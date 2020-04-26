Вызовите еще Гитлера, шансы, что он приедет на допрос - такие же, - "слуга народа" Лерос о вызове Януковича в ГБР

Депутат "Слуги народа" Гео Лерос возмущается, что Государственное бюро расследований вызвало на допрос беглого экс-президента Виктора Януковича.

Своими эмоциями Лерос поделился в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Госпожа Венедиктова, похоже, держит нас всех за лохов. Сейчас идет массовое назначение людей Януковича на государственные должности, а для громоотвода придумали уникальную идею — вызвать на допрос беглого Януковича, еще и в карантин, когда все границы закрыты... Так берите выше, вызовите еще Гитлера, шансы, что он приедет на допрос, одинаковые!" — написал он.

Вызов Януковича на допрос Лерос считает "неуважением к интеллектуальному уровню каждого украинца" и "показухой".

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Депутат от правящей партии обвиняет правоохранителей в том, что они "не посадили ни одного коррупционера... а некоторых еще и взяли в систему, как профессиональных схемшиков".

"Я помню, мне цыганка на перекрестке пыталась впарить гадание по руке, так вот, даже она была убедительнее, чем это позорище", — подытожил он.

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Напомним, Государственное бюро расследований 24 апреля вызвало бывшего беглого президента Виктора Януковича для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий. В Бюро хотят, чтобы он явился к следователю 30 апреля в 10 часов утра.