Промышленность возобновит работу 4 мая, - премьер Италии Конте рассказал о плане выхода страны из карантина

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что нацелен на возобновление работы существенной части промышленности страны 4 мая, но школы откроют только в сентябре.

Об этом он рассказал в интервью газете La Repubblica, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Мы работаем в настоящее время над тем, чтобы можно было разрешить [4 мая] возобновление работы большой части промышленной и строительной деятельности", - пояснил Конте.

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При этом компаниям будет предписано соблюдать жесткие санитарные нормы.

Кроме того, итальянские власти отдельно рассматривают стратегически важные предприятия, в частности, те, которые занимаются экспортом. Они уже со следующей недели смогут получить от префектур разрешение на возобновление работы.

Конте также рассказал, что правительство может позволить людям свободно передвигаться по городам, но ограничит движение населения между регионами страны.

"Мы пока не в состоянии восстановить полную свободу передвижения, но мы изучаем ослабление нынешнего строгого режима. Мы позаботимся о том, чтобы предоставить большую свободу передвижения при сохранении гарантии предотвращения и сдерживания заражения", - сказал он.

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Итальянский премьер также отметил, что восстановление обучения в школах раньше сентября невозможно, поскольку многие учителя старшего возраста и есть большой риск их заражения.

Более того, в следующем месяце в Италии будет возобновлена работа музеев и главных достопримечательностей страны, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса COVID-19, заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.

"В мае, не с 4 [числа], а чуть позже, [будут открыты] те музеи и археологические памятники, которые смогут соответствовать требованиям безопасности", - сообщил он. Среди тех достопримечательностей, которые, вероятнее всего, получат возможность возобновить работу, Франческини назвал Колизей и Помпеи.

С наибольшими сложностями в вопросе открытия столкнутся театры, кинозалы и другие учреждения культуры с ограниченным пространством.

"Но мы заверяем, что ни один театр, кинотеатр, артист не будет забыт. Мы выделяем специальные фонды для их поддержки", - отметил министр.

По его словам, правительство Италии готово поддерживать внутренний туризм и семьи с низкими доходами. Им, как сообщил Франческини, будут предоставляться субсидии (до €500 на семью) на летний отдых внутри страны.

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При этом говорить о въезде в Италию туристов из других стран пока преждевременно, заявил он.

"[Открытие границ] будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства. Международного туризма в этом году не будет", - считает министр.