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Новости Коронавирус и карантин
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Массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу будет возможно только после 100-процентной уверенности в его достоверности, - Минздрав

Массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу будет возможно только после 100-процентной уверенности в его достоверности, - Минздрав

Проведение массового ИФА-тестирования (определяет наличие иммунитета) на коронавирус будет возможно только после 100%-й уверенности в достоверности такого исследования, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"ИФА-тесты определяют антитела к возбудителю инфекции, встречался ли человек с этой инфекцией, переболел ли он. Массовое ИФА-тестирование, в том числе, тестами украинского производства будет возможно только после 100%-й уверенности, что они достоверные", - сказал он на брифинге в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Степанов уточнил, что ИФА-тесты позволяют определить, имеется ли у человека иммунитет к заболеванию. В то же время, проведение ПЦР-теста показывает, болен ли он COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты, которые показывают наличие или отсутствие иммунитета к коронавирусу, - главный санврач Ляшко

Степанов напомнил, что перед тем, как закупать ПЦР- тесты украинского производства Минздрав убедился в их достоверности.

"Были проведены все экспертизы, они не отличаются по точности результата от лучших тест-систем, которые существуют в мире, от немецких, корейских, китайских тест-систем. Поэтому мы и начали так массово использовать ПЦР-тесты именно украинского производства", - сказал он.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
В Лавре спросите, чем они лечат Первый клиент с "шикарным иммунитетом"

Массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу будет возможно только после 100-процентной уверенности в его достоверности, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5290
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26.04.2020 16:32 Ответить
+6
Вы, дибилы во власти доиграетесь, что угробите экономику, своими страшилками про короновирус и идиотским карантином...
Уже европа отказывается от карантина, а вы - дибильная власть даже не думаете...
Скоро те же европейцы скажут, что вы из Украины делаете Северную Корею?
Ведь разводка со "смертельным короновирусом" уже провалилась.
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26.04.2020 16:31 Ответить
+5
3 месяца назад я тут говорил...КоронвиРУС будут использовать,что бы вы стали Шариковыми и Швондерами......кажись это было 10 февраля этого года...
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26.04.2020 16:35 Ответить
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26.04.2020 16:30 Ответить
Вы, дибилы во власти доиграетесь, что угробите экономику, своими страшилками про короновирус и идиотским карантином...
Уже европа отказывается от карантина, а вы - дибильная власть даже не думаете...
Скоро те же европейцы скажут, что вы из Украины делаете Северную Корею?
Ведь разводка со "смертельным короновирусом" уже провалилась.
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26.04.2020 16:31 Ответить
Дебилы выбирают власть, которая не способна ничего придумать, кроме как не пущать...
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26.04.2020 16:49 Ответить
ты считаешь что её до сих пор не уничтожили?
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26.04.2020 17:08 Ответить
КоронвиРУСа нет,есть бараны которые делают нас дебилами
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26.04.2020 16:31 Ответить
В Лавре спросите, чем они лечат Первый клиент с "шикарным иммунитетом"

Массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу будет возможно только после 100-процентной уверенности в его достоверности, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5290
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26.04.2020 16:32 Ответить
Вот вона яка, божа роса!
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26.04.2020 16:54 Ответить
А в Израиле подобных схоластов из шлангов поливают, шобы не кучковались ...
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26.04.2020 16:57 Ответить
к ним пойдешь на тестирование точно какую нить заразу занесут. пнх
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26.04.2020 16:33 Ответить
Знакомый прапор время от времени донорствует, кровушку сдает. Недавно пожаловался, что гепатитом обзавелся. Подозревает, что кровушку у него после бомжа взяли.
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26.04.2020 17:04 Ответить
Системы забора донорской крови одноразовые и после использования уничтожаются, так что врет твой прапор.
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26.04.2020 17:21 Ответить
3 месяца назад я тут говорил...КоронвиРУС будут использовать,что бы вы стали Шариковыми и Швондерами......кажись это было 10 февраля этого года...
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26.04.2020 16:35 Ответить
Это, блин, уроды с новой вакциной не путаете?!
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26.04.2020 16:38 Ответить
Вакцина и тест - это совершенно разные вещи. Не пишите ерунды.
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26.04.2020 16:43 Ответить
А разве он не это спросил?
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26.04.2020 16:51 Ответить
Да, любезный избиратель зеленского.
И препараты для лечения обширно и всеобъемлюще тестируются, клинические испытания, побочные действия и т.п., дабы не навредить пациенту.
Тест на заболевание не несёт угрозы здоровью пациента, исходя из этих соображений его можно применять с той или иной долей вероятности.
Как зебилп я бы хотел вас спросить,это те тесты про которые рапортуют: 2000 штук в сутки сделали и т.п.?
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26.04.2020 18:04 Ответить
Уже не важно все....начальником РАБссии Украины и Белоруси стал президент КоронвиРУС Зеля ушел во отставку...,типа я устал я ухожу и дро...ЧУ на портрет Путлера...и ПОПА Гундяя...
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26.04.2020 16:39 Ответить
так логичней в первую очередь проверять на вирус---если есть. то лечить срочно. А если нет, то иммунитет как вроде есть. Тогда если нет болезни, человек сам решит, стоит ли проверить на иммунитет. Но подобные разговоры просто смешны, при том что мы и на 5% не готовы абсолютно ни к чему в подобной ситуации и с другими массовыми болезнями. И похоже не только в медицине! Что правда всегда получалось за эти 29 лет, так пить пиво до уссыку. жрать дрянь до отвалу и смотреть по тв каналам как твари и негодяи шатают страну, и она иногда падает! Однажды не встанет....
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26.04.2020 16:41 Ответить
Самое страшное, это когда дилетанты начинают рассуждать про серьезные вещи. Дилетанты и довели страну до ручки.
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26.04.2020 16:46 Ответить
Да я и правду не вирусолог. Если вы---да, то поступите как Миклухо-Маклай, привезите нам топоры и лопаты и расскажите как! Кстати этот парень наш, из украинской темы. Забытый давно.
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26.04.2020 16:50 Ответить
Если человек реагирует на ПЦР, но не реагирует на ИФР - он носитель и еще без иммунитета. Если реагирует реагирует на ПЦР и на ИФР - он уже переболел, имеет иммунитет, но еще носитель. Если не реагирует на ПЦР, но реагирует ИФР - он переболел, имеет иммунитет, но уже не носитель. Если не реагирует ни на ПЦР, ни на ИФР - он не болел, не болеет, не имеет иммунитета и в потенциальной зоне риска на заражение. Если человек реагирует на ПЦР., т.е. болеет, его нужно лечить, но способ лечения зависит от степени выраженности болезни. Если есть признаки среднего или тяжелого поражения, нужно медикаментозное лечение, если легкие - отправляют в заточение, чтобы организм сам переболел и выработал антитела. Если человек реагирует на ИФР, но не на ПЦР, этот человек уже имеет иммунитет и его лечит не нужно. Учтите, что тесты ИФР намного дешевле и быстрые (в течении 5-10 минут, можно на месте). Тесты на ПЦР дорогие и медленные (как минимум 5-6 часов и только в специальной лаборатории). Вопрос - зачем проверять всех на ПЦР, если Вы можете подхватить вирус на следующий день после теста? Не логичнее ли провести быстрый тест на наличие иммунитета, чтоб сразу исключить этих людей из необходимости проверки дорогим тестом? И не нужно мне хамить. Я пиво не пью и не ем "до отвала".
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26.04.2020 17:13 Ответить
Всё перепишу в тетрадку общую, есть ещё совковая на 40 стр. что по 48 коп продавались, пару стр осталось. Последних два предложения в повествовании писать не стану---с точки зрения экономии бумаги. А теперь из андеграунда от темы данной. По части Миклухо-Маклая. Архипелаг Папуа-Новая Гвинея, столица город порт Морсби. Экзотика. Тихий океан кстати. в период с конца 1974г по 1979 включительно пас-лайнер ЧМП *Леонид Собинов* там работал в круизах с австралийцами от Сиднея. Кроме лопат и топоров Николай Николаевич привёз тем папуасам ещё хину, от малярии, дохли они крепко от неё. Его там помнят как ни странно, в смысле в песнях там что насочиняли при нём ещё. Ото я и провёл параллель---а не просто так что подумалось. Давно всё было это---но правда.
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26.04.2020 18:12 Ответить
Бог в помощь. Пишите, куда хотите.
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26.04.2020 22:03 Ответить
ЗП всем дебилам в ВР и КабМини тоже только после 100% эфективности . Ну и налоги тоже также и все остальное ...взял еды в магазине и платиш только после того как тебе было вкусно и ты наелся...так же с врачами и вообще всеми платами и т п. Согласны?
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26.04.2020 16:44 Ответить
Когда то Карл Маркс сказал гениальную вещь..
Революция рабочего класса может родится только в Британии Германии или во Ыранции,родоначальнице демократии и свободы при Наполеоне.На РАБсси это исключено,холопы и пьяницы ничего путного из этого не извлекут,они ВЕЧНЫЕ РАБы
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26.04.2020 16:46 Ответить
Поставки т.н. " ПЦР-систем от украинского производителя " озвученные к воскресенью министром здравоохранения Степановым - это еще одна афера которую прокручивается для проведения теневых схем ограбления и без того пустого украинского бюджета. Ни министра Степанова, ни надзорные органы, ни Зеленского не беспокоит тот факт что производство специализированных тест-систем проводит компания с уставным капиталом в 1 тысячу гривен и основным видом деятельности "46.90 Неспециализированная оптовая торговля", не имеющая ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего вида деятельности. И речь тут уже даже не о деньгах. В условиях эпидемии - это вопрос национальной безопасности. Схема в общем примитивно проста - через подставную компанию "Укргентех" пропускаются небольшие объемы тест-систем производимых Институтом молекулярной биологии и генетики из импортных компонентов и большие объемы закупленных\полученных тестов из за рубежа. 15-20% наценки оседает в карманах Зеленского и Степанова.
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26.04.2020 16:47 Ответить
Так ! Нарешті вітчизняна високотехнологічна організація почала масово випускати ПЛР-тести !
Що ж,зачекаємо чергове бігусівське розслідування,як шаражка з статутним капіталом в 1000 грн. здійснило такий прорив.https://clarity-project.info/edr/41044856
На виробництво тестів інститутом молекулярної біології,так розумію,не знайшлося ?
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26.04.2020 16:50 Ответить
Раиса Богатырева вылечит Украину Трамадолом,а Степанов Кокаином из Венесуэлы..
ЖДЁМ-с...
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26.04.2020 16:50 Ответить
При не 100% достоверности обнаружения, у тех, у кого обнаружен - проверены, у кого не обнаружен - не обследованы...
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26.04.2020 16:53 Ответить
На тобі і перевіримо
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26.04.2020 16:54 Ответить
Т.е. когда он будет нахрен никому не нужен , бо пойдёт спад ...
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26.04.2020 16:55 Ответить
Фейк КоронвиРУСный нужен Путлеру что воздух.страх перед РАБссиянским МАЙДАНОМ от Камчатки до Кенигсберга ..ПУТЛЕР ТРУС опущенный питерской братвой еще в юные годы...
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26.04.2020 16:56 Ответить
Падінням цін на нафту теж хотів амерів з саудитами залякати...
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26.04.2020 17:19 Ответить
Целовать Пупики мальчиков при народе...это верх ДЕБИЛИЗМА...
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26.04.2020 17:00 Ответить
100% гарантии даже сам Бог не дает и раньше чем через год даже какого-то результата не будет а разворованые сотни миллионов якобы выделеных для теста спишут на мутацию вируса от которого разрабатывали этот тест.
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26.04.2020 17:05 Ответить
Миллиарды украдено....Зелемойские знают как это делать со времен КУЧМЫ...
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26.04.2020 17:06 Ответить
думаешь он и про пецку знает? ))
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26.04.2020 17:09 Ответить
Охватывать тестированием будут 100 % населения ? Это ж сколько баблища на тестах отмоют ?
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26.04.2020 17:08 Ответить
Тестирование до сраки так оно дает 50 на 50 достоверность теста,а лабораторные анализы без положительного теста никто делать не будет.Так что из 50% 25 могут быть просто не обнаружены.
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26.04.2020 17:17 Ответить
Уже есть 100% тест - снимок легкого - и дешево и доступно.
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26.04.2020 17:28 Ответить
Я балдею.
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26.04.2020 17:10 Ответить
Кучма,Тимошенко,Жеваго,Коломойский,Лазаренко и прочие крутые Пинчуки сперли столько,что Порошенко не хватит и 10 жизней....
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26.04.2020 17:11 Ответить
Есть категория людей, которым категорически нужно запретить высказывать свое мнение - вы их них.
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26.04.2020 17:25 Ответить
Типа чЛенину МУДАКУ можно все,а Николая сЦаря РАБссии расстрелять с семьёй...
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26.04.2020 17:28 Ответить
Советую обратиться к психиатру.
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26.04.2020 17:30 Ответить
РАБссию твою СРАНЬ вонючую.. спасет толлько ПРИНЦ Салман...Ты баран тупой...
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26.04.2020 17:38 Ответить
Стадо баранов 73 % есь,ума не надо...
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26.04.2020 17:12 Ответить
Говорить весело о грустном,это не каждый сможет. Я вас понимаю...КВН это Одесские МАСКИ-Шоу всего лишь...,а 95 квартал это из того же говна... вылепили....
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26.04.2020 17:23 Ответить
Учасники українського гумористичного проєкту "Дизель Шоу" виступили на телеканалі "Россия 1" - тому ж каналі, на якому регулярно поливають брудом Україну "зливний бачок" Скабєєва та агресивний путінофіл Соловйов.
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26.04.2020 17:30 Ответить
Бизнес,ничего личного....
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26.04.2020 17:36 Ответить
Умный не говорит и половины из того что знает...Глупый не ведает и половины из того что говорит....,мне жаль вас искренне...вы не хотите учиться..вы хотите хлеба и зрелищ,но так бывает лет 5-10...а потом кранты.......
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26.04.2020 17:35 Ответить
Щось недуже розумію, те,що вони нерозуміючи патякають
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26.04.2020 17:37 Ответить
Якийсь,черговий,безсенсовий набір слів.Певно сечею від покійного обпилится
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26.04.2020 17:38 Ответить
Массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу будет возможно только после 100-процентной уверенности в его достоверности, - Минздрав

Учение Ленина бессмертно, потому, что оно верно,- В.И.Ленин.
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26.04.2020 19:03 Ответить
Степашка перепутал массы со стадом. В нарушение Международных Конвенций и Конституции Украины он собрался меня принудительно тестировать, потом пожелает принудительно вакцинировать... этот био-социальный коронный эксперимент пора прекращать.
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26.04.2020 19:10 Ответить
Сколько ж он на вакцинах навариться планирует ?
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26.04.2020 19:22 Ответить
 
 