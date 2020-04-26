Не этого медработники ожидали от медреформы, - Степанов после посещения 3 больниц

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что необходимо срочно предложить решения, которые исключат закрытие медицинских учреждений и увольнение медработников.

Об этом он заявил на онлайн-брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках аудита Степанов накануне посетил три медучреждения — Киевский областной фтизиатрический центр, Киевскую областную детскую больницу и центральную районную больницу Киево-Святошинского района.

"Наиболее вопиющая ситуация, говорю откровенно, в Киевском областном фтизиатрическом центре, где лечатся больные туберкулезом. Если посмотреть на дефицит средств, который у них будет в этом году, то практически могу сказать, что им не то, что не хватает, они просто не понимают, как они будут выживать при таком дефиците средств", - отметил Степанов.

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Также дефицит средств, по словам министра, есть и у Областной детской больницы, и в Центральной районной больнице Киево-Святошинского района.

Он отметил, что медицинские работники "не этого ждали от реформы".

"Это говорит о том, что нам необходимо срочно сделать выводы и предложить решения, которые исключат увольнения медицинских работников, закрытие медицинских учреждений и которые 100% будут направлены на улучшение оказания медицинской помощи", - добавил руководитель Минздрава.

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Степанов также выразил убеждение, что в министерстве в ближайшее время предложат такие решения, и медицинская реформа "будет соответствовать тем представлениям, какую медицину все хотят видеть в стране".