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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за вспышки коронавируса в психбольнице на Харьковщине закрыли для въезда село

Из-за вспышки коронавируса в психбольнице на Харьковщине закрыли для въезда село

У 11 пациентов и 3 медиков Харьковской областной психиатрической больницы №1, расположенном в с.Стрелечья была подтверждена коронавирусная болезнь Covid-19.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава райгосадминистрации Артур Товмасян, информирует Цензор.НЕТ.

"Экстренно собрали внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В 21.30 (субботы - ИФ) в селе Стрелечья установили контрольно-пропускной пункт", - написал он.

В комментариях к посту Товмасян подчеркнул, что установление КПП и ограничение въезда и выезда в населенный пункт - вынужденная мера, направленная на недопущение дальнейшего распространения болезни.

Читайте на Цензор.НЕТ: Три населенных пункта закрывают на въезд и выезд на Херсонщине. КАРТА

"Контрольно-пропускной пункт будет работать круглосуточно с проведением температурного скрининга. Через КПП имеют право перемещаться все жители, которые прописаны и фактически проживают в с.Стрелечья, кроме случаев, указанных в постановлении КМУ N211 от 11.03.2020 (с изменениями), доставка продуктов питания будет осуществляться в обычном режиме. С понедельника сельский совет начнет выписывать пропуска", - написал Товмасян.

Из-за вспышки коронавируса в психбольнице на Харьковщине закрыли для въезда село 01

Автор: 

карантин (16729) психбольница (156) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Только факты и официальные данные.
За январь - февраль, в Украине умерло 100 тысяч людей, из них на грипп и пневмонию - 1326 человек.
За 1, 5 месяца епидемии корнонвируса в Украине умерло - 209 человек.
Это всё данные МОЗ Украины.
Из-за вспышки коронавируса в психбольнице на Харьковщине закрыли для въезда село - Цензор.НЕТ 4755
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26.04.2020 15:43 Ответить
+9
Из-за вспышки коронавируса в психбольнице на Харьковщине закрыли для въезда село - Цензор.НЕТ 5703
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26.04.2020 15:49 Ответить
+6
От короновисруса в Украине умерло 209 человек за 1,5 месяца карантина.
За этот же период, в Украине всего умерло 70-75 тысяч людей, из них на обычный грипп и пневмонию - около 900 человек умерло.
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26.04.2020 15:41 Ответить
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Логично, пациенты таких заведений в первой группе риска, ведь именно они твердят что никакого вируса нет, а "дурантин" придумала власть чтобы ограничить их неотъемлемые права на поедание шашлыка в субботу.
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26.04.2020 15:40 Ответить
Только факты и официальные данные.
За январь - февраль, в Украине умерло 100 тысяч людей, из них на грипп и пневмонию - 1326 человек.
За 1, 5 месяца епидемии корнонвируса в Украине умерло - 209 человек.
Это всё данные МОЗ Украины.
Из-за вспышки коронавируса в психбольнице на Харьковщине закрыли для въезда село - Цензор.НЕТ 4755
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26.04.2020 15:43 Ответить
Не ты ли говоришь что украинские власти скрывают реальные масштабы эпидемии, и записывают на обычный грипп, пневмонию и сопутствующие заболевания смерти от коронавируса, которые нельзя выявить из-за малого количества тестов?
Определитесь в своей зрадоферме наконец.
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26.04.2020 15:46 Ответить
бот, а по сути тебе нечего сказать против официальной статистики
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26.04.2020 15:48 Ответить
От короновисруса в Украине умерло 209 человек за 1,5 месяца карантина.
За этот же период, в Украине всего умерло 70-75 тысяч людей, из них на обычный грипп и пневмонию - около 900 человек умерло.
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26.04.2020 15:41 Ответить
А те, кто умер без проверки на короновирус умерли от гриппа или пневмонии?
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26.04.2020 15:51 Ответить
Стрелечча.Ой.блин,та там и трипера днем с огнем не отыщеш.Новсти для лохов.
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26.04.2020 15:59 Ответить
все верно ....- а если бы еще выборочно провести исследования качественным ИФА тестом ...., то вполне окажется что порядка 50 % населения уже этим штамом "Короно-19" переболели......, и имеют природный к нему иммунитет ....
А так погрузили Державу в "дупу"...- ягодки этого всего впереди....
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26.04.2020 15:54 Ответить
іди закрий, довбень)) Тільки з дивана встань
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26.04.2020 15:42 Ответить
Из-за вспышки коронавируса в психбольнице на Харьковщине закрыли для въезда село - Цензор.НЕТ 5703
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26.04.2020 15:49 Ответить
а ідіЙОтам захотілось "покращення з 21го числа..." - при цьому РІК того "покращення" !!!!!! був не вказаний
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26.04.2020 16:27 Ответить
а хіба психлікарня на Харківщині?
вона ж на Донеччині!
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26.04.2020 15:44 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0
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26.04.2020 15:51 Ответить
хм.. В психиатрии самое главное кто первым оденет белый халат...
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26.04.2020 15:47 Ответить
Видимо больные свободно разгуливали по поселку.Интересно когда заболел первый депутат почему не изолировали всю ВР Украины,по логике должны были заблокировать как поселок,или с стране двойные стандарты в борьбе из вирусом?
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26.04.2020 15:52 Ответить
https://censor.net/user/242589 Свободно разгуливать больные не могут, так как объект закрытого режима.Источником заражения могут быть медики или обслуживающий персонал ( кухня,санитары уборщики).Может посетители. В городской больнице на время карантина посещения запрещены а там может и нет.
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26.04.2020 17:48 Ответить
А Вы как думаете сколько рядом с Вами может оказаться потенциальных здоровых носителей этого вируса?Надо принять как должное что все,кто рано а кто поздно им переболеют.
Тем более что выздоровевший уже является потенциальным носителем этой заразы как выздоровевший от Боткина(желтухи).
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26.04.2020 17:54 Ответить
Ага-а,если на коленке ссадина то нужно смазать зеленкой все тело.
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26.04.2020 15:48 Ответить
А якщо брєд не припиняється - заходим в каменти ценсора
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26.04.2020 15:53 Ответить
А кто же теперь за Зеленсокого голосовать будет?
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26.04.2020 15:58 Ответить
Т.е. карантин, даже такой как в психушке не защищает?
Уже пора всех тех, кто в коронавирусе увидел угрозу Украине - в эту психушку!
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26.04.2020 16:38 Ответить
А если как наше село прямо на автотрассе,и фиг перекроешь..
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26.04.2020 17:50 Ответить
 
 