Фельдшеры в Белой Церкви за апрель получат 6,5 тыс. зарплаты. 70% персонала планирует уволиться, - глава StateWatch Каневский

70% персонала Белоцерковской станции экстренной медицинской помощи планирует уволиться в связи с мизерной зарплатой.

Об этом сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ.

Он цитирует сюжет местного телеканала "Крокус", в котором внимание акцентируется на том, что люди разочаровались после заявлений власти о значительных повышениях финансового вознаграждения на время работы в условиях пандемии, а "необходимые сегодня специалисты готовы идти автомойщиками и охранниками в частный сектор, где зарплата 8-10 тыс. грн".

Смотрите также: Медики получат 300% доплаты за работу с пациентами с коронавирусом в зарплату за апрель, – Ляшко. ВИДЕО

При этом Каневский отмечает, что в начале карантина перед властью стояли две задачи по обеспечению условий медперсонала: достаточное количество средств индивидуальной защиты и справедливое финансовое вознаграждение.

"Мониторинг StateWatch в начале карантина показал, что уровень обеспечения больниц в регионах 1-7%. На сегодня процент медиков больных COVID-2019 в Украине от общего количества составляет 19%. Поэтому ситуация развивается по наихудшему испанским сценарию, где аналогичный показатель достиг 20%. Например в Италии - 10%, в США - 3%, в Китае - 3,8%", - пишет он, подчеркивая, что первая задача проваливается.

Читайте также: Повышенную зарплату получат все без исключения медики, работавшие с COVID-19, - Степанов

"А по второй задаче власти нужно ускориться. Иначе, если ультиматумы подобные белоцерковскому станут реальностью, и медперсонал начнет увольняться по собственному желанию из-за недостойной оплаты труда, то тогда нам всем не поможет ни Саакашвили, ни Цушко", - резюмирует Каневский