Кабмин "втихаря" огласил конкурс на главу налоговой. Срок подачи документов до завтра, - адвокат Романчук

Правительство огласило конкурс на главу Государственной налоговой службы Украины, дав для подготовки документов два выходных дня.

Об этом написал адвокат Ярослав Романчук, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство "втихаря" объявило конкурс на замещение вакантной должности председателя и заместителя Государственной налоговой службы Украины. Срок подачи документов заканчивается завтра, 27.04.2020", - написал он, напомнив, что предыдущее руководство органа было уволено в пятницу.





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