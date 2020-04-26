На утро 26 апреля зафиксировано 492 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 8617, летальных - 209, выздоровели 840 человек, - Минздрав
В Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 388 случаев;
Волынская область - 241 случай;
Днепропетровская область - 292 случая;
Донецкая область - 29 случаев;
Житомирская область - 348 случаев;
Закарпатская область - 329 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область - 731 случай;
Кировоградская область - 323 случая;
г. Киев - 1188 случаев;
Киевская область - 542 случая;
Львовская область - 348 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Николаевская область - 111 случаев;
Одесская область - 220 случаев;
Полтавская область - 172 случая;
Ривненская область - 508 случаев;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 607 случаев;
Харьковская область - 147 случаев;
Херсонская область - 87 случаев;
Хмельницкая область - 70 случаев;
Черновицкая область - 1341 случай;
Черкасская область - 257 случаев;
Черниговская область - 32 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 апреля 2020 в Центр поступило 873 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24842 сообщений о подозрении на COVID-19.
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В Турции больше 86 миллион человек и больше 100 тыс заболевших
А в Украине все такие законопослушные и сидят на карантине.
Как привыкли «****...ь» так и продолжаем гнать пургу
Не знаю, где вы живете, но в Киеве практически все, даже на улице - в масках. Супермаркеты даже в выходные полупустые. людей очень мало на улице
Вот вам пример для сравнения - Новосибирск https://www.youtube.com/watch?v=1nH26rd4c9s
А потом будут кукарекать, " Пачиму у хахлов так мала бальных"
Короновирус проявляется не только воспалением лёгких....
Тобто, кількість вилікувавшихся майже в 2 рази більше ніж захворівших.
І ці потвори розповідають нам, що пік ще не пройдений?!
Давайте информацию по количеству проведенных тестов!!!
Через дробь после количества заболевших!
По областям!!!
Уроды, б.лять!
Правильно те сделали, которые не поверили Зеленскому и не поехали в Украину.
А потім пройде 1-2 дні, кількість обстежених людей (підозр) знов зросте..., а разом з цим зросте кількість нововиявлених - і хтось із спікерів владних обк.кається... 8-ка.