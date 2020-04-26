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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции, применяли запрещенные 82-мм минометы: потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции, применяли запрещенные 82-мм минометы: потерь нет, - пресс-центр ОС

Наемники РФ семь раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток по состоянию на 17:00.

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"В течение 26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили огнем из штатного вооружения. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы пресекли враждебную активность", - говорится в сводке.

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"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из вооружения БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции вблизи Лебединского, а из зенитной установки ЗУ-23-2 - рядом с Широкино. По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Богдановки враг применил миномет 82-го калибра. Защитников Новотроицкого российские оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Старогнатовки наши воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета. Во время обстрелов противника наши защитники проявили мужество и выдержку. Объединенные силы решительно ответили на все огневые провокации оккупантов, заставив их вернуться к соблюдению режима "тишины", - детализировали в штабе ОС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 9 мин 82-го калибра по нашим защитникам неподалеку Новотошковского. Против наших защитников вблизи населенного пункта Хутор Вильный враг применил гранатометы различных систем, зенитное вооружение, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - отмечается в сводке.

Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было.

"Наши подразделения полностью придерживаются мирных обязательств. Вместе с тем, при необходимости, принимают решительные меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих Объединенных сил. На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "Тишины" соблюдается. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - резюмировали в пресс-центре ОС.

С начала суток наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции, применяли запрещенные 82-мм минометы: потерь нет, - пресс-центр ОС 01
С начала суток наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции, применяли запрещенные 82-мм минометы: потерь нет, - пресс-центр ОС 02
С начала суток наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции, применяли запрещенные 82-мм минометы: потерь нет, - пресс-центр ОС 03

Автор: 

обстрел (27885) Донбасс (26957) наемники рф (2092) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
С начала суток наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции, применяли запрещенные 82-мм минометы: потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9866
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26.04.2020 18:15 Ответить
+5
квартал атамстит обов'язатєльно...в скайпе.
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26.04.2020 18:19 Ответить
+5
Мириться хотят, факт. Зеля, отводи войска...
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26.04.2020 18:35 Ответить
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С начала суток наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции, применяли запрещенные 82-мм минометы: потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9866
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26.04.2020 18:15 Ответить
квартал атамстит обов'язатєльно...в скайпе.
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26.04.2020 18:19 Ответить
Ты с дивана поможешь! Осталось только тапки найти...
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26.04.2020 18:23 Ответить
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26.04.2020 18:45 Ответить
опять гыдота онлайн..
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26.04.2020 18:56 Ответить
да не может такого быть, чтоб добролюбивые сепары стреляли. вот еслиб жахнули хоть в один крузак ОБСЕ. вот тогда поверил бы и весь мир и оон поверилиб. задолбали уже выражать свое беспокойство
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26.04.2020 18:22 Ответить
Как же так? А ведь репортаж из шоколадного глаза пуйла ,который вел оманский ишак был о мире дружбе и жвачке.
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26.04.2020 18:25 Ответить
постреливают? (как говорил один... деятель... нашей современности)
гори-палай вата, що закликала в наш дім чугого солдата !!!
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26.04.2020 18:29 Ответить
Мириться хотят, факт. Зеля, отводи войска...
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26.04.2020 18:35 Ответить
С начала суток наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции, применяли запрещенные 82-мм минометы: потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2029
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26.04.2020 18:36 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!!!

Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаляС начала суток наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции, применяли запрещенные 82-мм минометы: потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9219
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26.04.2020 18:46 Ответить
Нужно отводить, ато опять с миномёта добивают. Кстати, 82мм вроде не запрещены были
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26.04.2020 19:02 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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26.04.2020 19:46 Ответить
 
 