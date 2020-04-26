Украине нужно переходить на современную систему борьбы с огнем путем отпалов, - специалист по противодействию пожарам Зибцев
Проблему ландшафтных пожаров нужно вынести на уровень Президента и Кабинета министров.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал профессор кафедры лесоводства НУБиП Украины Сергей Зибцев, который также возглавляет Региональный Восточноевропейский центр мониторинга пожаров.
"Наши проблемы никто за нас не решит. Важно, чтобы нынешние пожары стали уроком для Украины. Австралийцы, американцы, канадцы к этой системе шли долго. Раньше у них сгорали целые города. Сегодня в этих странах уже наработана методика работы с такими пожарами. Они используют отпалы. Выжигают широкие полосы на границе с пожаром, за 1.5 километра, и пожар останавливается. Это действенная методика, но ее нужно натренировать несколько лет.
Самая большая проблема при тушении пожара - это ветер. Если он сильнее 15-20 метров в секунду, то тушения невозможно, ни наземное, ни воздушное. Итак, единственный действенный способ - это отпалы. Однако в Зоне отчуждения это сложно из-за малого количества дорог - нет опорной линии, от которой можно безопасно для персонала пустить этот отжиг и затем контролировать чтобы частицы, летящие от огня не перелетели опорную полосу и пожарные не попали в огневую ловушку. Так было в этом году в Китае, когда погибло до 50 профессиональных пожарных", - отметил он.
На вопрос, можно ли делать отпалы в заповеднике, который организован на части территории Зоны отчуждения, Зибцев ответил:
"Этот заповедник уникальный, потому что соединил обратное - радиационно загрязненную территорию и биосферных охранную территорию. Наибольшая его угроза - это пожары, поэтому необходимо проводить вырубки противопожарных разрывов. Однако вы правильно сказали, что вырубки там запрещены. Сейчас мы разработали раздел по пожарам в проект организации этого заповедника, где предусмотрены стометровые полосы, которые выведены за пределы заповедных зон вдоль основных дорог. Эти полосы должны быть срублены. Только из них реально остановить пожар - пустить отпалы и так далее. Этот проект еще не утвержден, надеюсь, что эту норму оставят".
Специалист считает, что Украине нужно кардинальным образом менять систему охраны ландшафтов от пожаров - в связи с изменениями климата. При этом, большинство программ и рекомендаций уже разработаны. В частности, система реагирования должна быть межведомственной.
Я с 2005 года обращался ко всем без исключения президентам и премьерам, начиная с Ющенко и Тимошенко. И сейчас мы подготовили обращение к президенту Зеленскому. Это довольно краткий анализ и краткие рекомендации, занимает 10 страниц. Эту проблему нужно вынести на уровень Президента и Кабинета Министров. Ни одно ведомство не может справиться с таким типом пожаров самостоятельно. Обязательно нужно привлечь помощь экспертов с ООН и ОБСЕ, в частности Глобальный центр мониторинга пожаров (GFMC), который помогал правительствам Португалии, Чили, Греции после их катастрофических пожаров полностью перестроить систему охраны ландшафтов. В Греции эту комиссию возглавлял Премьер Министр Ципрас. Надо использовать этот шанс, чтобы сделать системные изменения не на уровне ведомства, а на национальном уровне - отвечающих тем вызовам погоды, которые мы видим.
Проблема оказалась не в недостатке средств, технологий или помощи. Проблема оказалась в Украине, не считала приоритетом подготовку к борьбе с будущими пожарами. Ведь было 5 лет на подготовку (после больших пожаров 2015 года. - Ред.). Надеюсь, что утвердят наконец стратегию межведомственного реагирования на пожары, международный протокол, утвердят проект охраны заповедника, инструкцию реагирования на пожары в 10-километровой зоне. Все же уже разработано - просто нужно принять новую реальность.
Я надеюсь, что ДСП "Северная Пуща", которое допустило пожары 2015 и 2020 года, будет ликвидировано. А возможно они будут отвечать за 10-километровую зону. Я большие надежды возлагаю на Заповедник. Он создан только в 2016 году, сейчас еще не контролирует всю территорию. Но надеюсь, что на своей территории обустроит безопасность".
Полное интервью с Сергеем Зибцевым читайте здесь.
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в самому тексті - правильно
але в ******** мові є стільки дивних і поки незвичних для вуха слів, а після мовної реформи минулорічної...то нічому не дивуюся - катедра ( кафедра), мітологія ( міфологія), етер ( ефір), Атени (Афіни), анатема ( анафема) ... хіба то звично?
Наведені вами приклади- це лише зміна звучання, що наближена до мови першоджерела, а тому не суттєва як на мене. А слово відпал(и)- це взагалі за межами...
який собака почав називати мінистра - міністеркою???
і тд і тп.....
мова мае бути мовою
а не перекрученою лексикою невігласів і дармоїдів
і точність не є невіглаством
а ось те що українску перекручують на якусь интернет сленг мову
вас не дивуе
Вы владеете сленгом кафедры лесоводства НУБиП Украины?
Чи... якщо... "нє скажешь про шпінгалєт, то і нє заплачу" ©
не воровать государственные деньги и в итоге освоить эффективную методику
тушения пожаров.
Именно так индейцы гасили пожары в прерии.
Когда Авакову надо было ликвидировать Сашка Музычка - он быстро вычислил как.
А как надо ликвидировать огонь в зоне радиоактивного "рыжего леса"
(нужна просто сеть просек-дорог и оператиный контроль при помощи дронов и наблюдательных вышек) - так тут всё тянется пока не потушит дождь.
Аваков работает на Коломойского, а этот "патрит" живёт по правилу чем хуже, тем лучше.
Чем больше киевляне будут ослаблены дымом и радиацией, тем легче продавить
закон о земле в нужном виде.
Коломойский привык банкротить объект перед тем, как приватизировать - теперь он
пытается банкротить целую страну.
который ни разу не видел как горит массив леса!!!
200 м погонных леса горит в хорошую сухую погоду со скоростью +40% к скорости ветра
это по основанию ствола дерева( сосна ель сухостой)
то есть примерно 1 минута при 5 мс
это стихия сравни урагану
и такие участки самые опасные
встречный поджог - это искусство и опыт
которого возможно уже и нет у мчс
только теория.....
Силу и направление ветра должны мониторить постоянно, если случилось возгорание
- по курсу распространения ветра создаётся просека - малыми зарядами взрывчатки -
это быстрее, чем валить деревья пилой.
"Рыжий лес" вообще должен окружён полосой чистого грунта - чтобы огонь не мог пройти
ни туда, ни оттуда.
в м3 желательно)))
подрыв??))
смешно))
немного направлю твое самообучение
по вике))
изучай технику для обустройства торфяных полей
и ты удивишся сколько спецтехники есть для быстрого свала леса
и улаления корневых систем на больших площадях
я промолчу про военные образци...
подрыв вв это нихера не быстро
если не начать ковровые бомбардировки)))
тоесть по факту - 4 м³
это 2/2/1 м)))
костер тушить самое оно)) пионерский))
-- ліс весь вигорів
-- жаль, а в мене ше стільки ідєй разних залишилось
был и будет
но кто им умеет пользоватся?
только теоретики остались....
но в августе