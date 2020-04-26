Массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу будет возможно только после 100-процентной уверенности в его достоверности, - Минздрав
Проведение массового ИФА-тестирования (определяет наличие иммунитета) на коронавирус будет возможно только после 100%-й уверенности в достоверности такого исследования, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"ИФА-тесты определяют антитела к возбудителю инфекции, встречался ли человек с этой инфекцией, переболел ли он. Массовое ИФА-тестирование, в том числе, тестами украинского производства будет возможно только после 100%-й уверенности, что они достоверные", - сказал он на брифинге в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Степанов уточнил, что ИФА-тесты позволяют определить, имеется ли у человека иммунитет к заболеванию. В то же время, проведение ПЦР-теста показывает, болен ли он COVID-19.
Степанов напомнил, что перед тем, как закупать ПЦР- тесты украинского производства Минздрав убедился в их достоверности.
"Были проведены все экспертизы, они не отличаются по точности результата от лучших тест-систем, которые существуют в мире, от немецких, корейских, китайских тест-систем. Поэтому мы и начали так массово использовать ПЦР-тесты именно украинского производства", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Уже европа отказывается от карантина, а вы - дибильная власть даже не думаете...
Скоро те же европейцы скажут, что вы из Украины делаете Северную Корею?
Ведь разводка со "смертельным короновирусом" уже провалилась.
И препараты для лечения обширно и всеобъемлюще тестируются, клинические испытания, побочные действия и т.п., дабы не навредить пациенту.
Тест на заболевание не несёт угрозы здоровью пациента, исходя из этих соображений его можно применять с той или иной долей вероятности.
Как зебилп я бы хотел вас спросить,это те тесты про которые рапортуют: 2000 штук в сутки сделали и т.п.?
Революция рабочего класса может родится только в Британии Германии или во Ыранции,родоначальнице демократии и свободы при Наполеоне.На РАБсси это исключено,холопы и пьяницы ничего путного из этого не извлекут,они ВЕЧНЫЕ РАБы
Що ж,зачекаємо чергове бігусівське розслідування,як шаражка з статутним капіталом в 1000 грн. здійснило такий прорив.https://clarity-project.info/edr/41044856
На виробництво тестів інститутом молекулярної біології,так розумію,не знайшлося ?
ЖДЁМ-с...
Учение Ленина бессмертно, потому, что оно верно,- В.И.Ленин.