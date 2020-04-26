Вызовите еще Гитлера, шансы, что он приедет на допрос - такие же, - "слуга народа" Лерос о вызове Януковича в ГБР
Депутат "Слуги народа" Гео Лерос возмущается, что Государственное бюро расследований вызвало на допрос беглого экс-президента Виктора Януковича.
Своими эмоциями Лерос поделился в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Госпожа Венедиктова, похоже, держит нас всех за лохов. Сейчас идет массовое назначение людей Януковича на государственные должности, а для громоотвода придумали уникальную идею — вызвать на допрос беглого Януковича, еще и в карантин, когда все границы закрыты... Так берите выше, вызовите еще Гитлера, шансы, что он приедет на допрос, одинаковые!" — написал он.
Вызов Януковича на допрос Лерос считает "неуважением к интеллектуальному уровню каждого украинца" и "показухой".
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Депутат от правящей партии обвиняет правоохранителей в том, что они "не посадили ни одного коррупционера... а некоторых еще и взяли в систему, как профессиональных схемшиков".
"Я помню, мне цыганка на перекрестке пыталась впарить гадание по руке, так вот, даже она была убедительнее, чем это позорище", — подытожил он.
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Напомним, Государственное бюро расследований 24 апреля вызвало бывшего беглого президента Виктора Януковича для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий. В Бюро хотят, чтобы он явился к следователю 30 апреля в 10 часов утра.
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Зебіли викликають в ДБР януковоща.
Їм не дадуть втікти як Овочеві..
И изменить ситуацию мирным путем имеют нулевые шансы.
латентний совок.
па-приколы у абыкого продолжаются...
Зеля злий кловун, а не добрий. Такий собі недоДжокер, піанінобой.
і так! вони не прикольні, а недалекі і відверто тупі, а ще й самовпевнені і самозакохані
Допис Vika Lysenko - визначальний !
Он не нормальный. Он над нами стебётся. Эт нас Павлов заставил "Лампочка включилась - мы гавкнули"
Ничего не имею против Лероса. ГДР не нужен Янукович. ГБР должно выполнить определённую процедуру. Участнику следствия должен быть приглашён. Прийдёт - не придёт повестка должна быть послана. Иначе любой адвокат зевая разрушит все ваши обвинения.
Президент от армии не косил. Ему повестки не было.
Расходимся - це таке.
А про то как они зазомбировали стадо своим фильмом Слуга народа, и те за сюжет фильма проголосовали, то мне стыдно даже жить в такой тупо мыслящей стране
Вспомните почему Президент не является уклонистом от АТО.
А вот с Януковичем ты, Гео, не просчитал варианты.... Янукович приедет... его оправдают ... (освободят из-под стражи , ввиду отсутствия КАМАЗов преступления) и восстановят в должности... Что ? Не может быть ? Ты, Гео, просто не представляешь себе тупо-прямолинейных фантазий нулевого интеллекта.... Зеленский, как пострадавшая сторона, получит эксклюзив на организацию корпоратива в Межигорье, по поводу возвращения в Украину справедливости и Закона, и права на ежегодный фестиваль офшоров "Чья морда шире" на приз Золотой батон.