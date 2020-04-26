Если мы не хотим, чтобы наши потомки покупали воду у других стран, то нужно поддерживать болота и высадить еще минимум 1 миллион гектар леса, - профессор НУБиП Зибцев

Если мы не хотим, чтобы наши потомки покупали воду, опресняли морскую или собирали дождевую, то нужно поддерживать леса и болота.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал профессор кафедры лесоводства НУБиП Украины Сергей Зибцев, который также возглавляет Региональный Восточноевропейский центр мониторинга пожаров.

"Если мы хотим, чтобы следующие поколения были с водой, то нужно восстановить болота на Полесье и посадить как минимум еще 1 миллиона гектаров леса. Из них полмиллиона уже фактически есть - на паях сельскохозяйственного назначения. Такие участки законодательно нужно признать лесом, чтобы таким образом предоставить им соответствующий охранный статус...



Украина является наименее лесистой страной Европы. Официально у нас лесом покрыто 9,6 млн гектаров. Это информация за 2011 год. Есть данные, что 1 млн не учтен. По другим данным, наоборот есть переучет на 800 000 гектаров. Это попытки отдельных ученых без всяких ресурсов посчитать площадь лесов. Если бы правительство наконец заинтересовалось этим вопросом, то могло бы купить снимки высокого разрешения и с точностью до гектара определить государственный лесной фонд.



Есть немало сельскохозяйственных паев, на которых фактически сейчас лес. И этот лес никак не защищен из-за отсутствия у него статуса. Также вопрос, относим ли мы к лесу сады. Считать ли лесом те участки, где есть вырубка, а впоследствии там будет молодняк? Поэтому надо заняться национальной инвентаризации лесов наконец", - сказал он.

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Восстановление болот Полесья Зибцев считает наиболее важным мероприятием для обеспечения наполнения водой украинских рек и в первую очередь Днепра, воду из которого использует 70% населения Украины. Однако в зоне отчуждения восстановления болот означает поднятие уровня грунтовых вод, которые вымоют радионуклиды из почвы:

"Поэтому все надо просчитать, и в таких вопросах следует обращаться к ученым. Если концентрация радионуклидов в новых болотах, Припяти и Днепре повысится на 10%, то это не существенно и на качество воды не повлияет, однако на количество повлияет положительно. А если влияние будет больше, тогда этого не стоит делать. С другой стороны, если поднимем уровень грунтовых вод, то могут погибнут лесные насаждения, которые сформировались при нынешнем уровне. Надо также это спрогнозировать с учеными - или это соответствует целям управления лесами. В целом болота и вода - это основа для многообразия и залог противопожарной безопасности".

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Полное интервью с Сергеем Зибцевым читайте здесь.