Россия по политическим мотивам удерживает 120 граждан Украины, - МИД настаивает на ужесточении санкций против РФ

Незаконный запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму должен стать поводом для усиления давления на Россию как страну-оккупанта.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

В дипведомстве напомнили о том, что уже четыре года высший представительный и исполнительный орган крымских татар не может свободно выполнять свои функции на оккупированном украинском полуострове. Россия продолжает игнорировать декларации ООН и проводить политику репрессий в отношении коренного населения Крыма.

"Запрет высшего представительного и исполнительного органа крымских татар оккупационными властями стал очередным свидетельством грубого нарушения международного гуманитарного права и прав человека, проявлением расовой дискриминации, элементом масштабной кампании запугиваний и преследований несогласных с оккупацией полуострова и фиктивными результатами так называемого "референдума" от 16 марта 2014 года", - подчеркивают дипломаты.

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"На сегодня в рамках продолжающихся репрессий против несогласных около 120 граждан Украины, большинство из которых являются крымскими татарами, незаконно удерживаются или осуждены Россией по политическим мотивам на территории РФ и временно оккупированного Крыма", – говорится в комментарии.

В течение последних шести месяцев оккупационная администрация регулярно выносит массовые предупреждения о недопустимости нарушения "закона о митингах и собраниях" членам Меджлиса, активистам крымскотатарского национального движения Эмине Авамилевой, Абдурешиту Джеппарову и другим.

"Запретом Меджлиса Россия нарушила фундаментальные нормы права, включая Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основополагающих свобод, право коренного народа Украины, Крыма на представительство и самоуправление, которое предоставляется Декларацией о правах коренных народов ООН от 13 сентября 2007 года", - напоминают в министерстве.

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Нарушения оккупантов в отношении крымских татар рассматриваются Международным судом ООН, который 19 апреля 2017 года обязал Россию "воздержаться от принятия или поддержания ограничений относительно возможности крымских татар сохранить свои представительные институты, включая Меджлис".

Однако страна-оккупант сознательно игнорирует предписание Приказа МС ООН уже три года. Вопрос невыполнения Россией приказа будет рассматриваться судом уже во время слушания дела по существу.

"В этой связи призываем мировое сообщество продолжать оказывать давление на Россию и ужесточать санкции с целью обеспечения выполнения Приказа МС ООН и прекращения притеснений крымскотатарского сообщества в Крыму", - отмечается в заявлении.