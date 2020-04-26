Симптомы коронавируса были только у 4% переболевших заключенных в США, 96% не заметили болезни, - СМИ

Тесты на коронавирус сделали заключенным 4 тюрем в Арканзасе, Северной Каролине, Огайо и Вирджинии. Инфекцию обнаружили у 3277 заключенных, при этом у 96% из них не было никаких симптомов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, доступ к которым получили журналисты Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Аннетт Чемберс-Смит, директор Департамента реабилитации и коррекции штата Огайо, рассказала, что первое массовое тестирование заключенных было проведено в исправительном учреждении в городе Марион, где содержатся 2500 человек. Из протестированных 2300 человек коронавирус был обнаружен у подавляющего большинства - 2028, причем у 95% из них не было никаких симптомов заболевания.

По мнению доктора Леаны Вен, адъюнкт-профессора медицины катастроф в Университете Джорджа Вашингтона, это свидетельствует о том, что в США не учтено "серьезное количество случаев ... Количество случаев [заражения], вероятно, гораздо выше, чем нам известно в настоящее время из-за отсутствия тестирования и наблюдения ", - говорит доктор Вен.

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По словам исследователей, со временем симптомы заболевания могут проявиться и у части так называемых бессимптомных пациентов, чьи результаты тестирования оказались положительными.

Массовые проверки были также проведены в Теннесси и Мичигане. В обоих штатах власти заявили, что в большинстве выявленных случаев заражения коронавируса симптомы у заключенных не проявлялись.

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Журналисты Reuters опросили руководство всех тюремных систем в каждом из американских штатов. 30 из 50 штатов ответили на запрос агентства, и большинство сообщили о том, что сейчас тестируют только заключенных, у которых проявились симптомы, что позволяет предположить, что количество зараженных людей в тюрьмах значительно недооценено.