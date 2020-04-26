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Новости Коронавирус и карантин
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Фельдшеры в Белой Церкви за апрель получат 6,5 тыс. зарплаты. 70% персонала планирует уволиться, - глава StateWatch Каневский

Фельдшеры в Белой Церкви за апрель получат 6,5 тыс. зарплаты. 70% персонала планирует уволиться, - глава StateWatch Каневский

70% персонала Белоцерковской станции экстренной медицинской помощи планирует уволиться в связи с мизерной зарплатой.

Об этом сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ.

Он цитирует сюжет местного телеканала "Крокус", в котором внимание акцентируется на том, что люди разочаровались после заявлений власти о значительных повышениях финансового вознаграждения на время работы в условиях пандемии, а "необходимые сегодня специалисты готовы идти автомойщиками и охранниками в частный сектор, где зарплата 8-10 тыс. грн".

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При этом Каневский отмечает, что в начале карантина перед властью стояли две задачи по обеспечению условий медперсонала: достаточное количество средств индивидуальной защиты и справедливое финансовое вознаграждение.

"Мониторинг StateWatch в начале карантина показал, что уровень обеспечения больниц в регионах 1-7%. На сегодня процент медиков больных COVID-2019 в Украине от общего количества составляет 19%. Поэтому ситуация развивается по наихудшему испанским сценарию, где аналогичный показатель достиг 20%. Например в Италии - 10%, в США - 3%, в Китае - 3,8%", - пишет он, подчеркивая, что первая задача проваливается.

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"А по второй задаче власти нужно ускориться. Иначе, если ультиматумы подобные белоцерковскому станут реальностью, и медперсонал начнет увольняться по собственному желанию из-за недостойной оплаты труда, то тогда нам всем не поможет ни Саакашвили, ни Цушко", - резюмирует Каневский

Фельдшеры в Белой Церкви за апрель получат 6,5 тыс. зарплаты. 70% персонала планирует уволиться, - глава StateWatch Каневский 01

карантин (16729) врачи (1518) Каневский Глеб (19) заработная плата (2400) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+50
Тобто про надбавки до зарплат ЗЮ набрехав ?
Спер все на місцеві бюджети, які давно уряд почистив. І живіть як хочете.
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26.04.2020 10:25 Ответить
+35
а шо, вiн колись казав правду???
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26.04.2020 10:34 Ответить
+31
А вот тебе и барыга на крови

Фельдшеры в Белой Церкви за апрель получат 6,5 тыс. зарплаты. 70% персонала планирует уволиться, - глава StateWatch Каневский - Цензор.НЕТ 4240
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26.04.2020 10:32 Ответить
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А вот так взять, врачам,и бросить всё на хер,пускай Ермак на новом или с нового мерседеса борется с "коронкой"--а что??? зарплата будь здоров,морда тоже --хоть цуцыков...хоть короновирус бей,да и экипаж "машины боевой"(нового мерседеса) вполне подходящий,элитный--известный на всю страну,своими "сюрлами" и многоэтажными зарплатами.
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26.04.2020 13:26 Ответить
пусть еще себе коболева со смелянским в бригаду водилами возьмет, будет самая дорогая элитная бригада.
Если будут вопросы, пусть звонят врачам по скайпу. Телемедицина, во!
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26.04.2020 17:03 Ответить
Какая-то нескладуха. В стране карантин. Люди без работы. Фельдшеры говорят, что есть более оплачиваемая работа.Но её никто не занимает,она ждёт фельдшеров?. Я так понял , что белая Церковь это территория автомоек и охраняемых объектов с постоянным запросом трудовых кадров. А может 70% персонала это 3 человека?Сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн. , 6500грн- называется мизерная,а на полторы тыщи больше уже обалденная )
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26.04.2020 16:33 Ответить
Разница думаю в объеме ответственности, иномарку помыть без разводов это тебе не кровотечение остановить или роды принять,мойщик это серьезно!
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27.04.2020 15:35 Ответить
Нужно просто еще немного потерпеть и ЗЭ заплатит им 300%
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26.04.2020 16:54 Ответить
Eсли Европа не откроет вскорости границы, то 6,5 тисяч грн. это будут мечта, а не зарплата. Зря спешат уволиться.
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26.04.2020 19:12 Ответить
Епоха бідності скінчилася? Чи ще ні?
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26.04.2020 22:24 Ответить
потужная папередняя медреформа.
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26.04.2020 23:13 Ответить
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