С полуночи оккупанты 6 раз обстреливали украинские позиции, погибших и раненых нет, - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток по состоянию на 12:00 воскресенья.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Подразделения из состава Объединенных сил применяли дежурные огневые средства с целью подавления провокационных обстрелов противника… По имеющейся информации, с начала этого периода боевых потерь в рядах украинских войск нет, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Все обстрелы со стороны неподконтрольных правительству территорий велись после 5.40 утра. Пять из шести обстрелов пришлись на донецкое направление, один – на луганское.

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В ходе обстрелов боевики применяли вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы, минометы калибра 82 мм, зенитную установку ЗУ-23-2 и крупнокалиберные пулеметы.