На утро 26 апреля зафиксировано 492 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 8617, летальных - 209, выздоровели 840 человек, - Минздрав

В Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 388 случаев;

Волынская область - 241 случай;

Днепропетровская область - 292 случая;

Донецкая область - 29 случаев;

Житомирская область - 348 случаев;

Закарпатская область - 329 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область - 731 случай;

Кировоградская область - 323 случая;

г. Киев - 1188 случаев;

Киевская область - 542 случая;

Львовская область - 348 случаев;

Луганская область - 29 случаев;

Николаевская область - 111 случаев;

Одесская область - 220 случаев;

Полтавская область - 172 случая;

Ривненская область - 508 случаев;

Сумская область - 95 случаев;

Тернопольская область - 607 случаев;

Харьковская область - 147 случаев;

Херсонская область - 87 случаев;

Хмельницкая область - 70 случаев;

Черновицкая область - 1341 случай;

Черкасская область - 257 случаев;

Черниговская область - 32 случая.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 апреля 2020 в Центр поступило 873 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24842 сообщений о подозрении на COVID-19.