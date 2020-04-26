Пандемия COVID-19: число жертв в мире выросло до 202 880, всего заразилось 2,897 млн человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 апреля в мире зарегистрировали 2 897 883 (2 790 986 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 202 880 (195 920 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 53 789 (51 017 вчера), заболевших - 939 053 (890 524), протестировано - 5 184 635.

Испания сообщает о 223 759 случаях COVID-19, 22 902 человека умерли.

В Италии зафиксировано 195 351 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 26 384 летальные.

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После США, Италии и Испании наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали во Франции 22 648 человек, в Великобритании - 20 381, в Бельгии - 6 917, в Германии - 5 877, в Иране - 5 650, в Китае - 4 636, в Нидерландах - 4 424, в Бразилии - 4 057, в Турции - 2 706, в Канаде - 2 549, в Швеции - 2 192.

В РФ число зараженных достигло 74 588 человек, из которых 681 умерли, в Беларуси - 9 590, умерли - 67; в Польше - 11 273, умерли - 524; в Молдове - 3 304, умерли - 84; в Венгрии - 2 443, умерли - 262; в Румынии - 10 635, умерли - 601; в Словакии - 1 373, умерли - 17.

Напомним, в Украине на утро 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев COVID-19: всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека.