Не этого медработники ожидали от медреформы, - Степанов после посещения 3 больниц
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что необходимо срочно предложить решения, которые исключат закрытие медицинских учреждений и увольнение медработников.
Об этом он заявил на онлайн-брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
В рамках аудита Степанов накануне посетил три медучреждения — Киевский областной фтизиатрический центр, Киевскую областную детскую больницу и центральную районную больницу Киево-Святошинского района.
"Наиболее вопиющая ситуация, говорю откровенно, в Киевском областном фтизиатрическом центре, где лечатся больные туберкулезом. Если посмотреть на дефицит средств, который у них будет в этом году, то практически могу сказать, что им не то, что не хватает, они просто не понимают, как они будут выживать при таком дефиците средств", - отметил Степанов.
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Также дефицит средств, по словам министра, есть и у Областной детской больницы, и в Центральной районной больнице Киево-Святошинского района.
Он отметил, что медицинские работники "не этого ждали от реформы".
"Это говорит о том, что нам необходимо срочно сделать выводы и предложить решения, которые исключат увольнения медицинских работников, закрытие медицинских учреждений и которые 100% будут направлены на улучшение оказания медицинской помощи", - добавил руководитель Минздрава.
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Степанов также выразил убеждение, что в министерстве в ближайшее время предложат такие решения, и медицинская реформа "будет соответствовать тем представлениям, какую медицину все хотят видеть в стране".
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А янелох вам ничего не обещал, пан министр.
http://slavdelo.dn.ua/2014/04/27/spisok-deshevyih-analogov-dorogih-lekarstv/ и это только на 2014 г. что цены можно умножать на дра и три хотя закупают по одной и той же цене.
Да вот только в МОЗ доходят одни копейки.
Не потому, что было плохо, а потому, что это делал "барыга".
У придурков зависть и ненависть к умным людям.
А сами теперь не в состоянии решать свалившиеся проблемы.
Дебилы, ***...
Медреформа в принципе была направлена на экономию госсредств, чтобы не платить клушам в халатах просто за то, что они приходят на работу, а за собственно работу. Но оказалось, что многие медучреждения, особенно специализированные, или не имеют необходимой загрузки, или не обеспечены оборудованием необходимым для лечения. Поэтому специализированное звено и посыпалось.
И ещё. Система здравоохранения, которую строила Супрун, - это система "мирного времени" и не рассчитана на эпидемию.
Хоча всі розуміють, чому багато лікарів були проти змін. Варто лише взяти, і порівняти заробітні платні лікарів та їх автомобілі на парковках біля лікарень. Думаю, все стане зрозумілим.