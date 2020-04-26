РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6754 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
11 364 79

Более 10 тысяч человек болеют COVID-19 в Беларуси, Лукашенко объясняет отсутствие карантина нежеланием попасть в экономическую зависимость

Более 10 тысяч человек болеют COVID-19 в Беларуси, Лукашенко объясняет отсутствие карантина нежеланием попасть в экономическую зависимость

По состоянию на 26 апреля в Беларуси зарегистрировано 10 463 случаев заболевания COVID-19, 72 человека умерли.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, только за минувшие сутки зафиксировали 873 случая.

В то же время, в стране не введены карантинные меры. 26 апреля, пишет БЕЛТА, во время общения с жителями Наровлянского района президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему принял решение не останавливать экономику: "Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее подымется - тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы - газ, нефть и прочее. Или тот же Китай, который обладает экономической мощью. А остальные где будут?".

По его словам, последствия в таком случае могли бы привести к сильной зависимости или же фактически подчинению богатым и сильным государствам. "Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Назло коронавирусу: в Беларуси проходит республиканский субботник, Лукашенко сажает сосны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Глава государства отметил, что даже богатые европейцы сейчас уже начали отменять карантинные меры, несмотря на то, что вопрос с пандемией не снят с повестки дня. "Этот коронавирус показал, кто есть кто. Посмотрите: Евросоюз, богатые и прочие, и каждый зашился в своей скорлупе, и друг другу не могли помочь. Поэтому и люди будут после этого другие и, наверное, мир изменится".

По информации Громадське радіо, 25 апреля тысячи белорусов приняли участие в общенациональном субботнике. Работая группами, граждане сажали деревья, убирали в парках и на улицах в рамках ежегодного традиционного мероприятия, оставшийся еще со времен СССР.

В то же время, 26 апреля в Бресте белорусы провели акцию протеста против бездействия властей в разгар эпидемии. Чуть больше 200 человек вышли на центральную площадь в костюмах смерти с косами. Участники заявили, что три проблемы уничтожают белорусскую нацию при Александре Лукашенко: нерешенные последствия аварии на ЧАЭС, вредное производство в пределах городов и бездействие власти во время эпидемии коронавируса.

Также читайте: У хоккеиста из команды Лукашенко подтвержден COVID-19, но президент Беларуси самоизолироваться не будет, - пресс-секретарь Эйсмонт

Автор: 

Беларусь (7922) карантин (16729) Лукашенко Александр (3618) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
Это не пневмония или грипп,корона более заразна.Вся проблема-в нагрузке на медицину-при большом кол-ве заболевших не справяться,многим помочь не смогут.Если заболевание пройдет плавно,с небольшим количеством заболевших(для этого карантин и самоизоляция)-то ничего критического.При огромном потоке заболевших-коллапс.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:23 Ответить
+17
ну хватит уже рассказывать эту хрень про "обычный грипп" Это могло проканать в феврале. максимум в марте, но не теперь. Каждый день появляется дежурный бот-провокатор и начинает свои поучения. Паучай своих паучат. Обычный грипп! Только смертность в 50 раз выше.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:34 Ответить
+13
Хрень про "обычный грипп" уже многократно был опровергнут мировым научным сообществом, нашими медиками/вирусологами и всеми, кто имеет хоть какое-то отношение к медицине. Эти фейки, кстати, распространяет паРаша, что уже озвучивалось Западом. И делает это паРаша, чтобы посеять хаос в мире, чтобы дебилы требовали "дать им работать", не соблюдали меры предосторожности, чтобы каждая страна превратилась в Италию или США, с 3 000 умерших за день.... Отсюда выплывает вопрос: ты рашистский бот или просто идиот?
показать весь комментарий
26.04.2020 19:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Около 450 млн человек заболевают пневмонией в мире каждый год, около 4-7 млн случаев болезни заканчиваются летальным исходом.
То есть задолго до коронавируса ежедневно умирали 15-20 тысяч людей от пневмонии (которая является наиболее частым осложнением гриппа и ОРВИ), и это абсолютно никого не волновало.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:00 Ответить
А кого волновало что вымирает каждый день в Украине по 500 душ?(не путать с умирают)
показать весь комментарий
26.04.2020 19:09 Ответить
вот именно, политикам плевать на людей, а люди все равно верят, что политики делают все для того, чтобы кого-то там спасти от коронавируса
показать весь комментарий
26.04.2020 19:12 Ответить
В жовтні 2009-січні210 рр. свинячим грипом в україні захворіли 3 млн. людей. 345 тис були шпиталізовані. 1125 - померли. І НІХТО, СУКИ ПАНІКЕРСЬКІ, НЕ КАРАНТІНИВ ЛЮДЕЙ!!!
Все правильно робить лукашенко. І шведська влада також. Ідіть нафуй зі своїм дурантіном!!!
показать весь комментарий
27.04.2020 06:40 Ответить
Это не пневмония или грипп,корона более заразна.Вся проблема-в нагрузке на медицину-при большом кол-ве заболевших не справяться,многим помочь не смогут.Если заболевание пройдет плавно,с небольшим количеством заболевших(для этого карантин и самоизоляция)-то ничего критического.При огромном потоке заболевших-коллапс.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:23 Ответить
приведите, пожалуйста, исследование с подтверждением того, что коронавирус заразнее гриппа
показать весь комментарий
26.04.2020 19:26 Ответить
ну хватит уже рассказывать эту хрень про "обычный грипп" Это могло проканать в феврале. максимум в марте, но не теперь. Каждый день появляется дежурный бот-провокатор и начинает свои поучения. Паучай своих паучат. Обычный грипп! Только смертность в 50 раз выше.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:34 Ответить
слєпой, увідєв ето дєло, глухому на ухо шепнул, нємой васклікнул "караул"
показать весь комментарий
26.04.2020 19:50 Ответить
Иван , а че не в 500 , или 5000
показать весь комментарий
26.04.2020 20:02 Ответить
Ты и цифры 50 не осилил, прихожанин ФСБ ПЦ.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:26 Ответить
Это для родителей и бабушек с дедушками, а моложе - раз в 20 и то, от уровня медицины и дисциплины людей зависит.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:27 Ответить
Брехня, 450 млн це приблизно кожен 14-й житель землі, та ще й щороку. Не хворіють на пневмонії так масово і часто.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:23 Ответить
можете опровергнуть другой статистикой со ссылкой, желаю удачи
показать весь комментарий
26.04.2020 19:25 Ответить
У вашому повідомленні я теж не бачу пруфлінку щодо 450 млн
показать весь комментарий
26.04.2020 19:28 Ответить
вот это щас человек всё бросит и будет тебе искать статистику. Не нужна тут никакая статистика. Нужны знания по математике за 2-ой класс и капля здравого смвсла.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:51 Ответить
Хрень про "обычный грипп" уже многократно был опровергнут мировым научным сообществом, нашими медиками/вирусологами и всеми, кто имеет хоть какое-то отношение к медицине. Эти фейки, кстати, распространяет паРаша, что уже озвучивалось Западом. И делает это паРаша, чтобы посеять хаос в мире, чтобы дебилы требовали "дать им работать", не соблюдали меры предосторожности, чтобы каждая страна превратилась в Италию или США, с 3 000 умерших за день.... Отсюда выплывает вопрос: ты рашистский бот или просто идиот?
показать весь комментарий
26.04.2020 19:44 Ответить
" In Europa sind innerhalb von vier Wochen Zehntausende Menschen mehr gestorben als im gleichen Zeitraum der Vorjahre. Bei den über 65-Jährigen lag die sogenannte Übersterblichkeit bei fast 50.000 Personen " -- В Европе в течение четырех недель умерло на десяток тысяч людей больше , чем за тот же период в предыдущие годы. Так называемый показатель чрезмерной смертности среди людей старше 65 лет составил почти 50 000 человек.​
" Die jüngsten Angaben zur sogenannten Übersterblichkeit in 24 europäischen Staaten zeigen, wie drastisch die Zahl der Toten zwischen dem 16. März bis zum 12. April in Europa zugenommen hat. Besonders dramatisch ist die Entwicklung bei Menschen, die älter sind als 65: Die Übersterblichkeit lag https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/ Angaben von EuroMomo (European Mortality Monitoring) zufolge in den ausgewerteten europäischen Staaten bei fast 50.000 Personen innerhalb von vier Wochen. Das heißt, in diesen vier Kalenderwochen sind Zehntausende Menschen über 65 Jahre mehr gestorben als sonst durchschnittlich in diesem Zeitraum." -- Последняя информация о так называемой чрезмерной смертности в 24 европейских странах показывает, насколько резко возросло число смертей в Европе в период с 16 марта по 12 апреля. Развитие особенно драматично среди людей старше 65 лет. По данным EuroMomo (Европейский мониторинг смертности), уровень смертности в оцениваемых европейских странах в течение четырех недель составлял почти 50 000. Это означает, что за эти четыре календарных недели десятки тысяч людей старше 65 лет умерли больше, чем в среднем за этот период.
Сравнительная таблица смертности за 12,13, 14, 15 календарные недели ( 2017, 2019, 2020 ) дана в ссылке.

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-******************-101.html


показать весь комментарий
26.04.2020 19:59 Ответить
Треба ще знати скільки з 10 000 інфікованих таких, які потребують госпіталізації.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:02 Ответить
Тут вопрос скорее в другом. Сделано порядка 150тыс. тестов в Беларуси с населением около 10млн. и 90тыс. в сорокамиллионной Украине. Дальше считайте сами.. Ни разу не являюсь поклонником Лукашенко, но в этой ситуации он похоже прав. По крайней мере хочется на это надеятся. В конечном итоге время покажет, чья стратегия более правильная
показать весь комментарий
26.04.2020 19:34 Ответить
Але це не відповідь на моє питання, бо не можна визначити навантаження лікарень.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:38 Ответить
Пока справляемся.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:45 Ответить
карантин введуть, коли ескаватори не справлятимуться з риттям на трупики
показать весь комментарий
26.04.2020 19:52 Ответить
1. Большая доля тестов, сделаных в Беларуси - российского пр-ва, их качество критиковал даже сам Лукашенко.
2. Тесты проводят обычно у тех, кто контактировал с больным. У 10 тыс заболевших в Беларуси контактов несколько больше, чем у 8,5 твс в Украине. И число миллионов вне их круга контактов на это не влияет.
показать весь комментарий
26.04.2020 20:15 Ответить
Зачем эта информация Василию Алибабаевичу? Он же глуп, как пробка!
показать весь комментарий
26.04.2020 20:37 Ответить
Более 10 тысяч человек болеют COVID-19 в Беларуси, Лукашенко объясняет отсутствие карантина нежеланием попасть в экономическую зависимость - Цензор.НЕТ 7407
показать весь комментарий
26.04.2020 19:03 Ответить
Нужно провести контрольный тест 10 тыс по правилам соцопроса (по всем репрезентативным параметрам) и тогда будет реальная картина распространения инфекции в масштабах страны!
показать весь комментарий
26.04.2020 19:05 Ответить
Для Украины более точный контрольный тест будет из 40-42 тыс. проб из расчета 1 к 1000 (из репрезентативной и случайно выбранной группы)!
показать весь комментарий
26.04.2020 19:12 Ответить
при всеобщем тестированния любого объекта (корабля, общежития, жилого дома, больницы), города, области/штата/провинции, страны будет получен положительный результат у 10-20% всех протестированных

примеры: общежитие в Киевской области, круизный лайнер diamond Princess, американский авианосец "Теодор Рузвельт", Украина, Киев, Германия, Швейцария

интересно, скоро до людей дойдет, что коронавирус действительно сидит в каждом 5 или 10м человеке наподобие того, как герпес сидит в 80-90% населения Земли
показать весь комментарий
26.04.2020 19:05 Ответить
А как же отрицательный результат теста при выписке?
показать весь комментарий
26.04.2020 20:17 Ответить
250 человек вышло с протестами.жидковато.претензии слабоваты.про батьку с его отношением к пандемии все уже сказано.увидим скоро.насколько он прав .
показать весь комментарий
26.04.2020 19:09 Ответить
Так сегодня годовщина Чернобыля, иначе вообще никто не вышел бы..
показать весь комментарий
26.04.2020 19:38 Ответить
Белорусь догоняет поляков, которых эпидемия уже идет на спад. Их ожидает что-то ужасное.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:10 Ответить
Идиот
показать весь комментарий
26.04.2020 19:11 Ответить
Лукашенко прав в одном-выиграет тот кто штампует$(ФРС).Может им эта Корона и выгодна.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:27 Ответить
В белоруссии трупы сжигают , а с родственников берут подписку о неразглашении.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:13 Ответить
Бабы еще нарожают (с)
показать весь комментарий
26.04.2020 19:39 Ответить
Это правда? Значит, их гораздо больше, чем 10 тысяч?
показать весь комментарий
26.04.2020 19:47 Ответить
В Минске вопросами захоронений занимается КУП «Спецкомбинат КБО», кроме того, госпредприятие оказывает ритуальные услуги, к нему же относится единственный в стране крематорий. На сайте организации https://ritual-minsk.by/ochen-vazhno-poryadok-zahoroneniya-umershih-ot-koronavirusa висит объявление:
«Захоронения граждан, умерших от коронавируса, производятся только через кремацию в минском крематории, без процедуры прощания».
В Спецкомбинате КБО TUT.BY пояснили, что есть «инструкция Минздрава», по которой и действуют.
- Захоронить умершего с диагнозом «коронавирус» можно и в землю, запрета нет. Но нам рекомендовано Минздравом производить кремацию: в Минске есть единственный в стране крематорий, - говорит замдиректора предприятия Сергей Тур.
Читать полностью: https://news.tut.by/society/679580.html

Откуда информация о подписке о неразглашении?
показать весь комментарий
26.04.2020 22:41 Ответить
родственники у меня в Минске.
показать весь комментарий
27.04.2020 01:39 Ответить
У Лукашенко нет даже приблизительного понимания, что государство без граждан это ни что.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:16 Ответить
Игорь у бацьки медицына получше нашей будет , и за граждан он более наших беспокоится ,
показать весь комментарий
26.04.2020 20:06 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2020 20:15 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2020 22:14 Ответить
Лукашенко предоставил выбор, а не загнал всех насильно в дома, не лишил работы. Вот почему это всех так злит. Беларусь оказалось на самом деле свободной страной, а не фальшивой демократией. Всегда пытаются заклевать тех кто не поддался стадному инстинкту. Оставьте уже их в покое.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:16 Ответить
"Ситуация сложилась так, что в Украине продукты стоят в два раза дешевле, чем в Беларуси. Да и технику, одежду и другие промтовары покупать в Украине выгоднее, пишет https://www.depo.ua/ depo.ua со ссылкой на «https://www.kp.by/daily/26348.5/3230869/ Комсомольскую правду в Беларуси ».
Так, в минувшие выходные утром на границе на выезде из Беларуси стояли очереди из легковых машин, а вечером в воскресенье очереди на выезд из Украины достигали сотни авто.
Как сообщается, стоять приходилось больше часа. Багажники забиты до отказа."
показать весь комментарий
26.04.2020 19:24 Ответить
На счёт того, что в 2 раза - брехня полная. 20-30% по некоторым позициям - это реально, и этого достаточно чтобы люди ездили на закупы.. В Европе это тоже сплошь и рядом происходит.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:42 Ответить
Пересекал два раза на автобусе перед эпидемией, в автобусе были почти все украинцы
показать весь комментарий
26.04.2020 19:56 Ответить
Рашабот под чужим прокси, тебе туда
показать весь комментарий
26.04.2020 19:48 Ответить
Более 10 тысяч человек болеют COVID-19 в Беларуси, Лукашенко объясняет отсутствие карантина нежеланием попасть в экономическую зависимость - Цензор.НЕТ 1275
показать весь комментарий
26.04.2020 19:17 Ответить
Циплят по осени считают.
После эпидемии будем делать выводы,кто лучше справился.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:26 Ответить
это тот случай, когда циплят может не остаться.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:34 Ответить
Ни даждёшся
показать весь комментарий
26.04.2020 19:58 Ответить
Сидят в своем доме взаперти под угрозой штрафа или даже уголовного дела, и поливают грязью белорусов которые спокойно могут пойти на работу, погулять. Это просто смешно.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:33 Ответить
это ты про себя в Корее?
показать весь комментарий
26.04.2020 19:35 Ответить
Вот именно. Сейчас весь мир похож на Северную Корею. Кроме Беларуси и Швеции.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:39 Ответить
я про тебя лично
показать весь комментарий
26.04.2020 19:40 Ответить
чего ты решил что в Украине все сидят взаперти?
показать весь комментарий
26.04.2020 19:41 Ответить
Я из Киева.А ты где живешь?😂😂🌷
показать весь комментарий
26.04.2020 20:05 Ответить
Коцапская блевотина?😄😄😄😄
показать весь комментарий
26.04.2020 20:07 Ответить
Коцапский проксеныш,с фантомной болью за мышебратьями.Он в Корее был только в Ютубе😂
показать весь комментарий
26.04.2020 20:08 Ответить
скоро они будут гулять преимущественно в один конец
показать весь комментарий
26.04.2020 19:37 Ответить
В любом случае это будет их выбор, свободных людей, не баранов которых загнали по стойлам.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:43 Ответить
где ты видел выбор свободных людей? все заложники у больного дегенерата.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:44 Ответить
Рашабот,
показать весь комментарий
26.04.2020 20:10 Ответить
Рашабот,
показать весь комментарий
26.04.2020 20:09 Ответить
Расскажи - где гуляют, поверив непревзойдённому вирусологу - Лукашенко, я пойду посмотрю.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:50 Ответить
И значит нам нужна одна победа.
Одна за всех, мы за ценой не постоим.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:35 Ответить
бацька надеется что вирус сам по себе рассосется.
показать весь комментарий
26.04.2020 19:36 Ответить
умысел у Луки Мудищева один, вирус рассосёт пенсионеров, что бы пенсии не платить!!
показать весь комментарий
26.04.2020 20:51 Ответить
Он не надеется, он знает
показать весь комментарий
26.04.2020 22:11 Ответить
Болеет там гораздо большее число людей, просто тесты практически не делают и люди многие скрывают болезнь из-за боязни, что их запишут в "прокаженные" со всеми вытекающими. Они и разносят вирус
показать весь комментарий
26.04.2020 19:37 Ответить
Ну, если учесть тот факт, что население в Бульбаруси составляет примерно 2,5 населения Киева, а РЕАЛЬНЫЕ цифры заболевших/умерших в стране с диктатором-самодуром замалчиваются, то положение там у них действительно плачевное... Правильно сделают те белорусы, которые не будут хотя бы деток пускать в школы... Хотя самим идти работать до "откидывания копыт" и приносить заразу в дом.... Кароч, печаль....
показать весь комментарий
26.04.2020 19:56 Ответить
Естественный отбор...
показать весь комментарий
26.04.2020 19:56 Ответить
стренький став Лука, вже маразм накриває
показать весь комментарий
26.04.2020 20:05 Ответить
По сути, в Беларуси мы видим смелый эксперимент. Посмотрим, что будет дальше.
показать весь комментарий
26.04.2020 21:21 Ответить
А дальше будет то, что при приблизительно одинаковой смертности с Рашей и Украиной у них будет меньший спад в экономике
показать весь комментарий
26.04.2020 22:14 Ответить
Ничего страшного ,, бабы ешё нарожают .

Понад 10 тисяч людей хворіють на COVID-19 у Білорусі, Лукашенко пояснює відсутність карантину небажанням потрапити в економічну залежність - Цензор.НЕТ 4952 . .
показать весь комментарий
26.04.2020 21:26 Ответить
Если незя продать свою продукцию и незя купить комплектующие для производства То нет никакой экономики что и происходит, для полной картины почитайте белорусский сайты
показать весь комментарий
26.04.2020 22:27 Ответить
В Швеции и Белоруссии карантинов нет. Никакой катастрофы с больницами нет. У нас правительство тоже уже это поняло и отменяет карантин.
показать весь комментарий
27.04.2020 00:39 Ответить
 
 