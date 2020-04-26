Украина выйдет из карантина раньше при условии стремительного снижения заболевших COVID-19, - Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что в случае стремительного снижение заболевших на коронавирус Украина сможет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина.

"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая. С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с COVID-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода из карантина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки 29 новых случаев COVID-19, 10 из них - медики, - Кличко