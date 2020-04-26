Из-за вспышки коронавируса в психбольнице на Харьковщине закрыли для въезда село
У 11 пациентов и 3 медиков Харьковской областной психиатрической больницы №1, расположенном в с.Стрелечья была подтверждена коронавирусная болезнь Covid-19.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава райгосадминистрации Артур Товмасян, информирует Цензор.НЕТ.
"Экстренно собрали внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В 21.30 (субботы - ИФ) в селе Стрелечья установили контрольно-пропускной пункт", - написал он.
В комментариях к посту Товмасян подчеркнул, что установление КПП и ограничение въезда и выезда в населенный пункт - вынужденная мера, направленная на недопущение дальнейшего распространения болезни.
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"Контрольно-пропускной пункт будет работать круглосуточно с проведением температурного скрининга. Через КПП имеют право перемещаться все жители, которые прописаны и фактически проживают в с.Стрелечья, кроме случаев, указанных в постановлении КМУ N211 от 11.03.2020 (с изменениями), доставка продуктов питания будет осуществляться в обычном режиме. С понедельника сельский совет начнет выписывать пропуска", - написал Товмасян.
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За январь - февраль, в Украине умерло 100 тысяч людей, из них на грипп и пневмонию - 1326 человек.
За 1, 5 месяца епидемии корнонвируса в Украине умерло - 209 человек.
Это всё данные МОЗ Украины.
Определитесь в своей зрадоферме наконец.
За этот же период, в Украине всего умерло 70-75 тысяч людей, из них на обычный грипп и пневмонию - около 900 человек умерло.
А так погрузили Державу в "дупу"...- ягодки этого всего впереди....
вона ж на Донеччині!
Тем более что выздоровевший уже является потенциальным носителем этой заразы как выздоровевший от Боткина(желтухи).
Уже пора всех тех, кто в коронавирусе увидел угрозу Украине - в эту психушку!