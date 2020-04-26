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Новости Коронавирус и карантин
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Украина выйдет из карантина раньше при условии стремительного снижения заболевших COVID-19, - Ляшко

Украина выйдет из карантина раньше при условии стремительного снижения заболевших COVID-19, - Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что в случае стремительного снижение заболевших на коронавирус Украина сможет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина.

"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая. С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с COVID-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода из карантина.

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Украина выйдет из карантина раньше при условии стремительного снижения заболевших COVID-19, - Ляшко 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+22
граждане сами отменят карантин, потому что многим уже тупо не на что содержать семьи...
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26.04.2020 19:30 Ответить
+21
Поставки т.н. " ПЦР-систем от украинского производителя " озвученные к воскресенью министром здравоохранения Степановым - это еще одна афера которую прокручивается для проведения теневых схем ограбления и без того пустого украинского бюджета.
Ни министра Степанова, ни надзорные органы, ни Зеленского не беспокоит тот факт что производство специализированных тест-систем проводит компания с уставным капиталом в 1 тысячу гривен и основным видом деятельности "46.90 Неспециализированная оптовая торговля", не имеющая ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего вида деятельности.
И речь тут уже даже не о деньгах. В условиях эпидемии - это вопрос национальной безопасности. Схема в общем примитивно проста - через подставную компанию "Укргентех" пропускаются небольшие объемы тест-систем производимых Институтом молекулярной биологии и генетики из импортных компонентов и большие объемы закупленных\полученных тестов из за рубежа. 15-20% наценки оседает в карманах Зеленского и Степанова.
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26.04.2020 19:33 Ответить
+9
сейчас степанов запустить "кОмпанию" по отмыванию "тест-систем" своей фирмочки... и как только нужное бабло отмоют - сразу снимут карантин.
тем временем:
МОЗ УКраины блокирует разработку руководящих документов для оформления врачами заболевшими COVID-19 больничных по профзаболеванию: и отправляют их в отпуск.
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26.04.2020 19:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
граждане сами отменят карантин, потому что многим уже тупо не на что содержать семьи...
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26.04.2020 19:30 Ответить
Поставки т.н. " ПЦР-систем от украинского производителя " озвученные к воскресенью министром здравоохранения Степановым - это еще одна афера которую прокручивается для проведения теневых схем ограбления и без того пустого украинского бюджета.
Ни министра Степанова, ни надзорные органы, ни Зеленского не беспокоит тот факт что производство специализированных тест-систем проводит компания с уставным капиталом в 1 тысячу гривен и основным видом деятельности "46.90 Неспециализированная оптовая торговля", не имеющая ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего вида деятельности.
И речь тут уже даже не о деньгах. В условиях эпидемии - это вопрос национальной безопасности. Схема в общем примитивно проста - через подставную компанию "Укргентех" пропускаются небольшие объемы тест-систем производимых Институтом молекулярной биологии и генетики из импортных компонентов и большие объемы закупленных\полученных тестов из за рубежа. 15-20% наценки оседает в карманах Зеленского и Степанова.
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26.04.2020 19:33 Ответить
ну так мародьори же! на смертях!
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27.04.2020 10:31 Ответить
сейчас степанов запустить "кОмпанию" по отмыванию "тест-систем" своей фирмочки... и как только нужное бабло отмоют - сразу снимут карантин.
тем временем:
МОЗ УКраины блокирует разработку руководящих документов для оформления врачами заболевшими COVID-19 больничных по профзаболеванию: и отправляют их в отпуск.
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26.04.2020 19:35 Ответить
так этим врачам и надо. если они отстаивают дурантин то пусть как и все люди сидят в бесплатном карантине! потому что в пустых бульница врачи не герои а просто скрывают реальную картину ситуации.
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26.04.2020 19:59 Ответить
давно пора
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26.04.2020 19:57 Ответить
В 2010 году создан сценарий пандемии
Американский стратег Ф. Уильям Энгдаль обнаружил интересный документ 10-летней давности, созданный Фондом Рокфеллера и Глобальной деловой сетью «https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf Сценарии для будущего технологии и международного развития ».
В своей http://williamengdahl.com/englishNEO10Mar2020.php статье от 10 марта этого года Энгдаль отмечает совпадение сценария из этого документа с нынешней пандемией коронавируса: беспрецедентное нагнетание паники, ограничение личных прав и свобод по всему миру (в большинстве случаев незаконное) при явно искажённых или закрытых данных о распространении и смертности COVID-19.
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26.04.2020 21:35 Ответить
Нехай дякують тим хто його порушував,а порушників треба нещадно карати.Закон один для всіх і покарання без поворотне.
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27.04.2020 10:32 Ответить
шо за гопание в стадии нахождения над забором?
а то ведь потом благодарный нарит может и йайца пообрывать
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26.04.2020 19:30 Ответить
Это в Тамбове что-ли?
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26.04.2020 19:37 Ответить
Песков: Россия сможет существовать и в условиях экстремально низких цен на нефть

В случае стремительного снижение заболевших COVID-19 Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на 3-й или 4-й, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3535
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26.04.2020 19:47 Ответить
Сочувствую свинкам, что им приходится терпеть Вас на своей территории. Наверное поросятки удивленно хрюкали, когда Вы перепутали плановую прививку от лептоспироза с тестом на вирус, похоже, ветеринары и вам вкололи что-то в общей массе. ......... Ночуйте там осторожнее, свинки имеют особенность - сожрать могут.
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26.04.2020 19:52 Ответить
послідовників свиночолого примусили вивчити мову свиней? да вам треба ордена свинарчука 1 ступеню вручати
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26.04.2020 21:29 Ответить
Вы и сюда со своими галлюцинациями полезли? Мне Вас вполне хватает на соседней ветке.
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26.04.2020 21:32 Ответить
Як завжди потужно й рішуче. Як корова на дорогу.
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26.04.2020 21:50 Ответить
Вам видно по личному опыту известны особенности опорожнения парнокопытных. Есть между вами разница или всё точно совпадает? Только наверное это не тот опыт, которым стоит делиться на форуме.
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26.04.2020 22:19 Ответить
По регіонам це ще можливо, а ось в цілому по країні навряд чи...
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26.04.2020 19:31 Ответить
Пятилетку за три года...
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26.04.2020 19:38 Ответить
Чому всі називають цього Ляшка главним? У нього є в підпорядкуванні другорядні? Його посада правильно звучить так: Єдиний санітарний лікар.
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26.04.2020 19:39 Ответить
хто скаже, що є главніші за нього нехай першим жбурляє в самозванця капцем
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26.04.2020 19:58 Ответить
во мля...! из карантина будем выходить в "турбарежиме"... ноу-хау от СН...
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26.04.2020 19:40 Ответить
А всего предписано 189 этапов. Но процесс пошел...
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26.04.2020 19:40 Ответить
У світі населення різних країн починає бунтувати.Значить скоро будуть знімати карантин.
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26.04.2020 19:40 Ответить
Еще пару рынков торговцы откроют, и процесс ускорится.
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26.04.2020 19:45 Ответить
Выборов не будет никогда!!! После Зеленского будут править его дети а потом просто коллективный Квартал-95!
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26.04.2020 19:42 Ответить
Ты рад этому или расстроен этим ?
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26.04.2020 19:47 Ответить
Я смеюсь над этим
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26.04.2020 19:48 Ответить
ні він тому і у президентах, щоб вам було весело
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27.04.2020 10:25 Ответить
Помните вначале они(зеленая власть) еще пугали вводить -невводить черезвычайное положение хотя предпосылок не было сейчас заткнулись и уже принимают факт что реально можна смягчить и не заикаюся о ЧП уже еще и потому что накал от этого карантина растет у людей нет денег за что сидеть и они это видят первые звоночки в Днепре штурмовали рынок потом в Херсонской области фермеры перекрыли дорогу плюс видят митинги в США ,Германии есть
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26.04.2020 19:42 Ответить
да этот дурантин выгоден только шарлатанам
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26.04.2020 20:14 Ответить
да что там на 4-й? ДАВАЙ УЖ СРАЗУ НА РАКЕТУ!
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26.04.2020 19:43 Ответить
Экономика некоторых стран долго не выдержит, поэтому дальше все будет по принципу "естественного отбора" - кого-то вирус убьет, кто-то выживет. Многие страны уже готовы к такому варианту
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26.04.2020 19:44 Ответить
Поки це лише плани, а дійсність зовсім інша. Багато хто просто не планує відкриватися, також деяким вигідніше закритися і невідомо що робити... А обставини поки не сприяють планам припинення карантину. Чи поясніть народу наскільки такий карантин відповідає загрозам...
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26.04.2020 19:46 Ответить
ти ще досі літаєш в небесах
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26.04.2020 20:27 Ответить
а ти в своєму контагіозному пердіжі
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26.04.2020 21:26 Ответить
на расіє +66 загиблих за добу і нарастає, а у нас +8 і теж зростає але не так стрімко поки що.

Харківська та Донецька області за темпами розповсюдження виходять на перші місця - це тільки вербна неділя спрацювала, а попереду ще наслідки святкування Пасхи у РПЦвУ, пєрвамай та можєм-павтаріть.

Так що куди там до зняття карантину? Він у нас і так не дуже виконується.
А масочний режим взагалі ще місяців зо 2-3 повинен бути.
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27.04.2020 10:23 Ответить
Вирус исчезнет после того как человек-катастрофа оставит президентский пост.
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26.04.2020 19:49 Ответить
4этап аж!10 дней меньше 5 в каждой области - расколдуем транспорт! Мозг отказался дальше писать, черная пропасть...
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26.04.2020 19:55 Ответить
В случае стремительного снижение заболевших COVID-19 Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на 3-й или 4-й, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 52
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26.04.2020 20:01 Ответить
Не вистачає плану входу в жорсткіший карантин
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26.04.2020 20:02 Ответить
В Книгу Рекордов Гиннесса попадем или влипнем??
))
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26.04.2020 20:03 Ответить
Внесуть.
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26.04.2020 20:50 Ответить
Принц Гарри с женой Меган Макркл помогают развозить еду людям, вынужденным оставаться дома из-за эпидемии в Лос Анджелесе

В случае стремительного снижение заболевших COVID-19 Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на 3-й или 4-й, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3621

В случае стремительного снижение заболевших COVID-19 Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на 3-й или 4-й, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7525
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26.04.2020 20:08 Ответить
Показательно заразу разносят по домам
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27.04.2020 11:42 Ответить
https://www.facebook.com/o.v.galimsky/posts/541291410155320 Сотня украинских специалистов и активистов составили https://docs.google.com/document/d/1AJZdfSpPSj--jjel7VdkFEvourWqYtQHCl2bKaZ7smQ/edit план по устранению ограничений , «абсолютно безумных, эпидемиологически не обоснованных, преступных ограничительных мер, убивающих экономику и убивающих людей» и обратились к правительству с рядом требований: дать людям свободу дышать и свободу перемещения без ношения ненужных масок, запустить общественный транспорт и пригородное сообщение, дать возможность работать малому бизнесу, восстановить доступ населения к плановому лечению и существенно усилить защиту всего медперсонала.
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26.04.2020 20:12 Ответить
крємлєботи на марші
а вдрух вербна неділя та пасхи РПЦвУ не спрацюють?
Вірусу треба памочь
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27.04.2020 09:53 Ответить
Все Ляшко, они такие "ляшко"; что с него взять,.. кроме анализов,.. на коко. Чувачку и другим "членам" этой шоблы-**** надо думать о шестой и седьмой стадиях, когда их будут ловить, чтобы украсить фонари на Крещатике...
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26.04.2020 20:24 Ответить
Ух ты ***, семимильными шагами шмыгаля... Прям как Монголия, из феодализма в социализм, минуя капитализм???
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26.04.2020 20:26 Ответить
Будет ли международное расследование случившегося ,нет не возникновения короновируса, а безумия вокруг него.
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26.04.2020 20:28 Ответить
в тех кто это все затеял очень большие ресуры, по-этому никакого расследование не будет
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26.04.2020 20:42 Ответить
Будет, если провести бааальшую Работу...

https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
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26.04.2020 21:17 Ответить
Минимум ещё 40 дней карантина очень плохая идея. Нечем и некем будет руководить.
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26.04.2020 20:32 Ответить
Дурантин - это рай для шарлатанов при власте и в медецине
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26.04.2020 21:04 Ответить
Грамоту сначала освойте, потом какие-то выводы сможете обнародовать.
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26.04.2020 21:47 Ответить
прихильник дурантину?
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26.04.2020 22:00 Ответить
➡️🖕🇷🇺
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26.04.2020 22:05 Ответить
Ляшко, це ти?) карантинщик бісів)
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26.04.2020 23:33 Ответить
Для таких як ти треба робити окремі заказники з вільним вигулом "нєбаящіхся"
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27.04.2020 09:50 Ответить
Дурантин - это рай для шарлатанов при власте и в медецине
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26.04.2020 21:05 Ответить
Вашими бы молитвами... А не боитесь что с первого этапа выхода будет обратный переход в карантин...Оптимизм должен на чем то основываться, а пока ж-опа.. еще и пика не было по настоящему.
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26.04.2020 20:35 Ответить
тобі не набридло поштрювати паніку і цей бред? ви що реально такі тупі що хочете загнати своїми дурантинами людей в голод?? соціальних бунтів хочете? із-за чого? із-зі того що змі маніпулює вами?
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26.04.2020 20:41 Ответить
Випромінювання з вишок мобільного зв'язку викликає пневмонію, інфа сотка!
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26.04.2020 20:52 Ответить
заховайся в підвал) а то вмреш від корони)) пердьож поширює коронавірус - інфа сотка У разі стрімкого зниження хворих на COVID-19 Україна зможе з першого етапу виходу з карантину перейти відразу на 3-й або 4-й, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9215
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26.04.2020 21:00 Ответить
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26.04.2020 21:03 Ответить
хочемо щоб всі довбойоби підписали відмову від надання допомоги по COVID-19 при нехтуванні карантинними нормами - а тоді можете цілувати ікони, мордовських попів і все що забажаєте
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27.04.2020 09:49 Ответить
Слушай,а шо теперь делать людям которые приготовились минимум два года бороться с эпидемией?Ты ж теперь их за маски в общественном месте штрафовать начнёшь и полицаи с коллегами,соседями за то что постоянно воняют
спиртом начнут принимать за алкашей?А церкви они ж будут обходить двумя километрами,на причастие тросом не затянешь,от святой воды -инфаркт.На
улице ж кругом заробитчаны и туристы,им шо теперь по них,как подпольщики,ночью передвигаться?А как
вообще такой человек сможет прожить без правил
карантина.Выдели для них какую то карантинную зону,штобы КПП обязательно,очереди в магазинах,маски,патрули,без автобусов,работа за 6000грн что бы есть,обсервации через каждые 5км,семейный врач по телефону..И желательно шоб там ничего ближайших два года ничего не загорелось.
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26.04.2020 20:42 Ответить
ооо кремлєботи....
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27.04.2020 09:47 Ответить
Це ж я там про таких як ти ,з ковідом головного мозку і писав,випий парацетамолу,надінь пов'язку,замотайся скотчем і не виходь з хати поки властя не перевезуть тебе в безпечне місце,кацапська ти шавка.
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27.04.2020 11:19 Ответить
Це пояснює чому Ляшко заШмигав-saveфоп
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26.04.2020 21:35 Ответить
з
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26.04.2020 21:37 Ответить
рух підприємців SaveФОП Вимагає з 1 травня зняти обмеження з бізнесу.В іншому випадку протести по всій Україні.
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26.04.2020 21:41 Ответить
Этот Ляшко, часом не родственник того Ляшка?
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27.04.2020 09:37 Ответить
Чому там всюди 10 днів, коли інкубаційний період 14?
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27.04.2020 09:45 Ответить
Потому, что им уже абсолютно похй 14, 10, 5 или 0 - им налоги надо срочно стирчь, иначе через неделю уже и нечего будет красть. А на вирус они положат хрен, хоть он там еще сильнее разбушуется.
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27.04.2020 11:47 Ответить
Как правило, во время инкубационного периода больной человек не заразен для окружающих, но при некоторых болезнях (например ветряная оспа) выделение микробов со слюной при кашле и чиханье начинается за 1-3 дня до проявления болезни. Во время инкубационного периода, почти всегда, в организме уже можно обнаружить самого возбудителя или антитела к нему и начать лечение.
Поэтому только кашляющий и чихаюший заразны, и только такие люди, а не все подряд, должны носить маску в общественном месте..
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27.04.2020 12:45 Ответить
Это определение ИП из вики.
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27.04.2020 12:50 Ответить
шо за кашель та чихання за 3 дні до початку хвороби?
Ви не бачите тут протирічь?

Якби зараження передавалось виключно з появою симптомів - то хвороба майже б не розповсюджувалась.
Хоча погоджусь, що в інкубаційному періоді для передачі зараження треба більш тісний або тривалий контакт
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27.04.2020 12:54 Ответить
О! Переведу на нормальный: Если наше теля съест волка, то мы сразу...". А ранее я ванговал, что 12 будем все работать. Поскольку экономика точно загнется. А циферки подрисуют. Вот Ляшко делает пробный вброс в этот процесс. Т.е. "первый пошОл".
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27.04.2020 10:41 Ответить
Карантин давно кончился в связи с тем, что СКОТ ТУПО ЗАБИЛ НА НЕГО ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ ЕГО НАЧАЛА. Выгляни на улицу и ты увидишь там ТОЛПЫ карантина!
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27.04.2020 11:44 Ответить
Как раз "скот" и карантинит, а образованные разобрались в этом лохотроне и "забили".
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27.04.2020 12:36 Ответить
Зелохи угрохивают экономику окончательно чтоб оправдать дефолт для каломойского.
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27.04.2020 13:25 Ответить
Сразу четвертая ступень со старта, в турборежиме.
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27.04.2020 15:00 Ответить
 
 