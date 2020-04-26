В Мариуполе пациент заразил коронавирусом 19 медиков: он поступил для проведения срочной операции до появления симптомов, - ОГА
Из 22 случаев коронавируса, выявленных за прошедшие сутки в Мариуполе Донецкой области, 19 - у медиков Областной больницы интенсивного лечения.
Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"В Мариуполе мы имеем 22 новых случая заражения. Среди них 19 – медики Областной больницы интенсивного лечения". - заявил Кириленко.
Вместе с тем, директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник сообщил, что медики в областной больнице интенсивного лечения города Мариуполь заразились от пациента, который был прооперирован еще до появления симптомов коронавируса.
"Областная больница не была определена как больница по приему больных коронавирусом. То, что случилось – это жизненная ситуация, когда ургентный больной поступает в ургентное отделение, не имея подтвержденного заболевания. Этот больной был прооперирован в отделении, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина. И поскольку все больные с пневмониями и подозрениями на пневмонию подлежат проверке, мы повели проверку. И после того, как обнаружили у него заражение коронавирусом, начали проводить проверки пациентов и сотрудников отделений, в которых он находился", - рассказал Колесник.
Колесник сообщил, что все выявленные случаи у медработников относятся к легким, без клинических проявлений. При этом часть сотрудников находится на карантине в отделении больницы, продолжая оказывать помощь больным.
"Частично находятся на самоизоляции дома, потому что это все смены работы в этих двух отделениях, частично находятся в отделении. Врачи и медсестры остались на карантин в отделении, потому что больные продолжают находиться в отделении, и они нуждаются в медицинской помощи. Мы с сегодняшнего дня начинаем тотальную проверку всех сотрудников и пациентов, которые находятся в больнице, на ПЦР-тесты. Потому что у всех 19 сотрудников, которые получили положительный ответ, быстрые тесты были отрицательные". - добавил Колесник.
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Не соблюдали технику безопасности. Почему на заводе, за несоблюдение ТБ тюрьма, а в больнице премия?
но смотришь, как в США медики используют мусорные пакеты вместо халатов медзащиты и понимаешь, что медиков власть ненавидит везде одинаково
Глава Бурятии https://lenta.ru/tags/persons/tsydenov-aleksey/ Алексей Цыденов заявил, что врачи Городской больницы №4 спровоцировали вспышку коронавируса в регионе. Об этом сообщается на https://egov-buryatia.ru/press_center/news/detail.php?ID=62696 сайте республики.
По его словам, зараженные медики скрывали свои симптомы заболевания и нарушали условия карантина. Из-за безответственности врачей заразились их коллеги, работающие на скорой помощи, и теперь под угрозой оказался весь район.
Цыденов подчеркнул, что ранее в республике были только «завозные» случаи болезни, а теперь возникнет внутренняя вспышка. В связи с этим власти региона решили не ослаблять режим ограничений, как планировалось в четверг, 23 апреля.
Вырезки не делаю всё ы статье:
В больницу которая никакого отношения к короновирусу не имеет поступил больной. В хирургическом отделении ему сделали операцию. Он оказался больным и заразил всех врачей. Эт понятно.
При этом часть сотрудников находится на карантине в отделении больницы, продолжая оказывать помощь больным. Источник: https://censor.net/n3191651
Как зараженные сотрудники продолжают оказвывать помощь?? Они дальше всех больных заразят?
К редактору: пишите новости чтоб каждому
дуракучитателю было ясно.
В Харьковской области диагноз COVID-19 официально подтвержден у 14 медиков, причем 5 из них имели контакт с больным коронавирусной инфекцией.
"Ни один из заболевших медиков не находился за границей. Пятеро из четырнадцати имели контакт с больным коронавирусом", - сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на информацию областного лабораторного центра.
І що - вони такі продовжують працювати в медицині?