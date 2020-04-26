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Новости Агрессия России против Украины
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С полуночи оккупанты 6 раз обстреливали украинские позиции, погибших и раненых нет, - Минобороны

С полуночи оккупанты 6 раз обстреливали украинские позиции, погибших и раненых нет, - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток по состоянию на 12:00 воскресенья.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Подразделения из состава Объединенных сил применяли дежурные огневые средства с целью подавления провокационных обстрелов противника… По имеющейся информации, с начала этого периода боевых потерь в рядах украинских войск нет, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Все обстрелы со стороны неподконтрольных правительству территорий велись после 5.40 утра. Пять из шести обстрелов пришлись на донецкое направление, один – на луганское.

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В ходе обстрелов боевики применяли вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы, минометы калибра 82 мм, зенитную установку ЗУ-23-2 и крупнокалиберные пулеметы.

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Минобороны (9425) обстрел (27885) операция Объединенных сил (6766)


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Здуваються окупанти ***** на очах - тепер головне щоб Україна скористалась моментом!!!
С полуночи оккупанты 6 раз обстреливали украинские позиции, погибших и раненых нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2755
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26.04.2020 13:57 Ответить
Смерть масковським окупантам та путін-*****!!!! Гарного полювання воїнам України на клятих маскавітов!!!!
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26.04.2020 14:21 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля

З опівночі окупанти 6 разів обстрілювали українські позиції, загиблих і поранених немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6575
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26.04.2020 17:24 Ответить
 
 