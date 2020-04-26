Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре

В Московском патриархате (УПЦ МП) опровергли информацию, что в Киево-Печерской лавре коронавирус выявили у всех священников.

В комментарии hromadske представитель Московского патриархата митрополит Климент опроверг, что говорил такое российскому изданию РБК, информирует Цензор.НЕТ.

"Я говорил иначе, я говорил о том, что практически все, кто заразились в Киево-Печерской лавре, уже почти выздоровели", - пояснил он.

Назвать точное количество инфицированных священников в лавре митрополит не может, потому что анализы делают государственные клиники.

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"Я знаю, что где-то примерно в больнице лежало всего 15-20 человек, у них были разные формы пневмонии, но подавляющее большинство выписалось, там еще несколько человек осталось", - рассказал Климент.

Спикер УПЦ МП также не подтвердил приведенные "РБК" данные о 150-200 инфицированных. Он лишь сказал, что остальные (кого не госпитализировали) перенесли заболевание в легкой форме, их состояние не ухудшалось, но сколько их, Климент сказать не может.

"Эти данные могут озвучить медицинские работники, которые делают эти анализы. Врачи брали анализы у всех в лавре, конечно же, что они лечили всех, и не у всех были положительные анализы. Осмотр прошли все монахи, но болели не все", - отметил Климент.

В то же время относительно настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла пресс-секретарь УПЦ МП подтвердил - тот уже выздоровел и выписан из больницы.

"Мы об этом узнали из прессы и больше никакой дополнительной информации об этом не знаем", - ответил Климент на вопрос, известно ли УПЦ МП что-то о гуманитарной помощи, которую якобы собрали российские верующие для Киево-Печерской лавры, но из-за игнорирования украинской власти не могут отправить.

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Напомним, Киево-Печерская лавра с 13 апреля закрыта на карантин.

Россия хочет доставить в лавру "гуманитарную помощь" - 2 тонны лекарств, дезинфицирующих средств, масок, перчаток и других средств для борьбы с коронавирусом.

Народный депутат "Европейской солидарности" Ирина Фриз назвала это предложение помощи спецоперацией Кремля "волк в овечьей шкуре".

26 апреля российское издание РБК со ссылкой на главу информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополита Климент сообщило, что в Лавре 150-200 заболевших. Помимо священников, это монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии.

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