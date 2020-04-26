РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8263 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 207 15

Пять человек с подозрением на COVID-19 умерли за сутки в Черновицкой области, - ОГА

Пять человек с подозрением на COVID-19 умерли за сутки в Черновицкой области, - ОГА

За последние сутки в Черновицкой области умерли пять человек, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Все умершие имели подозрение на COVID-19 и пневмонию.

"Среди них: мужчина 1957 года рождения; мужчина 1952 года рождения; женщина 1937 года рождения; мужчина 1942 года рождения; женщина 1955 года рождения", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Карантин в Черновицкой области могут продлить до лета, - глава ОГА Осачук

В целом, за последние сутки на Буковине зафиксировали 33 новых случая коронавируса, в том числе у шестерых детей.

"География распространения новых случаев: Черновцы - 11; Глыбокский район - 9; Сторожинецкий район - 8; Новоселицкий район - 1; Хотинский район - 1; Выжницкий район - 3", - отметили в ОГА.

Черновицкая область лидирует по количеству инфицированных COVID-19 - с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 1341 человека.

Пять человек с подозрением на COVID-19 умерли за сутки в Черновицкой области, - ОГА 01
Пять человек с подозрением на COVID-19 умерли за сутки в Черновицкой области, - ОГА 02

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Меня не забанили, но я настолько блондинка, что не могу найти сравнительную таблицу не то, что по дням, но даже по месяцам. Очень хочу посмотреть сколько людей умирало с января по апрель в прошлом году и в этом от ОРВИ и пневмонии. Помогите пожалуйста.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:14 Ответить
+1
Мафия ВОЗ рулит....
показать весь комментарий
26.04.2020 16:22 Ответить
+1
увеличте количество экспресс-тестов и может есть возможность именно в этой области установить-наладить лабораторию с оборудованием, для скорейшего подтверждения или опровержения... - в очаге так и надо работать (одного карантина мало)
показать весь комментарий
26.04.2020 16:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За эти же сутки в Черновицкой области умерло 50 человек из за других болезней.
показать весь комментарий
26.04.2020 16:14 Ответить
От сотни других болезней -- вот и почувствуйте разницу ...

И потом , я бы хотел посмотреть на Вашу панику , если бы инфаркт и инсульт больные получали от одного контакта воздушно капельным способом !
показать весь комментарий
26.04.2020 17:02 Ответить
Как -то плохо у нас лечат вирусную пневмонию, если так быстро умирают люди. За границей вылечивают иногда и 100 летних, а тут не успели поступить, уже умерли и не такие уж старые. Непонятно все это. Нужно проверять как и чем они лечат.
показать весь комментарий
26.04.2020 17:05 Ответить
Почему МОЗ не дает сравнительную статистику по дням сколько в этот день в прошлом году умерло от гриппа?
показать весь комментарий
26.04.2020 16:19 Ответить
Мафия ВОЗ рулит....
показать весь комментарий
26.04.2020 16:22 Ответить
Тебе в гуглі забанили?
показать весь комментарий
26.04.2020 17:25 Ответить
Меня не забанили, но я настолько блондинка, что не могу найти сравнительную таблицу не то, что по дням, но даже по месяцам. Очень хочу посмотреть сколько людей умирало с января по апрель в прошлом году и в этом от ОРВИ и пневмонии. Помогите пожалуйста.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:14 Ответить
увеличте количество экспресс-тестов и может есть возможность именно в этой области установить-наладить лабораторию с оборудованием, для скорейшего подтверждения или опровержения... - в очаге так и надо работать (одного карантина мало)
показать весь комментарий
26.04.2020 16:29 Ответить
2018г.
https://ukraina.ru/news/20190220/1022748960.html

2019г.
https://24tv.ua/health/ru/pechalnaja_statistika_ot_minzdrava_skolko_chelovek_umerli_ot_grippa_n1097519

Думаю что этим сказано все.
показать весь комментарий
26.04.2020 16:31 Ответить
умерли пять человек с подозрением на коронавирус...

Странно слышать это "с подозрением", когда во все горло рапортуют, что тестов навалом.
показать весь комментарий
26.04.2020 16:33 Ответить
В Киеве перепроверяют какого-то хрена.
показать весь комментарий
26.04.2020 16:41 Ответить
А .вот и таблица за 2009г. по Украине.
https://delo.ua/business/v-ukraine-174-chelovek-umerlo--133671/
показать весь комментарий
26.04.2020 16:36 Ответить
P.S.И никаких карантинов.
показать весь комментарий
26.04.2020 16:38 Ответить
А тяжкохворих в Олександрівську лікарню слабо відправити на лікування.Московитським попам з Почаєва знайшлось місце.
показать весь комментарий
26.04.2020 17:00 Ответить
Интересно как решают у скольких умерших подозревать коронавирус, сколько похоронить без подозрений. Пока человек болеет не подозревают - экономят тесты, подозрения закрадываются после того... В общем как-то всё подозрительно дебильно.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:00 Ответить
 
 