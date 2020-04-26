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Новости Коронавирус и карантин
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Симптомы коронавируса были только у 4% переболевших заключенных в США, 96% не заметили болезни, - СМИ

Симптомы коронавируса были только у 4% переболевших заключенных в США, 96% не заметили болезни, - СМИ

Тесты на коронавирус сделали заключенным 4 тюрем в Арканзасе, Северной Каролине, Огайо и Вирджинии. Инфекцию обнаружили у 3277 заключенных, при этом у 96% из них не было никаких симптомов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, доступ к которым получили журналисты Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Аннетт Чемберс-Смит, директор Департамента реабилитации и коррекции штата Огайо, рассказала, что первое массовое тестирование заключенных было проведено в исправительном учреждении в городе Марион, где содержатся 2500 человек. Из протестированных 2300 человек коронавирус был обнаружен у подавляющего большинства - 2028, причем у 95% из них не было никаких симптомов заболевания.

По мнению доктора Леаны Вен, адъюнкт-профессора медицины катастроф в Университете Джорджа Вашингтона, это свидетельствует о том, что в США не учтено "серьезное количество случаев ... Количество случаев [заражения], вероятно, гораздо выше, чем нам известно в настоящее время из-за отсутствия тестирования и наблюдения ", - говорит доктор Вен.

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По словам исследователей, со временем симптомы заболевания могут проявиться и у части так называемых бессимптомных пациентов, чьи результаты тестирования оказались положительными.

Массовые проверки были также проведены в Теннесси и Мичигане. В обоих штатах власти заявили, что в большинстве выявленных случаев заражения коронавируса симптомы у заключенных не проявлялись.

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Журналисты Reuters опросили руководство всех тюремных систем в каждом из американских штатов. 30 из 50 штатов ответили на запрос агентства, и большинство сообщили о том, что сейчас тестируют только заключенных, у которых проявились симптомы, что позволяет предположить, что количество зараженных людей в тюрьмах значительно недооценено.

Автор: 

карантин (16729) США (27156) тюрьма (825) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Думал смертность окажется в 10 раз ниже официальной, а оказывается более чем в 20! Что и требовалось доказать. Нас всех обвели вокруг пальца. Вернее вас всех, не меня...
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26.04.2020 16:18 Ответить
+8
Молоді здорові гангстери, не пенсіонери за 70. Та й супутніх захворювань небагато.
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26.04.2020 16:08 Ответить
+8
Это и был уже коронавирус, в январе-феврале, только не тестированный.
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26.04.2020 16:20 Ответить
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метаанализ? Это что-новое. Ну-ка просвети, я уже взял попкорн.
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26.04.2020 17:43 Ответить
Забанен в гугле? Курс статистики тоже прочитать?
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26.04.2020 17:47 Ответить
никакой анализ не может быть без подтвержденных ЭКСПЕРИМЕНТАМИ! Так и запиши в свою статистику.
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26.04.2020 17:56 Ответить
Хорошо, Игорешка, предложи эксперимент для определения смертности от коронавирусной инфекции, а я пока за попкорном сбегаю.
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26.04.2020 17:59 Ответить
P.S. В чат заходит доктор Менгеле.
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26.04.2020 18:01 Ответить
это все что ты из метаанализа понял?
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26.04.2020 18:04 Ответить
у мене уже есть покорн. Рассказывай про сои цыфири с какого носы ты их выкопал.
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26.04.2020 18:01 Ответить
Вернулся с попкорном.
По манифестирующему течению есть хороший https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html#Asymptomatic https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html пресс-релиз от CDC , но он написан до начала массового поголовного тестированию населения без признаков ОРВИ, а с одним из исследований по бессимптомному течению ты можешь ознакомиться просто прочитав новость, Игорешка.
Давай уже описание эксперимента - уже и Отряд 731 сказали, что они в чат подтягиваются, а у меня попкорн только для себя и Йозефа.
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26.04.2020 18:21 Ответить
Да, а из оставшихся 5% заболевших только 2% умрет, и то в возрасте 70 лет+сахарный диабет или рак. Тоесть смертность 0.1%. Как от самого зло....го гриппа.
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26.04.2020 19:26 Ответить
Все тайное, рано или поздно становится явным. Как зелёные слуги будут теперь выпутываться?
А если МВФ кредит не даст, тогда что?
Экономика ведь уже легла, очень многие не смогут работать после окончания карантина.
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26.04.2020 16:48 Ответить
не переживай, даст.
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26.04.2020 16:51 Ответить
Зеленский это ты?)))
Опять брешь как пёс шелудивый)))
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26.04.2020 16:57 Ответить
нет, я МВФ
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26.04.2020 17:00 Ответить
Что даст?
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26.04.2020 20:35 Ответить
И что наиболее интересно...как на мой взгляд.
Наибольшее кол-во зараженных в развитых экономически странах.Не примере Европы это видно наглядно.Италия, Испания, Германия, Франция с наибольшим показателем, США переплюнул всех вообще,кацапия тоже типа стремится к высоким данным,а вот менее развитые страны как то достаточно легко его переносят.Теоретически Индия,бедные страны ЮВ Азии где санитарные нормы вообще близки к нулю,должны были вымирать как тараканы под дихлофосом,а нет,нифига,все живы и здоровы.
А вот где якобы и экономики самые сильные и медицина мировая так там завал по умершим.
Не напоминает ли вам это развод глобального масштаба,и чипизацию населения земли?
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26.04.2020 16:56 Ответить
Все логично, там где больше тестируют, там больше выявляют.
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26.04.2020 16:57 Ответить
Ты считаешь что в Италии протестировали больше чем в Германии??)))
Плохо ты Европу знаешь..зелёный.
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26.04.2020 16:59 Ответить
приблизительно одинаково.
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26.04.2020 17:02 Ответить
Старое население, развитие медицины и наличие ресурсов для выявления сопутствующей коронавирусной инфекции, чтобы потом со скорбным лицом выдать: "Очередная смерть от ужасного вируса. Жертва коронавируса не дожила всего 2 дня до своего 98-го дня рождения. Также медики сообщают, что у заразившейся женщины ранее были диагностированы еще несколько заболеваний (мелкоклеточный рак легкого, нестабильная стенокардия..."
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26.04.2020 17:04 Ответить
Когда человек плотно трётся среди других людей (а в тюрьме это вообще максимально) его иммунитет вообще укрепляется до фантастического уровня. Ничего удивительного в этом исследовании. Любая зараза страшнее всего людям, ведущим замкнутый образ жизни (как большинство здешних комментаторов, например)))
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26.04.2020 17:33 Ответить
Странные рассуждения о смертности здесь я прочитал. А кто утверждает, что выздоровление вообще наступает? Просто большинство людей не умирают быстро. Вроде как сама болезнь и проходит, человек продолжает дальше жить, но... коронавирус никуда от него не делся. Мы пока не знаем, какая судьба ждёт этих выздоровевших и бессимптомных.
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26.04.2020 17:41 Ответить
Ось,чим корисний Здоровий Спосіб Життя в американських тюрмах...! Як далеко Зережиму до умов американських тюрем...
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26.04.2020 17:45 Ответить
От повезло колись Лазаренку! Може Петьку туди сплавити, щоб не хворів?
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26.04.2020 18:19 Ответить
Туда-бы 73% ********* вроде тебя,может отсутствие Г+Г вторую извилину откроет)))
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26.04.2020 18:35 Ответить
Искусство заголовка: 4% переболевших заключенных
Смотрим по тексту: со временем симптомы заболевания могут проявиться и у части так называемых бессимптомных пациентов

Какие выводы можно делать до того, как пронаблюдать весь цикл инкубации и болезни т.е. через 3-4 недели ?
Но нет, все уже сделали выводы. Выгодные (комфортные) для себя.
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26.04.2020 19:26 Ответить
Всё ясно - чтобы легко перенести коронавирус - нужно сесть в американскую тюрьму.
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26.04.2020 19:46 Ответить
ТЕПЛЕЕ УЖЕ!!!
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26.04.2020 20:17 Ответить
через 2-3 недели там будет совсем не весело
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26.04.2020 21:53 Ответить
Эти 96 траву курят. Им ничего не страшно.
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26.04.2020 22:04 Ответить
Не помітили - ще не означае що наслідки не вскриються через 6-12 місяців. Зараза ще не вивчена.
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27.04.2020 00:21 Ответить
Треба вже зрозуміти, що вся ця "пандемія" - це ретельно спланована операція метою якої є встановлення тотального контролю над світом. Частина людей буде знищена через штучно створену економічну кризу та голод. Інша буде перетворена на рабів, які будуть працювати за їжу, та радіти, коли пани їм дозволять прогулянку в парку.
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27.04.2020 00:36 Ответить
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