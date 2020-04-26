Премьер Великобритании Джонсон полностью восстановился после коронавируса и с понедельника вернется к работе

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 27 апреля вернется к работе после перенесенной коронавирусной болезни.

Об этом сообщил пресс-секретарь Джонсона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"55-летний Джонсон вернется к работе в правительстве на фоне экономических последствий ограничений, направленных на сдерживание распространения вируса, а также роста числа умерших", — описывает агентство ситуацию, в которую возвращается премьер.

В Великобритании с начала пандемии COVID-19 заболели более 148 тысяч человек, умерли от этой болезни более 20 тысяч.

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Джонсон заболел коронавирусом 27 марта. 5 апреля его госпитализировали, на Даунинг-стрит объяснили это мерами предосторожности. 6 апреля канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии. Там премьер-министр Великобритании провел 2 ночи, после чего был переведен в обычную палату. 12 апреля Джонсона выписали из больницы, и он отправился восстанавливать силы в официальную резиденцию за городом.