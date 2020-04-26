Минобразования объяснило, как поступать абитуриентам с оккупированных территорий: Можно выбирать из 77 вузов
В Минобразования разъяснили особенности поступления в вузы абитуриентов с оккупированных территорий в условиях карантина.
Особенности поступления абитуриентов с оккупированных территорий Украины в условиях нынешней пандемии коронавирусного заболевания COVID-19 перечислила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По ее словам, в стране работают центры, через которые абитуриенты смогут вступить в высшие учебные заведения. 77 высших учебных заведений уполномочены принимать людей, проживающих на временно оккупированных территориях.
"Количество высших учебных заведений может быть расширено за счет заведений, подчиненных Минкультуры, Минздраву и МВД. То есть в этом году абитуриенты могут поступить в эти заведения как из Донецкой и Луганской областей, так и из Крыма. Нет разницы, откуда поступающие", - сказала она.
Мандзий подчеркнула, что лица, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, поступают в вузы на материковой Украине по несколько иной процедуре, чем прохождение ЗНО.
"Им для вступления нужно обратиться в образовательный центр Донбасс-Украина, Крым-Украина, подать образовательную декларацию и пройти процедуры, предусмотренные в настоящее время", - сказала Мандзий.
Те, кто намерен вступить в высшие учебные заведения Украины, но имеют вопросы, могут воспользоваться телефонной "горячей линии" по телефону 0-800-504-425, добавила Мандзий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
остальные нах в мааскву
Вытаскивать толковых детей нужно. И воспитывать правильно. Если человек после 6 лет тотальной информпромывки хочет учиться на родине, а не в руснявой помойке, это дорогого стоит............
Вважаю, що Койот правий!
Влаштовує?
Леонид Ильич, не поверите, щирому украинцу в лугандгнии проще поступить чем местному. Пропаганда. Но это у них нам этого не надо.
Кто то же признаёт аттестат о среднем образовнии в ЛДНР.
Занимательные порядки.
Ну просто право первой ночи.Если не выродим силой то выродим этнически.