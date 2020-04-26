В Почаеве 80 случаев COVID-19 на 8 тысяч населения, власть будет просить ввести чрезвычайное положение

Власть Кременецкого района Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, будет просить центральную власть ввести чрезвычайное положение из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

За последние сутки в районе зафиксировали 27 новых случаев болезни, а 20 из них в городе Почаев и пригороде - поселке Старый Почаев. Об этом сообщил в Фейсбуке руководитель районной государственной администрации Вячеслав Онишкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Завершилось внеочередное заседание районной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Кременецкий райгосадминистрации. Кроме дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Почаев и Кременецкого района, несмотря на критический рост заболеваемости COVID-19 и противодействия распространению эпидемии коронавируса, решили максимально усилить меры чрезвычайной ситуации", - написал он Онишкевич.

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Комиссия решила обратиться за помощью к областной власти. Источник в местной власти рассказал журналистам ВВС News Украина, что будут просить ввести чрезвычайное положение.

"Есть резкий рост, в районе уже 110 подтвержденных результатов. Если за пять дней ситуация не изменится, то обращаемся к области инициировать процедуру введения чрезвычайного положения", - сказал он.

Собеседник издания признает, что на месте не понимают, как остановить вспышку, и не имеют для этого сил и средств. А помощь из области и Киева не поступает.

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При этом он допускает, что если бы в Почаеве провести полтысячи ПЦР-тестов на коронавирус у руководителей и работников главных предприятий, то результат многих ужаснул бы.

С 22 апреля власти района полностью запретила въезд и выезд жителей города Почаев из-за вспышки коронавируса в городке на 8000 человек. Тогда больных было 43, а сегодня уже около 80.

Одним из возможных мест распространения коронавируса в городе считается Почаевская лавра. Несмотря на запрет властей, лавра не закрывалась на Вербное воскресенье и Пасху и принимала на службы сотни верующих.