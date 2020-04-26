За сутки COVID-19 обнаружили у 101 медика, всего заболели 1676 медработников, - Степанов

Больше всего заразившихся коронавирусом медиков - в Черновицкой, Тернопольской и Ривненской областях.

В Украине 1676 медиков заболели COVID-19, за последние сутки инфекция выявлена у 101 медицинского сотрудника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 26 апреля, на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИфнорм

Наибольшее количество медиков заболели в Черновицкой, Тернопольской и Ривненской областях.

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Большое число заразившихся медиков в Черновицкой области Степанов связал с тем, что там наибольшее количество заболевших и область была первой, где произошла вспышка инфекции.