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Не этого медработники ожидали от медреформы, - Степанов после посещения 3 больниц

Не этого медработники ожидали от медреформы, - Степанов после посещения 3 больниц

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что необходимо срочно предложить решения, которые исключат закрытие медицинских учреждений и увольнение медработников.

Об этом он заявил на онлайн-брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках аудита Степанов накануне посетил три медучреждения — Киевский областной фтизиатрический центр, Киевскую областную детскую больницу и центральную районную больницу Киево-Святошинского района.

"Наиболее вопиющая ситуация, говорю откровенно, в Киевском областном фтизиатрическом центре, где лечатся больные туберкулезом. Если посмотреть на дефицит средств, который у них будет в этом году, то практически могу сказать, что им не то, что не хватает, они просто не понимают, как они будут выживать при таком дефиците средств", - отметил Степанов.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Мы не допустим, чтобы у медиков снижалась зарплата из-за реформы", - Степанов

Также дефицит средств, по словам министра, есть и у Областной детской больницы, и в Центральной районной больнице Киево-Святошинского района.

Он отметил, что медицинские работники "не этого ждали от реформы".

"Это говорит о том, что нам необходимо срочно сделать выводы и предложить решения, которые исключат увольнения медицинских работников, закрытие медицинских учреждений и которые 100% будут направлены на улучшение оказания медицинской помощи", - добавил руководитель Минздрава.

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав внесет коррективы после месяца действия 2-го этапа медреформы, - Ляшко

Степанов также выразил убеждение, что в министерстве в ближайшее время предложат такие решения, и медицинская реформа "будет соответствовать тем представлениям, какую медицину все хотят видеть в стране".

Автор: 

больница (1442) Минздрав (4903) врачи (1518) Степанов Максим (2062) медреформа (122)


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Топ комментарии
+23
Ее я буду вспоминать, как и семейные врачи, только добрым словом. Благодаря ей первичное звено медицины вышло из штопора и семейные врачи начали получать не как уборщицы. Если бы внедрили все ее планы реформы -- такой бы жопы с медициной, как сейчас, точно бы не было.
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26.04.2020 14:45 Ответить
+20
Не этого медработники ожидали от медреформы, - Степанов после посещения 3 больниц - Цензор.НЕТ 8787
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26.04.2020 14:31 Ответить
+17
Не этого медработники ожидали от медреформы, - Степанов после посещения 3 больниц - Цензор.НЕТ 6887
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26.04.2020 14:33 Ответить
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Страница 3 из 3
Та нє,дядя,формула з папєрєднікамі вже не працює. Всі вже побачили і рєшал біля МОЗ,і мовчання,коли скорочували бюджет на медицину,і поставки з Китаю,що невідомо де діваються,і дружину,що відкриває фірму з продажу противірусних ліків і засобів.
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26.04.2020 15:12 Ответить
В сраку эту твою реформу.
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26.04.2020 15:34 Ответить
Вот это да! Это что его первый поход в больницы?
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26.04.2020 15:18 Ответить
Так проблема в реформе, в бюджете или в правительстве страны ?
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26.04.2020 15:19 Ответить
в бюджете... можно сколько угодно бла бла бла наверху и новых решений, а приедь в любую областную больницу в Украине и увидишь недофинансирование, медицина в Украние = НОЛЬ
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26.04.2020 15:29 Ответить
после психически больной супрун с прогрессирующей шизофренией ясно дело нужно все восстанавливать!!педро -мальдивському було не до цього він очолив корупцію ))
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26.04.2020 15:19 Ответить
Не треба ставити діагноз без фахової освіти , не будьте подібні до фанатів мародера .
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26.04.2020 15:33 Ответить
Один дебіл ставить діагнози, другий роздає звинувачення без вирока суду. А разом ви зебіли звичайні.
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26.04.2020 16:37 Ответить
Так то была реформа Супрун.
А янелох вам ничего не обещал, пан министр.
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26.04.2020 15:24 Ответить
Та відразу було зрозуміло , що то насправді не реформа , а ручне ,ситуативне керування , яке й не могло бути ефективним і тим більше тривати довше , ніж перебування міністра на посаді .
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26.04.2020 15:31 Ответить
Как это "не реформа" ? Вы закон о реформе читали ? Введена совершенно новая система: выбор семейного врача, подписание декларации, гарантированный пакет мед.услуг и т.д.
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26.04.2020 15:37 Ответить
врачи не бедствовали никогда, не гони
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26.04.2020 15:30 Ответить
Это те, которые в частных клиниках сидят. А те, которые в государственных (без подработок в частных) сидят чуть ли не на минималке.
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26.04.2020 15:33 Ответить
самые бедные всегда были инженеры- у них работа такая - никому ничего не должен. А врачи-учителя(работа с людьми) всегда были в шоколаде, хоть и на минималке
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26.04.2020 15:38 Ответить
Интересный у нас министр. Делает круглые глаза, как будто он участия не принимал в этот дерибане.
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26.04.2020 15:32 Ответить
Можно из-за границы пригласить докторов и медсестрочек...в чем проблема Карл?
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26.04.2020 15:34 Ответить
в грошах
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26.04.2020 16:56 Ответить
врачи - как попы, жалуются на нищету и недостаток средств, а у самих и копеечка свежая каждый день, и холодильник забит жратвой, а люди им всё несут, всё несут
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26.04.2020 15:35 Ответить
Реформа и заключалась в том чтобы развалить старую систему а потом когда-нибуть построить новую.А так как на новую денег нема то и закупают дорогие аналоги нашим дешевым лекарствам,вот вам этому подтверждение.
http://slavdelo.dn.ua/2014/04/27/spisok-deshevyih-analogov-dorogih-lekarstv/ и это только на 2014 г. что цены можно умножать на дра и три хотя закупают по одной и той же цене.

Да вот только в МОЗ доходят одни копейки.
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26.04.2020 15:39 Ответить
В мене питання до міністра:як так сталося,що в Італії,в якій не існує туберкульозних лікарень,нікому не роблять прививок від туберкульозу,сам туберкульоз не існує вже років сорок,а сама болячка вважається чимось архаїчним?Чому так стається,що Україна,яка в кожній області і кожному обласному центрі має туб.диспансер,кожному українцю роблять протитуберкульозну прививку,а Україна має епідемію туберкульозу?А може в Україні ця болячка культивується спеціально,щоб утримувати армію дармоз'ядів,які під виглядом боротьби з туберкульозом,просто пиляють держ.бюджет?А не простіше,би було спитати в Європи чим вона той туберкульоз вилікувала і забути за нього раз і назавжди?
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26.04.2020 15:47 Ответить
так Супрун не зря закрывала тубдиспанцеры
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27.04.2020 09:00 Ответить
Зеленые придурки все поотменяли, что делал Порох.
Не потому, что было плохо, а потому, что это делал "барыга".
У придурков зависть и ненависть к умным людям.
А сами теперь не в состоянии решать свалившиеся проблемы.
Дебилы, ***...
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26.04.2020 15:50 Ответить
Ольга Пелле. Маю відношення до однієї з районних лікарень, де працюю уже 6 років. Притому займаюсь організацією життєдіяльності цього органу. Зовсім не згоден з Вашими висновками. Усі напрацювання щодо реорганізації медицини були здійснені Порошенком та його урядом. Притому з низами ніхто не радився і не питпв, як ми бачимо реорганізацію. Розподіл на ПМСД і ЦРЛ (перший та дугий рівень) це чистий дебілізм. Сімейні лікарі могли і можуть працювати з таким жу успіхом і в складі ЦРЛ, потрібно було тільки вольове рішення і небагато організаційних заходів. Про кошти я не говорю, це окреме питання. А при тому розподілі що стався, МОЗ лише у 2 рази в адміністративних районах збільшило кількість керівників (2 головних лікаря замість одного, 6 заступникув замість 3-х, дві бухгалтерії, два кадрових апарати, два аналітичних підрозділа замість одного і т.д. і т.п.) Крім того зовсім не відрегульована зона відповідальності, що призводить до постійного перетягування канату між екрівниками. Що стосується другого етапу, то це повна хана, особливо з фінансуванням. І фактично до цього безладдя нинішня влада ніяких сил не приклала, вона лише тупо продовжує робити те, що їм накреслила попередня влада.
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26.04.2020 16:35 Ответить
Вы такое отношение к больнице имеете, как я к балету.
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26.04.2020 17:11 Ответить
Самі урізали кошти на медицину,а тепер міністр ОЗ відвідав три заклади і поміняв точку зору.А де ви були раніше,коли урізали кошти? Вічна груверть і переливання води з пустого в порожнє.Аваков став дибом і силовикам нічого не забрали,а Степанов прожував шмарклі,а страждати будуть - люди.
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26.04.2020 15:50 Ответить
гробили медицину с 70х а теперь делаем круглые глаза это как должна за 1 год мля вы раньше в частных лечились за бугром а тут прилетело да так что надо дома лечится
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26.04.2020 16:13 Ответить
сейчас залезут в карман к местному самоуправлению, заберут оттуда все до последней копейки, и киздец децентрализации
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26.04.2020 16:58 Ответить
Предурок Степанов который говорит как азаров и никакого отношения к медицине не имеет делает свои тупые заключения. Медреформа проводилась чтоб убрать коррупцию в миллиардных закупках которую зелёная ******* вернула обратно.
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26.04.2020 18:03 Ответить
Супрун запроваджувала таку саму медсистему, як, напиклад, в Канаді. Сімейний лікар і тільки він може направити до спеца. Мені, звичайно, це не подобається, бо затягує час. Хоча в екстрених ситуаціях якось можна прискорити справу. Але радянська система набагато затратніша, ніж цей західний варіант. Тому треба пристосовуватись.
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26.04.2020 18:21 Ответить
Участкового терапевта назвали семейным доктором и заставили людей гоцать по городу,это всё.
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26.04.2020 20:12 Ответить
нычого вын не затягуэ, при богатыревой и иже снею я вставала в 5 утра ,чтобы получить талончик к спецу , сейчас зашла к семейному и тут же меня записали к нужному врачу на удобное время ,( у администратора в компьютере все графики работ спецов)тут же сделали кардиограму и взяли анализ крови, сдвижка большая , нечего хаять Супрун, а о шунтировании седца забыли уже сколько это стоило при "прошлой медицыне", а о бесплатном лечении гепатита С, посмотрим ,что сейчас будет
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27.04.2020 09:10 Ответить
Идеей реформы Супрун было "деньги идут за пациентом". Только денег мало, а пациентов много, особенно в условиях эпидемии.
Медреформа в принципе была направлена на экономию госсредств, чтобы не платить клушам в халатах просто за то, что они приходят на работу, а за собственно работу. Но оказалось, что многие медучреждения, особенно специализированные, или не имеют необходимой загрузки, или не обеспечены оборудованием необходимым для лечения. Поэтому специализированное звено и посыпалось.
И ещё. Система здравоохранения, которую строила Супрун, - это система "мирного времени" и не рассчитана на эпидемию.
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26.04.2020 18:22 Ответить
Зараз в Канаді теж військовий стан через вірус. Система працює. В Україні вона ще не дороблена.
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26.04.2020 19:44 Ответить
Да все в порядке в Канаде. Цивилизованно, правительство на время карантина выделило помощь каждому канадцу в 2000 долл. В магазинах все есть, гулять можно. Главное соблюдать дистанцию.
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26.04.2020 19:53 Ответить
У них понятие, демократия и капитализм, уж очень отличаются от нашего.
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26.04.2020 20:14 Ответить
Не чула про $2000. Гуляти дійсно можна. Але люди мруть, особливо в домах для старих. Я зовсім не сприймаю цей західний підхід до своїх стареньких батьків. Це роблять переважно люди білої раси. Не білі люди ставляться до старих краще. Не викидають їх.
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27.04.2020 04:19 Ответить
Ну так вони ж розповідали, яка погана Супрун, яка вона "лікар смерть" та інші гарні слова. Тепер Супрун вже майже рік не очілює МОЗ. І що?
Хоча всі розуміють, чому багато лікарів були проти змін. Варто лише взяти, і порівняти заробітні платні лікарів та їх автомобілі на парковках біля лікарень. Думаю, все стане зрозумілим.
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26.04.2020 22:15 Ответить
А чим ви думали, коли проводили медреформу? Медреформа якраз і передбачає скорочення лікарень та медперсоналу. Степанов, або взагалі не знайомий з медреформою, або видає себе за дурника.
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27.04.2020 00:35 Ответить
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