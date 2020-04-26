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Для украинцев, которые хотят вернуться домой, запланированы новые авиарейсы из 25 городов мира, - Мининфраструктуры. СПИСОК

Для украинцев, которые хотят вернуться домой, запланированы новые авиарейсы из 25 городов мира, - Мининфраструктуры. СПИСОК

Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинцев.

Об этом министерство сообщило на своем сайте, передает Цензор.НЕТ

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, вернуться украинцы смогут только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции.

"Контроль за последними будет осуществляться с помощью приложения "Действуй дома" на платформе "ДІЯ", - отметил Криклий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина открыла специальный авиарейс для эвакуации граждан из Европы

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Информация о рейсах доступна на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine, добавили в министерстве.

Отметим, Украина в течение месяца не эвакуировали своих граждан. 28 марта государственная граница Украины была закрыта. После 27 марта вернуться в Украину можно только пешком или на автомобиле.

Автор: 

карантин (16729) украинцы (3874) эвакуация (2102) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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25Mr.Zorg

@BauldganBabukan

·https://twitter.com/BauldganBabukan/status/1254309767637590016 9 ч

Знаменитый железнодорожник Сергей Лещенко, за месяц ни разу не появившись на рабочем месте, сборов наб.совета в марте не было, свои 332 062 грн. получил и не подавился. На настоящих железнодорожников денег нет, часть отправили за свой счёт на карантин, остальные на 50% оклада.

Для украинцев, которые хотят вернуться домой, запланированы новые авиарейсы из 25 городов мира, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 1286
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26.04.2020 20:13 Ответить
+6
В парки людям не можна, а авіарейсами годинами в замкнутому просторі - будьласка.
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26.04.2020 20:15 Ответить
+6
За счет бюджета? Не думаю, что они в Швейцарию попали, собирая годами и сдавая пустые бутылки. И почему пиар властей должен оплачиваться за счет налогоплательщиков? Границу закрыли не за один день. Кто захотел - воспользовался и прилетел. А тут сейчас и Женева и Цюрих. Я же не зря наверное обратила внимание адресно.
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26.04.2020 20:34 Ответить
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При слове " анонсировали" стало как- то нехорошо. Стойкий какой-то рефлекс привился.
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26.04.2020 20:12 Ответить
https://twitter.com/BauldganBabukan
https://twitter.com/BauldganBabukan

25Mr.Zorg

@BauldganBabukan

·https://twitter.com/BauldganBabukan/status/1254309767637590016 9 ч

Знаменитый железнодорожник Сергей Лещенко, за месяц ни разу не появившись на рабочем месте, сборов наб.совета в марте не было, свои 332 062 грн. получил и не подавился. На настоящих железнодорожников денег нет, часть отправили за свой счёт на карантин, остальные на 50% оклада.

Для украинцев, которые хотят вернуться домой, запланированы новые авиарейсы из 25 городов мира, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 1286
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26.04.2020 20:13 Ответить
Ему некогда, в квартире за пол лимона долларов , нажитой непосильным трудом ремонт делает
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26.04.2020 20:16 Ответить
Вот мразина сучья
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26.04.2020 20:25 Ответить
В парки людям не можна, а авіарейсами годинами в замкнутому просторі - будьласка.
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26.04.2020 20:15 Ответить
вставай и иди.
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26.04.2020 20:18 Ответить
Мій кіт категорично відмовляється виходити за поріг квартири. А на озеро, поруч з домом, пускають тільки з тваринками. Можна б було б вигуляти моль чи тарганів в коробочці, тільки вони у нас не живуть.
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26.04.2020 20:29 Ответить
Кот отказывается выходить?
В данной ситуации твой кот ответственнее тебя.
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26.04.2020 20:47 Ответить
Скажімо так, один раз він вийшов і повернувся не зовсім цілим. А так мій кіт дуже відповідальний і розумний. Постійно вмивається, ні до кого близько на два сантиметри не підходить, крім почухать за вушком, після м"яса і вкусняшок гасає як кінь і потім добре спить, що стимулює імунітет.
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26.04.2020 21:06 Ответить
Наш плюёт на карантин. Круглые сутки на улице. Маску не носит. Зимой в поле всех мышей переловил (2 нам приносил) ща только яйцами утиными питается. Он хороший у нас. Зеля зовут. А собака Рошен.
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26.04.2020 21:56 Ответить
Що зовсім дрібнота по віку? Нашому вже 10, тому він просто Арчибальд.
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26.04.2020 22:10 Ответить
А у собакена будка є?
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26.04.2020 22:11 Ответить
Шифером крыта. Его все боятся, а он боится палочки и воды. Зелю утки и гуси обижают, а куры мышей отнимают.
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26.04.2020 22:31 Ответить
А чого че у Рошена водобоязнь з дрючками? Про Зеліка мовчу, там все по сценарію.
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26.04.2020 22:37 Ответить
Та плавати навчали. А за палочку Вы ему не верьте. Он первым бампер прокусил.И гости на забор руки не кладут. А петух ещё мог жить и жить
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26.04.2020 22:53 Ответить
Я так розумію, що вони потім будуть на обсервації...
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26.04.2020 20:21 Ответить
Бачили ми вже цю обсервацію, коли проривались у Борисполі або розбігались з Козацького готелю
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26.04.2020 20:28 Ответить
17000.00 і хай бігають...
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26.04.2020 20:30 Ответить
Вам буде легше, що вони заплатять 17 тис., а ви від них заразитесь?
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26.04.2020 20:54 Ответить
Нехай спочатку мене впіймають
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26.04.2020 20:59 Ответить
https://censor.net/user/468476 Обсервация дома.
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26.04.2020 20:44 Ответить
Там запропоновано два варіанти...
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26.04.2020 20:48 Ответить
Даже не сомневаюсь, что будут сидеть дома.
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26.04.2020 20:52 Ответить
Скоріш за все, що так...
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26.04.2020 21:00 Ответить
Та хоч сто, а вони можуть не дотримуватись жодного
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26.04.2020 20:56 Ответить
То вже інша історія...
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26.04.2020 20:57 Ответить
Какую авиакомпанию за счет бюджета в этот раз кормим? И кого из Цюриха везти собрались?
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26.04.2020 20:20 Ответить
Так що, наших не потрібно повертати?
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26.04.2020 20:23 Ответить
За счет бюджета? Не думаю, что они в Швейцарию попали, собирая годами и сдавая пустые бутылки. И почему пиар властей должен оплачиваться за счет налогоплательщиков? Границу закрыли не за один день. Кто захотел - воспользовался и прилетел. А тут сейчас и Женева и Цюрих. Я же не зря наверное обратила внимание адресно.
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26.04.2020 20:34 Ответить
мадам, летают за свои. и цены на эти рейсы раза в 3 выше, чем обычные.
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26.04.2020 20:37 Ответить
Стоимость билета 5836 гривен с человека. Самолет вылетит из аэропорта Арланда в Стокгольме 28 апреля в 9:00. Угадайте кто покроет убытки за пустой перегон туда.
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26.04.2020 20:51 Ответить
А чи дійсно за рахунок бюджету?
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26.04.2020 20:37 Ответить
Конечно же нет. Но Ирада - прохвессорша всех наук. Спорить бесполезно.
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26.04.2020 20:45 Ответить
Даже не сомневайтесь, что бесполезно. Цена на перелет из Стокгольма анонсирована в пределах 5836 грн. То есть стандартная. Туда он летит пустой............ И кто интересно является спонсором убытков?
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26.04.2020 20:57 Ответить
Сноску дай. Это сколько в €? А то считать неохота. 200? Какие такие убытки? В одном направлении, это даже много. Помню, в прошлом г. мы летели Bergamo - Kyiv 85€ туда и назад на человека. Купить билеты онлайн в Италии дороже, чем в Украине. 85 - это было куплено в Украине.
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26.04.2020 21:12 Ответить
Интересно, почему мне ни разу не удалось слетать в Барселону дешевле 100 € в один конец. А я часто летаю через нее, мне ближе до Перпиньяна оттуда Что только не делала, ни он-лайн, ни в Украине в кассах, ни тем более в обратную сторону. Даже с заказом на месяц вперед. Постоянно один ответ - извините, но этот ценовой пакет уже выкуплен. Столько разговоров про цену чуть ли не с 1000 гривен, но нет и близко в помине. Кстати..... это с Вами мы говорили про антибиотики во Франции? Не могу никак ник вспомнить.
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26.04.2020 21:23 Ответить
Барселона дальше Бергамо. Про а/б уже и не помню. Про самолёты, как я знаю, нужно за неск. месяцев смотреть. В опр. дни вдруг появляются скидки. У меня дети этим занимаются (для нас).
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26.04.2020 21:56 Ответить
Невозможно планировать поездку за несколько месяцев - это нереально, если не запланирован отпуск на определенные дни. У меня часто бывает спонтанный вылет на несколько дней и ни разу не повезло. А про а/б вспомнила потому что как-то сказала, что там врачи злоупотребляют этими препаратами, а мне пытались доказать, что я это придумала. Случайно наткнулась в сети на видео со смешным заголовком, с таким же комментарием и сохранила.
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26.04.2020 22:11 Ответить
У нас в определённые дни бывают рейсы Verona - Palermo 10€. Рейсы Италия - Украина осуществляет ит. авиакомпания. Здесь цены Flessibili (перевели сама, а то я устала).
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26.04.2020 21:19 Ответить
https://www.flightradar24.com/ лучше так? обратите внимание на пустоту над голубым украинским небом
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26.04.2020 20:35 Ответить
Можно подумать в европейских городах на радарах аншлаг.
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26.04.2020 20:44 Ответить
эх, не попадаю. пойду пешком, как советует МИД.
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26.04.2020 20:27 Ответить
"Города, из которых планируются рейсы: Майами, Ницца, Цюрих, Женева, Дубай, Бали."

неужели у мажоров деньги заканчиваются?
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26.04.2020 20:28 Ответить
А во что возвращатся?В страну где нету ни работы ни медицины?Где налоги и комунальные платежи выше среднего зароботка?В страну где работника кто имеет хоть какую-то работу избранники считают быдлом да и в какую страну если Государственная земля выставленная на распродажу.
Точно такую страну может создать себе каждый в своем виртуальном мире даже на самом слабеньком смартфоне живя в стране где знаеш что ожидает тебя завтра,через неделю или год и не думаешь сколько собак нужно сдать для оплаты за газ.............
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26.04.2020 20:35 Ответить
и тем не менее, почему-то чуть ли не миллион вернулся....
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26.04.2020 22:51 Ответить
Фиг мы выйдем из карантина. Обсервация у турыстов будет дома, по смартфону контроль. Это ни о чем. пока мы сидим по домам, уже 40 дней, эти выгуливались, по всему миру. Теперь вернутся и, типа, будут сидеть дома? Кто в это поверит?
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26.04.2020 20:47 Ответить
Всем стоять,лежать,бояться,
Может з всяким шо-то статься,
Не помрете от Короны,
Так подохните в загоне.
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26.04.2020 21:00 Ответить
Із Мілана да в Санжари... Кому воно нах потрібно - там потроху вкоськується, а у нас "все ще тільки починається"? Ну, Стокгольм ще можна зрозуміти - шведські коронаоптимісти добавилися вже до того, що скоро удвічі Південну Корею обскачуть. А Прага що? Звідтіль, як припече, то й на перекладних добратися можна. А от повернутися без довідки...
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26.04.2020 21:09 Ответить
МАУ к Ваши услугам господа, и пожалуйста приготовте вперед деньги за тройной тариф.
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26.04.2020 21:12 Ответить
Неправда. Летать может любая авиакомпания при условии что ее собственник Коломойский.
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26.04.2020 21:49 Ответить
А есть рейсы, что бы улететь
отсюда?
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27.04.2020 01:33 Ответить
 
 