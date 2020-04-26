Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре
В Московском патриархате (УПЦ МП) опровергли информацию, что в Киево-Печерской лавре коронавирус выявили у всех священников.
В комментарии hromadske представитель Московского патриархата митрополит Климент опроверг, что говорил такое российскому изданию РБК, информирует Цензор.НЕТ.
"Я говорил иначе, я говорил о том, что практически все, кто заразились в Киево-Печерской лавре, уже почти выздоровели", - пояснил он.
Назвать точное количество инфицированных священников в лавре митрополит не может, потому что анализы делают государственные клиники.
"Я знаю, что где-то примерно в больнице лежало всего 15-20 человек, у них были разные формы пневмонии, но подавляющее большинство выписалось, там еще несколько человек осталось", - рассказал Климент.
Спикер УПЦ МП также не подтвердил приведенные "РБК" данные о 150-200 инфицированных. Он лишь сказал, что остальные (кого не госпитализировали) перенесли заболевание в легкой форме, их состояние не ухудшалось, но сколько их, Климент сказать не может.
"Эти данные могут озвучить медицинские работники, которые делают эти анализы. Врачи брали анализы у всех в лавре, конечно же, что они лечили всех, и не у всех были положительные анализы. Осмотр прошли все монахи, но болели не все", - отметил Климент.
В то же время относительно настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла пресс-секретарь УПЦ МП подтвердил - тот уже выздоровел и выписан из больницы.
"Мы об этом узнали из прессы и больше никакой дополнительной информации об этом не знаем", - ответил Климент на вопрос, известно ли УПЦ МП что-то о гуманитарной помощи, которую якобы собрали российские верующие для Киево-Печерской лавры, но из-за игнорирования украинской власти не могут отправить.
Напомним, Киево-Печерская лавра с 13 апреля закрыта на карантин.
Россия хочет доставить в лавру "гуманитарную помощь" - 2 тонны лекарств, дезинфицирующих средств, масок, перчаток и других средств для борьбы с коронавирусом.
Народный депутат "Европейской солидарности" Ирина Фриз назвала это предложение помощи спецоперацией Кремля "волк в овечьей шкуре".
26 апреля российское издание РБК со ссылкой на главу информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополита Климент сообщило, что в Лавре 150-200 заболевших. Помимо священников, это монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии.
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Я зрозуміло пояснив, хто такі русини?
Між іншим, тобі то цікаво насправді, чи лиш би всрати?
Я вам відразу і повірив
НАМИ сними??? собака была отравлена!
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
"ДАРЫ ВОЛХВОВ", 2-й сезон.
Отже, таки спецоперація - за час, що минув з демаршу московських "десантників у рясах" на Вербну неділю, шило з мішка вилізло остаточно: Кремлеві тупо треба ввести до Києва (очевидно, для "окончательного решения украинского вопроса") свій спецназ - під будь-яким приводом, так само, як у січні 2014-го були прибули в Лавру знамениті російські автобуси з гіркінськими "паломниками" на виставку "Дары волхвов", - після чого й почалися кровопролиття на Майдані.
Хоч "пожежну поміч", хоч "гумконвой" (!!!), хоч "бригаду вірусологів" (але тут довго треба чекати, поки епідемія в Україні розгориться до відповідного стану, на таке часу в Кремля вже, схоже, нема, самим підгоряє!) - словом, хоть чучєлом, хоть тушкой, але впустіть! - волає Москва Києву. Впустіть, "дайте посадку", - як у 1968-му дав Празький аеропорт (і як у 2014-му - НЕ дав аеропорт у Харкові, спасибі тим невідомим диспетчерам, що врятували тоді не лише Харків...)
(Сподіваюсь, у нашому Генштабі знайдуться люди, спроможні пояснити навіть зеленим слугам так, щоб до них дійшло: пацани, впустите той гумконвой - вони вас же першими й розстріляють! )
Наверное, это и к этим горе-наставникам из киевской Лавры применимы слова святителя Игнатия «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия - старцы, которые принимают на себя роль древних святых Старцев, не имея их духовных дарований»
https://twitter.com/ligovs Ronin
Відкривайте вже перукарні, ізвєргі!
ЩО ЦЕ? хто Я?
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А шо-нє??