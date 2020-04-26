Пять человек с подозрением на COVID-19 умерли за сутки в Черновицкой области, - ОГА
За последние сутки в Черновицкой области умерли пять человек, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
Все умершие имели подозрение на COVID-19 и пневмонию.
"Среди них: мужчина 1957 года рождения; мужчина 1952 года рождения; женщина 1937 года рождения; мужчина 1942 года рождения; женщина 1955 года рождения", - говорится в сообщении.
В целом, за последние сутки на Буковине зафиксировали 33 новых случая коронавируса, в том числе у шестерых детей.
"География распространения новых случаев: Черновцы - 11; Глыбокский район - 9; Сторожинецкий район - 8; Новоселицкий район - 1; Хотинский район - 1; Выжницкий район - 3", - отметили в ОГА.
Черновицкая область лидирует по количеству инфицированных COVID-19 - с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 1341 человека.
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И потом , я бы хотел посмотреть на Вашу панику , если бы инфаркт и инсульт больные получали от одного контакта воздушно капельным способом !
https://ukraina.ru/news/20190220/1022748960.html
2019г.
https://24tv.ua/health/ru/pechalnaja_statistika_ot_minzdrava_skolko_chelovek_umerli_ot_grippa_n1097519
Думаю что этим сказано все.
Странно слышать это "с подозрением", когда во все горло рапортуют, что тестов навалом.
https://delo.ua/business/v-ukraine-174-chelovek-umerlo--133671/