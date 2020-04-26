Для украинцев, которые хотят вернуться домой, запланированы новые авиарейсы из 25 городов мира, - Мининфраструктуры. СПИСОК
Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинцев.
Об этом министерство сообщило на своем сайте, передает Цензор.НЕТ
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, вернуться украинцы смогут только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции.
"Контроль за последними будет осуществляться с помощью приложения "Действуй дома" на платформе "ДІЯ", - отметил Криклий.
Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.
Информация о рейсах доступна на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine, добавили в министерстве.
Отметим, Украина в течение месяца не эвакуировали своих граждан. 28 марта государственная граница Украины была закрыта. После 27 марта вернуться в Украину можно только пешком или на автомобиле.
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Знаменитый железнодорожник Сергей Лещенко, за месяц ни разу не появившись на рабочем месте, сборов наб.совета в марте не было, свои 332 062 грн. получил и не подавился. На настоящих железнодорожников денег нет, часть отправили за свой счёт на карантин, остальные на 50% оклада.
В данной ситуации твой кот ответственнее тебя.
неужели у мажоров деньги заканчиваются?
Точно такую страну может создать себе каждый в своем виртуальном мире даже на самом слабеньком смартфоне живя в стране где знаеш что ожидает тебя завтра,через неделю или год и не думаешь сколько собак нужно сдать для оплаты за газ.............
Может з всяким шо-то статься,
Не помрете от Короны,
Так подохните в загоне.
отсюда?