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"Чорнобыль. Зона. 21-й век": фильм о пожаре в зоне ЧАЭС, уничтожившем отселенное село Толстый Лес. ВИДЕО

Накануне 34-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС состоялась премьера документального проекта "Радіо Свобода", посвященного пожару в Чернобыльской зоне в 1996 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В описании ленты отмечается, что "зрители увидят уникальные кадры пожара в Чернобыльской зоне, буквально "изнутри", глазами очевидцев".

Тогда сгорело отселенное после аварии на ЧАЭС в 1986 село Толстый Лес. Свидетелями этого стали его бывшие жители, которые раз в год, в поминальные дни, посещали свои покинутые навсегда дома и кладбище, где похоронены их родные.

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пожар (5970) Чернобыль (513) Зона отчуждения (280)


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"Чорнобыль. Зона. 21-й век": фильм о пожаре в зоне ЧАЭС, уничтожившем отселенное село Толстый Лес - Цензор.НЕТ 5183"Чорнобыль. Зона. 21-й век": фильм о пожаре в зоне ЧАЭС, уничтожившем отселенное село Толстый Лес - Цензор.НЕТ 7962
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26.04.2020 12:08 Ответить
Зачем это в новости про Чернобыль???
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26.04.2020 19:57 Ответить
назви селам даються не просто так...спочатку знищили прадавній ліс з товстелезними деревами, спалили в топках парових машин...а за ним і саме село нащадків
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26.04.2020 12:16 Ответить
нема слів... (та і хіба вони потрібні?)
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26.04.2020 12:27 Ответить
фільм гарний, але болісний дуже
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26.04.2020 14:03 Ответить
https://twitter.com/BohdanaNeborak
https://twitter.com/BohdanaNeborak

neborakova

@BohdanaNeborak


саме ці перебої
розуміння в роботі небесних сфер,
саме брак тепла, мов нестача зброї,
саме зелень, що б'ється з чорного дна,
саме небо, що вигорає відразу,
саме наша самотність, саме вона
запам'ятається з цього часу

сж
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26.04.2020 20:20 Ответить
Два тижні тому вогонь зупинився на самій околиці села Старосілля (лівий берег, 6 км від АЕС).
Село вціліло.
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27.04.2020 14:05 Ответить
 
 