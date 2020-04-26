Симптомы коронавируса были только у 4% переболевших заключенных в США, 96% не заметили болезни, - СМИ
Тесты на коронавирус сделали заключенным 4 тюрем в Арканзасе, Северной Каролине, Огайо и Вирджинии. Инфекцию обнаружили у 3277 заключенных, при этом у 96% из них не было никаких симптомов.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, доступ к которым получили журналисты Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Аннетт Чемберс-Смит, директор Департамента реабилитации и коррекции штата Огайо, рассказала, что первое массовое тестирование заключенных было проведено в исправительном учреждении в городе Марион, где содержатся 2500 человек. Из протестированных 2300 человек коронавирус был обнаружен у подавляющего большинства - 2028, причем у 95% из них не было никаких симптомов заболевания.
По мнению доктора Леаны Вен, адъюнкт-профессора медицины катастроф в Университете Джорджа Вашингтона, это свидетельствует о том, что в США не учтено "серьезное количество случаев ... Количество случаев [заражения], вероятно, гораздо выше, чем нам известно в настоящее время из-за отсутствия тестирования и наблюдения ", - говорит доктор Вен.
Читайте на Цензор.НЕТ: В СИЗО Черновцов произошел бунт из-за больного коронавирусом, - Денисова. ФОТО 18+
По словам исследователей, со временем симптомы заболевания могут проявиться и у части так называемых бессимптомных пациентов, чьи результаты тестирования оказались положительными.
Массовые проверки были также проведены в Теннесси и Мичигане. В обоих штатах власти заявили, что в большинстве выявленных случаев заражения коронавируса симптомы у заключенных не проявлялись.
Также на Цензор.НЕТ: Минюст подтвердил информацию о COVID-19 у двоих бывших заключенных одесского СИЗО
Журналисты Reuters опросили руководство всех тюремных систем в каждом из американских штатов. 30 из 50 штатов ответили на запрос агентства, и большинство сообщили о том, что сейчас тестируют только заключенных, у которых проявились симптомы, что позволяет предположить, что количество зараженных людей в тюрьмах значительно недооценено.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По манифестирующему течению есть хороший https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html#Asymptomatic https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html пресс-релиз от CDC , но он написан до начала массового поголовного тестированию населения без признаков ОРВИ, а с одним из исследований по бессимптомному течению ты можешь ознакомиться просто прочитав новость, Игорешка.
Давай уже описание эксперимента - уже и Отряд 731 сказали, что они в чат подтягиваются, а у меня попкорн только для себя и Йозефа.
А если МВФ кредит не даст, тогда что?
Экономика ведь уже легла, очень многие не смогут работать после окончания карантина.
Опять брешь как пёс шелудивый)))
Наибольшее кол-во зараженных в развитых экономически странах.Не примере Европы это видно наглядно.Италия, Испания, Германия, Франция с наибольшим показателем, США переплюнул всех вообще,кацапия тоже типа стремится к высоким данным,а вот менее развитые страны как то достаточно легко его переносят.Теоретически Индия,бедные страны ЮВ Азии где санитарные нормы вообще близки к нулю,должны были вымирать как тараканы под дихлофосом,а нет,нифига,все живы и здоровы.
А вот где якобы и экономики самые сильные и медицина мировая так там завал по умершим.
Не напоминает ли вам это развод глобального масштаба,и чипизацию населения земли?
Плохо ты Европу знаешь..зелёный.
Смотрим по тексту: со временем симптомы заболевания могут проявиться и у части так называемых бессимптомных пациентов
Какие выводы можно делать до того, как пронаблюдать весь цикл инкубации и болезни т.е. через 3-4 недели ?
Но нет, все уже сделали выводы. Выгодные (комфортные) для себя.