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ВОЗ не зарегистрировала случаев передачи коронавируса от животного к человеку, - Степанов
Всемирная организация здравоохранения не зарегистрировала ни одного случая заражения коронавирусом человека от животного.
Об этом 26 апреля во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Если мы посмотрим на официальные сообщения Всемирной организации здравоохранения, то известны случаи, когда собаки или другие домашние животные заболели от человека. Случаев, чтоб человек заболел от животного, в мире официально не зарегистрировано", - сказал Степанов.
Он подчеркнул важность придерживаться советов от Минздрава: мыть руки, пользоваться дезинфекторами и использовать средства защиты.
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+9 SergeLi
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+5 cloud2009 #346452
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+5 амфаш
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https://www.unian.net/health/worldnews/koronavirus-ne-peredaetsya-cherez-poverhnosti-nemeckie-uchenye-sdelali-novoe-otkrytie-otnositelno-covid-19-novosti-10969847.html
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"..Я черная моль,я летучая мишь,
вино и музчины-моя атмосфера, Приют эмигрантов-свободный Париж."
Що великих і малих котів людина може заразити тим вірусом вже ясно (принаймні тигри ніби ж на кажанів не полюють, принаймні в зоопарках). Хоча є питання, чи не передається він між тваринами, але повідомлення про те, що в Голандії дві ферми з норками "закрилися на карантин", може й на це питання дати відповідь.
Собаки В ПРИНЦИПЕ не болеют КОВИД-ом , у них в организме НЕТ клеток , которые он атакует ...
ВОЗ что-то сказало про одну собаку , а как пару недель назад ученые провели массу исследований и опубликовали их в журнале Sience уже пошли на попятную ))
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/07/science.abb7015
Кошки могут заражаться коронавирусом Covid-19, в то время как собаки и другие домашние животные, судя по всему, не подвержены передаче инфекции от человека. Об этом свидетельствует новое исследование, побудившее Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявить, что она будет внимательно следить за ситуацией..
Компроментирующих власть;
Ведь у недремлющего уха
Внизу не хер висит, а пасть.
(И.Губерман)