Из-за вспышки коронавируса в психбольнице на Харьковщине закрыли для въезда село

У 11 пациентов и 3 медиков Харьковской областной психиатрической больницы №1, расположенном в с.Стрелечья была подтверждена коронавирусная болезнь Covid-19.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава райгосадминистрации Артур Товмасян, информирует Цензор.НЕТ.

"Экстренно собрали внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В 21.30 (субботы - ИФ) в селе Стрелечья установили контрольно-пропускной пункт", - написал он.

В комментариях к посту Товмасян подчеркнул, что установление КПП и ограничение въезда и выезда в населенный пункт - вынужденная мера, направленная на недопущение дальнейшего распространения болезни.

Читайте на Цензор.НЕТ: Три населенных пункта закрывают на въезд и выезд на Херсонщине. КАРТА

"Контрольно-пропускной пункт будет работать круглосуточно с проведением температурного скрининга. Через КПП имеют право перемещаться все жители, которые прописаны и фактически проживают в с.Стрелечья, кроме случаев, указанных в постановлении КМУ N211 от 11.03.2020 (с изменениями), доставка продуктов питания будет осуществляться в обычном режиме. С понедельника сельский совет начнет выписывать пропуска", - написал Товмасян.