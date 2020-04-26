Обвинять Воронченко, Турчинова и Порошенко в госизмене никто не будет, это фейк для развертывания протестов, - и.о. директора ГБР Соколов

Соответствующее уголовное производство было открыто по заявлению Портнова еще во времена, когда ГБР возглавлял Труба. Обвинения по нему предъявлять не собираются.

Об этом и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, у ГБР еще две недели назад была информация, что "подобный сценарий хотят использовать для развертывания протестов в Киеве". Соколов добавил, что такое уголовное производство есть, оно открыто по заявлению Андрея Портнова еще во времена, когда ГБР возглавлял Роман Труба. При этом "подобные процессуальные решения не планируется принимать".

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В пресс-службе Офиса генпрокурора также ответили, что распространенная новость о возможном выдвижении подозрения является "явным фейком". Там признали, что соответствующее производство действительно расследуется ГБР, но "пока никаких процессуальных действий, связанных с сообщением о подозрении, а тем более с обвинением, не происходит".

Накануне лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Офис генпрокурора планирует выдвинуть подозрения в государственной измене командующему ВМФ адмиралу Воронченко, экс-секретарю СНБО Турчинову и экс-президенту Порошенко за то, что они дали команду на проход украинских судов через Керченский пролив.

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