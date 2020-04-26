С начала суток наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции, применяли запрещенные 82-мм минометы: потерь нет, - пресс-центр ОС

Наемники РФ семь раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток по состоянию на 17:00.

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"В течение 26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили огнем из штатного вооружения. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы пресекли враждебную активность", - говорится в сводке.

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"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из вооружения БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции вблизи Лебединского, а из зенитной установки ЗУ-23-2 - рядом с Широкино. По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Богдановки враг применил миномет 82-го калибра. Защитников Новотроицкого российские оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Старогнатовки наши воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета. Во время обстрелов противника наши защитники проявили мужество и выдержку. Объединенные силы решительно ответили на все огневые провокации оккупантов, заставив их вернуться к соблюдению режима "тишины", - детализировали в штабе ОС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 9 мин 82-го калибра по нашим защитникам неподалеку Новотошковского. Против наших защитников вблизи населенного пункта Хутор Вильный враг применил гранатометы различных систем, зенитное вооружение, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - отмечается в сводке.

Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было.

"Наши подразделения полностью придерживаются мирных обязательств. Вместе с тем, при необходимости, принимают решительные меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих Объединенных сил. На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "Тишины" соблюдается. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - резюмировали в пресс-центре ОС.





