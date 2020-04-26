Пандемия COVID-19: число жертв в мире выросло до 202 880, всего заразилось 2,897 млн человек. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 26 апреля в мире зарегистрировали 2 897 883 (2 790 986 вчера) случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 202 880 (195 920 вчера) смертей от коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 53 789 (51 017 вчера), заболевших - 939 053 (890 524), протестировано - 5 184 635.
Испания сообщает о 223 759 случаях COVID-19, 22 902 человека умерли.
В Италии зафиксировано 195 351 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 26 384 летальные.
После США, Италии и Испании наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали во Франции 22 648 человек, в Великобритании - 20 381, в Бельгии - 6 917, в Германии - 5 877, в Иране - 5 650, в Китае - 4 636, в Нидерландах - 4 424, в Бразилии - 4 057, в Турции - 2 706, в Канаде - 2 549, в Швеции - 2 192.
В РФ число зараженных достигло 74 588 человек, из которых 681 умерли, в Беларуси - 9 590, умерли - 67; в Польше - 11 273, умерли - 524; в Молдове - 3 304, умерли - 84; в Венгрии - 2 443, умерли - 262; в Румынии - 10 635, умерли - 601; в Словакии - 1 373, умерли - 17.
Напомним, в Украине на утро 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев COVID-19: всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека.
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У нас на это рассчитывать не приходится.
По метаболизму тебе равных нет.
Родины - Украины. Поэтому ,пока не пройдёт пик заболеваний -только
соблюдения всех требований карантина .
смягчения карантина . Это разумно ,это дорога по которой идут все
цивилизованные страны.
А если включить мозги, то очевидно, что дурантин убьёт больше, чем спасёт. Он уже убил. Просто эти данные трудно (а может и невозможно) найти в сети.
https://glavcom.ua/news/kolishniy-ministr-ekonomiki-ukrajini-porozmirkovuvav-pro-cinu-zhittya-ukrajincya-673875.html
не находите, что за 40 лямов можно спасти гораздо больше, чем одного человека?
Других подбивают, а сами сидят дома и нос не высовывают.
Все рівно дома сидять, ледарі! Головне щоб були сємкі, пиво і квартал 😂😂😂
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0p969bUhyvZpETpmPgrAP_oFhlp1-p9PmWUFa9GDUSg6-8GcRFrbBVJOQ#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Санжарцы своими действиями привели к послаблениям, чего делать было нельзя.
Всё зависит от ориентации.
Показуха перед мертвими ?
сегодня 09:15
Американские ученые разработали простой и недорогой аксессуар для смартфона диагностического назначения. Его можно применять в домашних условиях для первичной диагностики в том числе COVID-19, а после ослабления карантинных мер использовать для оперативной обследования людей на коронавирус в аэропортах и других общественных местах.
Устройство стоимостью $50 разработали ученые из Иллинойского университета. Оно определяет наличие вирусов и бактерий в образце и представляет собой небольшой прибор, который крепится как клипса к смартфону в области камеры.
Клипса состоит из небольшого картриджа с реагентами, а также портом для введения биоматериала для тестирования - капли крови или образца из носа.
Во время теста генетический материал патогена размножается до нескольких миллионов копий примерно за 10-15 минут.
С помощью светодиодов вирусные РНК окрашиваются зеленым цветом, благодаря чему их может обнаружить камера смартфона. На все тестирование - от помещения биоматериала в устройство до получения результата - требуется всего полчаса.
«Такой тест можно выполнять перед посадкой в самолет, концертом или конференцией», - прокомментировал соавтор исследования Брайан Каннингем. В обстоятельствах строгих карантинных мер он подойдет для домашнего тестирования. Прибор обладает необходимой для этого чувствительностью, уточняют ученые.
Сейчас команда завершает последние подготовительные этапы прежде, чем само устройство и тест на COVID-19 с помощью него станут доступны для массового использования.
2,897 млн человек, т е почти 3 миллиарда заболели короновирусом. Геббельс нервно курит в сторонки, умирая от зависти. Вот как - врать так врать!