Минобразования объяснило, как поступать абитуриентам с оккупированных территорий: Можно выбирать из 77 вузов

В Минобразования разъяснили особенности поступления в вузы абитуриентов с оккупированных территорий в условиях карантина.

Особенности поступления абитуриентов с оккупированных территорий Украины в условиях нынешней пандемии коронавирусного заболевания COVID-19 перечислила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По ее словам, в стране работают центры, через которые абитуриенты смогут вступить в высшие учебные заведения. 77 высших учебных заведений уполномочены принимать людей, проживающих на временно оккупированных территориях.

"Количество высших учебных заведений может быть расширено за счет заведений, подчиненных Минкультуры, Минздраву и МВД. То есть в этом году абитуриенты могут поступить в эти заведения как из Донецкой и Луганской областей, так и из Крыма. Нет разницы, откуда поступающие", - сказала она.

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Мандзий подчеркнула, что лица, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, поступают в вузы на материковой Украине по несколько иной процедуре, чем прохождение ЗНО.

"Им для вступления нужно обратиться в образовательный центр Донбасс-Украина, Крым-Украина, подать образовательную декларацию и пройти процедуры, предусмотренные в настоящее время", - сказала Мандзий.

Те, кто намерен вступить в высшие учебные заведения Украины, но имеют вопросы, могут воспользоваться телефонной "горячей линии" по телефону 0-800-504-425, добавила Мандзий.