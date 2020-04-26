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Новости Коронавирус и карантин
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Премьер Великобритании Джонсон полностью восстановился после коронавируса и с понедельника вернется к работе

Премьер Великобритании Джонсон полностью восстановился после коронавируса и с понедельника вернется к работе

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 27 апреля вернется к работе после перенесенной коронавирусной болезни.

Об этом сообщил пресс-секретарь Джонсона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"55-летний Джонсон вернется к работе в правительстве на фоне экономических последствий ограничений, направленных на сдерживание распространения вируса, а также роста числа умерших", — описывает агентство ситуацию, в которую возвращается премьер.

В Великобритании с начала пандемии COVID-19 заболели более 148 тысяч человек, умерли от этой болезни более 20 тысяч.

Читайте на Цензор.НЕТ: Переболевшего COVID-19 премьера Великобритании Джонсона выписали из больницы

Джонсон заболел коронавирусом 27 марта. 5 апреля его госпитализировали, на Даунинг-стрит объяснили это мерами предосторожности. 6 апреля канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии. Там премьер-министр Великобритании провел 2 ночи, после чего был переведен в обычную палату. 12 апреля Джонсона выписали из больницы, и он отправился восстанавливать силы в официальную резиденцию за городом.

Автор: 

Великобритания (5027) карантин (16729) Джонсон_Борис (506) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) выздоровление (41)


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Топ комментарии
+9
Порядочный человек - Джонсон.
Он не истерил, не боялся не прятался в бункере как пуйло или Зеля.
Он был со своим народом.
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26.04.2020 17:53 Ответить
+7
Чуваку просто повезло, что все места в больницах Лондона не заняты кацапскими попами
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26.04.2020 17:57 Ответить
+2
Я,когда то писал и ставил 101% шо Боря выздороеет.Жаль не выиграл.Я даже мог поставить1000 ,и выиграл бы.
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26.04.2020 17:57 Ответить
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Порядочный человек - Джонсон.
Он не истерил, не боялся не прятался в бункере как пуйло или Зеля.
Он был со своим народом.
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26.04.2020 17:53 Ответить
Чуваку просто повезло, что все места в больницах Лондона не заняты кацапскими попами
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26.04.2020 17:57 Ответить
точно, также он не принял никаких мер, чтоб избежать множество смертей от корона вируса в Великобритание при том заявил, мол брексит был важнее обьявление мер осторожности для населения, да и нет ответа на вопрос - был ли он действительно больной или ....
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26.04.2020 17:59 Ответить
аналізи в студію!
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26.04.2020 17:56 Ответить
Довго думав?
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26.04.2020 18:17 Ответить
дай вгадаю: ти - довгодум?
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26.04.2020 18:19 Ответить
Що тут гадати, відразу видно що ти недодум.
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26.04.2020 18:21 Ответить
тобі видно мою відразу до тебе?
а я так ретельно її переховував...
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26.04.2020 18:22 Ответить
Ти взагалі-то здатний розуміти що пишеш?
Яке відношення має до тебе прем'єр Британії? З якого перепою тобі хтось повинен викладувати аналізи? Ти хто такий? Свої аналізи опублікуй якщо нічим зайнятись.
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26.04.2020 18:25 Ответить
та я і так бачу, що ти довбень, нашо було ту всю муйню писати?
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26.04.2020 18:26 Ответить
Ой лишенько, звідки такі тільки беруться?
Муйню ти пишеш і впираєшся, а впертістю знаєш хто виділяється?
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26.04.2020 18:29 Ответить
ти?
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26.04.2020 18:30 Ответить
Продовжуй.
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26.04.2020 18:31 Ответить
а взагалі, пригар гудка зараховується
це ж яким треба бути довбнем, щоб так бомбануло на рівному місці!
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26.04.2020 18:39 Ответить
Тобі скільки років? Спермо-токсікоз зашкалює?

Подумай що пишеш і більше дурниць не пиши.
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26.04.2020 18:54 Ответить
Я,когда то писал и ставил 101% шо Боря выздороеет.Жаль не выиграл.Я даже мог поставить1000 ,и выиграл бы.
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26.04.2020 17:57 Ответить
95% зараженных выздоравливают от короновируса
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26.04.2020 18:11 Ответить
Никто не выздоравливает в полной мере, это фэйк. Легкие уже поражены, работают плохо, при больших нагрузках человеку может не хватать воздуха. Вирус находится в организме как и прежде, много случаев повторного заболевания
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26.04.2020 19:22 Ответить
Давай еще про бесплодие у мужчин.
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26.04.2020 22:23 Ответить
Бориса обвинили в том что вместо подготовки к эпидемии он развлекался с любовницей. Британия оказалась чуть-ли не самой худшей страной по подготовленности врачей к пандемии.

Sunday Times «Коронавирус: 38 дней сомнамбулического похода Британии к катастрофе».
Борис Джонсон в январе и феврале пропустил сразу пять экстренных заседаний чрезвычайного правительственного комитета COBRA, на которых обсуждались вопросы борьбы с вирусом и обеспечения британских врачей защитными средствами для работы в условиях эпидемии.
«Лишь 2 марта - спустя пять недель - Джонсон пришел на встречу COBRA по коронавирусу. Но тогда уже было, пожалуй, слишком поздно: вирус уже проник в наши аэропорты, поезда, на наши рабочие места и к нам домой. Британия шла навстречу одной из самых тяжелых инфекций одного из самых страшных вирусов столетия»,- указывали журналисты Sunday Times, отмечая:
в тот момент, когда страна готовилась к удару вируса и переживала масштабное наводнение, премьер-министр перетасовывал свой кабинет, завершал процесс выхода страны из ЕС, а затем вместе с невестой отправился отдохнуть в загородный дом.
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26.04.2020 18:07 Ответить
Правильно делал.
В Британии короновирусом за два месяца заразилось 0,03 % населения.
Это эпидемия?
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26.04.2020 18:10 Ответить
А какие власти вообще когда-нибудь волновали люди? Их все равно миллионы. Тут главное престиж. Зачем запирать целые страны на карантин из-за каких-то десятых доли процента? Волнуются только за имидж. А Великобритания просто опозорилась.
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26.04.2020 18:16 Ответить
Да-да. А Комаровский пел о том что в конце марта о коронавирусе вообще забудут.
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26.04.2020 18:38 Ответить
https://censor.net/user/211975 а в Украине какой процент? )))))))) Это эпидемия? )
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26.04.2020 18:54 Ответить
А з політиків чи багатіїв ніхто і не помер...
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26.04.2020 18:11 Ответить
спонсор Трампа https://fakty.com.ua/ru/svit/20200413-milyarder-stenli-chera-z-nyu-jorku-pomer-vid-koronavirusu/ Миллиардер Стэнли Чера из Нью-Йорка умер от коронавируса
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26.04.2020 18:38 Ответить
точно знаешь что от короны? )))
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26.04.2020 18:53 Ответить
написано
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26.04.2020 20:53 Ответить
написано с симптомами ))
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26.04.2020 21:13 Ответить
ну я не думаю, что ему не сделали тест
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26.04.2020 21:23 Ответить
78-летний нью-йоркский застройщик был госпитализирован 24 марта с симптомами Covid-19
А симптомы какие? Результаты тестов на вирускороны есть? )))
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26.04.2020 18:56 Ответить
ну ему же наверное делали тест
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26.04.2020 20:54 Ответить
статью прочти )) Тебя пытаются всеми силами убедить насколько страшен этот вирус.
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26.04.2020 21:11 Ответить
написано, он коронавируса.
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26.04.2020 21:24 Ответить
Чудны дела твои, Господьни!
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26.04.2020 18:13 Ответить
Ну, слава Богу!
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26.04.2020 18:39 Ответить
Рекламная компания вирусаВкороне завершилась успешно ))))))))))))))
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26.04.2020 18:52 Ответить
Борька держи кардан !!!!!
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26.04.2020 18:53 Ответить
Раздули типа он лежал в обычной больнице как простой смертный Больница-то обычная, вот только палата не обычная и персонал его обслуживающий состоял из лучших врачей UK, которые сидели круглосуточно возле его первые сутки. В отделение где он лежал кроме них никого не пускали. Прежним он не будет уже после этой болезни, это факт
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26.04.2020 19:29 Ответить
 
 