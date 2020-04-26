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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ не зарегистрировала случаев передачи коронавируса от животного к человеку, - Степанов

ВОЗ не зарегистрировала случаев передачи коронавируса от животного к человеку, - Степанов

Всемирная организация здравоохранения не зарегистрировала ни одного случая заражения коронавирусом человека от животного.

Об этом 26 апреля во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы посмотрим на официальные сообщения Всемирной организации здравоохранения, то известны случаи, когда собаки или другие домашние животные заболели от человека. Случаев, чтоб человек заболел от животного, в мире официально не зарегистрировано", - сказал Степанов.

Он подчеркнул важность придерживаться советов от Минздрава: мыть руки, пользоваться дезинфекторами и использовать средства защиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 обнаружили у 101 медика, всего заболели 1676 медработников, - Степанов

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
ни одного?так а первый больной откуда взялся, по канонической версии?
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26.04.2020 19:23 Ответить
+5
после всего что случилось - ВОЗу верят только лохи....
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26.04.2020 19:28 Ответить
+5
А летучая мышь - это рыба?
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26.04.2020 19:46 Ответить
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ни одного?так а первый больной откуда взялся, по канонической версии?
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26.04.2020 19:23 Ответить
Там могла быть передача половым путем. Или Вы думаете, что мир все узнал про китайцев этой весной?)
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26.04.2020 20:03 Ответить
Какого же размера была эта летающая мышь. Если половым путем.
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26.04.2020 20:45 Ответить
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26.04.2020 20:52 Ответить
А может член был, как пипетка
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26.04.2020 20:53 Ответить
так а половым путем это уже будет не передача от животного к человеку?
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26.04.2020 20:53 Ответить
Списали как погрешность статистики.
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26.04.2020 21:18 Ответить
Напомните, какая скотина в приют собаку сдала ?
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26.04.2020 19:23 Ответить
а еще немецкие учены опровергли миф о том, что вирус может сохраняться на поверхностях
https://www.unian.net/health/worldnews/koronavirus-ne-peredaetsya-cherez-poverhnosti-nemeckie-uchenye-sdelali-novoe-otkrytie-otnositelno-covid-19-novosti-10969847.html
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26.04.2020 19:24 Ответить
Абсолютно любой вирус может сохраняться на поверхностях. Правда время жизни у них разное.
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26.04.2020 19:26 Ответить
тебе то, конечно, виднее, чем немецким ученым) ты же каждый день зомбоящик смотришь
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26.04.2020 19:27 Ответить
Все немного проще: я в 1996-м закончил Белоцерковский сельскохозяйственный по специальности "Ветеринария"(та же медицина). И хоть ни дня по специальности не работал, помню, что такое "вирус".
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26.04.2020 20:06 Ответить
Вы вполне можете работать доктором у 73 процентов. Раз вы ветеринар.
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26.04.2020 20:48 Ответить
Нехерасе человек появился. Расскажи убогое как это быть человеком. Особенно у вас в Кацапии.
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27.04.2020 00:59 Ответить
Немецкие ученые пришли к выводу, что новый коронавирус почти не передается через поверхности, а в 99% случаев заражение происходит через длительный контакт с больным.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/worldnews/koronavirus-ne-peredaetsya-cherez-poverhnosti-nemeckie-uchenye-sdelali-novoe-otkrytie-otnositelno-covid-19-novosti-10969847.html
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26.04.2020 19:28 Ответить
Как они умудряются по 19 медработников от одного больного заражаться. Там видимо нехилые плюшки светят страдальцам из наших карманов.
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26.04.2020 20:00 Ответить
та это проще простого...достаточно не соблюдать меры безопасности.они почему то были уверены,что врачи не болеют
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26.04.2020 20:10 Ответить
Тады по 17000 штрафа с каждого!!!
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26.04.2020 21:16 Ответить
после всего что случилось - ВОЗу верят только лохи....
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26.04.2020 19:28 Ответить
Трамп понял что не стоит кормить дармоедов.
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26.04.2020 20:01 Ответить
suck dick, polik
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26.04.2020 19:32 Ответить
Пусть не обманывают - от колорадских вжоппучленцев covid19 человеку передаётся.
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26.04.2020 19:30 Ответить
ВОЗ це злочинна організація.
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26.04.2020 19:39 Ответить
Это сказал эфиоп с купленным дипломом?
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26.04.2020 19:41 Ответить
А летучая мышь - это рыба?
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26.04.2020 19:46 Ответить
ВОЗ не зарегистрировала случаев передачи коронавируса от животного к человеку, - Степанов - Цензор.НЕТ 6420летюча миша від ВОЗ
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26.04.2020 20:00 Ответить
Это баба:
"..Я черная моль,я летучая мишь,
вино и музчины-моя атмосфера, Приют эмигрантов-свободный Париж."
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26.04.2020 20:32 Ответить
Але стверджується, що передача була від летючих мишей, вони там взагалі забрехалися.
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26.04.2020 19:52 Ответить
Ну то ж половым путем было.
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26.04.2020 20:04 Ответить
Це не привід не ізолювати порохоботів від людей
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26.04.2020 20:07 Ответить
тебе вже моцкалі покусали, так що пізно хвилюватись
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26.04.2020 21:32 Ответить
Засунься в с...,з своїм возрм,Дебіл...
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26.04.2020 20:40 Ответить
А звідки ж той коронавірус у чілавєка взявся?
Що великих і малих котів людина може заразити тим вірусом вже ясно (принаймні тигри ніби ж на кажанів не полюють, принаймні в зоопарках). Хоча є питання, чи не передається він між тваринами, але повідомлення про те, що в Голандії дві ферми з норками "закрилися на карантин", може й на це питання дати відповідь.
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26.04.2020 21:15 Ответить
Ага, значит летучие мыши всё-таки не причём, и воз таким образом косвенно подтверждает, что вирус таки создан искусственно!
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26.04.2020 22:02 Ответить
Это что еще за специалист ))
Собаки В ПРИНЦИПЕ не болеют КОВИД-ом , у них в организме НЕТ клеток , которые он атакует ...
ВОЗ что-то сказало про одну собаку , а как пару недель назад ученые провели массу исследований и опубликовали их в журнале Sience уже пошли на попятную ))
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/07/science.abb7015
Кошки могут заражаться коронавирусом Covid-19, в то время как собаки и другие домашние животные, судя по всему, не подвержены передаче инфекции от человека. Об этом свидетельствует новое исследование, побудившее Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявить, что она будет внимательно следить за ситуацией..
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26.04.2020 22:21 Ответить
У вас случаи заражения от животных к человеку были?-нет...значит скоро будут.
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26.04.2020 22:44 Ответить
Спалилось воз.значит не от мышки вирус .все ж таки кацапы...хотя не...тогда б все ж от животного...значит из уханьской лаборатории сбежал.
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26.04.2020 22:47 Ответить
Не тиражируй, друг мой, слухов,
Компроментирующих власть;
Ведь у недремлющего уха
Внизу не хер висит, а пасть.
(И.Губерман)
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26.04.2020 22:54 Ответить
 
 