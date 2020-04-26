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Польша заподозрила Россию в кибератаке на главную военную академию страны: "Имеет все признаки кампании под руководством Кремля"

Польша заподозрила Россию в кибератаке на главную военную академию страны:

Польша заявила, что пострадала от сложной операции по дезинформации, направленной на ослабление польско-американских отношений - вероятно, за операцией стоит Россия.

Об этом заявил представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Жарин сказал, что Польша продолжает расследование и пока не имеет окончательных доказательств того, что нападение было координированное Россией. Но он отметил, что информационная атака имеет все признаки кампании под руководством Кремля.

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Речь идет о нападении на сайт Института военных исследований в Варшаве, военной академии, которая готовит польских военных лидеров. Жарин сказал, что на сайте было опубликовано поддельное письмо от имени ректора, в котором содержался призыв к польским солдатам бороться с "американской оккупацией".

Письмо было опубликовано на новостных порталах, в том числе на одном, известном пропагандой дезинформации.

"Содержание письма отвечало основному нарративу, который российская пропаганда постоянно продвигает против Польши и США", - заявил Жарин.

По его словам, польские власти считают, что целью этих атак является сеять информационный хаос, подрывать моральный дух польских солдат и разжигать антиамериканские настроения.

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Он утверждает, что Кремль пытается использовать кризис с коронавирусом, чтобы освободиться от международной изоляции и убедить Запад отменить санкции, введенные из-за агрессии против Украины.

Автор: 

дезинформация (344) Польша (8511) россия (96200) США (27156) хакер (1191) фейк (684)


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Топ комментарии
+4
Несколько чемоданов с газпромовскими деньгами и в Польше сразу догадаются что кибер атаку совершили потомки бандеровцев.
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26.04.2020 18:01 Ответить
+4
На Цензорі з боку росії теж є коментатори, які розповсюджують брехню з метою розбрату і дестабілізації. Методи у них однакові.
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26.04.2020 18:05 Ответить
+2
Польша заподозрила Россию в кибератаке на главную военную академию страны: "Имеет все признаки кампании под руководством Кремля" - Цензор.НЕТ 7556
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26.04.2020 18:32 Ответить
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Несколько чемоданов с газпромовскими деньгами и в Польше сразу догадаются что кибер атаку совершили потомки бандеровцев.
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26.04.2020 18:01 Ответить
Не суди по себе, в Польше достаточно негативно относятся к российским пропагандистским атакам. И действуют достаточно последовательно, в отличии от НеЛоха.
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27.04.2020 01:29 Ответить
аналогичные призывы бороться с карантином и самоизоляцией в Украине, постоянно звучать и на цензоре ))) совпадение? )
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26.04.2020 18:01 Ответить
Ляхи,падлюки,а ви помните как гоняли вместе з москалями Жализняка и Гонту?
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26.04.2020 18:01 Ответить
http://piccash.net/58450/1031571/ Тут також цікаве пишуть
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26.04.2020 18:01 Ответить
На Цензорі з боку росії теж є коментатори, які розповсюджують брехню з метою розбрату і дестабілізації. Методи у них однакові.
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26.04.2020 18:05 Ответить
це правда..тільки для цензора дискусія важливіше..
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26.04.2020 18:17 Ответить
Главная угроза рашки - пшеки))) Ну гы-гы 3 раза!
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26.04.2020 18:19 Ответить
Трампнаш милостиво позволил заменить намордник шарфом, но на всякий случай пригнал в гавань Нью Йорка нефтяной танкер с красным крестом, дав понять, что все недоумевающие станут бесплатными пассажирами и когда трюм будет полон, отправятся в круиз осмотреть место, где лежит Титаник. Тут рядом. Макароныч честно носил намордник и радовался..Сложнее с ВВП. Тупин дал каждому почувствовать себя Макроном, ходить в намордниках и радоваться, НО САМ МАСКУ НЕ НОСИТ.
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26.04.2020 18:29 Ответить
Польша заподозрила Россию в кибератаке на главную военную академию страны: "Имеет все признаки кампании под руководством Кремля" - Цензор.НЕТ 7556
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26.04.2020 18:32 Ответить
Польща запідозрила Росію в кібератаці на головну військову академію країни: "Має всі ознаки кампанії під керівництвом Кремля" - Цензор.НЕТ 7550
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26.04.2020 18:56 Ответить
 
 