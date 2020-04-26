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Вызовите еще Гитлера, шансы, что он приедет на допрос - такие же, - "слуга народа" Лерос о вызове Януковича в ГБР

Вызовите еще Гитлера, шансы, что он приедет на допрос - такие же, -

Депутат "Слуги народа" Гео Лерос возмущается, что Государственное бюро расследований вызвало на допрос беглого экс-президента Виктора Януковича.

Своими эмоциями Лерос поделился в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Госпожа Венедиктова, похоже, держит нас всех за лохов. Сейчас идет массовое назначение людей Януковича на государственные должности, а для громоотвода придумали уникальную идею — вызвать на допрос беглого Януковича, еще и в карантин, когда все границы закрыты... Так берите выше, вызовите еще Гитлера, шансы, что он приедет на допрос, одинаковые!" — написал он.

Вызов Януковича на допрос Лерос считает "неуважением к интеллектуальному уровню каждого украинца" и "показухой".

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Депутат от правящей партии обвиняет правоохранителей в том, что они "не посадили ни одного коррупционера... а некоторых еще и взяли в систему, как профессиональных схемшиков".

"Я помню, мне цыганка на перекрестке пыталась впарить гадание по руке, так вот, даже она была убедительнее, чем это позорище", — подытожил он.

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Напомним, Государственное бюро расследований 24 апреля вызвало бывшего беглого президента Виктора Януковича для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий. В Бюро хотят, чтобы он явился к следователю 30 апреля в 10 часов утра.

Автор: 

Гитлер Адольф (165) Янукович Виктор (30789) ГБР (3049) Венедиктова Ирина (726) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+21
Вызовите еще Гитлера, шансы, что он приедет на допрос - такие же, - "слуга народа" Лерос о вызове Януковича в ГБР - Цензор.НЕТ 2837

Зебіли викликають в ДБР януковоща.
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26.04.2020 12:24 Ответить
+14
Ця влада дограється.
Їм не дадуть втікти як Овочеві..
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26.04.2020 12:25 Ответить
+11
Хтось та й змінить. Може дійсно хунта, як терпець від кловунів увірветься.
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26.04.2020 12:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Якщо це допоможе правосуддю , то потрібно викликать ! На спіритичному сеансі наприклад !
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26.04.2020 12:24 Ответить
по скайпу )
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26.04.2020 12:25 Ответить
По вайберу быстрее
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26.04.2020 12:58 Ответить
спіритичний сеанс безпечний тут янукович не прихопить шапку ,не на лохів напав.
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26.04.2020 14:11 Ответить
Вызовите еще Гитлера, шансы, что он приедет на допрос - такие же, - "слуга народа" Лерос о вызове Януковича в ГБР - Цензор.НЕТ 2837

Зебіли викликають в ДБР януковоща.
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26.04.2020 12:24 Ответить
в ДБЛ
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26.04.2020 12:36 Ответить
Ця влада дограється.
Їм не дадуть втікти як Овочеві..
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26.04.2020 12:25 Ответить
Кто не даст? И кто же их сменит?
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26.04.2020 12:26 Ответить
Хтось та й змінить. Може дійсно хунта, як терпець від кловунів увірветься.
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26.04.2020 12:34 Ответить
Донецька хунта?
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26.04.2020 12:42 Ответить
українська.
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26.04.2020 12:44 Ответить
Медведчук?
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26.04.2020 13:18 Ответить
ні.
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26.04.2020 13:29 Ответить
Эта влада сделает своё дело. Вы понимаете,что Украина легитимно! идёт в сэрэсер номер два.
И изменить ситуацию мирным путем имеют нулевые шансы.
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26.04.2020 12:42 Ответить
в преза совкова ідеологія, він піянєр- октябрьонок в душі.
латентний совок.
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26.04.2020 12:47 Ответить
Да оно ,вообще без мозгов и своего мнения у этого нарика -»янелоха « никогда не было
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26.04.2020 13:04 Ответить
А при чому тут влада? "Генеральная прокуратура Украины вызывает бывшего президента Виктора Януковича 27 января 2017 года на допрос в качестве подозреваемого в деле о государственной измене. " це тебе не дивує?
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26.04.2020 12:51 Ответить
мізків не хватає уторопати, що тоді він був підозрюваний, а зараз засуджений. А засуджених не викликають на допит - їх примусово доставляють
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26.04.2020 13:39 Ответить
Як би тут порохоботики не казились, але така процедура прописана в КПК.
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26.04.2020 17:43 Ответить
Молись фашик на своего адольфа до зеленого поноса.
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26.04.2020 13:19 Ответить
Да какая разница!
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26.04.2020 12:29 Ответить
При нынешнем правосудии они его оправдают. Зеленский выполняет все требования ху*ла, так как Зеля -чмо.
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26.04.2020 12:29 Ответить
перестаем удивляться... это еще не самое непонятное у этой потешной власти...
па-приколы у абыкого продолжаются...
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26.04.2020 12:30 Ответить
не такі вони вже і прикольні.
Зеля злий кловун, а не добрий. Такий собі недоДжокер, піанінобой.
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26.04.2020 12:35 Ответить
то я так куструбато (пардон) намЕкнув на віиборців зеленого нещастя - па-пріколу і абихто тільки не порох
і так! вони не прикольні, а недалекі і відверто тупі, а ще й самовпевнені і самозакохані
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26.04.2020 12:41 Ответить
Вітання від дядька Фройда !
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26.04.2020 14:13 Ответить
ти правий копії бариг порхоботів
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26.04.2020 14:15 Ответить
"Генеральная прокуратура Украины вызывает бывшего президента Виктора Януковича 27 января 2017 года на допрос в качестве подозреваемого в деле о государственной измене. " ой.. а що робили при петрі?
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26.04.2020 12:53 Ответить
ви пропустили важливе доповнення - майже всі посади при Зелі позаймали люди овоча, і як відмазку - він викликає оного на допит
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26.04.2020 13:02 Ответить
точно бикують.
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26.04.2020 14:13 Ответить
Оно🤡🤢👃🏻🎹 изначально завербовано гебней
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26.04.2020 12:31 Ответить
Згоден , досі відкритий кордон із ворогом - реальний показник .
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26.04.2020 12:37 Ответить
А чего же барыга соевый не закрыл границу за свою каденцию?
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26.04.2020 13:22 Ответить
Петро уже ГОД как нет.) Теперь вы ЗЕлёные свинарчуки и бврыги в ответе за границу и нищету украинцев.
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26.04.2020 13:59 Ответить
Вот ты зелЁный и ответишь!
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26.04.2020 14:05 Ответить
Бо вони обидва - однакові за своєю зрадницькою сутністю .
Допис Vika Lysenko - визначальний !
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26.04.2020 14:16 Ответить
Раньше я думал, что это Гео с "приветом", а он оказывается самый нормальный из них!
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26.04.2020 12:34 Ответить
https://censor.net/user/23112 Раньше я думал, что это Гео с "приветом", а он оказывается самый нормальный из них!

Он не нормальный. Он над нами стебётся. Эт нас Павлов заставил "Лампочка включилась - мы гавкнули"
Ничего не имею против Лероса. ГДР не нужен Янукович. ГБР должно выполнить определённую процедуру. Участнику следствия должен быть приглашён. Прийдёт - не придёт повестка должна быть послана. Иначе любой адвокат зевая разрушит все ваши обвинения.
Президент от армии не косил. Ему повестки не было.
Расходимся - це таке.
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26.04.2020 13:11 Ответить
ГДР не нужен Янукович???? А ФРГ нужен????
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26.04.2020 14:25 Ответить
Каюсь.
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26.04.2020 14:29 Ответить
Янукович , он же Витя Ростовский
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26.04.2020 12:37 Ответить
Украина при Порошенко разорвала с РФ договор о правовой взаимопомощи. То что делает ГБР, это полная бессмыслица.
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26.04.2020 12:48 Ответить
Генеральная прокуратура Украины вызывает бывшего президента Виктора Януковича 27 января 2017 года на допрос в качестве подозреваемого в деле о государственной измене. а це що?
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26.04.2020 12:59 Ответить
Вызывает откуда? Куда была послана повестка???
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26.04.2020 13:03 Ответить
А Тимура Тумгоєва порошенківський прокурор Єнін видав ворогам , попри всі "розірвання" . Я пам'ятаю .
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26.04.2020 14:19 Ответить
Тумгоева выдали в сентябре 2018, а договор разорвали в феврале 2019. Почему договор действовал до февраля 2019, то все вопросы к Порошенке.
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26.04.2020 19:14 Ответить
Ну Яныку уже смело можно возвращаться. Зе-влада ему охрану за счёт налогоплательщиков обеспечит. А "судья" Вовк вынесет решение о компенсации ему разных там ущербов...
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26.04.2020 12:48 Ответить
ему не до вас ...
Вызовите еще Гитлера, шансы, что он приедет на допрос - такие же, - "слуга народа" Лерос о вызове Януковича в ГБР - Цензор.НЕТ 7129
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26.04.2020 12:51 Ответить
Лерос, ты не понял. Когда вся рыгота вернулась к власти, то Овощу уже нечего боятся.
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26.04.2020 12:51 Ответить
Пора уже ослу оманскому готовить себе местечко в Ростове. Что то засиделся он. Да и квартал 95 отправлять на камеди клабс их тупейшим юмором. Как посмотришь на зрителей камеди Клаб сидит убогая "элита", бабы с губами, как у уток, все в силиконе и мужики с мозгами утки и смеются с показанного пальчика, как на дурке.
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26.04.2020 12:55 Ответить
Вот именно, такое гуано как 95 квартал смотреть ,да еще они на этом деньги сумели заработать, то это очень тупой электорат должен быть.
А про то как они зазомбировали стадо своим фильмом Слуга народа, и те за сюжет фильма проголосовали, то мне стыдно даже жить в такой тупо мыслящей стране
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26.04.2020 13:05 Ответить
Ещё есть страдающие по совку сваты. Вообще сериал для умственно отсталых.
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26.04.2020 13:28 Ответить
А когда при свинорылом пеце вызывали того же Януковича или кого то из должностных лиц РФ, или вызывали на допрос Моторолу или Гиви, то это было нормально? Согласно УПК следователь обязан провести определённые следственные действия, если подозреваемый или обвиняемый не пребудет к следователю, то после вызова, следователь может объявлять в розыск. Всё остальное это бла-бла-бла, что бы привлечь к себе внимание
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26.04.2020 12:57 Ответить
Ну почему, если "хунтист"бубочка пообещает Овощу вернуть легитимность и трон, тот пешком примчится, быстрее "Экспресса". Главное,- заинтересовать!
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26.04.2020 12:58 Ответить
Если кто не понял, то вызвать обязаны по закону, чтоб не было опрадваний, что мол, меня не вызывали и значит, это нарушения прав человека (даже если это Страусинный важак-Януковощь).
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26.04.2020 13:02 Ответить
Да, Борька Филатов поговаривал, что овощ, баловался страусами
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26.04.2020 13:23 Ответить
На его хате (межигорье) была целая страусинная стая, всей страной скидывались, шоб страусы не померли с голоду, "птичек жалко"
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26.04.2020 14:04 Ответить
++++
Вспомните почему Президент не является уклонистом от АТО.
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26.04.2020 13:31 Ответить
Не могу вспомнить, шоб наш през был не уклонистом от АТО.
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26.04.2020 14:05 Ответить
Он не был уклонистом от АТО. Он не получал повестки.
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26.04.2020 14:10 Ответить
Согласен, мама всеголактического преза получала, не он, тут уж не поспоришь.
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26.04.2020 14:44 Ответить
Паяц назвал лероса авантюиистом, а агента беса путлера ермака своим другом, в таком случае эту парочку правильно звать зермак.
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26.04.2020 13:05 Ответить
Здесь много умных комментаторов, которые не владеют юридическими тонкостями юриспуденции. И не могут себе представить что процессуальный кодекс писали люди зека янека и портнов. К стати, последний, вышел из под обвинения первым, так как знал все лазейки этого закона. И ещё есть одна юридическая загогулина - именно янек писал письмо путлеру "введи войска". Это письмо зарегистрировано в ООН. А вот документа, юридического, о "выведи **** по хорошему" всё ни как не удосужатся накалякать.
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26.04.2020 13:06 Ответить
"Тонкість юриспруденції" - досі відкритий кордон із ворогом . Прокоментуйте ,будь ласка цю "тонкість" і можливі наслідки для України .
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26.04.2020 14:23 Ответить
Я особисто з а повний розрив відносин з цими атихристами. І не по тонкому де рветься само, а по товстому де треба мати політичну свідомість і силу. Дякую Константине.
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27.04.2020 15:20 Ответить
А что??? возьмут и вызовут Гитлера. А что им??? --страна в смартфоне,в виртуальной реальности--что хочешь можно вызвать, даже..страшно и подумать -самого Люцифера! Судя по количеству заболевших, наших врачей -героев, коронавирус для власти тоже не настоящий,тоже виртуальный.
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26.04.2020 13:19 Ответить
""Госпожа Венедиктова, похоже, держит нас всех за лохов. Сейчас идет массовое назначение людей Януковича на государственные должности, а для громоотвода придумали уникальную идею - вызвать на допрос беглого Януковича, еще и в карантин, когда все границы закрыты... Так берите выше, вызовите еще Гитлера, шансы, что он приедет на допрос, одинаковые!" - написал он. Источник: https://censor.net/n3191603" +++
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26.04.2020 13:20 Ответить
зебилы, они знают никому не изведанную доселе лёгкую военную тайну и великий стратегический секрет, чтобы не было войны - СДАТЬСЯ (причём лёжа на диване с ноутом на пузе)
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26.04.2020 13:51 Ответить
ну а ты, наверное, из окопа пишешь ?
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26.04.2020 16:39 Ответить
Так видно надоїло вже визивати Порошенка, взялися за Януковича, гляди і до Кучми черга дійде.
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26.04.2020 15:36 Ответить
Ага, а там смотри и Ющенко всплывёт...
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26.04.2020 17:17 Ответить
Они обязанны вызвать, что бы адвокаты потом не разваливали дело(если оно есть) А прийдет или нет,это уже его заботу,процедура должна быть выдержанна.
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26.04.2020 16:29 Ответить
Так для того й викликають. Це імітація політичної "рівновіддаленості", аби переслідувати зовсім інших людей із протилежного табору. Облудна, порожня імітація, як й вся сучукрполітика. Вони дограються, що буде не кольорова революція, а чисто в одній фарбі.
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26.04.2020 16:53 Ответить
Зря Лерос предъявляет претензии к интеллектуальному уровню олигархических чиновников... Какие претензии к тому , чего нету у них вааще ? Не верите? Попросите Венедиктову написать слова обтюратор, дирижёр и винегрет.... токо не показывайте её эту шпаргалку.
А вот с Януковичем ты, Гео, не просчитал варианты.... Янукович приедет... его оправдают ... (освободят из-под стражи , ввиду отсутствия КАМАЗов преступления) и восстановят в должности... Что ? Не может быть ? Ты, Гео, просто не представляешь себе тупо-прямолинейных фантазий нулевого интеллекта.... Зеленский, как пострадавшая сторона, получит эксклюзив на организацию корпоратива в Межигорье, по поводу возвращения в Украину справедливости и Закона, и права на ежегодный фестиваль офшоров "Чья морда шире" на приз Золотой батон.
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26.04.2020 17:01 Ответить
Сочувствую Лерусу Доходит поздно а уже не мальчик.Разве не видно было за 5 месяцев до первого тура выборов невежество Зеленского и в будущем он будет не уважать каждого жителя Украины не зависимо от взглядов каждого.Фактами всё подтверждается.Какие его перлы окружают, один от другого не отличаются.Но многие уже чувствуют-хуже не стало и Порох не президент. Тот самый случай,когда мечты сбываются.
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26.04.2020 20:39 Ответить
 
 