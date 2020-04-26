В Киеве за сутки 29 новых случаев COVID-19, 10 из них - медики, - Кличко

Следующие 2 недели будут очень важными для сдерживания инфекции, мэр просит киевлян "потерпеть еще немножко".

Об этом Виталий Кличко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. 10 из них — медики. Один случай за минувшие сутки — к сожалению, летальный. Всего в в столице уже 1188 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", — сообщил Кличко.

Так, за последние сутки коронавирус обнаружили у 15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет, двух девочек 4 и 12 лет, 9 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет и 3 мальчика - 4, 10 и 17 лет.

7 пациентов госпитализировали в столичные больницы. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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"Очень важными будут следующие два недели. Чтобы у нас резко не увеличилось количество больных, я призываю всех соблюдать правила! Потерпеть еще немного. Я понимаю, как все устали. Понимаю, что ресурсы у людей заканчиваются", — написал Кличко.

Мэр надеется, что если динамика заболевания не будет расти в ближайшие 2 недели, карантинные ограничения в столице постепенно можно будет ослаблять, и город станет возвращаться к привычной жизни.

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