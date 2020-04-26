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Новости Пожары в Украине
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Украине нужно переходить на современную систему борьбы с огнем путем отпалов, - специалист по противодействию пожарам Зибцев

Украине нужно переходить на современную систему борьбы с огнем путем отпалов, - специалист по противодействию пожарам Зибцев

Проблему ландшафтных пожаров нужно вынести на уровень Президента и Кабинета министров.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал профессор кафедры лесоводства НУБиП Украины Сергей Зибцев, который также возглавляет Региональный Восточноевропейский центр мониторинга пожаров.

"Наши проблемы никто за нас не решит. Важно, чтобы нынешние пожары стали уроком для Украины. Австралийцы, американцы, канадцы к этой системе шли долго. Раньше у них сгорали целые города. Сегодня в этих странах уже наработана методика работы с такими пожарами. Они используют отпалы. Выжигают широкие полосы на границе с пожаром, за 1.5 километра, и пожар останавливается. Это действенная методика, но ее нужно натренировать несколько лет.

Самая большая проблема при тушении пожара - это ветер. Если он сильнее 15-20 метров в секунду, то тушения невозможно, ни наземное, ни воздушное. Итак, единственный действенный способ - это отпалы. Однако в Зоне отчуждения это сложно из-за малого количества дорог - нет опорной линии, от которой можно безопасно для персонала пустить этот отжиг и затем контролировать чтобы частицы, летящие от огня не перелетели опорную полосу и пожарные не попали в огневую ловушку. Так было в этом году в Китае, когда погибло до 50 профессиональных пожарных", - отметил он.

На вопрос, можно ли делать отпалы в заповеднике, который организован на части территории Зоны отчуждения, Зибцев ответил:

"Этот заповедник уникальный, потому что соединил обратное - радиационно загрязненную территорию и биосферных охранную территорию. Наибольшая его угроза - это пожары, поэтому необходимо проводить вырубки противопожарных разрывов. Однако вы правильно сказали, что вырубки там запрещены. Сейчас мы разработали раздел по пожарам в проект организации этого заповедника, где предусмотрены стометровые полосы, которые выведены за пределы заповедных зон вдоль основных дорог. Эти полосы должны быть срублены. Только из них реально остановить пожар - пустить отпалы и так далее. Этот проект еще не утвержден, надеюсь, что эту норму оставят".

Читайте также: Нужно поблагодарить пожарных. Они работали в радиоактивной золе, - специалист по противодействию пожарам Зибцев

Специалист считает, что Украине нужно кардинальным образом менять систему охраны ландшафтов от пожаров - в связи с изменениями климата. При этом, большинство программ и рекомендаций уже разработаны. В частности, система реагирования должна быть межведомственной.

Я с 2005 года обращался ко всем без исключения президентам и премьерам, начиная с Ющенко и Тимошенко. И сейчас мы подготовили обращение к президенту Зеленскому. Это довольно краткий анализ и краткие рекомендации, занимает 10 страниц. Эту проблему нужно вынести на уровень Президента и Кабинета Министров. Ни одно ведомство не может справиться с таким типом пожаров самостоятельно. Обязательно нужно привлечь помощь экспертов с ООН и ОБСЕ, в частности Глобальный центр мониторинга пожаров (GFMC), который помогал правительствам Португалии, Чили, Греции после их катастрофических пожаров полностью перестроить систему охраны ландшафтов. В Греции эту комиссию возглавлял Премьер Министр Ципрас. Надо использовать этот шанс, чтобы сделать системные изменения не на уровне ведомства, а на национальном уровне - отвечающих тем вызовам погоды, которые мы видим.

Проблема оказалась не в недостатке средств, технологий или помощи. Проблема оказалась в Украине, не считала приоритетом подготовку к борьбе с будущими пожарами. Ведь было 5 лет на подготовку (после больших пожаров 2015 года. - Ред.). Надеюсь, что утвердят наконец стратегию межведомственного реагирования на пожары, международный протокол, утвердят проект охраны заповедника, инструкцию реагирования на пожары в 10-километровой зоне. Все же уже разработано - просто нужно принять новую реальность.

Я надеюсь, что ДСП "Северная Пуща", которое допустило пожары 2015 и 2020 года, будет ликвидировано. А возможно они будут отвечать за 10-километровую зону. Я большие надежды возлагаю на Заповедник. Он создан только в 2016 году, сейчас еще не контролирует всю территорию. Но надеюсь, что на своей территории обустроит безопасность".

Читайте также: "Чорнобыль. Зона. 21-й век": фильм о пожаре в зоне ЧАЭС, уничтожившем отселенное село Толстый Лес. ВИДЕО

Полное интервью с Сергеем Зибцевым читайте здесь.

пожар (5974) Зона отчуждения (280)


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Топ комментарии
+9
Модер Цензора что сегодня за день ?Где статья о катастрофе ?Или вам мэмы Лероса Ляшка важнее чем судьбы миллионв людей ?Вот цензор вы чейчас выживаете на чем ?Что вас аосещает ферма цела свидетелей кондитера липецкого ?
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26.04.2020 13:14 Ответить
+8
Метод встречного огня - это не современный метод, а древний и , в большинстве случаев, действенный. Но не сдуру поджигать. Всё от погоды зависит
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26.04.2020 13:16 Ответить
+6
якщо ви остаточно перейшли на москальську, то не "подпалов", а "поджогов"
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26.04.2020 13:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Что для этого нужно? Научить пожарников лес поджигать?
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26.04.2020 13:06 Ответить
Авжеш потрібно ! А тушить методом вигорання ! 😆 Тоді і пожежників потрібно реформувать в підпалювальників ! І виділить кошти !😈
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26.04.2020 13:07 Ответить
Даремно зубоскалиш. Метода дієва. 10-15 метрів випаленої чи переораної (а частіше використовували комбінацію - дві полоси переораної землі з відстанню 10-15 метрів, всередині спалювали) землі зупиняють любий низовий пожар. Ще років 15-20 назад так робили у сухі весни у селах поблизу лісів чи болот.
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26.04.2020 16:58 Ответить
Какой современный путь? Вы гарючкой машини обеспечить не можете, дибилы. А подпалы до сраки, так как это не Калифорния и не Техас, какое такое изменение климата? Одна зима?
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26.04.2020 13:07 Ответить
Если тебе дня три воды не давать, ты ссать захочешь?
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26.04.2020 13:30 Ответить
по дєсять раз на дєнь
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26.04.2020 15:51 Ответить
Как австралийцы тушат пожары мы увидели в 2019 году.
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26.04.2020 13:13 Ответить
Модер Цензора что сегодня за день ?Где статья о катастрофе ?Или вам мэмы Лероса Ляшка важнее чем судьбы миллионв людей ?Вот цензор вы чейчас выживаете на чем ?Что вас аосещает ферма цела свидетелей кондитера липецкого ?
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26.04.2020 13:14 Ответить
Про свиночолого хряка🐷,боронь Боже , бо забанять !😈
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26.04.2020 13:17 Ответить
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26.04.2020 13:24 Ответить
І коли воно буде бан за зелепузика, що за муйня йон же цельний преЗедент.
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26.04.2020 21:08 Ответить
Цензор видосик Нелоха очередной показал. Ну а больше никаких мероприятий похоже не запланировано у нашего гениального правительства. Что за наезды на новостной сайт?
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26.04.2020 13:28 Ответить
якщо ви остаточно перейшли на москальську, то не "подпалов", а "поджогов"
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26.04.2020 13:15 Ответить
там речь идет об "отпалах" а не о "подпалах"
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26.04.2020 13:26 Ответить
але ж написано "подпалов"!
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26.04.2020 13:28 Ответить
так!... мастер заголовка попрацював))))
в самому тексті - правильно
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26.04.2020 13:34 Ответить
это технология известна издавна. Называется "встречный пал"
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26.04.2020 13:55 Ответить
ще скажіть, що в українській мові є слово відпал у контексті пожеж??? Це ж мені пофортунило, бо міг і не дожити до таких знань... Хоча, зустрічний вогонь використовував завжди.
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26.04.2020 14:59 Ответить
не знаю...
але в ******** мові є стільки дивних і поки незвичних для вуха слів, а після мовної реформи минулорічної...то нічому не дивуюся - катедра ( кафедра), мітологія ( міфологія), етер ( ефір), Атени (Афіни), анатема ( анафема) ... хіба то звично?
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26.04.2020 15:17 Ответить
Шановнийhttps://censor.net/user/371210! Вам постійно не байдужі ті ляпи, що є на ресурсі (рада форумчан підтвердить), але ваші виправлення стосуються, на жаль, лише цапської версії, котра мені байдужа...
Наведені вами приклади- це лише зміна звучання, що наближена до мови першоджерела, а тому не суттєва як на мене. А слово відпал(и)- це взагалі за межами...
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26.04.2020 15:28 Ответить
а для мене - суттева
який собака почав називати мінистра - міністеркою???
і тд і тп.....
мова мае бути мовою
а не перекрученою лексикою невігласів і дармоїдів
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26.04.2020 15:50 Ответить
ще раз перечитайте питання-відповідь, можливо й тричі, якщо суттєво???
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26.04.2020 15:59 Ответить
в даній ттемі суттево - знання різних мов
і точність не є невіглаством
а ось те що українску перекручують на якусь интернет сленг мову
вас не дивуе
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26.04.2020 16:14 Ответить
дивує мене те, що Windows володів мовами країн із населенням до 5-ти мільйонів, але не українською... Дивує, що маючи таку потужну діаспору по всьому світу, що зберегла різні діалекти української мови, ні разу не було спроби зібрати видатних лінгвістів, щоб вирішити до котрих стандартів потрібно вернутись після совітського втручання... Та більш за все дивує- це степінь деградації населення у власній самоосвіті, легкість зомбування телевізором та сполучники між матюками у намаганні висловити "думки".
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26.04.2020 16:43 Ответить
Про что срётесь, дети мои?
Вы владеете сленгом кафедры лесоводства НУБиП Украины?
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26.04.2020 19:33 Ответить
Краще під час пандемії заборонить вогонь ! До кращих часів ! Бо поки натренуються то вже нічого буде рятувать !
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26.04.2020 13:15 Ответить
Метод встречного огня - это не современный метод, а древний и , в большинстве случаев, действенный. Но не сдуру поджигать. Всё от погоды зависит
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26.04.2020 13:16 Ответить
Клин клином гасят?
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26.04.2020 13:35 Ответить
Это стенка на стенку.
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26.04.2020 13:57 Ответить
Все правильно говорить цей Зібцев, але проблема у тому, що зевладі не потрібна Україна і її ліси.
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26.04.2020 13:20 Ответить
Про зевладу обов'язково було?
Чи... якщо... "нє скажешь про шпінгалєт, то і нє заплачу" ©
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26.04.2020 13:29 Ответить
Звичайно, як і вам сміятися з тупого коментаря того кацапа.
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26.04.2020 13:30 Ответить
Тоді питань нема...
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26.04.2020 13:33 Ответить
Якщо нема, то не пишіть різну х..
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26.04.2020 13:34 Ответить
Х...., доречі, пишите ви, порохоботи, а не я
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26.04.2020 13:38 Ответить
У вас питань нема.тому в спам.
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26.04.2020 13:39 Ответить
такий вигляд, що ліси навмисно знищують щоб партизанський рух при нагоді не було де розгортати
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26.04.2020 13:34 Ответить
Може і так, але у мене інша версія.
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26.04.2020 13:35 Ответить
Назови хочаб одне прізвище( владу) кому потрібне.За кого голосувати?
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26.04.2020 13:37 Ответить
Тобі нічого говорити не буду, бо все рівно ви обираєте лайно.
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26.04.2020 13:40 Ответить
Лучше бы он не обращался к Нелоху........... плакала теперь наша пожарная служба.
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26.04.2020 13:23 Ответить
Навіщо пропонувати речі, для реалізації яких немає ані досвіду, ані інфраструктури, ані техніки, ані грошей?
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26.04.2020 13:24 Ответить
Тому, що прийде нова влада і буде це впроваджувати.
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26.04.2020 13:25 Ответить
Зеленський буде і на другий термін
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26.04.2020 13:30 Ответить
Може і третій, але не президентом.
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26.04.2020 13:32 Ответить
Чтобы набраться опыта,возобновить инфраструктуру ,приобрести технику и
не воровать государственные деньги и в итоге освоить эффективную методику
тушения пожаров.
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26.04.2020 13:44 Ответить
если сжечь моцкву и кремль одной атомочкой, пожароопасность во всём мире резко пойдёт на спад ))
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26.04.2020 13:25 Ответить
Україні просто треба позбавитись зебіла-бідоносця!) Тоді всі ці підпали та короновіруси щезнуть, як роса на сонці!) І вся ця пуйловська пурга, а ля квартал 95 ,розвієцця...) Україна ще й не такі часи пережила! А тут якесь чморидло зі своєю мамо римо та профуйловським носатим колобком, папой шуром криворожеским!))) Вова, уйди похорошему!
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26.04.2020 13:27 Ответить
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26.04.2020 13:31 Ответить
кого ставить Петю или Овоща?
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26.04.2020 13:34 Ответить
Кого ставити?! Олену Зеркаль, Ігора Лапіна, Мирослава Гая... Та до фіга ще патріотів, а нє вот это вот фсьо бєзуміє зелєбэнєфуйловське! Украина ж всьо равно побєдіт! Так нафіга час втрачати на якихось хрипатих обдроченців?!)
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26.04.2020 13:49 Ответить
Думаєш йому потрібні патріоти, а не проросійські політики?
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26.04.2020 13:50 Ответить
тепер щоб ліс не підпалили солдати НАТО пожарниє будуть підпалювати власноруч
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26.04.2020 13:31 Ответить
Зачем нам отпалы-подпалы? Лес и так вырезается полосами метров по 200
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26.04.2020 13:33 Ответить
Вспомнила любимые в детстве книги Фенимора Купера.
Именно так индейцы гасили пожары в прерии.
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26.04.2020 13:40 Ответить
Индейцы не работали на врага, имитируя активность.
Когда Авакову надо было ликвидировать Сашка Музычка - он быстро вычислил как.
А как надо ликвидировать огонь в зоне радиоактивного "рыжего леса"
(нужна просто сеть просек-дорог и оператиный контроль при помощи дронов и наблюдательных вышек) - так тут всё тянется пока не потушит дождь.
Аваков работает на Коломойского, а этот "патрит" живёт по правилу чем хуже, тем лучше.
Чем больше киевляне будут ослаблены дымом и радиацией, тем легче продавить
закон о земле в нужном виде.
Коломойский привык банкротить объект перед тем, как приватизировать - теперь он
пытается банкротить целую страну.
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26.04.2020 14:59 Ответить
это подход необразованного чувака
который ни разу не видел как горит массив леса!!!
200 м погонных леса горит в хорошую сухую погоду со скоростью +40% к скорости ветра
это по основанию ствола дерева( сосна ель сухостой)
то есть примерно 1 минута при 5 мс
это стихия сравни урагану
и такие участки самые опасные
встречный поджог - это искусство и опыт
которого возможно уже и нет у мчс
только теория.....
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26.04.2020 16:00 Ответить
Я видел как сбрасывают песок с вертолёта Ми-6 - очень действенная штука.
Силу и направление ветра должны мониторить постоянно, если случилось возгорание
- по курсу распространения ветра создаётся просека - малыми зарядами взрывчатки -
это быстрее, чем валить деревья пилой.
"Рыжий лес" вообще должен окружён полосой чистого грунта - чтобы огонь не мог пройти
ни туда, ни оттуда.
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26.04.2020 16:43 Ответить
и сколько песка высыпают?)))
в м3 желательно)))
подрыв??))
смешно))
немного направлю твое самообучение
по вике))
изучай технику для обустройства торфяных полей
и ты удивишся сколько спецтехники есть для быстрого свала леса
и улаления корневых систем на больших площадях
я промолчу про военные образци...
подрыв вв это нихера не быстро
если не начать ковровые бомбардировки)))
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26.04.2020 19:28 Ответить
шоб ты не искал- 6 м3 мешок для подьема грузов с специальными стропами и системой выгрузки
тоесть по факту - 4 м³
это 2/2/1 м)))
костер тушить самое оно)) пионерский))
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26.04.2020 19:32 Ответить
Ну встречный намного проще контролировать... На практике он всегда против ветра, а значит скорость распространения намного ниже... И да, это искусство и естественно опыт... У леса свои особенности, у меня опыт тушения только в степи) Я не пожарный, но пришлось в свое время научится) В колхозах пшеничные поля поля тоже горели хорошо) А сжечь стерню на поле в 150 га, за 10 минут и чтобы ни одна лесополоса не пострадала))) Ой много чего было, когда только встречный спасал ситуацию)
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26.04.2020 17:20 Ответить
Вообще этот метод-встречного огня или отжегов известен за Царя Гороха. Он древнее,чем шланг пожарного. Почему этот вопрос нужно выносить на уровень президента-загадка. Это как на уровень начальника цеха выносить вопрос размера веников для уборки стружки. Вместо организации работ- письма пишут.
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26.04.2020 13:52 Ответить
А что делать, когда для президентской команды даже "размер веника" становится непреодолимой проблемой))) Они как люди из другой планеты, для них это все в диковинку.) И вокруг себя они ставят "свадебных фотографов", для которых это все темный лес))) Вот им и обьясняют это все на пальцах))) А вообще это полный песец, что такие элементарные вещи приходится доносить в такой способ...
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26.04.2020 17:36 Ответить
Контролируемые подпалы это то что нужно.
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26.04.2020 13:58 Ответить
Меня всегда удивляло,почему при пожарах,которые неделями остановить не могут-не используют встречный огонь?этим методом пользовались веками.Но выжженой земле огонь не идет,останавливаеться.
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26.04.2020 14:06 Ответить
какие в жопу пожары. сначала лес выкосили и вывезли, затем подожгли чтобы скрыть следы..
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26.04.2020 15:02 Ответить
І так всі 28 років бла-бла-бла кають.
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26.04.2020 15:12 Ответить
-- а ше є метод направлєнного взрива...
-- ліс весь вигорів
-- жаль, а в мене ше стільки ідєй разних залишилось
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26.04.2020 16:00 Ответить
этот метод есть
был и будет
но кто им умеет пользоватся?
только теоретики остались....
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26.04.2020 16:03 Ответить
Горело, горит и будет гореть, пожары для многих, кто с ними "борется" - золотое дно...
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26.04.2020 16:54 Ответить
Так его и так подпалили с разных сторон, может ещё бензином начать тушить?
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26.04.2020 17:15 Ответить
я раньше здесь об этом уже писал: если сейчас не уничтожить организовано горючий материал, в августе будет сложнее и намного дороже обойдется, не говоря про диверсии с помощью одной спички или окурка на обочине
но в августе
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26.04.2020 17:23 Ответить
Цензор, друже! Переходь на українську! Не пались з «подпалами». Нащо тобі то? У них поджогі.
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26.04.2020 17:31 Ответить
Фенимор Купер или Майн Рид?
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26.04.2020 19:35 Ответить
 
 