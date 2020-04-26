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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19: число жертв в мире выросло до 202 880, всего заразилось 2,897 млн человек. ИНФОГРАФИКА

Пандемия COVID-19: число жертв в мире выросло до 202 880, всего заразилось 2,897 млн человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 апреля в мире зарегистрировали 2 897 883 (2 790 986 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 202 880 (195 920 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 53 789 (51 017 вчера), заболевших - 939 053 (890 524), протестировано - 5 184 635.

Испания сообщает о 223 759 случаях COVID-19, 22 902 человека умерли.

В Италии зафиксировано 195 351 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 26 384 летальные.

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После США, Италии и Испании наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали во Франции 22 648 человек, в Великобритании - 20 381, в Бельгии - 6 917, в Германии - 5 877, в Иране - 5 650, в Китае - 4 636, в Нидерландах - 4 424, в Бразилии - 4 057, в Турции - 2 706, в Канаде - 2 549, в Швеции - 2 192.

В РФ число зараженных достигло 74 588 человек, из которых 681 умерли, в Беларуси - 9 590, умерли - 67; в Польше - 11 273, умерли - 524; в Молдове - 3 304, умерли - 84; в Венгрии - 2 443, умерли - 262; в Румынии - 10 635, умерли - 601; в Словакии - 1 373, умерли - 17.

Пандемия COVID-19: число жертв в мире выросло до 202 880, всего заразилось 2,897 млн человек 01

Напомним, в Украине на утро 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев COVID-19: всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека.

карантин (16729) пандемия (113) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
а большинство порохоботов все равно против карантина... как и прихожане мацковского патриархата
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26.04.2020 09:02 Ответить
+7
Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі збільшилась до 202 880, загалом інфікувалися 2,897 млн осіб - Цензор.НЕТ 4280
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26.04.2020 09:18 Ответить
+5
мировая єкономика остановилась
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26.04.2020 09:12 Ответить
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а большинство порохоботов все равно против карантина... как и прихожане мацковского патриархата
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26.04.2020 09:02 Ответить
А яке в тебе ставлення до Олександра Григоровича Лукашенка? Як би ти його характеризував одним словом?
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26.04.2020 09:07 Ответить
бацька рулит))
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26.04.2020 09:10 Ответить
глибоко зневажаю тоталітаризм і знищення інакшомислення
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26.04.2020 09:10 Ответить
Диктатор.
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26.04.2020 09:19 Ответить
Бацька
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26.04.2020 09:22 Ответить
самодур.
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26.04.2020 16:27 Ответить
Секта св.Міхо на карантині?
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26.04.2020 09:08 Ответить
Осб глянь, дві чудові однотипні ікони, як гадаєш - один і той же художник малював?

Пандемия COVID-19: число жертв в мире выросло до 202 880, всего заразилось 2,897 млн человек - Цензор.НЕТ 4229

Пандемия COVID-19: число жертв в мире выросло до 202 880, всего заразилось 2,897 млн человек - Цензор.НЕТ 5098
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26.04.2020 09:14 Ответить
Вообще-то внизу мозаика. Не знал?
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26.04.2020 09:21 Ответить
А зверху фотошоп, при чому бездарний.
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26.04.2020 09:52 Ответить
Я хоть и за Зеленского, но тоже против, можно было подумать над другими вариантами, прежде чем вводить карантин, экономику загубили изза этого карантина.
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26.04.2020 09:10 Ответить
мировая єкономика остановилась
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26.04.2020 09:12 Ответить
Это при условии ответственности и дисциплины.
У нас на это рассчитывать не приходится.
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26.04.2020 09:13 Ответить
а что ответственность и дисциплина блокируют метаболизм вируса?
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26.04.2020 09:25 Ответить
Не знаю, Кирюша Лещенко.
По метаболизму тебе равных нет.
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26.04.2020 09:50 Ответить
а тебе - по метеоризму
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26.04.2020 09:52 Ответить
Если тебе стыдно, вали всё на меня.
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26.04.2020 09:55 Ответить
Выжить -это главное , мёртвым без разницы ,что с экономикой.
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26.04.2020 09:17 Ответить
У Вас паника. Выжить никогда не было главным.
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26.04.2020 09:26 Ответить
Кстати, для Вас смерть от дурантина нормальный вариант?
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26.04.2020 09:27 Ответить
Для меня есть только один вариант - это жизнь,моя ,моих родных ,моей
Родины - Украины. Поэтому ,пока не пройдёт пик заболеваний -только
соблюдения всех требований карантина .
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26.04.2020 10:53 Ответить
Неудобных вопросов не видите в упор. Именно так и выглядит паника. Кстати, после прохождения пика угроза заболеть никуда не денется.
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26.04.2020 10:59 Ответить
После прохождения пика заболеваний пойдут этапы постепенного
смягчения карантина . Это разумно ,это дорога по которой идут все
цивилизованные страны.
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26.04.2020 11:07 Ответить
Это дурость. Если определить как "цивилизованную страну" страну, где эту дурость считают мудростью, то да...
А если включить мозги, то очевидно, что дурантин убьёт больше, чем спасёт. Он уже убил. Просто эти данные трудно (а может и невозможно) найти в сети.
https://glavcom.ua/news/kolishniy-ministr-ekonomiki-ukrajini-porozmirkovuvav-pro-cinu-zhittya-ukrajincya-673875.html

не находите, что за 40 лямов можно спасти гораздо больше, чем одного человека?
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26.04.2020 11:12 Ответить
тільки от поки що до "зглаДжування графіку" Індії росії,України,БІЛОРУСІ ДОСИТЬ ДАЛЕКО
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26.04.2020 12:36 Ответить
Дама в панике. Это серьёзно.
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26.04.2020 09:36 Ответить
Они "против" карантина, но за самоизоляцию.
Других подбивают, а сами сидят дома и нос не высовывают.
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26.04.2020 09:11 Ответить
А зебілам пофіг карантин - не карантин.
Все рівно дома сидять, ледарі! Головне щоб були сємкі, пиво і квартал 😂😂😂
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26.04.2020 09:18 Ответить
Ляжешь под ИВЛ, блондинка, поймешь.
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26.04.2020 09:41 Ответить
До чого тут цей коментар?
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26.04.2020 22:14 Ответить
А к чему зебилы к ковиду, блондинка? Тебе видать ленивое, главное стакан и член и музон погромче.
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27.04.2020 08:46 Ответить
Стакан і член - улюблена тема зелебобіків!!!
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27.04.2020 14:37 Ответить
Ну если у этих зелеблондинок такой же содержанский образ жизни как у тебя.
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27.04.2020 14:51 Ответить
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
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26.04.2020 09:19 Ответить
Нічого поганого в їх прагненні немає, бо вони звикли працювати і їм важко сидіти без діла. Оте саме те чим вони відрізняються від зелеботів
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26.04.2020 09:37 Ответить
Уже 203025 человек умерли.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0p969bUhyvZpETpmPgrAP_oFhlp1-p9PmWUFa9GDUSg6-8GcRFrbBVJOQ#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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26.04.2020 09:07 Ответить
Во всём попы виноваты.
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26.04.2020 09:08 Ответить
так а больше некому
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26.04.2020 09:10 Ответить
Не знаю, как "в мировом масштабе", но по мнению местных ботов, в Украине виноваты, именно, попы.
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26.04.2020 09:15 Ответить
Надо было сразу всех подряд заезжаюших с заграницы на самоизоляцию на две недели, и тогда ненадо было вводить карантин, но уже поздно.
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26.04.2020 09:14 Ответить
Верно. И в жестком принудительном порядке.
Санжарцы своими действиями привели к послаблениям, чего делать было нельзя.
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26.04.2020 09:17 Ответить
Попів МП, на передодні епідемії, зібрали в мокші, "проінструктували вірусом" і "благословили" розносити заразу поміж фанатиків. Тепер цих ФСБешників лікують за бюджетні кошти в елітних палатах.
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26.04.2020 10:05 Ответить
Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі збільшилась до 202 880, загалом інфікувалися 2,897 млн осіб - Цензор.НЕТ 4280
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26.04.2020 09:18 Ответить
В нашем случае некоторым можно и флуд и матерные слова.
Всё зависит от ориентации.
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26.04.2020 09:22 Ответить
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26.04.2020 09:51 Ответить
200000 ***** на заврак ест...
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26.04.2020 09:23 Ответить
Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі збільшилась до 202 880, загалом інфікувалися 2,897 млн осіб - Цензор.НЕТ 1414
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26.04.2020 09:26 Ответить
Сегодня в Украине заразилось на 14 человек больше, чем за вчера.
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26.04.2020 09:30 Ответить
это считай не изменилось число +- 20 по смертям одинаково 8 умерло
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26.04.2020 09:31 Ответить
можно считать третий день стабилизация. Еще бы так неделю, карантин смягчат, так горбки все испортят.
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26.04.2020 09:34 Ответить
Гробки запретили, в Черкассах все кладбища полиция оцепила, никого непропускают.
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26.04.2020 09:36 Ответить
на всех идитов мента не поставишь.
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26.04.2020 09:37 Ответить
говорили ж -не пріться всі одночасно !!/ я сходив раніше -які проблеми?

Показуха перед мертвими ?
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26.04.2020 12:29 Ответить
сказали шо кладбища будут закрыты и полиция дежурить то есть массового не должно быть
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26.04.2020 09:51 Ответить
а оно массово никогда и не было. на могилах собираются только близкие и их как правило немного. очередное издевательство оборзевших властей просто так.
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26.04.2020 09:54 Ответить
В маркетах людей полно, понятно откуда такая статистика.
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26.04.2020 09:33 Ответить
В маркетах люди в масках, на дистанции.
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26.04.2020 09:35 Ответить
Вы наверное в здоровых супермаркетах давно были, может за масками сейчас и следят, а за потоком людей никто не смотрит.
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26.04.2020 09:38 Ответить
Там, куда я хожу, смотрят.
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26.04.2020 09:41 Ответить
зябликів хоч дизенфікуєш?
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26.04.2020 13:59 Ответить
Именно пред здоровыми маркетами в Днепре стоят очереди на дистанции. Внутри мало людей. Где это не так, будут сами расхлебывать.
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26.04.2020 09:41 Ответить
+- 5 відсотків на "вибірці" для статистики несуттєво
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26.04.2020 12:33 Ответить
Новый тест определяет COVID-19 с помощью телефона за 30 минут
сегодня 09:15Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі збільшилась до 202 880, загалом інфікувалися 2,897 млн осіб - Цензор.НЕТ 401
Американские ученые разработали простой и недорогой аксессуар для смартфона диагностического назначения. Его можно применять в домашних условиях для первичной диагностики в том числе COVID-19, а после ослабления карантинных мер использовать для оперативной обследования людей на коронавирус в аэропортах и других общественных местах.
Устройство стоимостью $50 разработали ученые из Иллинойского университета. Оно определяет наличие вирусов и бактерий в образце и представляет собой небольшой прибор, который крепится как клипса к смартфону в области камеры.
Клипса состоит из небольшого картриджа с реагентами, а также портом для введения биоматериала для тестирования - капли крови или образца из носа.
Во время теста генетический материал патогена размножается до нескольких миллионов копий примерно за 10-15 минут.
С помощью светодиодов вирусные РНК окрашиваются зеленым цветом, благодаря чему их может обнаружить камера смартфона. На все тестирование - от помещения биоматериала в устройство до получения результата - требуется всего полчаса.
«Такой тест можно выполнять перед посадкой в самолет, концертом или конференцией», - прокомментировал соавтор исследования Брайан Каннингем. В обстоятельствах строгих карантинных мер он подойдет для домашнего тестирования. Прибор обладает необходимой для этого чувствительностью, уточняют ученые.
Сейчас команда завершает последние подготовительные этапы прежде, чем само устройство и тест на COVID-19 с помощью него станут доступны для массового использования.
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26.04.2020 09:35 Ответить
Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі збільшилась до 202 880, загалом інфікувалися 2,897 млн осіб - Цензор.НЕТ 8829
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26.04.2020 09:36 Ответить
Ссылка https://internetua.com/novyi-test-opredelyaet-covid-19-s-pomosxua-telefona-za-30-minut
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26.04.2020 09:36 Ответить
Шарлатаны.
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26.04.2020 10:38 Ответить
незрозміло навіщо у даній установці смартфон ?
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26.04.2020 12:26 Ответить
Когда горел Собор Парижской Богоматери ,мелькнула мысль ,ждать большой беды ,это знак .Надвигается то, о чем предрекала одна бабушка з Волынской области в 2001 году. Я ей не верила ....Когда я уезжала с Украины она сказала не продавай землю , придёт беда все кто заграницей вернутся по домам ,А главное ,она предрекала войну ,. Сказала что беда придёт с востока откуда никто не ждёт . Я не верила ,только ухмыльнулась ,напасть на Украину ,бред , кто осмелится , как я ошиблась , бабушка вещунья была права , Будет ещё хуже .. Не продавайте свою землю ,у кого она есть..
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26.04.2020 10:01 Ответить
OБC
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26.04.2020 10:43 Ответить
в мире вымрут 2 основные категории. пенсионеры, -они по возрасту, сопутствующим болячкам и "тупой вере в боха" залетают. а из молодого и среднего поколения - экстраверты. у них шило в жопе и они не могут спокойно долго в изоляции сидеть. им надо из дома в толпу "общаться", заразиться самим и позаражать окружающих. а вот интроверты в большинстве своём переживут. они спокойно перенесут изоляцию, не нагружая своё эго потребностью умереть именно на миру, где для экстравертов смерть особенно красна. именно интроверты уже сегодня и рулят в ІТ. програмирование, сисадминистрация и подобное требует собственных мозгов, принятия собственных решений, аналитики и усидчивости. и именно в одиночестве, шоб никто думать и работать не мешал. они легко и даже лучше сделают свою работу сидя дома, с удалённого доступа. после эпидемии, работа с удалённого доступа во многих ветках начнёт вытеснять такую же точно, только из офиса. мир станет ещё более интровертным, а офисы начнуть пустеть за ненадобностью. соответственно инфраструктура получит мощный толчёк к развитию. "процесс пошёл" (С) ))
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26.04.2020 10:37 Ответить
"мир станет ещё более интровертным".... и перестанет размножаться...
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26.04.2020 10:39 Ответить
GAY.
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26.04.2020 10:44 Ответить
партія роботів схвалює
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26.04.2020 13:59 Ответить
Владимир Школьников, демограф, специалист по смертности, исследователь Института демографических исследований Макса Планка (Германия) и научный руководитель Международной лаборатории исследований населения и здоровья ВШЭ (Россия), участник ряда комитетов ВОЗ, уверяет, что официальной статистике смертности от COVID-19 вообще не стоит уделять большого внимания - и не только той, что собрана в России. Учёт смертей, с одной стороны, сильно зависит от национальных особенностей и произвола конкретных врачей, а с другой - мировая система статистики в принципе не предназначена для сбора данных во время пандемии. Сравнивать разные страны по данным с сайтов-счетчиков бесполезно. Впрочем, метод достаточно точно оценить реальное число жертв COVID-19 существует и скоро начнёт применяться. Даже первые прикидки показывают, что настоящее число смертей от коронавирусной инфекции - на десятки тысяч больше, чем в международных официальных данных.https://charter97.link/ru/news/2020/4/26/374366/
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26.04.2020 15:35 Ответить
В основном , такие искажения статистики относится к странам 3-го мира , где намеренно занижают цифры . Возьмём Белорусь .... Наверняка там старичков , которые умирают от пневмонии и особенно от сепсиса вызванного пневмонией не пишут в статисткику короны , даже если их тест был положительный . А Италии и Испании пишут даже тех , кто был заражён , но умер по целому букету диагнозов, а вирус мог бы стать лишь тригером !
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26.04.2020 16:53 Ответить
всего заразилось 2,897 млн человек!!!???

2,897 млн человек, т е почти 3 миллиарда заболели короновирусом. Геббельс нервно курит в сторонки, умирая от зависти. Вот как - врать так врать!
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26.04.2020 22:02 Ответить
 
 