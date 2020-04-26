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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки 29 новых случаев COVID-19, 10 из них - медики, - Кличко

В Киеве за сутки 29 новых случаев COVID-19, 10 из них - медики, - Кличко

Следующие 2 недели будут очень важными для сдерживания инфекции, мэр просит киевлян "потерпеть еще немножко".

Об этом Виталий Кличко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. 10 из них — медики. Один случай за минувшие сутки — к сожалению, летальный. Всего в в столице уже 1188 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", — сообщил Кличко.

Так, за последние сутки коронавирус обнаружили у 15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет, двух девочек 4 и 12 лет, 9 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет и 3 мальчика - 4, 10 и 17 лет.

7 пациентов госпитализировали в столичные больницы. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Читайте на Цензор.НЕТ: На утро 26 апреля зафиксировано 492 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 8617, летальных - 209, выздоровели 840 человек, - Минздрав

"Очень важными будут следующие два недели. Чтобы у нас резко не увеличилось количество больных, я призываю всех соблюдать правила! Потерпеть еще немного. Я понимаю, как все устали. Понимаю, что ресурсы у людей заканчиваются", — написал Кличко.

Мэр надеется, что если динамика заболевания не будет расти в ближайшие 2 недели, карантинные ограничения в столице постепенно можно будет ослаблять, и город станет возвращаться к привычной жизни.

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В Киеве за сутки 29 новых случаев COVID-19, 10 из них - медики, - Кличко 01
В Киеве за сутки 29 новых случаев COVID-19, 10 из них - медики, - Кличко 02В Киеве за сутки 29 новых случаев COVID-19, 10 из них - медики, - Кличко 03

Автор: 

карантин (16729) Киев (25683) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
ЗЕбилы готовы потерпеть, недавно новость была что среди сидящих на карантине ЗЕбилов высокий процент счастливых)))) Ессно зачем ЗЕбилу работа , зарплата, будущее --- главное шо по Г+Г рассказывают про Парашенко фсё украл, и Рассмеши гомика с Шапито 95 во время показывают. А шо ещё ЗЕбилу нужно для счастья??? Ну и опять же ЗЕкловун видосиками регулярно подкармливает..
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26.04.2020 12:03 Ответить
+3
До Порошенко украла Фсе Тимошенко.
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26.04.2020 12:05 Ответить
+3
Олежка залезь сразу в ядерный реактор и не сфизди. Радиации как и вируса не видно, все равно своим мозжечком не поймешь.
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26.04.2020 12:07 Ответить
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ЗЕбилы готовы потерпеть, недавно новость была что среди сидящих на карантине ЗЕбилов высокий процент счастливых)))) Ессно зачем ЗЕбилу работа , зарплата, будущее --- главное шо по Г+Г рассказывают про Парашенко фсё украл, и Рассмеши гомика с Шапито 95 во время показывают. А шо ещё ЗЕбилу нужно для счастья??? Ну и опять же ЗЕкловун видосиками регулярно подкармливает..
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26.04.2020 12:03 Ответить
До Порошенко украла Фсе Тимошенко.
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26.04.2020 12:05 Ответить
Авот ТиМошонка кабальный газовый контракт ты думаешь за бесплатно подписала?!
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26.04.2020 12:09 Ответить
Да пусть только порохоботы шарахаются. Быстрее вымрут.
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26.04.2020 12:06 Ответить
В Киеве за сутки 29 новых случаев COVID-19, 10 из них - медики, - Кличко - Цензор.НЕТ 9552
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26.04.2020 12:07 Ответить
Олежка залезь сразу в ядерный реактор и не сфизди. Радиации как и вируса не видно, все равно своим мозжечком не поймешь.
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26.04.2020 12:07 Ответить
Я думаю, что медиков и членов их семей нужно заставить повторно дать клятву Гиппократа. Под роспись!
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26.04.2020 12:04 Ответить
Под расстрел.
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26.04.2020 12:04 Ответить
Как это?
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26.04.2020 12:05 Ответить
это расстрел..пуля в затылок. Толерастия убьёт страну. Точнее убивает полным ходом..
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26.04.2020 12:06 Ответить
Началось ЗЕбильные заманушки типа с тебя начнём. ЗЕбил так никого тронуть нельзя будет по твоей логике. КОгда садят вора в тюрягу он тоже так же как ты может сказать -- а давай с тебя https://censor.net/user/415735 начнём и тоже посадим?? На дурачка косишь? думаешь я не занаю ваших болтологических ЗЕбильных заманушек??
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26.04.2020 14:19 Ответить
А работать тоже заставить ? давай тебя лучше обучим лекарскому мастерству и лечи себе с Богом
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26.04.2020 12:25 Ответить
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26.04.2020 19:41 Ответить
Кличко, черговий борт з жопомийками вже прибув до Києва? Зустрічай. Йшов другий місяць карантину.
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26.04.2020 12:04 Ответить
Надо или штрафовать заболевших врачей за несоблюдение карантинных норм, или признавать нормы неэффективными и смириться с неизбежным.
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26.04.2020 12:06 Ответить
Что-то подозрительно мало!
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26.04.2020 12:07 Ответить
Так тестов же нет, и тестирование ЗЕвласть намерено саботирует, а иначе цифры были бы совсем другие...
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26.04.2020 12:09 Ответить
Тесты Зеленский и его банда клоунов продала как и средства защиты!
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26.04.2020 12:11 Ответить
судят не по количеству проведенных тестов, а по проценту смертности выявленных заражений. В Украине он один их самых низких.
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26.04.2020 12:11 Ответить
Еще неделю в том же духе, то можно ослаблять карантин, если идиоты на майские не помешают.
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26.04.2020 12:13 Ответить
"Патриотов" много - а жизнь одна!
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26.04.2020 12:26 Ответить
Потрібно брать всім приклад з усраіля , там повальна більшість захворюваннь в пейсатих , а іншим цивільним хоть би що !
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26.04.2020 12:15 Ответить
В зараженых есть бессимтомные, легкие, тяжелые случаи. Все в кучу. Хватит баранов пугать,травка зазеленела. А то так и сдохнут в масках от страха и голода.
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26.04.2020 12:17 Ответить
только смерть может подтвердить правду. У нас самая низкая смертность.
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26.04.2020 12:27 Ответить
Поддержим пана президента и пана мэра! Посидим дома еще пару недель.
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26.04.2020 12:29 Ответить
во дебилы.. держаться , держать удар короны.. потерпеть еще немного..
а что вы делаете в это время кроме отчетов по статистике!? А ведь динамика роста будет только расти и корректировать ее вам уже не удастся - т.к это вирус и него свои законы...
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26.04.2020 12:31 Ответить
"...а что вы делаете в это время кроме отчетов по статистике!?"

соблюдаем карантин.
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26.04.2020 12:32 Ответить
Невже треба проводити вибори мера,щоб потім мер озвучував інформацію по хворим?
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26.04.2020 14:12 Ответить
Ничего смешного не вижу. Вопрос очень серьезный. И хорошо, что он лично держит его на контроле. Я наоборот, за время эпидемии, Кличка зауважал. За верные, разумные шаги. Вопреки визгам шавак соевого олигарха на предмет закрытого метро. Сам соевый, между прочим, прячется от ковида со своим выводком в Козине, под охраной полицаев.

Кличко проявил заботу о людях, а не о денежных мешках. И за это ему спасибо.
Пусть сам читает статистику. Так спокойнее- знать, что он работает.
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26.04.2020 20:55 Ответить
 
 