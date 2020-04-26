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Кабмин "втихаря" огласил конкурс на главу налоговой. Срок подачи документов до завтра, - адвокат Романчук

Кабмин

Правительство огласило конкурс на главу Государственной налоговой службы Украины, дав для подготовки документов два выходных дня.

Об этом написал адвокат Ярослав Романчук, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство "втихаря" объявило конкурс на замещение вакантной должности председателя и заместителя Государственной налоговой службы Украины. Срок подачи документов заканчивается завтра, 27.04.2020", - написал он, напомнив, что предыдущее руководство органа было уволено в пятницу.

Кабмин втихаря огласил конкурс на главу налоговой. Срок подачи документов до завтра, - адвокат Романчук 01
Кабмин втихаря огласил конкурс на главу налоговой. Срок подачи документов до завтра, - адвокат Романчук 02

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Кабмин втихаря огласил конкурс на главу налоговой. Срок подачи документов до завтра, - адвокат Романчук 03

Кабмин (14034) конкурс (1143) налоговая (932)


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Топ комментарии
+70
Конкурс? Єрмак вже продав цю посаду.
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26.04.2020 09:37 Ответить
+49
Кабмін "нишком" оголосив конкурс на главу податкової. Термін подачі документів - до завтра, - адвокат Романчук - Цензор.НЕТ 1126
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26.04.2020 09:42 Ответить
+36
Там ещё и Швондер старается...
Кабмін "нишком" оголосив конкурс на главу податкової. Термін подачі документів - до завтра, - адвокат Романчук - Цензор.НЕТ 3522
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26.04.2020 09:48 Ответить
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Понятно.Значит главу уже назначили позавчера.
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26.04.2020 11:01 Ответить
Бред! Что это за объявление конкурса, если кандидаты не успеют даже правильно написать заявление с предоставлением необходимых правильно оформленных документов? Или это дело теперь заканчивается похлопыванием на улице по плечу и накрытой после этого "поляной"? Во как теперь принимают на работу, но, извините, не рабочих. Рабочего ещё заставят недели две-три собирать медицинские справки. Кстати, а что теперь эти "верхние" не предоставляют медицинские заключения, например, по сердечным делам, на короновирус или по психике? Во дела!
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26.04.2020 11:17 Ответить
Этот конкурс чистая формальность. Ермак уже кому то эту должность продал.
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26.04.2020 11:36 Ответить
Тут еще конкурс должен быть... типа конкурс.
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27.04.2020 08:28 Ответить
Да они объявили его "втихаря", чтобы не опозориться, если никто, из трезво мыслящих, свои кандидатуры не подаст... Примерный диалог при объявлении публичном:
- Иван Петрович! Там на должность начальника налоговой конкурс объявили... Ты свою кандидатуру подавать будешь?
- Я, что, "**..тый"?!!! Я не дурак - голову под топор подставлять...
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26.04.2020 11:54 Ответить
Кабмину и шмаркле нужен вор на эту должность. А если они объявят конкурс они могут нечаянно принять честного, порядочного человека, что снова вызовет кризис в КМ.
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26.04.2020 12:00 Ответить
Кабмін "нишком" оголосив конкурс на главу податкової. Термін подачі документів - до завтра, - адвокат Романчук - Цензор.НЕТ 334
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26.04.2020 12:36 Ответить
"Правительство "втихаря" https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=25591 объявило конкурс на замещение вакантной должности председателя и заместителя Государственной налоговой службы Источник: https://censor.net/n3191588

Ну а що тут дивного ? Зе влада лоханулась зі зборами як податків. так і мита, дефіцит бюджета по цим статям міліардний. Хто там топив за Зе владу - насолоджуйтесь великим дефіцитом бюджета і дивіться "Слугу народу" у запису, там Голоборолько так гарно керує
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26.04.2020 14:43 Ответить
Венедиктова таким же макаром проводила конкурсы на замов директора ДБР несколько месяцев назад. Уже забыли? Напоминаю:
https://www.radiosvoboda.org/a/30359144.html
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26.04.2020 14:55 Ответить
"Конкурс на першого заступника і двох заступників голови Державного бюро розслідувань оголосили у розпал новорічних свят, для подання документів конкурсантам виділили тільки два робочі дні. Вони спливають 3 січня. Виконувачка обов'язків голови ДБР Ірина Венедіктова пояснила такий поспіх потребою якнайшвидше перезапустити роботу цього органу, а також тим, що минулий порядок проведення конкурсу на посади у бюро, на її думку, втратив чинність - оскільки до закону про ДБР внесли зміни. Між тим експерти, опозиційні депутати та частина конкурсантів бачать ознаки того, що умови конкурсу на заступників голови ДБР змінили «під конкретних осіб, пов'язаних із Офісом президента»."
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26.04.2020 14:57 Ответить
Нужно не уважать себя, чтобы пойти в команду, где с людьми так обращаются. Чтобы через 2-3 месяца оказаться на улице, без объяснения и вопросов, а заодно, без прежнего места работы? Кстати, Саакашвили зря так воодушевлен. Я на его месте так бы не радовался. Велика вероятность, что выкинут без объяснений также как и остальных, вскоре. Причину найдут.
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26.04.2020 14:56 Ответить
І правильно зроблять. Бо не ордному ж Порошенкові слухатти з усіх телеканалів про баригу
Я взагалі не перестаю дивуватися тупості зеленського: ну показав же сакашвілі, що з нього пустозвон прекрасний. А як менеджер, то він - незнамокто (це замість російського мату).
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26.04.2020 16:09 Ответить
І жодного коментара від "ЗенітаДніпра", "ИгораД" і їм подібних зерангутанів! А знаєте чому? А тому, що сюди неможливо НУ ніяк приплести Порошенка
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26.04.2020 14:57 Ответить
А я постом вище таки приплів
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26.04.2020 16:10 Ответить
И что?!Ведь ясно что "обьявление" этого " конкурса"-для галочки!!! Весь парламент знает что это будут "молодцы" из команды бабы Юли!!! Одно не известно,за что ей такая милость от ЗЕ....может у зеслуг не хватает проходных голосов...а может это Михо замолвил слово за свою любимицу!
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26.04.2020 15:59 Ответить
Взагалі то я б міг очолити. Для мене на периферії зарплата у 29 тисяч - цілком пристойний заробіток. Тим більше, що важкого нічого тягати не треба, контролюй лише роботу замісників та оголошуй догани чи подяки за результати виконання. Але боюсь - убьють падлюки. Бо я - чесна людина, а всяким рішалам потрібні крадіжки бюджетних коштів.
А те, що профільної освіти не маю, то маю досвід платника податків більш як тридцятилітній. ТОж добре розумію: коли треба доїть корову - спочатку добре погодуй. Ковбаса не пада з неба, хоч проси, хоч не проси... Працювати добре треба, якщо хочеш ковбаси.
А більшість податківців вважають інакше. Бо вони - птєнци гнєзда азарова, що з їх допомогою загубив український бізнес в зародиші. Остався лише бізнес олігархів та наближених до силлових органів. А ми дивуємося успіхам Польщі чи інших постсовкових країн. Та їм би наших комуняк із пахлами і - всьо.
А те що досвіду не маю, то нафіга той досвід, що податківці взяли у азарова, насірова, буряка та їм подібних?
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26.04.2020 16:05 Ответить
Т.з. соціальний ліфт
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26.04.2020 16:31 Ответить
квартальний ліфт..
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26.04.2020 17:27 Ответить
ну, выпьем за то, чтобы минус снова стал плюсом... после встречи с налоговой
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26.04.2020 16:42 Ответить
Ну так, прозрачность же наше фсё, сказал Вова!
Хотя, у меня ощущение, что ему пофигу, кто там будет.
Свои деньги он уже получил и сейчас хочет, чтоб его просто не трогали.
Дайте Вове досидеть год на Банковой и удалиться бабло тратить!
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26.04.2020 17:22 Ответить
Вова, не откажи народу!см. "Фитиль №119-05 "Слуга народа"
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26.04.2020 18:10 Ответить
http://pic-mir.ru/8300/178008/ Подивіться, що знову цей м*д*к натворив
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26.04.2020 18:15 Ответить
Безпрєдєл зеленої влади стає звичним. І вони цим користуються. Руйнують всі опори державної будови.
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26.04.2020 18:38 Ответить
У гужвы интересная мысль. Что Михо это операция прикрытия от МВФ. Идеально почти, пока все отдыхают кого-то выбрать. Мрази. До ***********
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26.04.2020 20:47 Ответить
сучье криворожское, наверное свинорылому юзику режил посаду продать, чтобы урод не голодал!?
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26.04.2020 20:57 Ответить
а что сказать? ребята, ВЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ выбрали морального урода
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26.04.2020 21:39 Ответить
Так и внешне онотакоє
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27.04.2020 08:44 Ответить
Не удивлен очередному прогибу от Зе коррупции, возглавляемую ближайшими помощниками двумя братьями $20 млн.
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27.04.2020 02:38 Ответить
Наверное, сейчас набегут Лещенки, Найемы Бигусы, Юля запрет "ой зрада-зрадонька", обязательно включение Г+Г с анализом"мажется ли это на хлеб.....
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27.04.2020 07:34 Ответить
Взяточник Ермак уже конкурс провел, такса такая то. Что президент ворюга, что его ставленники такие же жулики.
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27.04.2020 08:20 Ответить
Интересно какова цена вопроса должности категории А? А, Ермак!
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27.04.2020 08:29 Ответить
Усе конкурс скасовано, взагалі, не буде ніякого конкурса, навіть липового.
Зелений https://biz.censor.net/news/3191694/kabmin_razreshil_naznachit_rukovodstvo_gosnalogovoyi_slujby_bez_provedeniya_konkursa/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73597368
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27.04.2020 12:39 Ответить
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