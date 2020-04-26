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Новости Коронавирус и карантин
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Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре

Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре

В Московском патриархате (УПЦ МП) опровергли информацию, что в Киево-Печерской лавре коронавирус выявили у всех священников.

В комментарии hromadske представитель Московского патриархата митрополит Климент опроверг, что говорил такое российскому изданию РБК, информирует Цензор.НЕТ.

"Я говорил иначе, я говорил о том, что практически все, кто заразились в Киево-Печерской лавре, уже почти выздоровели", - пояснил он.

Назвать точное количество инфицированных священников в лавре митрополит не может, потому что анализы делают государственные клиники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онуфрий рукоположил нардепа Новинского в дьяконы УПЦ МП, - СМИ

"Я знаю, что где-то примерно в больнице лежало всего 15-20 человек, у них были разные формы пневмонии, но подавляющее большинство выписалось, там еще несколько человек осталось", - рассказал Климент.

Спикер УПЦ МП также не подтвердил приведенные "РБК" данные о 150-200 инфицированных. Он лишь сказал, что остальные (кого не госпитализировали) перенесли заболевание в легкой форме, их состояние не ухудшалось, но сколько их, Климент сказать не может.

"Эти данные могут озвучить медицинские работники, которые делают эти анализы. Врачи брали анализы у всех в лавре, конечно же, что они лечили всех, и не у всех были положительные анализы. Осмотр прошли все монахи, но болели не все", - отметил Климент.

В то же время относительно настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла пресс-секретарь УПЦ МП подтвердил - тот уже выздоровел и выписан из больницы.

"Мы об этом узнали из прессы и больше никакой дополнительной информации об этом не знаем", - ответил Климент на вопрос, известно ли УПЦ МП что-то о гуманитарной помощи, которую якобы собрали российские верующие для Киево-Печерской лавры, но из-за игнорирования украинской власти не могут отправить.

Также читайте: Россия хочет доставить в Киево-Печерскую лавру гуманитарную помощь

Напомним, Киево-Печерская лавра с 13 апреля закрыта на карантин.

Россия хочет доставить в лавру "гуманитарную помощь" - 2 тонны лекарств, дезинфицирующих средств, масок, перчаток и других средств для борьбы с коронавирусом.

Народный депутат "Европейской солидарности" Ирина Фриз назвала это предложение помощи спецоперацией Кремля "волк в овечьей шкуре".

26 апреля российское издание РБК со ссылкой на главу информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополита Климент сообщило, что в Лавре 150-200 заболевших. Помимо священников, это монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии.

Читайте также: Почему четверых священников с коронавирусом из Почаевской лавры лечат в столице - неизвестно, - КГГА

Автор: 

карантин (16729) Киев (25685) Лавра (421) пропаганда (3698) УПЦ МП (1566) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 4561
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26.04.2020 20:23 Ответить
+23
Так-так, ми вам «віримо», кацапські брехуни!
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26.04.2020 20:06 Ответить
+15
Принц Гарри с женой Меган Макркл помогают развозить еду людям, вынужденным оставаться дома из-за эпидемии в Лос Анджелесе

Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 1503

Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 5452
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26.04.2020 20:07 Ответить
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Так-так, ми вам «віримо», кацапські брехуни!
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26.04.2020 20:06 Ответить
первые признаки короновируса у монахов Ки Печь Лавры; резкая боль в заднем проходе и горячее дыхание сотоварища в затылок Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 5814
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26.04.2020 20:21 Ответить
а почему они кацапские?
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26.04.2020 21:15 Ответить
А чиї, якщо не секрет?
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26.04.2020 21:18 Ответить
например есть в городе улица московская, она тоже кацапская? )
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27.04.2020 11:03 Ответить
Щоб було зрозуміло - є рускі люди (русские). Всілякі, різні, але люди. А є людиноподібні створіння - кацапи.Тупі і наглі тварюки, яким плювати на всіх і все заради власних амбіцій і власного збагачення. Яким плювати і на карантин, на заборони і на тисячі і тисячі не лише вірян а й іх оточуючих та близьких. Ну хто ж ті тварюки? Люди чи створіння?
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27.04.2020 11:12 Ответить
А є ще русини, вони то? ))
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27.04.2020 11:45 Ответить
А є ще етнографічні групи подоляни, бойки, галичани, поліщуки, гуцули... І все це разом українці. І русини в тому ж числі. До речі, русини в одній етнографічній групі з лемками, а західні (прикарпатські) русини ще називаються гуцулами. А ще, до речі, нас всіх українців на Балканах до сьогодні називають русами. Не українцями а русами. І при цьому чітко розуміючи різницю між русами і руССкімі. І, до речі, ми так самі себе самоідентифікували ще до 30-х років минулого століття. Мало того, українська мова в Києві до сталінської мовної реформи мало чим відрізнялась від галицького чи подільського діалекту.
Я зрозуміло пояснив, хто такі русини?
Між іншим, тобі то цікаво насправді, чи лиш би всрати?
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27.04.2020 12:01 Ответить
Ух, какие познания - молодец. А что такое всрати - цiкаве слово ) В смысле обiсрати? ))
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27.04.2020 13:36 Ответить
а московські попи все мутять по-своєму
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26.04.2020 20:06 Ответить
ну так они не московские )
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26.04.2020 21:15 Ответить
Ще й які московські !
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26.04.2020 21:18 Ответить
Принц Гарри с женой Меган Макркл помогают развозить еду людям, вынужденным оставаться дома из-за эпидемии в Лос Анджелесе

Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 1503

Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 5452
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26.04.2020 20:07 Ответить
Popierdolilo.
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26.04.2020 20:57 Ответить
Ну, все. Британія знову починає боротьбу за колонії. Мінітменам приготуватися!
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27.04.2020 10:15 Ответить
ага
Я вам відразу і повірив
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26.04.2020 20:07 Ответить
верую да и воздастся ТОМУ!!!
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26.04.2020 20:23 Ответить
Гомосексуалисты фсб-рпц пытаются скрыть свою ориентацию 😂
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26.04.2020 20:07 Ответить
Там они расплакались на росеюшке в рбк, чтобы слезу выдавить и гуманитарку потеребунькать. А тут не хотят быть прокаженными
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26.04.2020 20:08 Ответить
Бог отступников не любит... И сектантов
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26.04.2020 20:09 Ответить
"Ну и что, что заболели - они ж выздоровели!"(почти цитата с сего спича).
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26.04.2020 20:09 Ответить
Та ладно, виїзджайте вже. А куди ногами - на що совісті вистачить.
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26.04.2020 20:09 Ответить
Навінскій небєдний, міг би організувати для в попу-ФСБшників санітарний поїзд на мокшу.
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26.04.2020 22:33 Ответить
Это шахтёры из ордло !
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26.04.2020 20:20 Ответить
НЕУЖЕЛИ? ПУПСИК НЕ С НАМИ с ними??? собака была отравлена!
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26.04.2020 20:25 Ответить
телоегреечки зачетныя на них
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26.04.2020 20:27 Ответить
митрополлитр климент и ґроссфуфырик павел )))
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26.04.2020 20:13 Ответить
В масковськом патріархате всі малохольні
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26.04.2020 20:16 Ответить
А как же российский гумконвой? Всё ж мировое сообщество в ожидании.
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26.04.2020 20:17 Ответить
Москалькова Таня плачет, из Мацквы письмо херачит - мы собрали вам привет, а от вас ответа нет. ))
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26.04.2020 20:44 Ответить
Знаете, почему выражение "российский гумконвой" используют чаще, чем "российский гуманитарный конвой"? Не потому, что короче. А потому, что сами понимают - пацифирь не бьётся. Если "гуманитарный", то явно не "российский". И уж точно не "конвой". А если "российский" - то "гуманитарному" там делать точно нечего.))
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26.04.2020 20:46 Ответить
Мацковские ПОПы смердят о том, что им велит смердячий ПОП из мацквабада. А мацквабадовский смердячий ПОП кирил-япончик, которого урки пялили на зоне во все дыры, велит им держать свои бородато-смердячие узы на замке.
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26.04.2020 20:18 Ответить
ага...цим курвам з їх мокшанських болот "видніше", що коїться в нашій державі!!...
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26.04.2020 20:18 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARQobjuNil9Klo5P_G_2Ho-RwsB6Yn44uSUg8cbO6mzpxF31RMcKS0YvL73MOgPTbE0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC5PXjdg5BdFPADKZBDuWac4Plet1lIq1yAa8hj5H9ggXB8wNQAjyIFyuQr9330D4NMHcRbYARc53kd_tq1ZlcKcOZc_CuiAQ3Bo7TzUFUOtcMjK-37dQjhuqX2kHf4XIEWSdX1R9qy8zEH7-ZapoKQugEOZlDsupEmBFvpMzLEUjNJZyD1DlEWFcfEAmiGzpEhyyuXp67kkrsHcvKciPxiqa2eiKJhqlzxuCWXKkeFY9slIu2gEsJ6M342nIe0psvqOC_xhuirodc324qwmczxXyuoggHV1MlXT4kfkp7iKtPnwD_qpN_xHjWjxky2zRPScvsH-tf67PkuXW3HQO1ssvcKTTfhc-WEUqQUqnpsPCC1gQEMHRkfvcIDm_u3h3wzzk4EF1aR6eFPdOoeX1puf5H8ihtec2y0X2JSgdRGOUUouhT0tL-O7swBUcGQDEgKF17DmiLCYamrgylXZ5nkLAgqTzkvAKu3&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158335411638953?__xts__%5B0%5D=68.ARC5PXjdg5BdFPADKZBDuWac4Plet1lIq1yAa8hj5H9ggXB8wNQAjyIFyuQr9330D4NMHcRbYARc53kd_tq1ZlcKcOZc_CuiAQ3Bo7TzUFUOtcMjK-37dQjhuqX2kHf4XIEWSdX1R9qy8zEH7-ZapoKQugEOZlDsupEmBFvpMzLEUjNJZyD1DlEWFcfEAmiGzpEhyyuXp67kkrsHcvKciPxiqa2eiKJhqlzxuCWXKkeFY9slIu2gEsJ6M342nIe0psvqOC_xhuirodc324qwmczxXyuoggHV1MlXT4kfkp7iKtPnwD_qpN_xHjWjxky2zRPScvsH-tf67PkuXW3HQO1ssvcKTTfhc-WEUqQUqnpsPCC1gQEMHRkfvcIDm_u3h3wzzk4EF1aR6eFPdOoeX1puf5H8ihtec2y0X2JSgdRGOUUouhT0tL-O7swBUcGQDEgKF17DmiLCYamrgylXZ5nkLAgqTzkvAKu3&__tn__=-R Вчера в 04:14

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"ДАРЫ ВОЛХВОВ", 2-й сезон.
Отже, таки спецоперація - за час, що минув з демаршу московських "десантників у рясах" на Вербну неділю, шило з мішка вилізло остаточно: Кремлеві тупо треба ввести до Києва (очевидно, для "окончательного решения украинского вопроса") свій спецназ - під будь-яким приводом, так само, як у січні 2014-го були прибули в Лавру знамениті російські автобуси з гіркінськими "паломниками" на виставку "Дары волхвов", - після чого й почалися кровопролиття на Майдані.

Хоч "пожежну поміч", хоч "гумконвой" (!!!), хоч "бригаду вірусологів" (але тут довго треба чекати, поки епідемія в Україні розгориться до відповідного стану, на таке часу в Кремля вже, схоже, нема, самим підгоряє!) - словом, хоть чучєлом, хоть тушкой, але впустіть! - волає Москва Києву. Впустіть, "дайте посадку", - як у 1968-му дав Празький аеропорт (і як у 2014-му - НЕ дав аеропорт у Харкові, спасибі тим невідомим диспетчерам, що врятували тоді не лише Харків...)
(Сподіваюсь, у нашому Генштабі знайдуться люди, спроможні пояснити навіть зеленим слугам так, щоб до них дійшло: пацани, впустите той гумконвой - вони вас же першими й розстріляють! )
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26.04.2020 20:18 Ответить
Этот всплеск заболевания к-вирусом в киевской Лавре показал, насколько бездуховная и бессодержательная стала жизнь в этой УПЦ МП. Главный мракобес Лавры некто митрополит Павел, герой многочисленных скандалов, сребролюбец, хитросделанный старикан, обманом вовлекающий в свои сети бизнесменов и жертвователей со всей Украины. Прикрываясь многочисленными и часто бессмысленными постройками он со всех собирает мзду не давая ничего действительно духовного. И в том же духе воспитывает и новых насельников, и не поправляет погрязших в роскоши и разврате архимандритов, о чем знает вся церковная среда.
Наверное, это и к этим горе-наставникам из киевской Лавры применимы слова святителя Игнатия «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия - старцы, которые принимают на себя роль древних святых Старцев, не имея их духовных дарований»
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26.04.2020 21:01 Ответить
Ну и какого портить людям настроение, на вечер, в воскресенье.
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26.04.2020 20:19 Ответить
Игра со смертью. Там правит бес а его оружие ложь и чревоугодие. Это место темное а в нем поселилась нежить.
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26.04.2020 20:20 Ответить
Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 1665
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26.04.2020 20:22 Ответить
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Відкривайте вже перукарні, ізвєргі!

Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 4561
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26.04.2020 20:23 Ответить
і пластичні кабінети...
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26.04.2020 20:25 Ответить
мамо ЩО ЦЕ ? хто Я?
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26.04.2020 20:30 Ответить
це хто-аня лорак?
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26.04.2020 20:32 Ответить
Ганя девочка опять?
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26.04.2020 20:50 Ответить
Если это правда что не все гундяевские попы заболели, то очень жаль.
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26.04.2020 20:23 Ответить
жесть
Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 5815
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26.04.2020 20:23 Ответить
Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 2705
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26.04.2020 20:26 Ответить
Новичком лечат??))
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26.04.2020 20:39 Ответить
Беса изгоняют.
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26.04.2020 21:17 Ответить
Беса из беса??))
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26.04.2020 21:20 Ответить
Лікар сказав у морг, значить у морг...
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26.04.2020 20:35 Ответить
Это публика, у которой ФСБшные погоны торчат даже из кадил!
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26.04.2020 20:38 Ответить
Самое мерзкое в этой истории то, что пятая колонна шестёрок упрётся и будет рвать ермак за роSSию - пустить братский ковбой спасать православие! Мы тут сами не справляемся! Местов не хватает отцов благочестивых излечивать от скверны супостатовой! Ребята, пару грузовых составов на болота - с маркировкой 300. Пусть там их и лечат, и причащают, и отпевают.
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26.04.2020 20:42 Ответить
Верующие,хоть МП,хоть ПЦ обясните пожалуцста выражение-"Христос воскрес"
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26.04.2020 20:43 Ответить
Христос ,, а кто это .?
Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі - Цензор.НЕТ 3964 . .
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26.04.2020 21:02 Ответить
Ну,вот слов нет от возмущения.Только что требовали пропустить гумконвой из РФ, а теперь свистят,что все у них хорошо и "в человецех благоволение".
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26.04.2020 20:49 Ответить
Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі - Цензор.НЕТ 1226
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26.04.2020 20:52 Ответить
Смутные времена настали
Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі - Цензор.НЕТ 3618
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26.04.2020 20:53 Ответить
Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі - Цензор.НЕТ 5514
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26.04.2020 20:54 Ответить
гундяевские рассадники брехни и сепаратизма... попы валяются в Александровской под чужими паспортами, а потом будут лохам рассказывать шо вылечились облизыванием икон и мумий...
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26.04.2020 20:55 Ответить
Найкращі ліки для попів мп - галлоперідол і клистир. Останнє ще й бісів виганяє.
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26.04.2020 20:56 Ответить
Кострище краще..))
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26.04.2020 21:18 Ответить
Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі - Цензор.НЕТ 9193. .
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26.04.2020 21:06 Ответить
Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі - Цензор.НЕТ 2684
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26.04.2020 22:47 Ответить
А що там з відомими д'яконами мацковськаго ***********??
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26.04.2020 21:17 Ответить
Петя не жужить, нормально себе чухає )
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26.04.2020 21:20 Ответить
Бог не теля...))
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26.04.2020 21:23 Ответить
Хотілось, щоб швидше )
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26.04.2020 21:25 Ответить
Ага точно, аж пришлось целый город Почаев закрыть через вспышку коронавирува который распространили попы с Почаевской Лавры.
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26.04.2020 21:23 Ответить
Вірус це показник заразності рашизму по областям Неньки..
А шо-нє??
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26.04.2020 21:26 Ответить
Боже, коли вже ти всіх цих сук гундяйських з рЕпЕцЕ разом з вірусом забереш наХ... до пекла
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27.04.2020 01:40 Ответить
Вот почему этих сук православных, которые не платят ни налогов ни есв, никак не вносят лепту в поддержание здравоохранения в стране, государство, т.е. налогоплптельщики, должно госпитализировать, лечить и оказывть медицинские услуги? У этой братии нет ни ФИО, ни идентификационноо кода, по кот можно отследить сколько они платят государству. Выслать нахер в московию на лечение или в крайнем случае, если уж оказывать медицинские услуги, то по спецтарифам по расценкам западных клиник когда нет страховки
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27.04.2020 08:03 Ответить
 
 