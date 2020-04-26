С полуночи оккупанты 6 раз обстреливали украинские позиции, погибших и раненых нет, - Минобороны
Незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток по состоянию на 12:00 воскресенья.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Подразделения из состава Объединенных сил применяли дежурные огневые средства с целью подавления провокационных обстрелов противника… По имеющейся информации, с начала этого периода боевых потерь в рядах украинских войск нет, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Все обстрелы со стороны неподконтрольных правительству территорий велись после 5.40 утра. Пять из шести обстрелов пришлись на донецкое направление, один – на луганское.
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В ходе обстрелов боевики применяли вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы, минометы калибра 82 мм, зенитную установку ЗУ-23-2 и крупнокалиберные пулеметы.
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Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля