Более 10 тысяч человек болеют COVID-19 в Беларуси, Лукашенко объясняет отсутствие карантина нежеланием попасть в экономическую зависимость

По состоянию на 26 апреля в Беларуси зарегистрировано 10 463 случаев заболевания COVID-19, 72 человека умерли.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, только за минувшие сутки зафиксировали 873 случая.

В то же время, в стране не введены карантинные меры. 26 апреля, пишет БЕЛТА, во время общения с жителями Наровлянского района президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему принял решение не останавливать экономику: "Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее подымется - тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы - газ, нефть и прочее. Или тот же Китай, который обладает экономической мощью. А остальные где будут?".

По его словам, последствия в таком случае могли бы привести к сильной зависимости или же фактически подчинению богатым и сильным государствам. "Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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Глава государства отметил, что даже богатые европейцы сейчас уже начали отменять карантинные меры, несмотря на то, что вопрос с пандемией не снят с повестки дня. "Этот коронавирус показал, кто есть кто. Посмотрите: Евросоюз, богатые и прочие, и каждый зашился в своей скорлупе, и друг другу не могли помочь. Поэтому и люди будут после этого другие и, наверное, мир изменится".

По информации Громадське радіо, 25 апреля тысячи белорусов приняли участие в общенациональном субботнике. Работая группами, граждане сажали деревья, убирали в парках и на улицах в рамках ежегодного традиционного мероприятия, оставшийся еще со времен СССР.

В то же время, 26 апреля в Бресте белорусы провели акцию протеста против бездействия властей в разгар эпидемии. Чуть больше 200 человек вышли на центральную площадь в костюмах смерти с косами. Участники заявили, что три проблемы уничтожают белорусскую нацию при Александре Лукашенко: нерешенные последствия аварии на ЧАЭС, вредное производство в пределах городов и бездействие власти во время эпидемии коронавируса.

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