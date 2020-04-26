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Минобразования объяснило, как поступать абитуриентам с оккупированных территорий: Можно выбирать из 77 вузов

Минобразования объяснило, как поступать абитуриентам с оккупированных территорий: Можно выбирать из 77 вузов

В Минобразования разъяснили особенности поступления в вузы абитуриентов с оккупированных территорий в условиях карантина.

Особенности поступления абитуриентов с оккупированных территорий Украины в условиях нынешней пандемии коронавирусного заболевания COVID-19 перечислила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По ее словам, в стране работают центры, через которые абитуриенты смогут вступить в высшие учебные заведения. 77 высших учебных заведений уполномочены принимать людей, проживающих на временно оккупированных территориях.

"Количество высших учебных заведений может быть расширено за счет заведений, подчиненных Минкультуры, Минздраву и МВД. То есть в этом году абитуриенты могут поступить в эти заведения как из Донецкой и Луганской областей, так и из Крыма. Нет разницы, откуда поступающие", - сказала она.

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Мандзий подчеркнула, что лица, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, поступают в вузы на материковой Украине по несколько иной процедуре, чем прохождение ЗНО.

"Им для вступления нужно обратиться в образовательный центр Донбасс-Украина, Крым-Украина, подать образовательную декларацию и пройти процедуры, предусмотренные в настоящее время", - сказала Мандзий.

Те, кто намерен вступить в высшие учебные заведения Украины, но имеют вопросы, могут воспользоваться телефонной "горячей линии" по телефону 0-800-504-425, добавила Мандзий.

Автор: 

вступительная кампания (288) Крым (26425) Минобразования (1739) Донбасс (26957) Мандзий Любомира (56)


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Топ комментарии
+8
в Ростове и Воронеже тоже много хороших учебных заведений.... туда.....
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26.04.2020 20:33 Ответить
+8
Мало того, оно поступит на бюджет, будет здесь гадить, ненавидеть все Украинское...В то время дети где ватный мир не пришел поступить не смогут вообще...бюджет будет занят лугандоном, а на контракт не хватит денег благодаря зеленым реформам + обнищание в карантин
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26.04.2020 20:43 Ответить
+5
Только на платной основе, на контракт.
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26.04.2020 20:37 Ответить
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26.04.2020 20:31 Ответить
в Ростове и Воронеже тоже много хороших учебных заведений.... туда.....
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26.04.2020 20:33 Ответить
Только на платной основе, на контракт.
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26.04.2020 20:37 Ответить
так! не надо тут Родину продавать! в Ростов, так в Ростов!
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26.04.2020 21:04 Ответить
О! Взвыли те, кто хочет пропихнуть свое чадо "на бюджет", а тут вдруг теплое местечко понаехашему отдадут!
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26.04.2020 20:38 Ответить
Мало того, оно поступит на бюджет, будет здесь гадить, ненавидеть все Украинское...В то время дети где ватный мир не пришел поступить не смогут вообще...бюджет будет занят лугандоном, а на контракт не хватит денег благодаря зеленым реформам + обнищание в карантин
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26.04.2020 20:43 Ответить
Пусть переводят обучение на русский язык,работу ведь искать будут по зову сердца-в русском мире.
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26.04.2020 20:52 Ответить
Короче вот такая державницкая позиция: "дайте мне кусок народных благ и знать ничего не хочу"! Даже то, что таким образом мы можем вырвать детей из лап русского мира - плевать, мне главное своего дитятю пристроить, а все остальное 10-ой степени важности!
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26.04.2020 20:52 Ответить
кого вырвали в 2014, те уже тут,

остальные нах в мааскву
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26.04.2020 21:10 Ответить
https://censor.net/user/371627

Вытаскивать толковых детей нужно. И воспитывать правильно. Если человек после 6 лет тотальной информпромывки хочет учиться на родине, а не в руснявой помойке, это дорогого стоит............
Вважаю, що Койот правий!
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26.04.2020 20:54 Ответить
может ты поймеш что для них в Украине все будет на ШАРУ. и не более того. какая нахрен любовь к родине? начало войны, ему или ей всего 10 лет было. они знают что украинци это фашисты, ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!! и хрен знает сколько и них уже завербованы
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26.04.2020 21:26 Ответить
Не згоден... така моя думка...
Влаштовує?
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26.04.2020 21:35 Ответить
уважаю чужое мнение. но лишь бы не во вред Украине твое мнение,
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26.04.2020 21:44 Ответить
От і добре)
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26.04.2020 21:50 Ответить
дети которые поступить не смогут вообще едут в лугандон.
Леонид Ильич, не поверите, щирому украинцу в лугандгнии проще поступить чем местному. Пропаганда. Но это у них нам этого не надо.
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26.04.2020 21:08 Ответить
Дипломи лугандону хтось визнає?
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26.04.2020 21:10 Ответить
Они (ВУЗы) аккредитованные в России и выдают дипломы российского образца. У нас пол кабмина с дипломами не государственного образца.
Кто то же признаёт аттестат о среднем образовнии в ЛДНР.
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26.04.2020 21:30 Ответить
Удачная фотка, уже несколько лет на неё смотрю.
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26.04.2020 20:42 Ответить
Може треба робити нові фотки?
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26.04.2020 20:54 Ответить
Вытаскивать толковых детей нужно. И воспитывать правильно. Если человек после 6 лет тотальной информпромывки хочет учиться на родине, а не в руснявой помойке, это дорогого стоит.
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26.04.2020 20:46 Ответить
Множество "патриотов" с вами не согласны - они сами метят на бюджетные места, "чужакам" здесь не рады.
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26.04.2020 20:54 Ответить
Да и чур на них. Тоже показатель, горлопаны.
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26.04.2020 21:35 Ответить
Проснись и пой...ты 2020 год с 1950 случайно не перепутал??? Какой информпромывке...ты о чем...они промыты ватными родителями на генетическом уровне... Какая еще промывка при псевдодерьмократии
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26.04.2020 20:57 Ответить
Те, которые промыты, останутся в помойке. А ватных родителей с крайней степенью упоротости и сейчас вокруг меня полно. А я не в Донецке давно живу. И что?
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26.04.2020 21:33 Ответить
Абітурієнти з окупованих територій хай сидять на період карантину і взагалі на місці дислокації рівно. Без усіляких преференцій і кофіцієнтів.
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26.04.2020 20:46 Ответить
а абитуриенты из других регионов пусть сидят не ровно и не на месте дислокации?
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26.04.2020 20:55 Ответить
+++
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26.04.2020 21:10 Ответить
А у нас з іншими регіонами війна? Завжди було не зрозумілим, чого хтось має преференції не в знаннях, в першу чергу, а за якимись пільгами. От і маємо праффесіоналів.
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26.04.2020 21:11 Ответить
это наследие совка - есть определенное количество чего то бесплатного (в данном случае "бюджетные места", но что бы получить это бесплатное нужно выходить на "нужных людей" и давать взятку. А потом удивляемся, что в стране коррупция. Выход один - отменить все эти "бюджетные места" и сделать или всем бесплатно, или всем платно - тогда и коррупции не будет.
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26.04.2020 21:14 Ответить
Тут треба поступати виважено. Я взагалі за те, що освіта повинна бути максимально доступною. Так вчинили в Південній Кореї з її "проривом". Але повністю безкоштовною освіта повинна бути для талановитих і освічених дітей, без огляду на будь-які пільгові категорії. А у нас їх багато. Тільки тестування для ЗНО повинні не імбецили формувати.
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26.04.2020 21:26 Ответить
безкоштовна з приписом. не відпрацював по фаху в Україні, сплати за освіту. з таможні завертати як зараз аліментників
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26.04.2020 21:32 Ответить
Уявляю як вони будуть складати іспити, звертатися до вишів, якщо там зараз нікого немає!
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26.04.2020 20:53 Ответить
Там навчають на бендеравскай мовє, а у них же рускаязичнайа чєлюсть.
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26.04.2020 21:12 Ответить
По різному буває. За законом вони громадяни України, тому мають право. А на практиці може бути, що вони не підготовлені до навчання.😲
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26.04.2020 21:14 Ответить
Якось зайшов по справах у районний відділ освіти. 51 кабінет по 3-4 дармоїди в кожному надовго вибили мене з рівноваги. Стало зрозуміло чому доводиться "здавати на штори" під галакання влади про достатнє фінансування освіти.
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26.04.2020 20:55 Ответить
Є також питання їхньої підготовки до отримання вищої освіти! Невже на окупованих територіях добре викладають у школах?
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26.04.2020 20:57 Ответить
а багато є країн які дипломи з наших ВНЗ визнають, це ж в основном пострадянські країни.
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26.04.2020 21:05 Ответить
Зараз є програма подвійних дипломів. Тобто студент рік чи два вчиться в іноземному вищі і отримує два дипломи. Як правило це європейські вищі, що дозволяє випускнику працювати в Європі!
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26.04.2020 21:09 Ответить
Мы должны понимать что за 6 лет оккупации там подросло поколение дедываевал. В 10 лет они еще не интересовались ничем, а за последние несколько лет им в головы вбили совсем другие мысли.Теперь бюджет Украины должен оплачивать хотелки ватных сограждан.
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26.04.2020 20:59 Ответить
Правильно! Агентурная сеть рашки должна быть заложена с времен учебы в Украине!
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26.04.2020 21:00 Ответить
папа - сепар служит в днр, дети учатся на бюджете в Харькове, Днепре, Киеве.
Занимательные порядки.
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26.04.2020 21:06 Ответить
так они же закончили лугандоно-русскомирные школы, украинську мову ненавидят и не знают, как они будут сдавать ЗНО, а тем более учиться на мове?
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26.04.2020 21:08 Ответить
Вот для этого и проталкивают наші рідні депутати кацапську мову в Україну на Конституційному рівні.
Ну просто право первой ночи.Если не выродим силой то выродим этнически.
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26.04.2020 21:12 Ответить
Они просто будут числиться и стоять в очереди за дипломом.
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27.04.2020 07:09 Ответить
А почему эти новоросы так и прутся в бандеровские вузы?Видимо ЗЕ их будет обучать за мои и ваши налоги а наши дети будут оплачивать учебу вернее мы будем платить за обучение наших детей.
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26.04.2020 21:08 Ответить
жалко детики гиви, моторолы, захарченка и остальной нечести не подросли. им бы всем наверное президенскую стипендию выдали. а по сути, детям было по 11 лет когда началась война, они воспитывались в духе рф и смотрели только их тв каналы. КАК ЖЕ ОНИ ЛЮБЯТ УКРАИНУ!!
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26.04.2020 21:19 Ответить
в растов !!!
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27.04.2020 08:36 Ответить
 
 