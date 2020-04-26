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Зеленский: Чернобыльская катастрофа - горький урок из недавнего прошлого и предостережение на будущее

Зеленский: Чернобыльская катастрофа - горький урок из недавнего прошлого и предостережение на будущее

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля обратился к украинцам по случаю 34-й годовщины аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции и призвал помнить о трагедии.

Обращение главы государства опубликовано на его странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"34 года назад на украинской земле произошла невиданная трагедия: мирный атом, призванный облегчать жизнь и улучшать благосостояние людей, вышел из-под контроля и стал угрозой для всего живого на обширной территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции и далеко за ее пределами", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, для преодоления последствий аварии в то время не хватало навыков и знаний, специальной техники и оборудования.

"Проблему серьезно осложнили действия тогдашнего руководства СССР, которое до последнего пыталось скрыть истинные последствия катастрофы, подвергая смертельной опасности сотни тысяч граждан: и тех, кто боролся с последствиями взрыва на четвертом энергоблоке, и просто жителей окрестных территорий. В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и отошли в вечность", - добавил президент.

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Также глава государства засвидетельствовал глубокое уважение ликвидаторам и высказал добрые слова в адрес представителей различных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также защищают эти земли от новых стихийных бедствий.

"Чернобыльская катастрофа – это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира", - резюмировал Зеленский, выразив убеждение, что залогом решения глобальных проблем современности, среди которых и Чернобыльская трагедия, и в дальнейшем будут оставаться международная солидарность и слаженная работа ради лучшего будущего нынешнего и грядущих поколений.

Зеленский: Чернобыльская катастрофа - горький урок из недавнего прошлого и предостережение на будущее 01

авария (1285) Зеленский Владимир (20873) Чернобыль (513)


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Топ комментарии
+38
Зеленский: Чернобыльская катастрофа - горький урок из недавнего прошлого и предостережение на будущее - Цензор.НЕТ 6336
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26.04.2020 11:04 Ответить
+35
Брехло зеленое недавно чуть не допустило диверсионный пожар на самой чернобыльской станции, а теперь что-то блеет. А села у людей сгорели в Тернопольской области и заповедники сгорели, а у него все под контролем. Тьфу!
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26.04.2020 11:03 Ответить
+24
Зеленский: Чернобыльская катастрофа - горький урок из недавнего прошлого и предостережение на будущее - Цензор.НЕТ 7188
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26.04.2020 11:14 Ответить
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знаєм, знаєм!
Коля Оболонський ще вчора поздоровляв
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26.04.2020 11:33 Ответить
о, видосик
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26.04.2020 11:41 Ответить
Совки зробили реактор з дефектом.Все інше також некомпетентність.
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26.04.2020 11:45 Ответить
зеля ты и твоя команда катастрофа для Украины!
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26.04.2020 11:47 Ответить
Тищенко от слуг дьявола вчера сказзал что это праздник.Дебил он и Африке дебил,тип кремлевское победабессие
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26.04.2020 11:58 Ответить
Самолюбование Зели в видосиках говорит о том что он НАРЦИСС
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26.04.2020 12:02 Ответить
У Виктора Ерофеева есть такой афоризм....,Власть над дураками не приносит комфорта.73 % тому подтверждение.
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26.04.2020 12:06 Ответить
А если подумать - что было бы, если бы советское руководство ничего не скрывало? Поубивали бы друг-друга в кассах за билетами!
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26.04.2020 12:11 Ответить
Зеля, ти сам катастрофа, гіркий урок та пересторога на майбутнє
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26.04.2020 12:14 Ответить
Чем отличается политик от государственника?Государственник думает о будущем страны,"политик" Зеля думает о рейтиинге.... как бы понос не прохватил...
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26.04.2020 12:14 Ответить
"Зеленский и Чернобыльская катастрофа - горький урок из недавнего прошлого и предостережение на будущее." Підправте назву(понабирають).
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26.04.2020 12:17 Ответить
Чернобыльская катастрофа по большому счету развалила ссср.Все дерьмо вылезло наружу,а беспомощность и тупость кпSS зашкаливала....
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26.04.2020 12:22 Ответить
Я не верю в коллективную мудрость невежественных индивидуумов...73 % говорите? Ну ну... Так просто не бывает..кпSS тому подтверждение...,тоже были слуги народа пля...
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26.04.2020 12:27 Ответить
Зеленский, это ты КАТАСТРОФА для Украины! Хватит уже показываать нам украинцам, что читать умеешь в своих тупых роликах! Украина это не твой квартал 95, пора уже отвечать за свои поступки и начинать брать ответственность!
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26.04.2020 12:49 Ответить
Тут и Мыколка подоспел , с поздравлениями . - 26-го будет очень большой праздник. Это трагедия. Чернобыльская катастрофа . И хочу напомнить всем вам, о том, что не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться ..» - нардеп Тищенко .
Зеленський: Чорнобильська катастрофа - гіркий урок із недавнього минулого і пересторога на майбутнє - Цензор.НЕТ 5235.

Зеленський: Чорнобильська катастрофа - гіркий урок із недавнього минулого і пересторога на майбутнє - Цензор.НЕТ 5320 Зеленський: Чорнобильська катастрофа - гіркий урок із недавнього минулого і пересторога на майбутнє - Цензор.НЕТ 5320
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26.04.2020 12:53 Ответить
Щось у мене зжалось одне місце, коли я прочитав про те що він щось говорить про трагедію.
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26.04.2020 13:02 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=uCBHqfD0hdA придурок
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26.04.2020 13:06 Ответить
Ни к чему это, от такого слушать. Говорит программа, потому, что настроена так,что нужно что-то говорить. В последнее время это и происходит--нет не компьютерная программа,а просто записано на магнитную ленту, как у магнитофона "Юпитер",что у моего деда с времён ---а мы верили и шли навстречу светлого....коммунизма например.
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26.04.2020 13:33 Ответить
Самая большая катастрофа для Украины- Зеленский!
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26.04.2020 14:44 Ответить
Вова, чернобыльская катастрофа - это урок для умных людей. Судя по тому, кто и как возглавляет комитет ВР по энергетике, то мы скоро сможем пережить или не пережить "чернобыльскую катастрофу" еще раз.
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26.04.2020 14:45 Ответить
Не одну тварь из цк компартии ссср и республики не расстреляли.
Людей под радиацией выгоняли на демонстрацию 1 травня.
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26.04.2020 14:59 Ответить
Так, трагедія і урок... Тому продовжуйте і надалі фінансувати зелену енергетику виродків-олігархів за рахунок АЕС. Може ще кілька уроків отримаємо...
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26.04.2020 15:45 Ответить
зебил хуже Чернобыльской катастрофы.
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26.04.2020 16:53 Ответить
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