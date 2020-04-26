Премьер Великобритании Джонсон полностью восстановился после коронавируса и с понедельника вернется к работе
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 27 апреля вернется к работе после перенесенной коронавирусной болезни.
Об этом сообщил пресс-секретарь Джонсона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"55-летний Джонсон вернется к работе в правительстве на фоне экономических последствий ограничений, направленных на сдерживание распространения вируса, а также роста числа умерших", — описывает агентство ситуацию, в которую возвращается премьер.
В Великобритании с начала пандемии COVID-19 заболели более 148 тысяч человек, умерли от этой болезни более 20 тысяч.
Читайте на Цензор.НЕТ: Переболевшего COVID-19 премьера Великобритании Джонсона выписали из больницы
Джонсон заболел коронавирусом 27 марта. 5 апреля его госпитализировали, на Даунинг-стрит объяснили это мерами предосторожности. 6 апреля канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии. Там премьер-министр Великобритании провел 2 ночи, после чего был переведен в обычную палату. 12 апреля Джонсона выписали из больницы, и он отправился восстанавливать силы в официальную резиденцию за городом.
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Он не истерил, не боялся не прятался в бункере как пуйло или Зеля.
Он был со своим народом.
а я так ретельно її переховував...
Яке відношення має до тебе прем'єр Британії? З якого перепою тобі хтось повинен викладувати аналізи? Ти хто такий? Свої аналізи опублікуй якщо нічим зайнятись.
Муйню ти пишеш і впираєшся, а впертістю знаєш хто виділяється?
це ж яким треба бути довбнем, щоб так бомбануло на рівному місці!
Подумай що пишеш і більше дурниць не пиши.
Sunday Times «Коронавирус: 38 дней сомнамбулического похода Британии к катастрофе».
Борис Джонсон в январе и феврале пропустил сразу пять экстренных заседаний чрезвычайного правительственного комитета COBRA, на которых обсуждались вопросы борьбы с вирусом и обеспечения британских врачей защитными средствами для работы в условиях эпидемии.
«Лишь 2 марта - спустя пять недель - Джонсон пришел на встречу COBRA по коронавирусу. Но тогда уже было, пожалуй, слишком поздно: вирус уже проник в наши аэропорты, поезда, на наши рабочие места и к нам домой. Британия шла навстречу одной из самых тяжелых инфекций одного из самых страшных вирусов столетия»,- указывали журналисты Sunday Times, отмечая:
в тот момент, когда страна готовилась к удару вируса и переживала масштабное наводнение, премьер-министр перетасовывал свой кабинет, завершал процесс выхода страны из ЕС, а затем вместе с невестой отправился отдохнуть в загородный дом.
В Британии короновирусом за два месяца заразилось 0,03 % населения.
Это эпидемия?
А симптомы какие? Результаты тестов на вирускороны есть? )))