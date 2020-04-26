В Мариуполе пациент заразил коронавирусом 19 медиков: он поступил для проведения срочной операции до появления симптомов, - ОГА

Из 22 случаев коронавируса, выявленных за прошедшие сутки в Мариуполе Донецкой области, 19 - у медиков Областной больницы интенсивного лечения.

Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В Мариуполе мы имеем 22 новых случая заражения. Среди них 19 – медики Областной больницы интенсивного лечения". - заявил Кириленко.

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Вместе с тем, директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник сообщил, что медики в областной больнице интенсивного лечения города Мариуполь заразились от пациента, который был прооперирован еще до появления симптомов коронавируса.

"Областная больница не была определена как больница по приему больных коронавирусом. То, что случилось – это жизненная ситуация, когда ургентный больной поступает в ургентное отделение, не имея подтвержденного заболевания. Этот больной был прооперирован в отделении, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина. И поскольку все больные с пневмониями и подозрениями на пневмонию подлежат проверке, мы повели проверку. И после того, как обнаружили у него заражение коронавирусом, начали проводить проверки пациентов и сотрудников отделений, в которых он находился", - рассказал Колесник.

Колесник сообщил, что все выявленные случаи у медработников относятся к легким, без клинических проявлений. При этом часть сотрудников находится на карантине в отделении больницы, продолжая оказывать помощь больным.

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"Частично находятся на самоизоляции дома, потому что это все смены работы в этих двух отделениях, частично находятся в отделении. Врачи и медсестры остались на карантин в отделении, потому что больные продолжают находиться в отделении, и они нуждаются в медицинской помощи. Мы с сегодняшнего дня начинаем тотальную проверку всех сотрудников и пациентов, которые находятся в больнице, на ПЦР-тесты. Потому что у всех 19 сотрудников, которые получили положительный ответ, быстрые тесты были отрицательные". - добавил Колесник.