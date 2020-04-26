"Чорнобыль. Зона. 21-й век": фильм о пожаре в зоне ЧАЭС, уничтожившем отселенное село Толстый Лес. ВИДЕО

Накануне 34-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС состоялась премьера документального проекта "Радіо Свобода", посвященного пожару в Чернобыльской зоне в 1996 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В описании ленты отмечается, что "зрители увидят уникальные кадры пожара в Чернобыльской зоне, буквально "изнутри", глазами очевидцев".

Тогда сгорело отселенное после аварии на ЧАЭС в 1986 село Толстый Лес. Свидетелями этого стали его бывшие жители, которые раз в год, в поминальные дни, посещали свои покинутые навсегда дома и кладбище, где похоронены их родные.

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