04.2020 10:33 Ответить
Що -що а хамити кацапури специ .Це у них спадкове від орди.За 10 років переконався в їхній головній скрепі, коли довелось проживати в кацапії.
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26.04.2020 10:41 Ответить
Склероз? Напомню: всё началось с того, что ты влез со своим хамским замечанием в чужой разговор.
Теперь проверим глубину твоего украинства https://www.youtube.com/watch?v=StzUiJHH3n4 Анатолій Матвійчук "Зніми фотограф нас!"
Вот в этой песне есть грамматическая ошибка (или поэтическая вольность). Какая? Сразу ответишь?
ЗЫ. Если у тебя паранойя на тему накруток просмотров... Я не настаиваю на переход именно по этой ссылке. Песня известная, можно найти много где.
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26.04.2020 11:05 Ответить
Радійте, що падає дощ! Але чому така сумна пісня, про теплий дощ?
https://m.youtube.com/watch?v=hSMzodmQf8o
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26.04.2020 04:56 Ответить
Ех )) колись даавно , в студентському гуртожитку її співали. Підгадали, дякую. А як весело вона звучала з вуст людей які не знали мови але з радістю підспівували.
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26.04.2020 07:40 Ответить
Из-за карантина закроют для посетителей Долину нарциссов на Закарпатье, - Карпатский биосферный заповедник - Цензор.НЕТ 2857
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26.04.2020 05:33 Ответить
Так було біля Хусту, так і далі буде у Долині нарцисів!
https://m.youtube.com/watch?v=hCyVYbCq0KY
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26.04.2020 05:53 Ответить
Идиоты
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26.04.2020 06:10 Ответить
73%
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26.04.2020 06:16 Ответить
Головне, що ти визнав про 73%!
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27.04.2020 03:05 Ответить
Вот у японцев сейчас Ханами и Момидзи - любование цветением сакуры и клёнов. А у нас... - Тьфу!
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26.04.2020 06:15 Ответить
Ослобородько записывает новый ролик - полюбуешься.
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26.04.2020 06:24 Ответить
сакура уже отцвела

момидзи (紅葉) - осенью
а у нас таки действительно тьфу. идиотизм имени зе-ляшка-шмыги
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26.04.2020 06:54 Ответить
Эти нарциссы, как сорняки. У меня соседка ими весь огород заполонила.
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26.04.2020 07:23 Ответить
все правильно
а ідіоти легко можуть збиратись окроемо в любому іншому місці і водити хороводи
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26.04.2020 07:38 Ответить
Ага вони вже давно окупували київ,адміністрація припіздента ,вр і еабмін це їх "штаби"!
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26.04.2020 11:17 Ответить
Ну и черт с ними этими нарциссами, главное чтоб супермаркет не закрыли.
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26.04.2020 07:52 Ответить
Хорошо. Давно пора.
Чё вообще там шастают эти самовлюбленные нарциссы?
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26.04.2020 07:54 Ответить
Из-за карантина закроют для посетителей Долину нарциссов на Закарпатье, - Карпатский биосферный заповедник - Цензор.НЕТ 987
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26.04.2020 08:03 Ответить
Дмитрику, скільки раз за життя ти одягав ОЗК (ЗЗК)?
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26.04.2020 08:11 Ответить
Из-за карантина закроют для посетителей Долину нарциссов на Закарпатье, - Карпатский биосферный заповедник - Цензор.НЕТ 3304
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26.04.2020 08:30 Ответить
Рінат, я тебе запевняю, він навіть не доживе до того року, не те що...
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26.04.2020 08:48 Ответить
Реально меня карантин этот уже конкретно за@бал.
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26.04.2020 08:50 Ответить
Сравните с Беларусью и шведами. Посчтайте жизни за прошлый и этот год а потом гроши может так дойдет.
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26.04.2020 08:37 Ответить
Из-за карантина закроют для посетителей Долину нарциссов на Закарпатье, - Карпатский биосферный заповедник - Цензор.НЕТ 3020
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26.04.2020 08:47 Ответить
Зеленые идиоты...как лавры и другие мацковские притоны закрыть...та они не могут...а тут видите ли нельзя..
А почему? В чем опасность? Нарцисы вирус передают???
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26.04.2020 08:50 Ответить
Вбивають Тому,й зачинили, аби вірус невбили
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26.04.2020 09:29 Ответить
Ну и хорошо. Пусть природа отдохнет.
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26.04.2020 09:19 Ответить
так удавись - визволи природу від тягара...
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26.04.2020 09:54 Ответить
Зупинити процеси.,заборонити відвідування...Кретинизм квітнє... Навіщо напружувати відсутні мізки. Непотрібно умати,як,незупиняти....Наступним кроком "карантину"( в ред. від Дебілів) буде заборона Дихання,Їжі й Пересування, бо,то,шляхи поширення інфекції. Боже Прибери несповнарозумних с Землі
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26.04.2020 09:27 Ответить
Читали, как здесь рассказывали про австралийские задумки ограничить секс в рамках борьбы с пандемией.
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26.04.2020 09:30 Ответить
Конкурс Кретинів в Дурдомі Так,по який бік стін психлікарні, Психи Крутіші
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26.04.2020 09:36 Ответить
" Ми Наш,ми Новий мір Пастроім!!!Кто бил Нічєм, тот станіт Всємммм" - Все Знищити, й Зруйнувати!! "Душілі!,Душілі ..."
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26.04.2020 09:32 Ответить
Ще не вмерла в Україні....
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26.04.2020 10:07 Ответить
Меньше туристы насрут.
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26.04.2020 10:45 Ответить
а я чота подумал охвес президента закрывают...
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26.04.2020 15:55 Ответить
J
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26.04.2020 20:26 Ответить
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