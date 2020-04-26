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Если мы не хотим, чтобы наши потомки покупали воду у других стран, то нужно поддерживать болота и высадить еще минимум 1 миллион гектар леса, - профессор НУБиП Зибцев

Если мы не хотим, чтобы наши потомки покупали воду у других стран, то нужно поддерживать болота и высадить еще минимум 1 миллион гектар леса, - профессор НУБиП Зибцев

Если мы не хотим, чтобы наши потомки покупали воду, опресняли морскую или собирали дождевую, то нужно поддерживать леса и болота.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал профессор кафедры лесоводства НУБиП Украины Сергей Зибцев, который также возглавляет Региональный Восточноевропейский центр мониторинга пожаров.

"Если мы хотим, чтобы следующие поколения были с водой, то нужно восстановить болота на Полесье и посадить как минимум еще 1 миллиона гектаров леса. Из них полмиллиона уже фактически есть - на паях сельскохозяйственного назначения. Такие участки законодательно нужно признать лесом, чтобы таким образом предоставить им соответствующий охранный статус...

Украина является наименее лесистой страной Европы. Официально у нас лесом покрыто 9,6 млн гектаров. Это информация за 2011 год. Есть данные, что 1 млн не учтен. По другим данным, наоборот есть переучет на 800 000 гектаров. Это попытки отдельных ученых без всяких ресурсов посчитать площадь лесов. Если бы правительство наконец заинтересовалось этим вопросом, то могло бы купить снимки высокого разрешения и с точностью до гектара определить государственный лесной фонд.

Есть немало сельскохозяйственных паев, на которых фактически сейчас лес. И этот лес никак не защищен из-за отсутствия у него статуса. Также вопрос, относим ли мы к лесу сады. Считать ли лесом те участки, где есть вырубка, а впоследствии там будет молодняк? Поэтому надо заняться национальной инвентаризации лесов наконец", - сказал он.

Читайте также: Потеряны определенные растительные группировки, на фауну влияние было несущественным, - Госагентство по управлению Зоной отчуждения о пожарах

Восстановление болот Полесья Зибцев считает наиболее важным мероприятием для обеспечения наполнения водой украинских рек и в первую очередь Днепра, воду из которого использует 70% населения Украины. Однако в зоне отчуждения восстановления болот означает поднятие уровня грунтовых вод, которые вымоют радионуклиды из почвы:

"Поэтому все надо просчитать, и в таких вопросах следует обращаться к ученым. Если концентрация радионуклидов в новых болотах, Припяти и Днепре повысится на 10%, то это не существенно и на качество воды не повлияет, однако на количество повлияет положительно. А если влияние будет больше, тогда этого не стоит делать. С другой стороны, если поднимем уровень грунтовых вод, то могут погибнут лесные насаждения, которые сформировались при нынешнем уровне. Надо также это спрогнозировать с учеными - или это соответствует целям управления лесами. В целом болота и вода - это основа для многообразия и залог противопожарной безопасности".

Читайте также: В Украине наблюдается самый низкий за последние 100 лет уровень воды в реках

Полное интервью с Сергеем Зибцевым читайте здесь.

Зона отчуждения (280) вода (920)


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Топ комментарии
+23
Як нищили , так і нищитимуть , бо діти тих , хто наживається на цьому і зараз в Україні не живуть .
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26.04.2020 13:44 Ответить
+16
Все вірно, але спочатку треба знати всіх, хто рубав і продавав ліс. Бо, якщо посадити ліс, а його інші будуть продавати, то не треба і починати.
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26.04.2020 13:45 Ответить
+12
Пофігу. Всьо на продаж, а там хоч трава не рости.
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26.04.2020 13:43 Ответить
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Страница 2 из 2

Нужно бешено сажать лес. Неистово!
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26.04.2020 14:48 Ответить
Лес высаживать нужно.
Но самая основная проблема малых и средних рек, это то что так называемые "фермеры", "акционерные общества" распахивают землю вдоль рек метр от реки, иногда и 50 см от воды.
Эти сельскохозяйственные барыги сжигают очерет, всё перепахивают вдоль рек, реки погибают.
Чиновники нечего не делают с этой проблемой, разные экологи областей, земельных и водных ресурсов, все на взятках.
Это огромная проблема для ныне живущих и поколений.
Но как говорил товарищ сталин у каждой проблемы есть фамилия.
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26.04.2020 14:55 Ответить
про пів метра до води - це вже занадто. Трактор застряне.
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26.04.2020 18:52 Ответить
Знайомий із С.Зібцевим, цікава особистість.
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26.04.2020 14:55 Ответить
У нас за последние 2 года столько лугов распахали в поймах рек. Проехала недавно вдоль Десны в Черниговской обл. Все распахано до самой воды. Даже мало-мальски разбирающемуся человеку понятно, что это пойма реки - место, не совсем пригодное для ведения с/х работ. Но жадность и желание урвать делают свое дело.
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26.04.2020 15:02 Ответить
ваші луга - розпайовані як пасовища (*дякуйте мертвечуку за його земельний кодекс). А тепер згадайте багатьох коментаторів цензора: я із своєю власністю можу робити, що вважаю за потрібне.
Хто сказав, що лугова земля не пригодна? Ще як пригодна при певних меліоративних прийомах.
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26.04.2020 18:56 Ответить
зачем такое во всеуслышанье трындеть...?Внучатые нонешних "лесных варваров и барыг" ужо закупают по дешевке, там разные "штили" и "гусгварны"
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26.04.2020 15:36 Ответить
так тебя и послушали ! Бурбак с Гнойсманом порубят оставшееся поделив с командой Зе .
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26.04.2020 15:55 Ответить
та нее, лучше спилить оставшийся лес, нет леса - нет проблем
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26.04.2020 16:13 Ответить
Оно то так,только зебилы наоборот леса выжигают спецом.
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26.04.2020 16:47 Ответить
А про шухрича почему забыл? Когда он был министром МЧС на херсонщине все леса выгорели.
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26.04.2020 18:41 Ответить
Всортах говна не разбираюсь.
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05.05.2020 22:14 Ответить
Посадить лес для Балоги, проще его посадить
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26.04.2020 17:07 Ответить
Фет Фрумос тоже ничо.
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26.04.2020 17:10 Ответить
Миллион гектар черешни и ореха, вы прикиньте какой был бы профит .
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26.04.2020 17:08 Ответить
Шо, садить? Еще и деньги на это тратить?
Потомки тех, от кого это зависит уже живут не в Украине.
Лес рубить-рубить и рубить, и потомков СВОИХ кормить в Англии.
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26.04.2020 17:10 Ответить
Це проблема виникла тому, що немає приватних лісів. В прадіда був ліс, то він з нього на дрова тільки дубові сухі гіляки обломували з допомогою мотузки. Зараз цей ліс входить в державне лісництво, тобто "колгосп", де "господарюють" лісники.
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27.04.2020 00:23 Ответить
Плохо живем, потому что заводы и предприятия государственные.
Приватизировали, порезали на металлолом ...
Так будет и с частным лесом.
Сейчас есть возможность купить неудобицы земли. Любой может посадить свой лес. Вот за ним он будет ухаживать, как Ваш прадед.
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28.04.2020 07:56 Ответить
Мало того что у нас наименьшее количество леса в Европе , у нас почти нет реликтового леса ( остались только в Карпатах и в Полесье ). Полноценным лес может быть только лет через 300 , все что менее 100 лет - это лесопосадка . Высаживая лес , нужны и жесткие законы (наказание ) за вырубку лесов ,иначе это будет как вычерпывание воды из дырявой шлюпки . Нынешнее тупорылое чиновничье жлобье совершает преступление перед будущими поколениями вырубая леса в связке с мусорьем , прокуратурой и судами , до дурной рожи все доходит только через кулак .
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26.04.2020 17:26 Ответить
Є швидко ростучі гібриди. Деревина правда занадто мьяка, але то інколи не є ганжом. Коли все одно на палєти піде.
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26.04.2020 18:59 Ответить
Є альтернатива промисловій деревині - промислова конопля. Приріст капітальний і продукція супер.
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26.04.2020 19:03 Ответить
https://kurkul.com/blog/489-pavlovniya-yakiy-pributok-hovayut-v-sobi-tsi-visoki-dereva

Особисто я теж схиляюся до вирощування безнаркоттичних конопель. Спектр продукції з них - вражаючий. А особливо цементні блоки, начинка котрих довго не гниє.
Але вже наявні виробники не дуже поспішають поділитися ринком: там у законах стільки зачіпок є, аби навіть грошовитий виробник махнув рукою.
Син же закликає на наявних паях посадити павлонію (зсилка на початку коменту). Можна і те, і те. Але грошей треба вкласти немало, аж поки отримаєш результат.
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26.04.2020 19:25 Ответить
Суркіси і т.п. реальні падли. Але "прості" люди теж докладають руку. Маленький ліричний відступ. Вже зі школи (9-11 класи) хлопці у нас тут на поліссі (з віддалених "лісових" сіл) не хочуть вчитися, бо говорять: "а шо мені та учоба, я пойду колодку зріжу, бабло у карман ... а того лісу ще усім хватить ...". Тільки у нашому районі біля 150(!) пилорам, а легально ліс майже ніхто не купує. Молоді дуби і берези ріжуть на дрова. Тьма "бочок" (це такі велетенські штуки, у яких роблять вугілля). Коротше - ліс ріжуть усі, а ті, що з грошима, то і мови нема.
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26.04.2020 19:02 Ответить
Хватить не на довго , дітям вже не хватить . Людина - то дурна та жадібна мавпа , чим багатіша тим жадібніше та дурніше , Знищувати ліси все одно що знищувати майбутнє своїх дітей та всіх наступних поколіннь . Дерева дали життя більшості сухопутних тварин на цій планеті включаючи мавп. Воні без нас проживуть , ми без них ні .
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26.04.2020 22:16 Ответить
Нужно всю страну засадить деревьями! Нужно создавать специальные гос органы, которые будут заниматься посадкой деревьев! И нужно создавать гос службы, которые будут очищать воду и выявлять сбросы стоков токсичных и сажать тех, кто этим занимается! Власти этого не будут делать! Украине нужно сменить систему и ввести прямую демократию, чтобы народ напрямую принимал законы голосованием онлайн и через колл центры.
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26.04.2020 18:36 Ответить
Пока примерно 13 миллионов жителей сел не имеют доступного Интернет, это не осуществимо.
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26.04.2020 19:04 Ответить
Хай Зеленський бере приклад з Лукашенка і кортежем поїде садити дерева на Поліссі
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26.04.2020 19:36 Ответить
Треба ж не тільки дерева , а й " дровосєків"
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26.04.2020 22:22 Ответить
И это возможно. Я смотрела ролик где один человек где-то в Индии восстановил огромное количество гектаров леса. Простой человек. Сажал и сажал деревья.Ну и тех кто вырубает и вывозит незаконно надо сажать на большие сроки.
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26.04.2020 21:20 Ответить
то в Африці, в Індії створював водойми для збирання води з мусонних дощів.
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26.04.2020 21:48 Ответить
Проблема питної води це не лише ліс і болото. Це також і підґрунтові води, екологія, культура і мораль суспільства.
В дитинстві пив воду з торф'яного кар'єра, коли пас корову. Ні одного разу не було діареї. Сьогодні використовую лише бутельовану воду для пиття і приготування їжі. З трубопроводу лише прання, миття посуду, туалет, ванна. Яка причина? Хімія з полів потрапляє в ріки, очисні споруду не досконалі, очищення води на водогонах застаріле і ще багато факторів.
Мем, "На наш вік вистачить" є фейковим. Не вистачить.
Потрібна програма питної води для населення.
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26.04.2020 21:41 Ответить
На Полесье и Карпатах может просто лес не рубить? и он сам восстановится))))
это же не степи где каждое дерево на вес золота и они посажены искусственно...Как например сосны на Кинбурне или на глиняных, песчаных и лесовых склонах лиманов....и если они там сгорят это тоже будет природным процессом...
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26.04.2020 21:44 Ответить
Природі потрібно допомагати.
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26.04.2020 21:50 Ответить
Этот кошмар с вырубкой лесов продолжается с удвоенной силой. Посмотрите,что творят в лесу между ЦЮРУПЕНСКОМ (Олешки сейчас) и с.Корсунка. Там уже не лес,а лесок. Пилят и пилят. Горы древесины свалены под теплицами.....и не кому нет дела до этого. Нахрена лесники и типа охранники.
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26.04.2020 21:49 Ответить
"Нахрена лесники и типа охранники."
***
Щоб отримувати хабарі.
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26.04.2020 21:52 Ответить
Под Цюрюпинском лес искуственный...вырубят, вернутся солончаки и пустыня...в лучшем случае будут выращивать арбузы....и к старому рыбному промыслу тоже не вернуться...когда людей было мало, а рыбы много...
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26.04.2020 22:04 Ответить
Сначала посади тех кто вырубывал и ,и набивает свои карманы.
А потом обясни всем сколько десятилетий нужно расти этому лесу - сказочники.
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26.04.2020 21:50 Ответить
Коли посадити ліс то можна на наступний рік можна мати з тієї площі деякий дохід.
Між рядками можна вирощувати кормові трави, картоплю, овочі, баштан. Потім вирощувати гриби, ягоди. Далі прорідження отримувати з зеленого листя або хвої вітамінізовану муку, а також щепу, яку переробляти на палети або продавати на виготовлення пресованих виробів.
Є швидкорослі сорти сосни і осикових. Тому потрібно створювати приватні ліси з державною підтримкою.
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26.04.2020 22:05 Ответить
Та хотя бы вдоль дорог посадить полосы шириной 30м...там все равно урожай не соберешь...ну и те же лесополосы расширить
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26.04.2020 22:09 Ответить
..."А потом обясни всем сколько десятилетий нужно расти этому лесу - сказочники"
Леонид,может быть Вам приходилось проезжать по дороге между с.Корсунка и с. Н-Лагеря. В метрах 300-400 от трассы стоит(пока не пилят) лес. Так вот я в 1963 году,тогда еще 8ми классник, три дня с классом садил(высаживали) саженцы сосны. Кстати,первые мои заработанные деньги-6 руб...через три года будет(если не спилят) 60! Им еще расти и расти....
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26.04.2020 22:47 Ответить
И ОДИН МИЛЛИОН АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН ЗАБУРИТЬ ЧТОБЫ САМОТЕКОМ ТЕКЛИ !!!
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26.04.2020 22:11 Ответить
Ностальгія по Криму?
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26.04.2020 22:42 Ответить
БАРЫГА ВОДЫ !?)
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28.04.2020 18:33 Ответить
Світязь продовжує міліти і стає схожим на пустелю (фото).
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26.04.2020 22:32 Ответить
Щоб дійти від прибережних альтанок до води, необхідно пройти близько 500-600 метрів.

Якщо ми не хочемо, щоб наші нащадки купували воду в інших країн, то потрібно відновлювати болота і посадити ще щонайменше 1 млн га лісу, - професор НУБіП Зібцев - Цензор.НЕТ 305
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26.04.2020 22:36 Ответить
Якщо ми не хочемо, щоб наші нащадки купували воду в інших країн, то потрібно відновлювати болота і посадити ще щонайменше 1 млн га лісу, - професор НУБіП Зібцев - Цензор.НЕТ 8445
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26.04.2020 22:37 Ответить
Якщо ми не хочемо, щоб наші нащадки купували воду в інших країн, то потрібно відновлювати болота і посадити ще щонайменше 1 млн га лісу, - професор НУБіП Зібцев - Цензор.НЕТ 9161
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26.04.2020 22:38 Ответить
Если мы не хотим, чтобы наши потомки покупали воду, опресняли морскую или собирали дождевую, то нужно поддерживать леса и болота. и высадить еще минимум 1 миллион гектар леса...Об этом в https://censor.net/resonance/3191416/pojej_v_zon_chaes_vje_nagaduyut_t_yak_vdbuvayutsya_v_avstral_kalforn_portugal_tak_bude_yi_nadal_do_tsogo сказал профессор кафедры лесоводства НУБиП Украины Сергей Зибцев Источник: https://censor.net/n3191607

Та тут у нас в Україні треба 10 мільонів дерев висадити мінімум, бо за ці 25 років імбіцили у владі повирізували ліса як у містах, так і у лісгозпах, на супутникових Гугл картах одні лиси латки у всіх лісах України
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26.04.2020 22:41 Ответить
да, как шахматная доска. а рядом в Беларуси всё зелено.
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27.04.2020 08:40 Ответить
організаціЯ охорони лісів в імперії Гасбургів мають дуже давні традиції.
В результаті приєднання до Австрії Галісійських і буковинських земель на них почали діяти прийняті в 1782 р., а потім у 1807 р. Лісові універсали.
Найбільше значення у справі використання і охорони лісів відіграв прийнятий 3 грудня 1852 р. Імперський закон про ліси (Reichsforstgesetz). Попри те, що з моменту його прийняття пройшло півтора століття, звертає на себе увагу сувора регламентація, а також продуманість документа, що складався з 77 статей, об'єднаних у 7 розділів та наявність у ньому чотирьох додатків. Правовими особливостями Закону було таке. По-перше, ліси поділялися на три категорії: державні, приватні, товариств чи комунальні. Лісовим законом 1852 р. до державних віднесено ліси, які перебували у державній власності та від імені і, безумовно, в інтересах держави, управління ними здійснювалося державними органами (урядом) [9, с. 10]. Комунальні або громадські ліси належать міським і сільським громадам; приватні - окремим громадянам («обивателям»), орденам, монастирям, товариствам, які опиралися на приватно-правові відносини. Ліси поділялися на три категорії: І - ліси, що належали органам місцевого самоврядування та їх громадським закладам; II - церковні ліси; III - ліси фундацій на цілі освіти та гуманітарні проекти. До І категорії належали ліси краю, провінції, повіту, дохід від яких направлявся на потреби місцевого самоврядування чи повіту; ліси ґмін, дохід від яких був призначений на покриття витрат місцевого бюджету; ліси, що складали майно ґміни, дохід від яких служив джерелом забезпечення уповноважених членів ґміни; ліси і лісові землі, які стали загальною власністю і були призначені для загального користування. До II категорії відносилися ліси, що належали до майна релігійного фонду; ліси, дохід з яких складав частину дотацій єпископатів і приходів, що використовувалися для оплати праці архієпископа, єпископа чи священика; ліси, що складали окремий маєток певного релігійного храму, дохід від яких Теорія і практика правознавства. - Вип. 1 (7) / 2015 ISSN 2225-6555 © Мікулін Д. М., 2015 9 був призначений для витрат на утримання церковних будівель і здійснення богослужіння; ліси, що належали до майна монастирів і духовних конгрегацій. До III категорії відносилися ліси фундацій для утримання шкіл та інститутів; ліси фундацій для утримання бібліотек; ліси фундацій для утримання установ для убогих і хворих; сирітських установ; ліси фундацій для виділення стипендій для убогих учнів; ліси релігійних фундацій на побожну мету; ліси громадських і приватних фундацій на утримання інших гуманітарних установ [8, с. 74]. Громадські ліси, як правило, не підлягали поділу. Поділ інших лісів регулювався законами про поділ та злучання земель («ґрунтів») [15, с. 62]. По-друге, продаж лісів і будь-який поділ їх на частини регулювався виключно законами земельного права імперії. По-третє, незалежно від форми власності всі ліси підлягали контролю з боку імперської лісової адміністрації. По-четверте, заборонялася зміна цільового призначення лісових земель без отримання дозволу лісової адміністрації [7,
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27.04.2020 00:35 Ответить
мародерити ліс почав мародер, навіть зек не зняв заборону на експорт лісу
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27.04.2020 03:00 Ответить
А Зе не мародер? При ньому ліса України пилють більше ніж при попередниках
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27.04.2020 12:26 Ответить
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