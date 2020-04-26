Украина выйдет из карантина раньше при условии стремительного снижения заболевших COVID-19, - Ляшко
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что в случае стремительного снижение заболевших на коронавирус Украина сможет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина.
"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая. С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с COVID-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода из карантина.
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Ни министра Степанова, ни надзорные органы, ни Зеленского не беспокоит тот факт что производство специализированных тест-систем проводит компания с уставным капиталом в 1 тысячу гривен и основным видом деятельности "46.90 Неспециализированная оптовая торговля", не имеющая ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего вида деятельности.
И речь тут уже даже не о деньгах. В условиях эпидемии - это вопрос национальной безопасности. Схема в общем примитивно проста - через подставную компанию "Укргентех" пропускаются небольшие объемы тест-систем производимых Институтом молекулярной биологии и генетики из импортных компонентов и большие объемы закупленных\полученных тестов из за рубежа. 15-20% наценки оседает в карманах Зеленского и Степанова.
тем временем:
МОЗ УКраины блокирует разработку руководящих документов для оформления врачами заболевшими COVID-19 больничных по профзаболеванию: и отправляют их в отпуск.
Американский стратег Ф. Уильям Энгдаль обнаружил интересный документ 10-летней давности, созданный Фондом Рокфеллера и Глобальной деловой сетью «https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf Сценарии для будущего технологии и международного развития ».
В своей http://williamengdahl.com/englishNEO10Mar2020.php статье от 10 марта этого года Энгдаль отмечает совпадение сценария из этого документа с нынешней пандемией коронавируса: беспрецедентное нагнетание паники, ограничение личных прав и свобод по всему миру (в большинстве случаев незаконное) при явно искажённых или закрытых данных о распространении и смертности COVID-19.
а то ведь потом благодарный нарит может и йайца пообрывать
Харківська та Донецька області за темпами розповсюдження виходять на перші місця - це тільки вербна неділя спрацювала, а попереду ще наслідки святкування Пасхи у РПЦвУ, пєрвамай та можєм-павтаріть.
Так що куди там до зняття карантину? Він у нас і так не дуже виконується.
А масочний режим взагалі ще місяців зо 2-3 повинен бути.
))
а вдрух вербна неділя та пасхи РПЦвУ не спрацюють?
Вірусу треба памочь
https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
спиртом начнут принимать за алкашей?А церкви они ж будут обходить двумя километрами,на причастие тросом не затянешь,от святой воды -инфаркт.На
улице ж кругом заробитчаны и туристы,им шо теперь по них,как подпольщики,ночью передвигаться?А как
вообще такой человек сможет прожить без правил
карантина.Выдели для них какую то карантинную зону,штобы КПП обязательно,очереди в магазинах,маски,патрули,без автобусов,работа за 6000грн что бы есть,обсервации через каждые 5км,семейный врач по телефону..И желательно шоб там ничего ближайших два года ничего не загорелось.
Поэтому только кашляющий и чихаюший заразны, и только такие люди, а не все подряд, должны носить маску в общественном месте..
Ви не бачите тут протирічь?
Якби зараження передавалось виключно з появою симптомів - то хвороба майже б не розповсюджувалась.
Хоча погоджусь, що в інкубаційному періоді для передачі зараження треба більш тісний або тривалий контакт