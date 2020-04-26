Кабмин "втихаря" огласил конкурс на главу налоговой. Срок подачи документов до завтра, - адвокат Романчук
Правительство огласило конкурс на главу Государственной налоговой службы Украины, дав для подготовки документов два выходных дня.
Об этом написал адвокат Ярослав Романчук, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство "втихаря" объявило конкурс на замещение вакантной должности председателя и заместителя Государственной налоговой службы Украины. Срок подачи документов заканчивается завтра, 27.04.2020", - написал он, напомнив, что предыдущее руководство органа было уволено в пятницу.
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- Иван Петрович! Там на должность начальника налоговой конкурс объявили... Ты свою кандидатуру подавать будешь?
- Я, что, "**..тый"?!!! Я не дурак - голову под топор подставлять...
Ну а що тут дивного ? Зе влада лоханулась зі зборами як податків. так і мита, дефіцит бюджета по цим статям міліардний. Хто там топив за Зе владу - насолоджуйтесь великим дефіцитом бюджета і дивіться "Слугу народу" у запису, там Голоборолько так гарно керує
https://www.radiosvoboda.org/a/30359144.html
Я взагалі не перестаю дивуватися тупості зеленського: ну показав же сакашвілі, що з нього пустозвон прекрасний. А як менеджер, то він - незнамокто (це замість російського мату).
А те, що профільної освіти не маю, то маю досвід платника податків більш як тридцятилітній. ТОж добре розумію: коли треба доїть корову - спочатку добре погодуй. Ковбаса не пада з неба, хоч проси, хоч не проси... Працювати добре треба, якщо хочеш ковбаси.
А більшість податківців вважають інакше. Бо вони - птєнци гнєзда азарова, що з їх допомогою загубив український бізнес в зародиші. Остався лише бізнес олігархів та наближених до силлових органів. А ми дивуємося успіхам Польщі чи інших постсовкових країн. Та їм би наших комуняк із пахлами і - всьо.
А те що досвіду не маю, то нафіга той досвід, що податківці взяли у азарова, насірова, буряка та їм подібних?
Хотя, у меня ощущение, что ему пофигу, кто там будет.
Свои деньги он уже получил и сейчас хочет, чтоб его просто не трогали.
Дайте Вове досидеть год на Банковой и удалиться бабло тратить!
Зелений https://biz.censor.net/news/3191694/kabmin_razreshil_naznachit_rukovodstvo_gosnalogovoyi_slujby_bez_provedeniya_konkursa/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73597368