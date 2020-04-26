Враг за минувшие сутки 16 раз обстрелял позиции ОС: ранен 1 воин, уничтожено 4 террориста

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"В течение 25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, 12 нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли украинских защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин из минометов калибра 82 мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил вблизи Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опытного и Водяного противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Лебединским украинские воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку от Песок - из станкового противотанкового гранатомета.

С наступлением темноты враг выпустил 24 мины 120-го калибра по окрестностям Широкино, а по украинским позициям неподалеку от Водяного применил 82 мм минометы - 46 мин.

Читайте также: Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела в районе Лебединского, - штаб ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из 120 мм минометов обстреляли украинских военнослужащих у Новоалександровки и Попасной, выпустив 29 мин, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим позициям рядом с Орехово.

Опорные пункты Объединенных сил рядом с Крымским противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 25 апреля военнослужащие ООС в результате оборонительных действий уничтожили четырех боевиков и еще пятерых ранили.

Читайте также: Оккупанты обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой, - Минобороны

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Как отмечается, противник из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции у Лебединского, а из зенитной установки ЗУ-23-2 - рядом с Широкино. В ответ на нарушение военные ООС применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.





