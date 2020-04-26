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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 обнаружили у 101 медика, всего заболели 1676 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 обнаружили у 101 медика, всего заболели 1676 медработников, - Степанов

Больше всего заразившихся коронавирусом медиков - в Черновицкой, Тернопольской и Ривненской областях.

В Украине 1676 медиков заболели COVID-19, за последние сутки инфекция выявлена у 101 медицинского сотрудника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 26 апреля, на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИфнорм

Наибольшее количество медиков заболели в Черновицкой, Тернопольской и Ривненской областях.

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Большое число заразившихся медиков в Черновицкой области Степанов связал с тем, что там наибольшее количество заболевших и область была первой, где произошла вспышка инфекции.

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карантин (16729) врачи (1518) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
...на 8600 захворівших... Можна сказати, що в медзаклади ідеальне місце для розповсюдження..
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26.04.2020 16:38 Ответить
+5
Заголовок відредагуйте - "За сутки COVID-19 обнаружили у 101 медика".
Бо трохи по-зебільному звучить...
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26.04.2020 16:24 Ответить
+5
20% від усіх захворілих - медики. Це яскравий доказ того, що Україною керують дегенерати. Не дивно, що лєнка зеленська разом із своїми байстрюками поїхала в цивілізовану Швецію, подалі від цього жаху якого натворив її чоловік.
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26.04.2020 17:18 Ответить
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Ясный хр проверяют тотально тестами одних медработников. Проверили бы все население - половина уже спокойно переболела ковидом и в хр не дует...
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26.04.2020 16:20 Ответить
да хватит уже власти ерундой заниматься...
Весь мир уже прозревает и понимают, что это разводка с короновирусом, выгодна лишь Китаю...
Поэтому уже в Европе некоторые страны начинают отменять карантин.
А у нас дибильная власть сама себя запугивает и население.
Но эти страшилки власти про страшный короновирус уже всё меньше действует на обычных граждан, ибо задумываются как жить дальше без работы, без средств к существованию.
Раз мы ориентируемся на Европу а не на рашку или Северную Корею, то нужно постепенно уже ослаблять этот никому не нужный карантин.
Как это делают уже в Австрии, Норвегии, Дании, Чехии, соседней Польши.
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26.04.2020 16:25 Ответить
ну медики зможуть же себе вилікувати? дуже хочеться, щоби медики були здорові.
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26.04.2020 16:21 Ответить
Да, особенно, если вакцины нет. Ну они же медики, справятся?
Ну если по сути, медики сейчас как и военные на фронте, в смертельной небезопасности, и помогать им нужно всеми возможными средствами, волонтерство было и есть движением войны против кацапов, сейчас движению волонтерам нужно помогать, воюют на два фронта, блин, да кому я это пишу?
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26.04.2020 16:37 Ответить
не пиши, ти що мені товариш.
У мене тут один товариш - Serg T, але його чогось не видно - мабуть, знов з Бутусом посварився.
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26.04.2020 17:25 Ответить
"не пиши, ти що мені товариш." это на твоем "языке" так гугл перевел? Товарищь тебе *****, работники НКВД (фсб, сейчас уже фсбу) и Зеля.

Не хочешь, шоб тебе отвечали, не пиши, это не закрытый чат для умалешённых кацапов, ты попутал, исправляйся.
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26.04.2020 17:33 Ответить
ти і є кацап , бо ти мені не пишеш українською чи мовою А,Пушкіна чи А.Чехова - ти пишеш поганою кацапською, бо ти і російською не знаєш.
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26.04.2020 18:08 Ответить
Зелений, щось ти агресивний сьогодні. Божа роса очі пече?
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26.04.2020 18:13 Ответить
а от і брехня! бо я помаранчевий
ви вже йо-ба-нулись на цих кольорах.
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26.04.2020 18:38 Ответить
Ты так раз и есть кацап, поскольку не знаешь украинской истории где прекрасно разложат тебе по полкам, почему я пишу и говорю на кацапском наречии. Но тебе это не интересно, бо ты сам или кацап или совецкий сталинодрочер. Кацапский язык меня не интересует, и я не собираюсь тебе сдавать экзамен по его правописанию, я сторонник его уничтожения как случайного недоразумения, так тебе понятней?
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26.04.2020 18:59 Ответить
Заголовок відредагуйте - "За сутки COVID-19 обнаружили у 101 медика".
Бо трохи по-зебільному звучить...
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26.04.2020 16:24 Ответить
Дебилы подают информацию не понимающие разницы между "заболел" и "положительным тестом" мазка из носоглотки. Сделайте посевы на стафилококк золотистый и вы офуеете: минимум у половины из вас его найдут, а вы ни слухом ни духом...И напишут и внесут в статистические реестры: болеет стафилококковой инфекцией...
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26.04.2020 16:27 Ответить
"медСИСТЕМА" - доганяе "кліентів" - реформи ...
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26.04.2020 16:28 Ответить
Может кто-нибудь наконец заглянет в эти больницы, и выяснит что там творится.
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26.04.2020 16:28 Ответить
Как тонко отметил один дядька - доверительные товарищеские отношения между коллегами по работе.
В переводе на простой язык - пьянство и разврат .
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26.04.2020 16:44 Ответить
За добу COVID-19 виявили в 101 медика, всього захворіли 1676 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 7656
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26.04.2020 16:48 Ответить
У зєлєньского нема часу заглядати у лікарні, нема часу наглядати за пожежами в лісах. Йому взагалі пофіг на цю країну, він же керує по-пріколу.
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26.04.2020 17:22 Ответить
https://twitter.com/tZEinform Сладкая парочка разъехалась. Вова поехал в зону ЧАЭс посмотреть все ли там сгорело, а Степанов в больницы Киевщины посмотреть есть ли там еще живые.
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26.04.2020 17:23 Ответить
На неделе надо было зайти в поликлинику, так на входе стоит медсестра с дезинфицирующим средством и брызгает на руки и все посетители заходят только в масках в само здание, не только в кабинеты...
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26.04.2020 16:28 Ответить
У них обнаружили следы вируса или они в реанимации?
Это две большие разницы.
Клронавирус уже побывал в организме минимум 50% украинцев.
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26.04.2020 16:31 Ответить
Ось вам результат карантину 1676 хворих медика!
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26.04.2020 16:33 Ответить
...на 8600 захворівших... Можна сказати, що в медзаклади ідеальне місце для розповсюдження..
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26.04.2020 16:38 Ответить
А це погане керівництво Степанова.
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26.04.2020 17:17 Ответить
Получается, что практически каждый четвёртый заболевший - медик. Спасибо партии и ЗЕлёному правительству и лично товарищам Зеленскому с Радуцким и Скалецкой.
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26.04.2020 16:58 Ответить
100%
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26.04.2020 17:17 Ответить
І скільки з них померло?
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26.04.2020 16:41 Ответить
ноль
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26.04.2020 16:45 Ответить
Как минимум один - в Подольске и один в Луцке.
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26.04.2020 16:53 Ответить
писали еще про мс с черновцов
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26.04.2020 17:25 Ответить
Наверное упустила, не видела в новостях.
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26.04.2020 17:58 Ответить
Можно сделать вывод: такие маски не работают.
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26.04.2020 16:46 Ответить
Поймать вирус обычной маской это все равно что пытаться поймать бреднем пылинку. Маска защищает только от летящих брызг или аэрозоля при кашле и чихании при условии если она одета на больном. Если на маску здорового человека попали выделения от больного, то после их высыхания вирус может легко ее пройти во время очередного вдоха. Именно поэтому простые маски надо очень часто менять а не носить их сутками.
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26.04.2020 17:20 Ответить
То, что Вы написали - правильно, но к этому выводу все пришли месяц и больше назад. Тем более не надо давать банальные советы медикам, уж они-то знают эти рекомендации.
Вопрос в другом: почему при всех рекомендациях в Украине 20% заболевших - медики.
Нельзя ведь сказать, что все они пренебрегают правилами. Или что не хватает масок - у медиков-то маски были и есть. За редким исключением. Нельзя также сказать, что медики насколько глупы, что не знают, что все больные должны быть в масках. Ваши подчёркнутые советы хоть и правильные, но, почему-то не работают. Не пишите, например, что медики не моют руки. Если сможете объяснить, почему 20%, а не меньше, Ваш коммент будет интересным.
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26.04.2020 18:25 Ответить
. Потому, что нас нет статистически истинной картины эпидамии.
Истинное количество больных значительно, в разы, превышает официальные цифры, плюс плохая противовирусная экипировка у врачей. Псмотрите на фото врачей в начале статьи, хреновенькие проницаемые для плевка халатики с оголеннымы участками кожи шеи и лица.
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26.04.2020 19:12 Ответить
Просто хочу обратить Ваше внимание на весьма распространённое противоречие: "маска защищает ... при условии если она одета на больном." и "плохая противовирусная экипировка у врачей". Потеряна логика. Если маска защищает, то зачем вообще врачам какая-либо экипировка? Получается, что надел на больного маску, и порядок, согласны?
Реально не получается. Поэтому я и написал вначале,что можно сделать вывод: такие маски не работают, будь они надеты больных или на здоровых. То есть нельзя сказать, что они защищают, ну, разве, что самую малость. Не призывайте меня смотреть на фото, потому, что это не Вы, а Я пытаюсь с самого начала Вам объяснить бесполезность существующих средств защиты.
И не надо про отсутствие истинной картины "эпидамии". Объясните сначала 20%. А когда появится истинная картина эмидемии, это ничего нового в этом смысле не даст. Будете объяснять (хотя бы для себя) 30%.
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26.04.2020 20:23 Ответить
Зараз в лікарні і поліклініки ходити не можна! Все по телефону!
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26.04.2020 16:56 Ответить
Хдопці з Цензора!.
Заголовок "За сутки COVID-19 обнаружили у 101 медика..."
Не "обнаружили" а "виявили"
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26.04.2020 17:00 Ответить
Ясный пень что заболевших и умерших намного больше чем по статистике.
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26.04.2020 17:13 Ответить
20% від усіх захворілих - медики. Це яскравий доказ того, що Україною керують дегенерати. Не дивно, що лєнка зеленська разом із своїми байстрюками поїхала в цивілізовану Швецію, подалі від цього жаху якого натворив її чоловік.
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26.04.2020 17:18 Ответить
Не ходіть до лікарні,бо вас там заражять лікарі.
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26.04.2020 17:41 Ответить
Таке враження,що,якби,не медпрацівники, то,й, карантин можна Відміняти Лише портять статистику....
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26.04.2020 17:42 Ответить
Есть один из памятников ещё из прошлого века славным медикам во Львове, возле Мединститута, на ул.Пекарской - вот туда к нему надо с уклоном земным нести цветы, поминать тех, кого уж нет и кого ещё, увы, может не быть. Вечная память вам, доктора!
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26.04.2020 18:19 Ответить
 
 