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Новости Коронавирус и карантин
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Промышленность возобновит работу 4 мая, - премьер Италии Конте рассказал о плане выхода страны из карантина

Промышленность возобновит работу 4 мая, - премьер Италии Конте рассказал о плане выхода страны из карантина

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что нацелен на возобновление работы существенной части промышленности страны 4 мая, но школы откроют только в сентябре.

Об этом он рассказал в интервью газете La Repubblica, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Мы работаем в настоящее время над тем, чтобы можно было разрешить [4 мая] возобновление работы большой части промышленной и строительной деятельности", - пояснил Конте.

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При этом компаниям будет предписано соблюдать жесткие санитарные нормы.

Кроме того, итальянские власти отдельно рассматривают стратегически важные предприятия, в частности, те, которые занимаются экспортом. Они уже со следующей недели смогут получить от префектур разрешение на возобновление работы.

Конте также рассказал, что правительство может позволить людям свободно передвигаться по городам, но ограничит движение населения между регионами страны.

"Мы пока не в состоянии восстановить полную свободу передвижения, но мы изучаем ослабление нынешнего строгого режима. Мы позаботимся о том, чтобы предоставить большую свободу передвижения при сохранении гарантии предотвращения и сдерживания заражения", - сказал он.

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Итальянский премьер также отметил, что восстановление обучения в школах раньше сентября невозможно, поскольку многие учителя старшего возраста и есть большой риск их заражения.

Более того, в следующем месяце в Италии будет возобновлена работа музеев и главных достопримечательностей страны, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса COVID-19, заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.

"В мае, не с 4 [числа], а чуть позже, [будут открыты] те музеи и археологические памятники, которые смогут соответствовать требованиям безопасности", - сообщил он. Среди тех достопримечательностей, которые, вероятнее всего, получат возможность возобновить работу, Франческини назвал Колизей и Помпеи.

С наибольшими сложностями в вопросе открытия столкнутся театры, кинозалы и другие учреждения культуры с ограниченным пространством.

"Но мы заверяем, что ни один театр, кинотеатр, артист не будет забыт. Мы выделяем специальные фонды для их поддержки", - отметил министр.

По его словам, правительство Италии готово поддерживать внутренний туризм и семьи с низкими доходами. Им, как сообщил Франческини, будут предоставляться субсидии (до €500 на семью) на летний отдых внутри страны.

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При этом говорить о въезде в Италию туристов из других стран пока преждевременно, заявил он.

"[Открытие границ] будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства. Международного туризма в этом году не будет", - считает министр.

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Италия (1655) карантин (16729) Конте Джузеппе (21) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Даже в Италии, где был конец света по понятиям нашей власти, выходят с карантина.
Уже открыты магазинчики, школы, детсады, работает транспорт в Австрии, Дании, Норвегии,соседних Словакии, Чехии, Польше...
И только наша истеричная власть готова пожизненно держать карантин и ещё усиливать его, власти это понравилось... что бы окончательно угробить экономику, Украину, людей...
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26.04.2020 17:51 Ответить
+6
Помиляєтесь, ЗЕвлада не істерична: вона антиукраїнська та антинародна
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26.04.2020 17:58 Ответить
+2
В центре Парижа на Монмартр сидят в кафешке три популиста...Макрон Конте и Зеля..
Вот я в Париже сжег Нотр-дам-де Пари,мне слава и почет.говорит Макрон..
А я вот в Италии,говорит Конте,позвал плешивого Хмыря РАБссии спасти итальянцев от соплей китайских,мне почет и уважуха
А я в Украине,говорит Зеля,загнал в СТОЙЛО 73% стадо баранов...слушаются...
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26.04.2020 18:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Е,ні! Тримайтеся,до переможного закінчення пандемії.
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26.04.2020 17:51 Ответить
Даже в Италии, где был конец света по понятиям нашей власти, выходят с карантина.
Уже открыты магазинчики, школы, детсады, работает транспорт в Австрии, Дании, Норвегии,соседних Словакии, Чехии, Польше...
И только наша истеричная власть готова пожизненно держать карантин и ещё усиливать его, власти это понравилось... что бы окончательно угробить экономику, Украину, людей...
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26.04.2020 17:51 Ответить
Помиляєтесь, ЗЕвлада не істерична: вона антиукраїнська та антинародна
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26.04.2020 17:58 Ответить
По крайней мере в Чехии продлили все ограничения,полчаса назад разговаривал с дочкой.
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26.04.2020 17:59 Ответить
Слава Богу, психоз у Європі та США закінчується. А нам доведеться таки виходити на протести, інакше зєлюки карантінитимуть нас довіку.
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26.04.2020 21:22 Ответить
Контэ- наш президент!-Все чмошники!
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26.04.2020 17:51 Ответить
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26.04.2020 17:58 Ответить
В центре Парижа на Монмартр сидят в кафешке три популиста...Макрон Конте и Зеля..
Вот я в Париже сжег Нотр-дам-де Пари,мне слава и почет.говорит Макрон..
А я вот в Италии,говорит Конте,позвал плешивого Хмыря РАБссии спасти итальянцев от соплей китайских,мне почет и уважуха
А я в Украине,говорит Зеля,загнал в СТОЙЛО 73% стадо баранов...слушаются...
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26.04.2020 18:02 Ответить
Ти, схоже, належиш до 8% виду рідкісних "неслухняних" баранів, які живляться виключно чоколадками
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26.04.2020 18:47 Ответить
Кто же начинает работать на "Майские"? Варвары
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26.04.2020 18:03 Ответить
Италия запускает производства потому что даже у такой богатой страны заканчивается запас прочности и придется или ущемлять свой народ или запускать производства.Это вам не Украина где запас прочности состоит из ущемления и терпения народа.
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26.04.2020 18:05 Ответить
не рановато ли?... не было бы второй волны в Италии. все таки суточный прирост пока что тысячи а не сотни.
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26.04.2020 18:55 Ответить
Промисловість відновить роботу 4 травня, - прем'єр Італії Конте розповів про план виходу країни з карантину - Цензор.НЕТ 2188
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26.04.2020 19:20 Ответить
 
 