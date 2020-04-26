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Новости Коронавирус и карантин
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В Мариуполе пациент заразил коронавирусом 19 медиков: он поступил для проведения срочной операции до появления симптомов, - ОГА

В Мариуполе пациент заразил коронавирусом 19 медиков: он поступил для проведения срочной операции до появления симптомов, - ОГА

Из 22 случаев коронавируса, выявленных за прошедшие сутки в Мариуполе Донецкой области, 19 - у медиков Областной больницы интенсивного лечения.

Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В Мариуполе мы имеем 22 новых случая заражения. Среди них 19 – медики Областной больницы интенсивного лечения". - заявил Кириленко.

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Вместе с тем, директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник сообщил, что медики в областной больнице интенсивного лечения города Мариуполь заразились от пациента, который был прооперирован еще до появления симптомов коронавируса.

"Областная больница не была определена как больница по приему больных коронавирусом. То, что случилось – это жизненная ситуация, когда ургентный больной поступает в ургентное отделение, не имея подтвержденного заболевания. Этот больной был прооперирован в отделении, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина. И поскольку все больные с пневмониями и подозрениями на пневмонию подлежат проверке, мы повели проверку. И после того, как обнаружили у него заражение коронавирусом, начали проводить проверки пациентов и сотрудников отделений, в которых он находился", - рассказал Колесник.

Колесник сообщил, что все выявленные случаи у медработников относятся к легким, без клинических проявлений. При этом часть сотрудников находится на карантине в отделении больницы, продолжая оказывать помощь больным.

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"Частично находятся на самоизоляции дома, потому что это все смены работы в этих двух отделениях, частично находятся в отделении. Врачи и медсестры остались на карантин в отделении, потому что больные продолжают находиться в отделении, и они нуждаются в медицинской помощи. Мы с сегодняшнего дня начинаем тотальную проверку всех сотрудников и пациентов, которые находятся в больнице, на ПЦР-тесты. Потому что у всех 19 сотрудников, которые получили положительный ответ, быстрые тесты были отрицательные". - добавил Колесник.

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карантин (16729) Мариуполь (5724) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Не пациент заразил, а медики заразились от пациента!
Не соблюдали технику безопасности. Почему на заводе, за несоблюдение ТБ тюрьма, а в больнице премия?
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26.04.2020 19:21 Ответить
+9
совершенно верно

но смотришь, как в США медики используют мусорные пакеты вместо халатов медзащиты и понимаешь, что медиков власть ненавидит везде одинаково
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26.04.2020 19:23 Ответить
+9
Брехня! Все медики и больницы обеспечены средствами защиты. ********** сказало.
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26.04.2020 19:55 Ответить
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Ого!!!
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26.04.2020 19:20 Ответить
Да уж.
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26.04.2020 19:24 Ответить
Брехня! Все медики и больницы обеспечены средствами защиты. ********** сказало.
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26.04.2020 19:55 Ответить
Не пациент заразил, а медики заразились от пациента!
Не соблюдали технику безопасности. Почему на заводе, за несоблюдение ТБ тюрьма, а в больнице премия?
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26.04.2020 19:21 Ответить
совершенно верно

но смотришь, как в США медики используют мусорные пакеты вместо халатов медзащиты и понимаешь, что медиков власть ненавидит везде одинаково
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26.04.2020 19:23 Ответить
И только в Мокшандии Пуйло бессмертное построило медрай.
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26.04.2020 19:28 Ответить
Я согласен с твоим высказыванием, нет защиты у врачей, но можешь скинуть ссылку про врачей в мусорных пакетах в США?
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26.04.2020 19:56 Ответить
Можно ссылку? Очень сильно запахло РашаТудей.
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27.04.2020 01:41 Ответить
Тому що ти тирнетний тролль без спеціальної освіти, але з дддуже вагомою думкою по всіх проблемах. Поясню тобі, недолугому, - пацієнт поступив в ХІРУРГІЧНЕ відділення, в якому "космонавти" не ходять цілодобово. Якщо ти вимагаєш це від хірургів, то суспільство має право вимагати те ж саме від ТЕБЕ Тому злазь з дивана і звиздуй за захисним костюмом, нагуляний
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26.04.2020 19:56 Ответить
Глава российского региона обвинил врачей во вспышке коронавируса

Глава Бурятии https://lenta.ru/tags/persons/tsydenov-aleksey/ Алексей Цыденов заявил, что врачи Городской больницы №4 спровоцировали вспышку коронавируса в регионе. Об этом сообщается на https://egov-buryatia.ru/press_center/news/detail.php?ID=62696 сайте республики.
По его словам, зараженные медики скрывали свои симптомы заболевания и нарушали условия карантина. Из-за безответственности врачей заразились их коллеги, работающие на скорой помощи, и теперь под угрозой оказался весь район.
Цыденов подчеркнул, что ранее в республике были только «завозные» случаи болезни, а теперь возникнет внутренняя вспышка. В связи с этим власти региона решили не ослаблять режим ограничений, как планировалось в четверг, 23 апреля.
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26.04.2020 19:24 Ответить
Бурятам лікарі не потрібні бо вони своїм шаманам більше довіряють.
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26.04.2020 21:45 Ответить
Скорее всего скрыл от медиков что находится в группе риска - имеет зараженных родственников, недавно вернулся из-за границы и так далее.
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26.04.2020 19:24 Ответить
Не факт...
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26.04.2020 19:29 Ответить
А почему тест не сделали при поступлении? И 19 медиков бы сэкономили.
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26.04.2020 19:29 Ответить
тесты просто так не делают... их еще выпросить надо..(получается так?)
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26.04.2020 19:34 Ответить
И что дешевле ? Минус тест, или минус 19 медиков ?
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26.04.2020 19:39 Ответить
получается... минус 19 медиков (часть которых продолжает все же работать, находясь в отделении, вместе с больными...как бы на карантине... со всеми)
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26.04.2020 19:51 Ответить
Швидкий тест показує наявність імунної відповіді. Якщо не було симптомів, швидше за все й тест нічого б не показав. ПЛР-тест вимагає часу, їх всім підряд не роблять.
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26.04.2020 21:40 Ответить
Ну и них страшного не случится. Транзиторные носители или легкие "сопляки" - прям трагедия...Пандемия епть!!!
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26.04.2020 19:39 Ответить
Бажаю "нічого страшного" всій твоїй сімьї
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26.04.2020 19:57 Ответить
Это есть не что иное ка́к доказанные случаи несоблюдения карантинных мер. По 17000 с каждого. Или признавайте меры профанацией и выплачивайте компенсации за простой гражданам. Залы они пооткрывают, блин. А как же - скоро каникулы народных .... Как же без зала на пляжах булками трясти?
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26.04.2020 19:41 Ответить
Вірніше пацієнта заразили саме медики, в якого через ослаблений імунітет внаслідок операції першого проявилась симптоми. Тепер коли пацієнт раптом віддасть душу Богові все можна списати на вірус.
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26.04.2020 19:41 Ответить
Ти правий. Сподіваюсь, віднині всі твої родичі до лікарні ні ногою
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26.04.2020 19:58 Ответить
Не расстраивйся Без мозга можно прожить. Многие живут - и у тебя получится
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26.04.2020 20:08 Ответить
Я радий, що тобі це вдалося) Підкидаю ідею - катайся з циклом лекцій про твій досвід життя без мозку
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26.04.2020 20:27 Ответить
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26.04.2020 20:32 Ответить
Теперь медики, лечившие этого пациента готовы его убить.
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26.04.2020 20:01 Ответить
Боже, какая чушь.... Один-девятерых... Если с улицы взять 100 случайных людей-70 из них будут с короной. И заразил их не какойто пациент, а АТБ, или завод, или еще кто то. Думаете на заводе 100 человек в цеху когда в одной раздевалке переодеваются не могут заразить друг друга? А, они ведь потом в разных маршрутках домой едут.. Извините..
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26.04.2020 20:06 Ответить
Папппрашу не рарапица. чёйто я не понимаю. Но мне можно я не врач.
Вырезки не делаю всё ы статье:
В больницу которая никакого отношения к короновирусу не имеет поступил больной. В хирургическом отделении ему сделали операцию. Он оказался больным и заразил всех врачей. Эт понятно.
При этом часть сотрудников находится на карантине в отделении больницы, продолжая оказывать помощь больным. Источник: https://censor.net/n3191651
Как зараженные сотрудники продолжают оказвывать помощь?? Они дальше всех больных заразят?
К редактору: пишите новости чтоб каждому дураку читателю было ясно.
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26.04.2020 20:14 Ответить
+++
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26.04.2020 20:35 Ответить
Я тоже именно от этого в шоке.........
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26.04.2020 22:06 Ответить
Суцільна ахінея Всіх негайно відправити вінфекційний-психіатричний диспансер
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26.04.2020 20:37 Ответить
Або почати медикам платити вчасно адекватну зарплатню.
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26.04.2020 22:00 Ответить
Не готова у нас медицина и мед.сотрудники к серьезным инфекционным заболеваниям. Совершенно. Нет даже навыков. Советская школа канула в Лету ( как бы не относиться к временам СССР, но тогда к этому были лучше готовы).
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26.04.2020 20:40 Ответить
Він,їх шмпрклями годував Який рівень оточуючих
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26.04.2020 20:42 Ответить
Всіх українців годують шмарклями(зеленими), поки що гамцяють.
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26.04.2020 21:50 Ответить
Смутна підозра набуває обличчя...! Головним джерелом поширення Ковід19, таки є медики Без них епідемії Небуло,б
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26.04.2020 20:47 Ответить
А як отаке пояснити?

В Харьковской области диагноз COVID-19 официально подтвержден у 14 медиков, причем 5 из них имели контакт с больным коронавирусной инфекцией.
"Ни один из заболевших медиков не находился за границей. Пятеро из четырнадцати имели контакт с больным коронавирусом", - сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на информацию областного лабораторного центра.
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26.04.2020 22:04 Ответить
Радуцкий глубоко озабочен этим ☝️☝️☝️
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26.04.2020 20:59 Ответить
Медикі, які в розпал епідемії не дотримуються карантинних заходів?
І що - вони такі продовжують працювати в медицині?
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27.04.2020 02:00 Ответить
 
 