ВОЗ не зарегистрировала случаев передачи коронавируса от животного к человеку, - Степанов

Всемирная организация здравоохранения не зарегистрировала ни одного случая заражения коронавирусом человека от животного.

Об этом 26 апреля во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы посмотрим на официальные сообщения Всемирной организации здравоохранения, то известны случаи, когда собаки или другие домашние животные заболели от человека. Случаев, чтоб человек заболел от животного, в мире официально не зарегистрировано", - сказал Степанов.

Он подчеркнул важность придерживаться советов от Минздрава: мыть руки, пользоваться дезинфекторами и использовать средства защиты.

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