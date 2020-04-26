Зеленский: Чернобыльская катастрофа - горький урок из недавнего прошлого и предостережение на будущее

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля обратился к украинцам по случаю 34-й годовщины аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции и призвал помнить о трагедии.

Обращение главы государства опубликовано на его странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"34 года назад на украинской земле произошла невиданная трагедия: мирный атом, призванный облегчать жизнь и улучшать благосостояние людей, вышел из-под контроля и стал угрозой для всего живого на обширной территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции и далеко за ее пределами", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, для преодоления последствий аварии в то время не хватало навыков и знаний, специальной техники и оборудования.

"Проблему серьезно осложнили действия тогдашнего руководства СССР, которое до последнего пыталось скрыть истинные последствия катастрофы, подвергая смертельной опасности сотни тысяч граждан: и тех, кто боролся с последствиями взрыва на четвертом энергоблоке, и просто жителей окрестных территорий. В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и отошли в вечность", - добавил президент.

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Также глава государства засвидетельствовал глубокое уважение ликвидаторам и высказал добрые слова в адрес представителей различных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также защищают эти земли от новых стихийных бедствий.

"Чернобыльская катастрофа – это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира", - резюмировал Зеленский, выразив убеждение, что залогом решения глобальных проблем современности, среди которых и Чернобыльская трагедия, и в дальнейшем будут оставаться международная солидарность и слаженная работа ради лучшего будущего нынешнего и грядущих поколений.