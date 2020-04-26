Обвинять Воронченко, Турчинова и Порошенко в госизмене никто не будет, это фейк для развертывания протестов, - и.о. директора ГБР Соколов
Соответствующее уголовное производство было открыто по заявлению Портнова еще во времена, когда ГБР возглавлял Труба. Обвинения по нему предъявлять не собираются.
Об этом и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, у ГБР еще две недели назад была информация, что "подобный сценарий хотят использовать для развертывания протестов в Киеве". Соколов добавил, что такое уголовное производство есть, оно открыто по заявлению Андрея Портнова еще во времена, когда ГБР возглавлял Роман Труба. При этом "подобные процессуальные решения не планируется принимать".
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В пресс-службе Офиса генпрокурора также ответили, что распространенная новость о возможном выдвижении подозрения является "явным фейком". Там признали, что соответствующее производство действительно расследуется ГБР, но "пока никаких процессуальных действий, связанных с сообщением о подозрении, а тем более с обвинением, не происходит".
Накануне лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Офис генпрокурора планирует выдвинуть подозрения в государственной измене командующему ВМФ адмиралу Воронченко, экс-секретарю СНБО Турчинову и экс-президенту Порошенко за то, что они дали команду на проход украинских судов через Керченский пролив.
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Кого ви дурите ?
Приклад - ганебна справа проти Т.Чорновіл.
Просто зрозуміли, що вас тоді спалять нахрін.
и что у вас вышло?
нестача на 500 миллионов?
кто бы мог подумать ?
боеприпасы во время взрывов должны наоборот прибавляться
(из решения следственной комиссии)
По темі:
1. Фактично ДБР розписується у політичному тиску на Порошенко і єнд компані. Тобто я не я і кобила не моя. Заява Портнова є, дій ніяких не робим. Тобто отримуємо кошти на шару.
Ви якщо отримали заяву та зареєстрували її, то зобов'язані по Закону України провести слідчі дії, та довести наступне:
а. Заява брехня - тоді відкривайте діло проти Портнова за наклеп.
б. Згідно заяви Портнова Порошенко і єнд компані вчинили державну зраду. Тоді справу направте в суд і вже там доведіть процесуально правдивість свого обвинувачення. А так получається інституальна імпотенція...
Про які протести йде мова?
Тобто Порошенко домовився з Портновим що він напише заяву в ДБР, те
відкриє справу та почнуть проводити слідчі дії. Це визве протест у активістів
і ці протести сколихнуть країну та приведуть можливо до нового Майдану?
А так ми такі гарні, заяву взяли, нічогісенько не робимо бо не дай бог буде новий Майдан а тоді росія скористається таким моментом та знову відшматує частину рідної неньки.
Брєд сивої кобили. Але десь така логіка тут проскакує. Цікаво одначе на кого така заказуха розрахована? На елехторат Зеленського? Чи на думаючих людей які не створюють з Порошенка кумира а розуміють що він був вимушеним і на той час кращим вибором. Бо не дай бог що хтось інший став би Президентом України в такий важкий час. Шануймося, бо ми того варті. Моя хата скраю, я ворога першим зустрічаю. Першу частину знають всі, за іншу забувають... А треба пам'ятати хто ми є насправді.
но состав преступления допускается. а остальное лирика для идиотов
- скорее вас закопают
отжигайте еще !!
ну так что, таварищ Соколов, уперед!
или как......
выйдем !
и впредь Гетьман по отношению к Порошенко пиши с большой буквы, как и Президент
ссылки, фото...
Или Бла-Бла-Бла???
и ты тоже будешь владельцем "петиной яхты", но только на неделю
бакланам, желающим "побыть Петей" но на неделю здесь аренда яхты Катина
https://itboat.com/megayachts/2726-katina
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Если коротко, то получается так
- Генпрокуратура
-- Новость о выдвижении подозрения является фейком
-- Соответствующее производство действительно расследуется ГБР
Получается два взаимоисключающих утверждения...
Лично мне кажется, что выполняя указания Кремлевских кураторов ктото из них увидел последствия и они теперь очень перепуганы...
Такой чуши даже при Януковиче не было...
хто воно таке взагалі?
украинского обывателя ,чтобы Порошенко посадили.
Это мечта Портнова ,путина и максимум пары сотен украинцев.
Голубая мечта БОЛЬШИНСТВА украинцев - это :
1. Чтобы ушла от нас навсегда коронавирусная чума.
2. Чтобы заработал малый и средний бизнес ,а власть олигархов ушла в прошлое.
2. Чтобы власть перестала воровать госбюджет и международную финансовую
поддержку . (в независимости от фамилий )
3, Чтобы закон был один для всех .
А за овоща голосувала.
Це ГБР чи ФСБ Рашки???
Позор .. дожилися ., серед білого дня.., приклад Чорновіл..
Позор
Позор тим 73 , хто привів анти українську владу ..., мало було Голодомора, Гулага ,.. Чорнобіля ???чи психіка не витримала ?)))
Поставить того, кто будет обвинять.
В 2013 году Порошенко кинул и Тимошенко, и Януковича, и всех своих бывших работодателей.
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Это явный бред.
Приказ взрывать склады с оружием в Украине давал лично экс-президент Украины Петр Порошенко...........сообщил глава фракции Слуга народа Арахамия https://censor.net/comments/locate/3191595/019214fa-6232-7377-ab28-1eda18b83691 /Мысль свежая, интересная, богатая .15.11.19 Двое военных погибли в результате взрывов на складах в Балаклее, четверо - ранены, - Генштаб ВСУ/11.09.19 На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов.Резонно бумерангом обвинить Зеленского в организации этих взрывов и терроризме.А пожары то, пожары. Обвиняй -не хочу.