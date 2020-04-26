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Обвинять Воронченко, Турчинова и Порошенко в госизмене никто не будет, это фейк для развертывания протестов, - и.о. директора ГБР Соколов

Обвинять Воронченко, Турчинова и Порошенко в госизмене никто не будет, это фейк для развертывания протестов, - и.о. директора ГБР Соколов

Соответствующее уголовное производство было открыто по заявлению Портнова еще во времена, когда ГБР возглавлял Труба. Обвинения по нему предъявлять не собираются.

Об этом и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, у ГБР еще две недели назад была информация, что "подобный сценарий хотят использовать для развертывания протестов в Киеве". Соколов добавил, что такое уголовное производство есть, оно открыто по заявлению Андрея Портнова еще во времена, когда ГБР возглавлял Роман Труба. При этом "подобные процессуальные решения не планируется принимать".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Воронченко, Турчинова и Порошенко хотят обвинить в госизмене. Так нынешняя власть выполняет план Кремля, - Ляшко. ВИДЕО

В пресс-службе Офиса генпрокурора также ответили, что распространенная новость о возможном выдвижении подозрения является "явным фейком". Там признали, что соответствующее производство действительно расследуется ГБР, но "пока никаких процессуальных действий, связанных с сообщением о подозрении, а тем более с обвинением, не происходит".

Накануне лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Офис генпрокурора планирует выдвинуть подозрения в государственной измене командующему ВМФ адмиралу Воронченко, экс-секретарю СНБО Турчинову и экс-президенту Порошенко за то, что они дали команду на проход украинских судов через Керченский пролив.

Также на Цензор.НЕТ: Суд обязал СБУ открыть дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы, - нардеп "ЕС" Вятрович. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Порошенко Петр (19618) Портнов Андрей (657) Турчинов Александр (3336) государственная измена (1571) Воронченко Игорь (83) Труба Роман (297) ГБР (3049) Соколов Александр (33) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+62
Порох и Пастор - как два мудрых китайца: сидят на берегу реки, и ждут пока мимо них проплывают, один за другим, политические трупы зелёного режима.
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26.04.2020 10:52 Ответить
+41
Знаем мы ваши фейки.
Делают выбросы для изучения общественного мнения.
Излюбленный прием зебильной власти
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26.04.2020 10:54 Ответить
+39
откуда инфа? ибо на сегодня о них знает весь мир и с лучшей стороны, в то время, когда ЗЕ считают просто лжецом и клоуном.
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26.04.2020 10:58 Ответить
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Страница 3 из 3
но "пока никаких процессуальных действий, связанных с сообщением о подозрении, а тем более с обвинением, не происходит"Значит "пока". Боятся зеБилы революции а она неизбежна. Привидение революции бродит по Украине. Сааку не даром Зеля тянет в министры ибо некому его защитить. Аваков слабая надежда. Если че то этот аферист слинят в теплые края. Италии че зря медиков из МВД командировали да спиртягу тоннами.
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26.04.2020 11:36 Ответить
Ждать не долго осталось. Еще народ придержать в карантине и все. Котел кипит со страшной силой.
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26.04.2020 11:38 Ответить
Уявляю собі - порохоботи дружніми шеренгами з шинами в руках )))
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26.04.2020 12:51 Ответить
Дыма без огня не бывает.
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26.04.2020 11:42 Ответить
Власть в Украине могут взять военные. Хунта. Иначе страна сгинет от последствий руководства Зели и его команды воришек и аферистов . Олигархов нужно просто уничтожить . Нам нужна страна где правит средний класс.
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26.04.2020 11:44 Ответить
Ганьба ! Олігархи це наше усьо ! Це золотовалютний резерв ! Як це так взять Парашенка і знечтожить ! А хто буде наступником після папередніка ??? Є клепка в голові !😈
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26.04.2020 11:49 Ответить
Для начала нажно, чтобы средний класс в стране был большинством, а не тонкой прослойкой между 73% нищих жлобов и 5% феодалов.
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26.04.2020 11:51 Ответить
Со временем и средний класс станет олигархами .Когда добыраешся на вершину власти слишком уж большое искушение не воспользоваться всеми её благами в своих корыстных интересах.
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26.04.2020 12:23 Ответить
Что ж ты, фраер, сдал назад? Да еще и с типично мокшанской фамилией.
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26.04.2020 11:46 Ответить
А он что-то заявлял?
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26.04.2020 19:46 Ответить
Зевлада брехуни їм ніхто не вірить
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26.04.2020 11:47 Ответить
Та вже були спроби !
Кого ви дурите ?
Приклад - ганебна справа проти Т.Чорновіл.
Просто зрозуміли, що вас тоді спалять нахрін.
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26.04.2020 11:49 Ответить
Скільки отримав за минулий раз?
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26.04.2020 12:18 Ответить
Кацап,а ты со своей кушетки хоть когда-нибудь вставал?
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26.04.2020 12:16 Ответить
петеботам далеченько з Ольгіно добиратись
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26.04.2020 12:53 Ответить
....обидноо)....тогда обсерватория высшего уровня. пожиззнено
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26.04.2020 12:00 Ответить
хитрожопый олежа хер ложил на всех нас терпил, он уже давно наголосовал так что стал долларовым миллионером, бриони, парк машин, охрана, особняки, омары и пр. вкусняшки...вилами да языком помахал,как волшебной палочкой, всего то ему и осталось что Крым вернуть (как в 2014-м обещал) только возвращать он его будет - не своими руками ни своими мозгами ни своим участием ...а фотографиями. в окопах, на фоне украинских солдат
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26.04.2020 12:08 Ответить
Нет. Это "включение задней". Просто интересно,почему ахметке невыгодно шугать петю и Ко? Ведь его шлюшка Ляшко просто так не пищала.
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26.04.2020 12:15 Ответить
Порошенківці так часто говорять про переслідування свого вождя, що вже потрібно було б його й заарештувати, щоб не такими брехунами виглядали його поплічники.
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26.04.2020 12:18 Ответить
Вброс как раз то, что эти мрази не собираются предъявлять гос измену тем, кто реально защищал страну в самый сложный момент.
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26.04.2020 12:26 Ответить
Це питання до генералів які дачки будують за державний кошт. Тобто куди ділись **********, чому у війсковий час така безтурботність. Де Верховна Рада, чому не створюються комісії з патріотично налаштованих депутатів. Тому що їх обмаль. В Раду спеціально привели некомпетентних людей щоб ними маніпулювати. Всі ці підриви - робота московської агентури якою заповнені всі ешелони владних коридорів. Щоб її викорінити треба щоб в СБУ працювали патріотично налаштовані українці. Та і керівництво було професійним і амбітним. Єдина втіха те що викрили генерала який працював на ФСБ. Це означає що в СБУ є здорові сили і вони противостоять нечуваній навалі агентів впливу яких фінансує Москва.
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26.04.2020 13:25 Ответить
але, вы считали боеприпасы до взрыва и после него ?
и что у вас вышло?
нестача на 500 миллионов?
кто бы мог подумать ?

боеприпасы во время взрывов должны наоборот прибавляться

(из решения следственной комиссии)
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26.04.2020 13:48 Ответить
Это не наше СБУ выкрило соего генерала -перевёртыша ,а западные партнеры подкинули им инфу
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26.04.2020 20:30 Ответить
За ссали это хорошо Общественное мнение они изучают
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26.04.2020 13:01 Ответить
К о л и крадене, отримане не за ВЛАСНУ працю, - ПОВЕРНУТЬ?! Інше, - відвід очей від позорища....
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26.04.2020 13:07 Ответить
Никто может и не будет. А зелёные коллаборанты могут, это вполне в их антиукраинском духе.
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26.04.2020 13:07 Ответить
Дуже вибачаюсь а ім'я, чомусь получаються такі знаки і змінити не зміг.
По темі:
1. Фактично ДБР розписується у політичному тиску на Порошенко і єнд компані. Тобто я не я і кобила не моя. Заява Портнова є, дій ніяких не робим. Тобто отримуємо кошти на шару.
Ви якщо отримали заяву та зареєстрували її, то зобов'язані по Закону України провести слідчі дії, та довести наступне:
а. Заява брехня - тоді відкривайте діло проти Портнова за наклеп.
б. Згідно заяви Портнова Порошенко і єнд компані вчинили державну зраду. Тоді справу направте в суд і вже там доведіть процесуально правдивість свого обвинувачення. А так получається інституальна імпотенція...
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26.04.2020 13:11 Ответить
На ДБР давят , в ДБР понимают абсурдность обвинений прошлой влады в держзраде ,, но закрыть дело не могут . Боятся .!! Вот и - маэм , те шо маэм . .
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26.04.2020 13:38 Ответить
Обосрались сцыкуняры зеленые
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26.04.2020 13:12 Ответить
Знову по темі.
Про які протести йде мова?
Тобто Порошенко домовився з Портновим що він напише заяву в ДБР, те
відкриє справу та почнуть проводити слідчі дії. Це визве протест у активістів
і ці протести сколихнуть країну та приведуть можливо до нового Майдану?
А так ми такі гарні, заяву взяли, нічогісенько не робимо бо не дай бог буде новий Майдан а тоді росія скористається таким моментом та знову відшматує частину рідної неньки.
Брєд сивої кобили. Але десь така логіка тут проскакує. Цікаво одначе на кого така заказуха розрахована? На елехторат Зеленського? Чи на думаючих людей які не створюють з Порошенка кумира а розуміють що він був вимушеним і на той час кращим вибором. Бо не дай бог що хтось інший став би Президентом України в такий важкий час. Шануймося, бо ми того варті. Моя хата скраю, я ворога першим зустрічаю. Першу частину знають всі, за іншу забувають... А треба пам'ятати хто ми є насправді.
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26.04.2020 13:18 Ответить
Ну а Портнова за позов на основі неправдивих даних хіба не потрібно притягнути до відповідальності?
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26.04.2020 13:19 Ответить
ну врунишка... подозрения еще нет,
но состав преступления допускается. а остальное лирика для идиотов
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26.04.2020 13:22 Ответить
просто засилля нульових кацапо-тролів на сторінці. Шо, "новая партія старушек"??
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26.04.2020 13:26 Ответить
А уголовное дело не закрывают, чтобы цифра производств против Порошенко была внушительнее?
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26.04.2020 13:32 Ответить
ГБР, чем больше таких "фейков" (идиотских предательских намерений)
- скорее вас закопают

отжигайте еще !!
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26.04.2020 13:33 Ответить
"подобный сценарий хотят использовать для развертывания протестов в Киеве".

ну так что, таварищ Соколов, уперед!
или как......
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26.04.2020 13:42 Ответить
Народ не дозволить паплюжити добре ім`я гетьмана! І якщо буде треба, то вийде на протести і поляже за іспанську віллу, яхту і кондитерську імперію!
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26.04.2020 13:46 Ответить
насчет Гетьмана ты угадал!
выйдем !

и впредь Гетьман по отношению к Порошенко пиши с большой буквы, как и Президент
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26.04.2020 13:52 Ответить
Якщо буде потрібно, віддаш життя за Петіну яхту?
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26.04.2020 13:56 Ответить
Можно более подробно о Петиной яхте?
ссылки, фото...
Или Бла-Бла-Бла???
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26.04.2020 13:59 Ответить
Тільки що прокинувся? Чи по життю на ручніку?
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26.04.2020 14:01 Ответить
Ні, ти давай, посилання, фото "Петіної яхти", а не верти очком...
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26.04.2020 14:48 Ответить
Для тупих є Гугл. Це я не про тебе. )
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26.04.2020 15:06 Ответить
А я про тебе... Сказав "А", то кажи і "Б"... "За базар відповідать треба...".
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26.04.2020 15:11 Ответить
Ще раз пишу, на цей раз повільніше, щоб ти зрозумів: в Гуглі введи "яхта Порошенко". Тепер розумієш?
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26.04.2020 15:19 Ответить
А тепер "ще повільніше" - ПОКАЖИ... І доведи, що вона свідчить про щось протизаконне... Ти ж про це почав?...
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26.04.2020 15:24 Ответить
Перевзувся, соєве гівно? Ти спочатку навіть заперечував існування петіної яхти. )))
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26.04.2020 15:45 Ответить
Гімно шукай у дзеркалі, "батрак лахтинський"... Там ти його швидше знайдеш... Я нічого не "заперечував" і не "стверджував"... Це ти "гавкотню" почав... Ти, спочатку, доведи те, про що ти "гавкнув"... А там побачимо... Твої хазяї, он, у Вікіпедію, відразу зміни упхнули, коли виявилося, що модель ракети, яка "Боїнг" на Донбасі збила, випускається і прийнята на озброєння тільки у військах РФ. Звідки я знаю - може і "Пецина яхта", така "Пецина", як і та ракета?...
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26.04.2020 16:56 Ответить
Нищеброд, заплати за аренду 200 тыс. долларов в неделю за яхту "Катина" как это сделал Порох

и ты тоже будешь владельцем "петиной яхты", но только на неделю

бакланам, желающим "побыть Петей" но на неделю здесь аренда яхты Катина
https://itboat.com/megayachts/2726-katina
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26.04.2020 17:01 Ответить
Я радий за тебе і твого босса, вилизуй далі його анус.
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26.04.2020 17:52 Ответить
А чего ты, чудило, не называешь источники? И кто это? Ах да шарий и портнов, а ещё опзжопные каналы.
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26.04.2020 18:59 Ответить
Народ, ви з касапським ботом, брехуном намагаєтеся сперечатися? Платного ольгінського брехуна ви ніколи не переконаєте за визначенням. Тому такого - в спам; а можна - і до адміна, нехай розбирається...
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26.04.2020 14:26 Ответить
В пресс-службе Офиса генпрокурора также ответили, что распространенная новость о возможном выдвижении подозрения является "явным фейком". Там признали, что соответствующее производство действительно расследуется ГБР, но "пока никаких процессуальных действий, связанных с сообщением о подозрении, а тем более с обвинением, не происходит"

----
Если коротко, то получается так
- Генпрокуратура
-- Новость о выдвижении подозрения является фейком
-- Соответствующее производство действительно расследуется ГБР
Получается два взаимоисключающих утверждения...

Лично мне кажется, что выполняя указания Кремлевских кураторов ктото из них увидел последствия и они теперь очень перепуганы...
Такой чуши даже при Януковиче не было...
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26.04.2020 13:58 Ответить
як що так трапиться то гасло " ....через рік ,так через рік " буде мати сенс .
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26.04.2020 13:59 Ответить
яка дебільна пика у цього кацапа сакалова... звідки воно вилізло?
хто воно таке взагалі?
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26.04.2020 14:09 Ответить
Кто-то упорно внушает Зеленскому ,что голубая мечта буквально каждого
украинского обывателя ,чтобы Порошенко посадили.
Это мечта Портнова ,путина и максимум пары сотен украинцев.
Голубая мечта БОЛЬШИНСТВА украинцев - это :
1. Чтобы ушла от нас навсегда коронавирусная чума.
2. Чтобы заработал малый и средний бизнес ,а власть олигархов ушла в прошлое.
2. Чтобы власть перестала воровать госбюджет и международную финансовую
поддержку . (в независимости от фамилий )
3, Чтобы закон был один для всех .
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26.04.2020 14:12 Ответить
А если акты протеста обоснованно состояться,то у них уже виновные есть.Работникам прокуратуры не допустимо в информационное поле вбрасывать такие предположения.Но жопа делаешь,вот такая у нас профессиональная власть.
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26.04.2020 14:22 Ответить
"таке кримінальне провадження розпочато за заявою Портнова під час перебування на посаді глави відомства Труби. Процесуальні рішення повідомлення про підозру і звинувачення - не планується приймати" --- а чого досі не закрито оті провадження як такі, що відкриті за каклепом? Що, 9 місяців замало в тому, щоб перевірити і впевнетись у фейковості?
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26.04.2020 14:34 Ответить
ОДИН вопросик?, А кто слил КРЫМ и часть востока УКРАИНЫ - ДАЖЕ Лукашенко ранее говорил, что Украина отдала Крым бес боя!. А один ВСЕМ известный поц ЕЩЁ ранее и сейчас продолжает говорить, что ЗАКОНЧИТ войну за две недели.
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26.04.2020 14:48 Ответить
В следующий раз отправим тебя в окопы. На две недели. И кстати, "поц" - это ты о себе?
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26.04.2020 14:53 Ответить
лука для неї авторитет...
А за овоща голосувала.
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26.04.2020 15:20 Ответить
Каких протестов? Кто пойдет протестовать ?
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26.04.2020 14:57 Ответить
ты думаешь так же как.... Янукович...)
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26.04.2020 15:25 Ответить
Йолка, студентишки сопливые на холоде....какой Майдан ?
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26.04.2020 17:04 Ответить
..ну .... беркутом их разогнать - и безвизу - конец! ....думали они....
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26.04.2020 17:33 Ответить
Чи можна вірити словам Соколова?… однозначно НІ...!!!
Це ГБР чи ФСБ Рашки???
Позор .. дожилися ., серед білого дня.., приклад Чорновіл..
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26.04.2020 15:27 Ответить
Значить було відкрито , під час Труби , ? Я в шоці , і де зараз Труба ? На волі ...а справи закриті ?…. Ні
Позор
Позор тим 73 , хто привів анти українську владу ..., мало було Голодомора, Гулага ,.. Чорнобіля ???чи психіка не витримала ?)))
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26.04.2020 15:32 Ответить
Якби люди не підняли такого шуму ми би висунили звинувачення всім,а так в.о. начальника ДБР Соколов дав задню. Так це все треба розуміти.
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26.04.2020 15:28 Ответить
Судячи вони не дали задню, а зробили паузу...
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26.04.2020 15:33 Ответить
Гнать его в шею!
Поставить того, кто будет обвинять.
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26.04.2020 17:13 Ответить
Хворий ?………… для хворих повині бути зроблені закриті зони , як при Піночету..це дало поштовх для розвитку економіки..
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26.04.2020 17:44 Ответить
Так чого ж не закрити справу, соколов?
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26.04.2020 18:29 Ответить
Нема на вас нешановний клейма де поставити. куди не поверни скрізь штамп фсб відсвічує. Треба ж таку бредятину молоти. Це тільки масквічі так вміють брехати, що аж самим в цю брехню віриться. Таке враження що це чудо думає в українців пам'ять як у метеликів. Знаємо ми самі без підсказчиків хто є Порошенко. 5-й Президент України який нафік посилав путіна в мінську коли російска армія ніяк не могла захватити Дебальцево. Людина яка зробила все щоб у ворога колінки задрожали. Не лізьте сюди, не смішіть людей. І своїм кураторам передайте що прокололись... Нема вам віри і ніколи не буде.
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27.04.2020 04:53 Ответить
В 2012 году Петр Порошенко стал верным соратником Тимошенко. Он вошел в её партию.
В 2013 году Порошенко кинул и Тимошенко, и Януковича, и всех своих бывших работодателей.
...............................................................................................................................................................

Это явный бред.
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26.04.2020 20:03 Ответить
Ні, ве не мачня, це - відверта брехня. брехунів - в бан.
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27.04.2020 04:09 Ответить
А вот это не фейк.Порошенко обвинили в терроризме. Спустя 6 лет раскрыли документы Официально подтвердилась информация, которая повергла в ужас миллионы граждан Украины.
Приказ взрывать склады с оружием в Украине давал лично экс-президент Украины Петр Порошенко...........сообщил глава фракции Слуга народа Арахамия https://censor.net/comments/locate/3191595/019214fa-6232-7377-ab28-1eda18b83691 /Мысль свежая, интересная, богатая .15.11.19 Двое военных погибли в результате взрывов на складах в Балаклее, четверо - ранены, - Генштаб ВСУ/11.09.19 На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов.Резонно бумерангом обвинить Зеленского в организации этих взрывов и терроризме.А пожары то, пожары. Обвиняй -не хочу.
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27.04.2020 16:23 Ответить
То якщо нема складу злочину у кримінальних справах, ініційованих Портновим, чому тоді ДБР їх не закриває?
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27.04.2020 13:29 Ответить
Экспертиза "ущерба" была проведена?
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27.04.2020 20:17 Ответить
Питання до дебіла Соколова-якщо все так ,як кажеш ,то чому справа не припинена за відсутністю складу злочину та чому не відкрите провадження проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин?
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30.04.2020 18:07 Ответить
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