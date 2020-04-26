Враг за минувшие сутки 16 раз обстрелял позиции ОС: ранен 1 воин, уничтожено 4 террориста
За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"В течение 25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, 12 нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли украинских защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин из минометов калибра 82 мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Подразделения Объединенных сил вблизи Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опытного и Водяного противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Рядом с Лебединским украинские воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку от Песок - из станкового противотанкового гранатомета.
С наступлением темноты враг выпустил 24 мины 120-го калибра по окрестностям Широкино, а по украинским позициям неподалеку от Водяного применил 82 мм минометы - 46 мин.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из 120 мм минометов обстреляли украинских военнослужащих у Новоалександровки и Попасной, выпустив 29 мин, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим позициям рядом с Орехово.
Опорные пункты Объединенных сил рядом с Крымским противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По данным украинской разведки 25 апреля военнослужащие ООС в результате оборонительных действий уничтожили четырех боевиков и еще пятерых ранили.
"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.
Как отмечается, противник из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции у Лебединского, а из зенитной установки ЗУ-23-2 - рядом с Широкино. В ответ на нарушение военные ООС применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
https://youtu.be/alcXKF5L67Q
гори у пеклі і на землі вата, що закликала в наш дім чужого солдата !!!
Слава Героям !