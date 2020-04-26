Украине нужно переходить на современную систему борьбы с огнем путем отпалов, - специалист по противодействию пожарам Зибцев

Проблему ландшафтных пожаров нужно вынести на уровень Президента и Кабинета министров.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал профессор кафедры лесоводства НУБиП Украины Сергей Зибцев, который также возглавляет Региональный Восточноевропейский центр мониторинга пожаров.

"Наши проблемы никто за нас не решит. Важно, чтобы нынешние пожары стали уроком для Украины. Австралийцы, американцы, канадцы к этой системе шли долго. Раньше у них сгорали целые города. Сегодня в этих странах уже наработана методика работы с такими пожарами. Они используют отпалы. Выжигают широкие полосы на границе с пожаром, за 1.5 километра, и пожар останавливается. Это действенная методика, но ее нужно натренировать несколько лет.



Самая большая проблема при тушении пожара - это ветер. Если он сильнее 15-20 метров в секунду, то тушения невозможно, ни наземное, ни воздушное. Итак, единственный действенный способ - это отпалы. Однако в Зоне отчуждения это сложно из-за малого количества дорог - нет опорной линии, от которой можно безопасно для персонала пустить этот отжиг и затем контролировать чтобы частицы, летящие от огня не перелетели опорную полосу и пожарные не попали в огневую ловушку. Так было в этом году в Китае, когда погибло до 50 профессиональных пожарных", - отметил он.

На вопрос, можно ли делать отпалы в заповеднике, который организован на части территории Зоны отчуждения, Зибцев ответил:



"Этот заповедник уникальный, потому что соединил обратное - радиационно загрязненную территорию и биосферных охранную территорию. Наибольшая его угроза - это пожары, поэтому необходимо проводить вырубки противопожарных разрывов. Однако вы правильно сказали, что вырубки там запрещены. Сейчас мы разработали раздел по пожарам в проект организации этого заповедника, где предусмотрены стометровые полосы, которые выведены за пределы заповедных зон вдоль основных дорог. Эти полосы должны быть срублены. Только из них реально остановить пожар - пустить отпалы и так далее. Этот проект еще не утвержден, надеюсь, что эту норму оставят".

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Специалист считает, что Украине нужно кардинальным образом менять систему охраны ландшафтов от пожаров - в связи с изменениями климата. При этом, большинство программ и рекомендаций уже разработаны. В частности, система реагирования должна быть межведомственной.



Я с 2005 года обращался ко всем без исключения президентам и премьерам, начиная с Ющенко и Тимошенко. И сейчас мы подготовили обращение к президенту Зеленскому. Это довольно краткий анализ и краткие рекомендации, занимает 10 страниц. Эту проблему нужно вынести на уровень Президента и Кабинета Министров. Ни одно ведомство не может справиться с таким типом пожаров самостоятельно. Обязательно нужно привлечь помощь экспертов с ООН и ОБСЕ, в частности Глобальный центр мониторинга пожаров (GFMC), который помогал правительствам Португалии, Чили, Греции после их катастрофических пожаров полностью перестроить систему охраны ландшафтов. В Греции эту комиссию возглавлял Премьер Министр Ципрас. Надо использовать этот шанс, чтобы сделать системные изменения не на уровне ведомства, а на национальном уровне - отвечающих тем вызовам погоды, которые мы видим.



Проблема оказалась не в недостатке средств, технологий или помощи. Проблема оказалась в Украине, не считала приоритетом подготовку к борьбе с будущими пожарами. Ведь было 5 лет на подготовку (после больших пожаров 2015 года. - Ред.). Надеюсь, что утвердят наконец стратегию межведомственного реагирования на пожары, международный протокол, утвердят проект охраны заповедника, инструкцию реагирования на пожары в 10-километровой зоне. Все же уже разработано - просто нужно принять новую реальность.



Я надеюсь, что ДСП "Северная Пуща", которое допустило пожары 2015 и 2020 года, будет ликвидировано. А возможно они будут отвечать за 10-километровую зону. Я большие надежды возлагаю на Заповедник. Он создан только в 2016 году, сейчас еще не контролирует всю территорию. Но надеюсь, что на своей территории обустроит безопасность".

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