Если мы не хотим, чтобы наши потомки покупали воду у других стран, то нужно поддерживать болота и высадить еще минимум 1 миллион гектар леса, - профессор НУБиП Зибцев
Если мы не хотим, чтобы наши потомки покупали воду, опресняли морскую или собирали дождевую, то нужно поддерживать леса и болота.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал профессор кафедры лесоводства НУБиП Украины Сергей Зибцев, который также возглавляет Региональный Восточноевропейский центр мониторинга пожаров.
"Если мы хотим, чтобы следующие поколения были с водой, то нужно восстановить болота на Полесье и посадить как минимум еще 1 миллиона гектаров леса. Из них полмиллиона уже фактически есть - на паях сельскохозяйственного назначения. Такие участки законодательно нужно признать лесом, чтобы таким образом предоставить им соответствующий охранный статус...
Украина является наименее лесистой страной Европы. Официально у нас лесом покрыто 9,6 млн гектаров. Это информация за 2011 год. Есть данные, что 1 млн не учтен. По другим данным, наоборот есть переучет на 800 000 гектаров. Это попытки отдельных ученых без всяких ресурсов посчитать площадь лесов. Если бы правительство наконец заинтересовалось этим вопросом, то могло бы купить снимки высокого разрешения и с точностью до гектара определить государственный лесной фонд.
Есть немало сельскохозяйственных паев, на которых фактически сейчас лес. И этот лес никак не защищен из-за отсутствия у него статуса. Также вопрос, относим ли мы к лесу сады. Считать ли лесом те участки, где есть вырубка, а впоследствии там будет молодняк? Поэтому надо заняться национальной инвентаризации лесов наконец", - сказал он.
Восстановление болот Полесья Зибцев считает наиболее важным мероприятием для обеспечения наполнения водой украинских рек и в первую очередь Днепра, воду из которого использует 70% населения Украины. Однако в зоне отчуждения восстановления болот означает поднятие уровня грунтовых вод, которые вымоют радионуклиды из почвы:
"Поэтому все надо просчитать, и в таких вопросах следует обращаться к ученым. Если концентрация радионуклидов в новых болотах, Припяти и Днепре повысится на 10%, то это не существенно и на качество воды не повлияет, однако на количество повлияет положительно. А если влияние будет больше, тогда этого не стоит делать. С другой стороны, если поднимем уровень грунтовых вод, то могут погибнут лесные насаждения, которые сформировались при нынешнем уровне. Надо также это спрогнозировать с учеными - или это соответствует целям управления лесами. В целом болота и вода - это основа для многообразия и залог противопожарной безопасности".
Полное интервью с Сергеем Зибцевым читайте здесь.
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Нужно бешено сажать лес. Неистово!
Но самая основная проблема малых и средних рек, это то что так называемые "фермеры", "акционерные общества" распахивают землю вдоль рек метр от реки, иногда и 50 см от воды.
Эти сельскохозяйственные барыги сжигают очерет, всё перепахивают вдоль рек, реки погибают.
Чиновники нечего не делают с этой проблемой, разные экологи областей, земельных и водных ресурсов, все на взятках.
Это огромная проблема для ныне живущих и поколений.
Но как говорил товарищ сталин у каждой проблемы есть фамилия.
Хто сказав, що лугова земля не пригодна? Ще як пригодна при певних меліоративних прийомах.
Потомки тех, от кого это зависит уже живут не в Украине.
Лес рубить-рубить и рубить, и потомков СВОИХ кормить в Англии.
Приватизировали, порезали на металлолом ...
Так будет и с частным лесом.
Сейчас есть возможность купить неудобицы земли. Любой может посадить свой лес. Вот за ним он будет ухаживать, как Ваш прадед.
Особисто я теж схиляюся до вирощування безнаркоттичних конопель. Спектр продукції з них - вражаючий. А особливо цементні блоки, начинка котрих довго не гниє.
Але вже наявні виробники не дуже поспішають поділитися ринком: там у законах стільки зачіпок є, аби навіть грошовитий виробник махнув рукою.
Син же закликає на наявних паях посадити павлонію (зсилка на початку коменту). Можна і те, і те. Але грошей треба вкласти немало, аж поки отримаєш результат.
В дитинстві пив воду з торф'яного кар'єра, коли пас корову. Ні одного разу не було діареї. Сьогодні використовую лише бутельовану воду для пиття і приготування їжі. З трубопроводу лише прання, миття посуду, туалет, ванна. Яка причина? Хімія з полів потрапляє в ріки, очисні споруду не досконалі, очищення води на водогонах застаріле і ще багато факторів.
Мем, "На наш вік вистачить" є фейковим. Не вистачить.
Потрібна програма питної води для населення.
это же не степи где каждое дерево на вес золота и они посажены искусственно...Как например сосны на Кинбурне или на глиняных, песчаных и лесовых склонах лиманов....и если они там сгорят это тоже будет природным процессом...
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Щоб отримувати хабарі.
А потом обясни всем сколько десятилетий нужно расти этому лесу - сказочники.
Між рядками можна вирощувати кормові трави, картоплю, овочі, баштан. Потім вирощувати гриби, ягоди. Далі прорідження отримувати з зеленого листя або хвої вітамінізовану муку, а також щепу, яку переробляти на палети або продавати на виготовлення пресованих виробів.
Є швидкорослі сорти сосни і осикових. Тому потрібно створювати приватні ліси з державною підтримкою.
Леонид,может быть Вам приходилось проезжать по дороге между с.Корсунка и с. Н-Лагеря. В метрах 300-400 от трассы стоит(пока не пилят) лес. Так вот я в 1963 году,тогда еще 8ми классник, три дня с классом садил(высаживали) саженцы сосны. Кстати,первые мои заработанные деньги-6 руб...через три года будет(если не спилят) 60! Им еще расти и расти....
Та тут у нас в Україні треба 10 мільонів дерев висадити мінімум, бо за ці 25 років імбіцили у владі повирізували ліса як у містах, так і у лісгозпах, на супутникових Гугл картах одні лиси латки у всіх лісах України
В результаті приєднання до Австрії Галісійських і буковинських земель на них почали діяти прийняті в 1782 р., а потім у 1807 р. Лісові універсали.
Найбільше значення у справі використання і охорони лісів відіграв прийнятий 3 грудня 1852 р. Імперський закон про ліси (Reichsforstgesetz). Попри те, що з моменту його прийняття пройшло півтора століття, звертає на себе увагу сувора регламентація, а також продуманість документа, що складався з 77 статей, об'єднаних у 7 розділів та наявність у ньому чотирьох додатків. Правовими особливостями Закону було таке. По-перше, ліси поділялися на три категорії: державні, приватні, товариств чи комунальні. Лісовим законом 1852 р. до державних віднесено ліси, які перебували у державній власності та від імені і, безумовно, в інтересах держави, управління ними здійснювалося державними органами (урядом) [9, с. 10]. Комунальні або громадські ліси належать міським і сільським громадам; приватні - окремим громадянам («обивателям»), орденам, монастирям, товариствам, які опиралися на приватно-правові відносини. Ліси поділялися на три категорії: І - ліси, що належали органам місцевого самоврядування та їх громадським закладам; II - церковні ліси; III - ліси фундацій на цілі освіти та гуманітарні проекти. До І категорії належали ліси краю, провінції, повіту, дохід від яких направлявся на потреби місцевого самоврядування чи повіту; ліси ґмін, дохід від яких був призначений на покриття витрат місцевого бюджету; ліси, що складали майно ґміни, дохід від яких служив джерелом забезпечення уповноважених членів ґміни; ліси і лісові землі, які стали загальною власністю і були призначені для загального користування. До II категорії відносилися ліси, що належали до майна релігійного фонду; ліси, дохід з яких складав частину дотацій єпископатів і приходів, що використовувалися для оплати праці архієпископа, єпископа чи священика; ліси, що складали окремий маєток певного релігійного храму, дохід від яких Теорія і практика правознавства. - Вип. 1 (7) / 2015 ISSN 2225-6555 © Мікулін Д. М., 2015 9 був призначений для витрат на утримання церковних будівель і здійснення богослужіння; ліси, що належали до майна монастирів і духовних конгрегацій. До III категорії відносилися ліси фундацій для утримання шкіл та інститутів; ліси фундацій для утримання бібліотек; ліси фундацій для утримання установ для убогих і хворих; сирітських установ; ліси фундацій для виділення стипендій для убогих учнів; ліси релігійних фундацій на побожну мету; ліси громадських і приватних фундацій на утримання інших гуманітарних установ [8, с. 74]. Громадські ліси, як правило, не підлягали поділу. Поділ інших лісів регулювався законами про поділ та злучання земель («ґрунтів») [15, с. 62]. По-друге, продаж лісів і будь-який поділ їх на частини регулювався виключно законами земельного права імперії. По-третє, незалежно від форми власності всі ліси підлягали контролю з боку імперської лісової адміністрації. По-четверте, заборонялася зміна цільового призначення лісових земель без отримання дозволу лісової адміністрації [7,