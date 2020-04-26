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Новости Коронавирус и карантин
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На утро 26 апреля зафиксировано 492 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 8617, летальных - 209, выздоровели 840 человек, - Минздрав

На утро 26 апреля зафиксировано 492 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 8617, летальных - 209, выздоровели 840 человек, - Минздрав

В Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 388 случаев;
Волынская область - 241 случай;
Днепропетровская область - 292 случая;
Донецкая область - 29 случаев;
Житомирская область - 348 случаев;
Закарпатская область - 329 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область - 731 случай;
Кировоградская область - 323 случая;
г. Киев - 1188 случаев;
Киевская область - 542 случая;
Львовская область - 348 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Николаевская область - 111 случаев;
Одесская область - 220 случаев;
Полтавская область - 172 случая;
Ривненская область - 508 случаев;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 607 случаев;
Харьковская область - 147 случаев;
Херсонская область - 87 случаев;
Хмельницкая область - 70 случаев;
Черновицкая область - 1341 случай;
Черкасская область - 257 случаев;
Черниговская область - 32 случая.

На утро 26 апреля зафиксировано 492 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 8617, летальных - 209, выздоровели 840 человек, - Минздрав 01

Читайте также: Пандемия COVID-19: число жертв в мире выросло до 202 880, всего заразилось 2,897 млн человек. ИНФОГРАФИКА

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 апреля 2020 в Центр поступило 873 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24842 сообщений о подозрении на COVID-19.

карантин (16729) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
А ПОЧЕМУ МИНЗДРАВ не пишет заяву в СБУ за вынутые из ГОССРЕЗЕРВА МАСКИ накануне эпидемии ???

Ведь маски - это подотчетность Минздрава И В ТЮРЬМУ КТО-ТО ДОЛЖЕН СЕСТЬ - или министр или премьер министр или ТОТ КТО ПОДПИСАЛСЯ ПОД ВЫДАЧЕЙ МАСОК

НАДЕЮСЬ, украинцы помнят, ШО ГОСРЕЗЕРВ закладывается из их налогов ? А кто-то его разворовал
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26.04.2020 09:44 Ответить
+16
На ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 8 617, летальних - 209, одужали 840 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6643
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26.04.2020 10:02 Ответить
+9
А вот и "Пасха" в исполнении гундяевского сатаната начала проявляться...
На утро 26 апреля зафиксировано 492 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 8617, летальных - 209, выздоровели 840 человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2379
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26.04.2020 09:45 Ответить
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26.04.2020 09:52 Ответить
новая партия горнолыжников приехала
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26.04.2020 09:55 Ответить
Кому вы лапшу вешаете? Чуть больше 8 тысяч! Без матюков читать противно. Эта цифра только Киев. По Украине умножай на 3-4
В Турции больше 86 миллион человек и больше 100 тыс заболевших
А в Украине все такие законопослушные и сидят на карантине.
Как привыкли «****...ь» так и продолжаем гнать пургу
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26.04.2020 10:08 Ответить
некорректное сравнение - когда у нас все школьники и студенты уже давно сидели дома, все магазины, развлекательные и торговые центры были закрыты, метро не работало - турки предложили провести у себя ЧЕ по футболу, потому что не чувствовали никакой угрозы. Потом поплатились за свою беспечность.
Не знаю, где вы живете, но в Киеве практически все, даже на улице - в масках. Супермаркеты даже в выходные полупустые. людей очень мало на улице
Вот вам пример для сравнения - Новосибирск https://www.youtube.com/watch?v=1nH26rd4c9s
А потом будут кукарекать, " Пачиму у хахлов так мала бальных"
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26.04.2020 11:14 Ответить
В Украине болеет только медперсонал и попы.
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26.04.2020 11:19 Ответить
масковские попы пару месяцев назад кричали, что коронавирус - это гнев Божий , посланный нам за однополые связи, после чего в мацковском ************ начало косить рпцшников сотнями
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26.04.2020 11:36 Ответить
Дурантин не имеет смысла. Люди скорее с голоданачнут дохнуть чем от короны
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26.04.2020 20:56 Ответить
посмотрим на осень смертность у нас от ССН и других диагнозов но кроме COVID-19 я сам работал в медицине и знаю что такое статистика так что все ещё впереди
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26.04.2020 23:38 Ответить
последние волны, вызваны теми, кого черти по церквях последние две недели носили. понаслушались руцких пропагандонов всех мастей о том, шо вирус фигня, надо идти и в церкви и на улицу спасать экономику,..... и вот наглядный результат. если нет мозгов то и сами поподцепили у попья, и других позаражали. на радость торжествующим гундяю с ******
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26.04.2020 10:15 Ответить
Якась зелена наволоч спамить портрет янелоха оманського в комплекції корейського ина.
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26.04.2020 10:20 Ответить
Мизер.хорошо держимся.в раше тысячами выявляют.даст бог в мае отпустит.
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26.04.2020 10:33 Ответить
сплюнь...
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26.04.2020 10:35 Ответить
Что вы там держитесь? У вас самаое маленькое тестирование в Европе на миллион жителей, тестирование на уровне Африки.
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26.04.2020 11:29 Ответить
Судят не по количеству проведенных тестов, а по проценту смертности выявленных заболеваний. В Украине он один из самых низких. В Японии тоже такой алгоритм борьбы с эпидемией.
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26.04.2020 12:06 Ответить
Если большая часть умерших записуется, как умершие просто от пневмонии, потому что их не тестировали на ковид вообще, то настоящая статистика смертности есть на много больше.
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26.04.2020 12:29 Ответить
ключевое слово "ЕСЛИ". У нас это не канает, потому что не идиоты.
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26.04.2020 12:37 Ответить
Всех больных с диагнозом пневмония сейчас тестируют
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26.04.2020 13:41 Ответить
Ага,тестами,которых в Украине очень мало. Или в Украине больницы лучше ,чем в Германии? Не верю украинской статистике.
Короновирус проявляется не только воспалением лёгких....
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27.04.2020 07:30 Ответить
В нашем многомилионом стаде мы недосчитались 8 -х от злого духа корона. Сидим в масках,загонах и на пастбища не идем.К стати а как там статистика по грипу,пневмонии и за пршлые года тоже.
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26.04.2020 10:44 Ответить
А від чого Путін у бункері ховається?
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26.04.2020 10:55 Ответить
Не вірно поставлене запитання: не від чого, а від кого..
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26.04.2020 10:58 Ответить
Якщо вірус, це жива істота - то від кого, а якщо нежива - то від чого. У вчених нема єдиної точки зору з цього приводу.
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26.04.2020 11:53 Ответить
"до кремационных огненных печей верил глеб, что вирус выдумка врачей"
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26.04.2020 10:45 Ответить
За день 492 нових випадків COVID-19, але вилікувалось 840!
Тобто, кількість вилікувавшихся майже в 2 рази більше ніж захворівших.
І ці потвори розповідають нам, що пік ще не пройдений?!
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26.04.2020 10:56 Ответить
Читайте внимательно, 840 вылечилось за все время!!!!
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26.04.2020 11:13 Ответить
Певно, ви праві. Та інформацію про кількість людей, які вилікувались, МОЗ повинно надавати щоденно!
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26.04.2020 11:20 Ответить
Для выздоровления человеку необходимо хотя бы 2-3 недели, потом контрольные тесты. Если вернемся на 3,5 недели назад, то у нас и было чуть меньше тысячи заболевших. Или хотите, как в России, где в начале апреля было меньше 3 тыс больных, а выздоровевших уже больше 6 тысяч
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26.04.2020 11:48 Ответить
Походу, в скрепостане -- лучшая в мире медицина! Во всем мире , в том числе и в Украине, из всех заболевших и пролечившихся умирает каждый пятый, а на высокодуховной -- только каждый десятый!
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26.04.2020 14:27 Ответить
Зедебилы, Ал-лё!
Давайте информацию по количеству проведенных тестов!!!
Через дробь после количества заболевших!
По областям!!!
Уроды, б.лять!
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26.04.2020 10:57 Ответить
90 000 тестів проведено виявлено майже 9000 хворих ( це 10 частина хворих ) Просто цифри, населення України приблизно 37 млн., десята частина - 3 700 000 хворих . Більше тестів треба проводити . Офіційна статистика сумнівна.
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26.04.2020 11:13 Ответить
Судят не по количеству проведенных тестов, а по проценту смертности выявленных заболеваний. В Украине он один из самых низких. В Японии тоже такой алгоритм борьбы с эпидемией
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26.04.2020 12:42 Ответить
1/10 это в группе риска, а не во всей популяции. Неужели это кому то до сих пор не ясно?
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26.04.2020 13:13 Ответить
Это все равно, что провести замеры IQ cреди зедебилов, а потом говорить, что у всех украинцев он не превышает 90.
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26.04.2020 13:28 Ответить
!!
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26.04.2020 14:31 Ответить
https://www.kommersant.ru/doc/4332312?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

Правильно те сделали, которые не поверили Зеленскому и не поехали в Украину.
На ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 8 617, летальних - 209, одужали 840 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3233
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26.04.2020 14:19 Ответить
А цікаво, скільки за час карантину померло людей від сухот?
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26.04.2020 18:41 Ответить
а в дтп?
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26.04.2020 19:12 Ответить
На 27.04 імовірно "офіційна_ПРЕофіційна" статистика ЦГЗ МОЗа показно зниження кількості позитивних. Тому що суттєво знизилась кількість _підозр_ поданих на ранок 26.04: їх 873 порівняно з 1451(25.04) і 1460(24.04). Якщо цифра нових позитивних в понеділок знизиться, влада знов зістряпає "умілітєльну" ли-ибу і головний наш "Вєлікосіятельний" скаже: "друзі, я щасливий від можливості вам повідомити про... покра-ащення на епідемічному фронті!"
А потім пройде 1-2 дні, кількість обстежених людей (підозр) знов зросте..., а разом з цим зросте кількість нововиявлених - і хтось із спікерів владних обк.кається... 8-ка.
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27.04.2020 01:05 Ответить
8 тысяч заболевших это мизер. В эпидемию гриппа у нас болеет минимум 4 миллиона и умирает в 10 раз больше. Кстати от COVID-19 вообще не умирают, а умирают от осложнений вызванных другими заболеваниями Например, у вас 3 инфаркта и инсульт, а тут еще и короновирус. Вот вы и не выдержали, ушли в лучший мир. Отсюда такая мизерная цифра 200 летальных. Никакой эпидемии от COVID в Украине нет. Есть профанация населения, с целью до конца добить экономику Украины и поставить на колени. В Белоруссии вообще обошлись без карантина и тот же результат! Нормально люди живут.
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27.04.2020 06:19 Ответить
Потихеньку, потихеньку підбираємся до піку, Кінець карантину нам тільки сниться.
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27.04.2020 09:07 Ответить
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