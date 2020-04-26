Более 10 тысяч человек болеют COVID-19 в Беларуси, Лукашенко объясняет отсутствие карантина нежеланием попасть в экономическую зависимость
По состоянию на 26 апреля в Беларуси зарегистрировано 10 463 случаев заболевания COVID-19, 72 человека умерли.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, только за минувшие сутки зафиксировали 873 случая.
В то же время, в стране не введены карантинные меры. 26 апреля, пишет БЕЛТА, во время общения с жителями Наровлянского района президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему принял решение не останавливать экономику: "Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее подымется - тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы - газ, нефть и прочее. Или тот же Китай, который обладает экономической мощью. А остальные где будут?".
По его словам, последствия в таком случае могли бы привести к сильной зависимости или же фактически подчинению богатым и сильным государствам. "Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что даже богатые европейцы сейчас уже начали отменять карантинные меры, несмотря на то, что вопрос с пандемией не снят с повестки дня. "Этот коронавирус показал, кто есть кто. Посмотрите: Евросоюз, богатые и прочие, и каждый зашился в своей скорлупе, и друг другу не могли помочь. Поэтому и люди будут после этого другие и, наверное, мир изменится".
По информации Громадське радіо, 25 апреля тысячи белорусов приняли участие в общенациональном субботнике. Работая группами, граждане сажали деревья, убирали в парках и на улицах в рамках ежегодного традиционного мероприятия, оставшийся еще со времен СССР.
В то же время, 26 апреля в Бресте белорусы провели акцию протеста против бездействия властей в разгар эпидемии. Чуть больше 200 человек вышли на центральную площадь в костюмах смерти с косами. Участники заявили, что три проблемы уничтожают белорусскую нацию при Александре Лукашенко: нерешенные последствия аварии на ЧАЭС, вредное производство в пределах городов и бездействие власти во время эпидемии коронавируса.
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То есть задолго до коронавируса ежедневно умирали 15-20 тысяч людей от пневмонии (которая является наиболее частым осложнением гриппа и ОРВИ), и это абсолютно никого не волновало.
Все правильно робить лукашенко. І шведська влада також. Ідіть нафуй зі своїм дурантіном!!!
" Die jüngsten Angaben zur sogenannten Übersterblichkeit in 24 europäischen Staaten zeigen, wie drastisch die Zahl der Toten zwischen dem 16. März bis zum 12. April in Europa zugenommen hat. Besonders dramatisch ist die Entwicklung bei Menschen, die älter sind als 65: Die Übersterblichkeit lag https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/ Angaben von EuroMomo (European Mortality Monitoring) zufolge in den ausgewerteten europäischen Staaten bei fast 50.000 Personen innerhalb von vier Wochen. Das heißt, in diesen vier Kalenderwochen sind Zehntausende Menschen über 65 Jahre mehr gestorben als sonst durchschnittlich in diesem Zeitraum." -- Последняя информация о так называемой чрезмерной смертности в 24 европейских странах показывает, насколько резко возросло число смертей в Европе в период с 16 марта по 12 апреля. Развитие особенно драматично среди людей старше 65 лет. По данным EuroMomo (Европейский мониторинг смертности), уровень смертности в оцениваемых европейских странах в течение четырех недель составлял почти 50 000. Это означает, что за эти четыре календарных недели десятки тысяч людей старше 65 лет умерли больше, чем в среднем за этот период.
Сравнительная таблица смертности за 12,13, 14, 15 календарные недели ( 2017, 2019, 2020 ) дана в ссылке.
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-******************-101.html
2. Тесты проводят обычно у тех, кто контактировал с больным. У 10 тыс заболевших в Беларуси контактов несколько больше, чем у 8,5 твс в Украине. И число миллионов вне их круга контактов на это не влияет.
примеры: общежитие в Киевской области, круизный лайнер diamond Princess, американский авианосец "Теодор Рузвельт", Украина, Киев, Германия, Швейцария
интересно, скоро до людей дойдет, что коронавирус действительно сидит в каждом 5 или 10м человеке наподобие того, как герпес сидит в 80-90% населения Земли
«Захоронения граждан, умерших от коронавируса, производятся только через кремацию в минском крематории, без процедуры прощания».
В Спецкомбинате КБО TUT.BY пояснили, что есть «инструкция Минздрава», по которой и действуют.
- Захоронить умершего с диагнозом «коронавирус» можно и в землю, запрета нет. Но нам рекомендовано Минздравом производить кремацию: в Минске есть единственный в стране крематорий, - говорит замдиректора предприятия Сергей Тур.
Читать полностью: https://news.tut.by/society/679580.html
Откуда информация о подписке о неразглашении?
Так, в минувшие выходные утром на границе на выезде из Беларуси стояли очереди из легковых машин, а вечером в воскресенье очереди на выезд из Украины достигали сотни авто.
Как сообщается, стоять приходилось больше часа. Багажники забиты до отказа."
После эпидемии будем делать выводы,кто лучше справился.
Одна за всех, мы за ценой не постоим.
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